Украина получит макрофинансовую помощь ЕС на сумму 500 млн евро сразу после решения МВФ, - еврокомиссар Варгеи

Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС объемом 500 млн евро и получит ее сразу после одобрения МВФ решения о дальнейшем сотрудничестве с Киевом.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи во время видеовстречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что министр проинформировал еврокомиссара о прогрессе евроинтеграционных реформ в Украине, принятии важных законодательных решений, в частности закона о банковской деятельности.

"Еврокомиссар приветствовал это решение украинского парламента и добавил, что Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС. Как только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов к выделению второго транша Четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро незамедлительно", - говорится в сообщении.

Глава МИД Украины поблагодарил за инициативу Еврокомиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро специальной макрофинансовой помощи для стабилизации экономики в связи с пандемией.

В свою очередь Варгеи высоко оценил решимость Украины в реагировании на пандемию COVID-19, отметив, что украинская сторона действовала быстро, и это имело критически важное значение.

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