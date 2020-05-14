В Украине находится более 100 детей, рожденных от суррогатных матерей во время карантина, - Денисова
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на территории Украины находится более ста детей, рожденных от суррогатных матерей во время карантина.
Об этом она сообщила во время пресс-конференции в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"По информации клиник, которые написали ко мне обращение, сейчас на территории Украины находится более ста детей, рожденных во время карантина. Они ждут выезд в другое государство", - сказала она.
По словам Омбудсмена, только в Киеве есть шесть частных клиник, оказывающих услуги суррогатного материнства.
Денисова сообщила, что в начале текущего года к ней поступило письмо от Минюста, в котором ей сообщили о наличии возражений относительно возможных нарушений прав человека при оказании услуг суррогатного материнства.
"Необходимо законодательно урегулировать этот вопрос. Мы не можем проследить, как соблюдаются права граждан Украины, выезжающих с родителями в другие государства, что далее происходит. Надо изучить вопрос, сколько таких детей рождается в Украине, не является ли ребенок жертвой... Нужно изучить этот процесс с соответствующим реагированием. Может, вообще рассмотреть вопросы, что суррогатное материнство может быть только для граждан Украины, а не иностранцев", - отметила омбудсмен.
Отвечая на вопрос журналистов, чиновник отметила, что сейчас к клинике "Биотех", где находятся 46 новорожденных детей, нет претензий, однако два года назад "было возбуждено уголовное дело, которое ничем не завершилось".
"Сейчас, я думаю, что Национальная полиция будет этим заниматься", - резюмировала она.
Ранее сообщалось, что 46 младенцев, рожденных для иностранцев методом суррогатного материнства во время карантина, находятся в одном из отелей Киева. Видеоролик о состоянии детей разместила клиника "Биотех". Денисова сообщила, что из-за этого Украина снова попала в эпицентр скандалов по защите прав детей, рожденных методом суррогатного материнства.
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Проблеми кожної тваринки-її проблеми..))
Те, кто пишет, что непонятно что там за родители. Я была СМ и скажу так, то там все строго на уровне посольства. Так просто в программу не возьмут даже при деньгах. Там должны быть свои какие-то условия. Я не вникала. Я тоже приносила даже справку о не судимости. Так что будьте спокойны. Дети с любящими родителями которым проверяют. Да и на суррогатную маму не каждая подойдет далеко!
А насчет детей..а что с ними не так? Они в тепле, за ними смотят. Другие клиники видимо скрыли тот факт, что у них тоже дети рождаються или просто у Биотекса много деток и это логично ведь там столько женщин в программах
Странные они. Критерии отбора такие. А насчет детей, то куда их было девать?! Не в роддомах же оставлять. Вот и нашли выход.
Если оставить суррогатное для украинцев то его просто не будет. Стоит наверное таких денег чо у наших людей нет. Вы видели суммы оплаты сур мамам?