Польская компания PGNiG требует от Газпрома вернуть $1,5 млрд переплаты за газ

Польская компания PGNiG ведет переговоры с Газпромом о возвращении российской компанией $1,5 млрд компенсации за полученный с 2014 года газ по завышенным ценам, в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от 30 марта этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире Tvp.info заявил председатель PGNiG Ежи Квецинский.

"Сейчас ведем переговоры относительно возвращения Газпромом переплаты, которую мы сделали с ноября 2014 году до февраля этого года. Мы оцениваем, что эта переплата составляет 1,5 млрд долл.", - заявил Квецинский, добавив, что не хочет вдаваться в детали.

В то же время он сообщил, что Газпром в итоге начал выставлять польской компании меньшие счета за газ с учетом решения Стокгольмского арбитража от 30 марта этого года.

Как известно, в конце марта PGNiG выиграла в арбитражном суде в Стокгольме дело против российского газового монополиста ОАО "Газпром" относительно завышенной цены на импортируемый из России газ.

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В конце апреля польская компания информировала, что Газпром не выполняет решение арбитража и далее продолжает выставлять счета, опираясь на уже не существующую, завышенную ценовую формулу. В PGNiG это назвали грубым нарушением условий Ямальского договора, поскольку с момента объявления решения арбитражного суда в марте новая ценовая формула автоматически стала частью этого контракта. По оценкам компании, действия Газпрома, который не выполнял приговор арбитража, "имели признаки злоупотребления доминирующей позицией".

В июле прошлого года Стокгольмский арбитражный суд в частичном приговоре признал право польской компании требовать снижения цены на российский газ. Нынешняя цена на российский газ не соответствует рыночной, а потому в 2014 году польская компания инициировала пересмотр контракта с Газпромом. После неудачных переговоров в феврале 2016 года PGNiG подала иск против российской компании в Стокгольмский арбитражный суд.

Так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, который был подписан в 1996 году, предусматривает поставки ежегодно около 10 млрд кубометров газа. Согласно вынужденной формуле "бери или плати" (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должна покупать ежегодно (до 2022 года) не менее чем 8,7 млрд кубометров газа.

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