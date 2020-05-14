Польская компания PGNiG требует от Газпрома вернуть $1,5 млрд переплаты за газ
Польская компания PGNiG ведет переговоры с Газпромом о возвращении российской компанией $1,5 млрд компенсации за полученный с 2014 года газ по завышенным ценам, в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от 30 марта этого года.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире Tvp.info заявил председатель PGNiG Ежи Квецинский.
"Сейчас ведем переговоры относительно возвращения Газпромом переплаты, которую мы сделали с ноября 2014 году до февраля этого года. Мы оцениваем, что эта переплата составляет 1,5 млрд долл.", - заявил Квецинский, добавив, что не хочет вдаваться в детали.
В то же время он сообщил, что Газпром в итоге начал выставлять польской компании меньшие счета за газ с учетом решения Стокгольмского арбитража от 30 марта этого года.
Как известно, в конце марта PGNiG выиграла в арбитражном суде в Стокгольме дело против российского газового монополиста ОАО "Газпром" относительно завышенной цены на импортируемый из России газ.
В конце апреля польская компания информировала, что Газпром не выполняет решение арбитража и далее продолжает выставлять счета, опираясь на уже не существующую, завышенную ценовую формулу. В PGNiG это назвали грубым нарушением условий Ямальского договора, поскольку с момента объявления решения арбитражного суда в марте новая ценовая формула автоматически стала частью этого контракта. По оценкам компании, действия Газпрома, который не выполнял приговор арбитража, "имели признаки злоупотребления доминирующей позицией".
В июле прошлого года Стокгольмский арбитражный суд в частичном приговоре признал право польской компании требовать снижения цены на российский газ. Нынешняя цена на российский газ не соответствует рыночной, а потому в 2014 году польская компания инициировала пересмотр контракта с Газпромом. После неудачных переговоров в феврале 2016 года PGNiG подала иск против российской компании в Стокгольмский арбитражный суд.
Так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, который был подписан в 1996 году, предусматривает поставки ежегодно около 10 млрд кубометров газа. Согласно вынужденной формуле "бери или плати" (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должна покупать ежегодно (до 2022 года) не менее чем 8,7 млрд кубометров газа.
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Причина - непомерные накопленные расходы на бессмысленные гигантские стройки при падении объемов экспорта и рухнувших ценах на газ. На европейском направлении Газпром получит не более половины обычной выручки, при этом потеря европейского рынка составит примерно 20%.
Медведь-шалун вдруг стал реветь:
- Мне бизнес в руку …то есть в лапу!
Не плачь, жена, добуду и на мед,
И на курортную Анапу!
Деревья тащит на базар,
Аж со спины струится пар…
Огромен на колоды спрос:
Мошна трещит, убытку с гулькин нос,
Хоть и болит слегка спина…
Прошло три дня - торговая война:
Бобер вышатывает пень,
Колоды тащит в дол Олень,
На рынок ствол
Вниз тянет Вол
И даже хиленький Зайчишко
Волочит на базар бревнишко…
Цена на лес-кругляк упала,
Спина трещит, копилка отощала…
Медведь, кто продает одно сырье,
Получит медный грошик за свое.
На 1 марта 2020 года в Фонде национального благосостояния было накоплено $123 млрд.
Текущий долг "Роснефти", по моим очень приблизительным оценкам, - 5 трлн руб., или $67 млрд. Также приблизительно текущий долг "Газпрома" - 4 трлн руб., или $53 млрд. Причем большая часть долга обеих этих компаний деноминирована в валюте.
Складываем две цифры вместе - получаем $120 млрд, что равно всему ФНБ.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/rabinovich/dolg-rosnefti-i-gazproma-raven-vsemu-fondu-nacionalnogo-blagosostoyaniya-rf-1497261.html
ОБДИРАЄ КАЖЕ,БІЛОРУСЬ, "як липку"... :
Диктатор отметил, что уже поднимал вопрос о разнице в ценах на газ для Беларуси и стран Европы на видеоконференции в рамках ЕАЭС, но получил информацию о сохранении статус-кво.
«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси», - заявил диктатор.
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/5/14/376437/
вот если бы у тебя был долг в 50 тыс долларов. но в год ты бы получал 100 тыс долларов. ты бы сильно переживал бы???