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Новости Коронавирус и карантин
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В Сумской области коронавирус больше всего поразил людей в возрасте от 31 до 60 лет, - ОГА

В Сумской области больных коронавирусом больше всего среди людей в возрасте от 31 до 60 лет.

Об этом во время брифинга 14 мая сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Михаил Мацюк, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего заболевших коронавирусом на Сумщине в возрастной группе 31 - 60 лет. Таких вообще 84, или 53% от общего количества", - рассказал Мацюк.

По его словам, среди людей в возрасте старше 60 лет подтверждено 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, также болезнь выявлена ​​у 22 детей, в том числе у двоих в возрасте до 4 лет. Половина несовершеннолетних уже вылечилась.

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Автор: 

карантин (16729) Сумская область (3422) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Не правильный вирус! Должен был поразить после 70ти. Перезапустить!
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14.05.2020 17:23 Ответить
Молодежь в соцсетях, пенсионеры в домашних заботах.
Пострадал рабочий класс.
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14.05.2020 17:23 Ответить
Вот так бы рассказывали о тех, кого карантин лишил работы и денег. Коронопсихоз сеют 3 месяц подряд
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14.05.2020 17:31 Ответить
главное, после 100 никого не поразил.
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14.05.2020 17:45 Ответить
Изучите что такое ПЦР, коронаверы) вы знаете, что он не годится для диагностики им можно только исследования проводить) вас жёстко дурят глобалисты) Как не понимать очевидного. Если увеличить число аппликаций то и статистика попрет вверх. Учите матчасть. Организм большинства людей имеет в себе купу вирусов и ПЦР находит частицу и при 30 аппликациях может ещё показать негативный результат а если сделать 60 будет позитивным. Это афера 21 века. Тем более ПЦР не измеряет нагрузку вируса. Потому что что бы вышло заболевания должно быть много вируса. По-этому и есть много позитивных и безсимптомных. Потому что ПЦР находит кусочек вируса которых в каждого человека особенно коронавирусов практически у каждого есть. По-этому вся эта пандемия это фейк чистой воды. По этому и жертвы в основном пенсионеры м кучей болячек! ПЦР даже походу реагирует на эндоземы. Учите матчасть, салабоны. Вас нагнули глобалисты
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14.05.2020 17:59 Ответить
Ампликаций*
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14.05.2020 18:02 Ответить
Тем более кто изолировал вирус ковид-19? Да никто. Вас жёстко макаронят глобалисты. Но слава богу их фишку все больше и больше людей понимают.
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14.05.2020 18:05 Ответить
Это и объясняет возможно рисовать смерти от Ковид. И ноль процентную смертность детей от ковида. Потому что нельзя умереть от слабенького вируса который находится в организме. И плюс 96% умерших в Италии имели от одного до трёх хронических заболеваний. И средний возраст 80лет. Вирус не вирус короче. И пандемии нет. И симптомы точ в точ совпадают с грипозными. Плюс добавили проблемы сердечников и пишут типа он коварный 🤪
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14.05.2020 18:13 Ответить
Так у нас якраз і найбільше людей у віці від тридцяти одного до шестидесяти...Одні вже померли,другі ще не народились...кого ж тут поражати?..
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14.05.2020 18:00 Ответить
 
 