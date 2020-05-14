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В Сумской области коронавирус больше всего поразил людей в возрасте от 31 до 60 лет, - ОГА
В Сумской области больных коронавирусом больше всего среди людей в возрасте от 31 до 60 лет.
Об этом во время брифинга 14 мая сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Михаил Мацюк, передает Цензор.НЕТ.
"Больше всего заболевших коронавирусом на Сумщине в возрастной группе 31 - 60 лет. Таких вообще 84, или 53% от общего количества", - рассказал Мацюк.
По его словам, среди людей в возрасте старше 60 лет подтверждено 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, также болезнь выявлена у 22 детей, в том числе у двоих в возрасте до 4 лет. Половина несовершеннолетних уже вылечилась.
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