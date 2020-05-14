Священник УПЦ МП умер от COVID-19 в Виннице, его жена и трое детей инфицированы

В Винницкой области зафиксирована седьмую смерть от коронавируса - умер 49-летний священник УПЦ МП, COVID-19 диагностировали у его жены и троих детей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Степан Томин.

"Сегодня зафиксирована седьмая смерть пациента с коронавирусом. Болезнь была диагностирована еще 5 мая. Это 49-летний житель Винницы, у которого был тяжелое течение заболевания. Это священнослужитель", - отметил он.

По его словам, семья умершего также инфицирована - COVID-19 обнаружили у его жены, а после повторного тестирования - у троих детей.

Винницкая епархия УПЦ МП выразила соболезнования семье, а также духовенству и прихожанам храма священномученика Владимира митрополита Киевского в городе Винница, где при жизни священник был настоятелем.

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