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Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка. ФОТОрепортаж

Госпредприятие "Николаевский бронетанковый завод" передал Министерству обороны Украины партию из пяти капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

"Это очередная партия техники, восстановлена специалистами НБТЗ уже в рамках государственного оборонного заказа 2020 года. Бронемашины прошли военную приемку и отбыли в распоряжение Отдельного президентского полка", - отмечается в сообщении.

Во время капитального ремонта были улучшены тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, были установлены новейшие средства навигации и связи и тепловизионная система ночного управления, изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.

"Несмотря на довольно позднее контрактирования и особенности работы предприятия во время карантина, мы движемся по графику и вовремя передаем технику нашим военным для выполнения боевых задач. Мы регулярно общаемся с ними и опираемся на их боевой опыт, улучшая те или иные характеристики бронетехники", - отметил директор НБТЗ Юрий Кравченко.

Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка 01
Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка 02
Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка 03
Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка 04

Автор: 

Минобороны (9460) Николаев (2165) техника (1762)


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Топ комментарии
+25
Потєшний полк?
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14.05.2020 17:59 Ответить
+20
Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка - Цензор.НЕТ 7385
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14.05.2020 18:03 Ответить
+18
Ни хрена себе. Президентский полк. Наполеновская гвардия.
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14.05.2020 18:00 Ответить
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Потєшний полк?
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14.05.2020 17:59 Ответить
там скорее всего у всех убд
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14.05.2020 22:15 Ответить
Ни хрена себе. Президентский полк. Наполеновская гвардия.
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14.05.2020 18:00 Ответить
Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка - Цензор.НЕТ 7385
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14.05.2020 18:03 Ответить
Щоб ОЦЕ захищати т1льки Бардаки й потр1бн1.
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14.05.2020 19:09 Ответить
не унижайте Старую гвардию !
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14.05.2020 18:04 Ответить
Куда им в украинский Таганрог прорываться?
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14.05.2020 18:03 Ответить
Та не-это от рашни отбиваться,когда она из таганрога ломанётся в Украину от голодухи..ха-ха-ха-ха-ха..
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14.05.2020 20:24 Ответить
Нарид душить?
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14.05.2020 18:04 Ответить
Да-а-а ! Без цих бардаків Вовочка як голий був.
Раніше хоч трохи серед натовпу тусувався,а зараз ховається.
Видно,справді дохріна додалося тих,що йому бажають зовсім не здоров'я....
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14.05.2020 18:05 Ответить
ха-ха-ха,это взамен тех,что на Майдане сожгли..Теперь клоун думает что будет в безопасности..ха-ха-ха-ха
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14.05.2020 20:25 Ответить
для зелиного полка лисапеты трехколесные нужны
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14.05.2020 18:05 Ответить
Зачем президентскому полку бронетехника? Неужто Зеля в зону ООС собрался?
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14.05.2020 18:08 Ответить
Не, думаю в свой кортеж добавит. А то 26 машин маловато для мирового политика. Имхо, надо бы добавить Ольху с Нептуном. Да и Град не помешает. Беречь надо Главнокомандующего
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14.05.2020 18:20 Ответить
Эти бээрдээмки ещё в 85-ом,во время моей службы в армии считались безнадежно устаревшим черметом.
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14.05.2020 18:35 Ответить
Домой с работы ездить будет,новый кортеж,а то дюже страшно становится.
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14.05.2020 19:10 Ответить
В дозор
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14.05.2020 19:11 Ответить
Образцы техники 50х годов прошлого века . Посмотрели бы какие бмп купила маленькая Эстония . Какой главнокомандующий такая и техника .
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14.05.2020 18:08 Ответить
Опять старьё.
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14.05.2020 18:09 Ответить
Не хотят платить конструкторам пусть єто овно их и защищает, вместе Наемом, Сивохо и Аваковом внутри.
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14.05.2020 19:14 Ответить
БРДМы - это для социологов которые будут проводить опросы населения об уровне доверия Зеленскому ? Так страшно ? ))
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14.05.2020 18:10 Ответить
Один президент посылал БТР против народа. Чем это закончилось все знают
Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка - Цензор.НЕТ 1510
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14.05.2020 18:11 Ответить
Вот этим закончилось:
Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка - Цензор.НЕТ 5377
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14.05.2020 18:18 Ответить
Мадам! А вы не подскажете кто был тогла министром МВД? И какое отношение имеют палаточные "активисты" грузина к Революции Достоинства.?
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14.05.2020 18:28 Ответить
В отличие от тебя, "мадам", те люди, которых поставили в снег на колени, прошли войну против рашизма. А полицаи их паковали за то, что они против твоего божества свыночолого гэтьмана посмели выступить
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14.05.2020 18:57 Ответить
Смешно. читать этот бред. Особенно смешно, как сторонница беглого прохфессора Януковича с рашитами "борется". .. Я ведь помню, мадам, как вы против Пети, Сени, Виталика топили. Топили тогда, когда о Зеленском и разговора не было. Что, Мертветчука в президентах видите? Тогда нечего прикрываться патриотзмом. Вы с руцькими оккупантами одна свора. Так кто был министром ВД? Память отшибло?
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14.05.2020 19:11 Ответить
"Мадам", т.е. по вашему, если против свыночолого гэтьмана, то обязательно агент Крымля и адепт руцкага мира? Так по чьему указу министр ВД дал команду тогда разгонять дубинками "агентов Крымля и Курченко "(что никто так и не доказал, но главное обосрать)?
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14.05.2020 22:55 Ответить
А теперь про расстрел Майдана. расскажите сударыня. Интересно, что я нигде не писал про связь грузина и мажора. Что на воре шапка горит? Ну так оно и понятно - какой пахан - такой и лехторат
Миколаївський бронетанковий завод передав Міноборони партію техніки для президентського полку - Цензор.НЕТ 3914
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15.05.2020 05:39 Ответить
"Сударыня", с ваших слов выходит, что Аваков руководил страной, а не Порошенко.
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15.05.2020 06:37 Ответить
Отмазка дешевле БСМ или БСК, Да и что можно ожидать от рыговской титушни
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16.05.2020 09:59 Ответить
мадам ха ха ха если вы решили перейти на французкий то базывайте Бастурму
la poule или la putain
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14.05.2020 19:28 Ответить
это мусора там орудовали на этом бтре а причем тут этот полк .призывники срочники в основном служат там
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14.05.2020 22:53 Ответить
какая разница кого в полк призывает. Главное кто им командует и кому он подчиняется. Ни у одного предыдущего президента Украины на вооружении полка не было бронетехники, а при клоуне появилась. Почему?
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15.05.2020 05:44 Ответить
скажу большебыла тамтехника бтры .авто и даже автобусы есть парк даже при полке незнаеш не пиши чушь
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16.05.2020 09:28 Ответить
Рот закрой, дегенерат. Зеленый муфлон, про БТР в през-ском полку гони источник, иначе ты дешевый фуфломет
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16.05.2020 09:54 Ответить
дуройоб .ты полный не иначе .там служил мой сын в свое время а больше такому придурку знать не полагается
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17.05.2020 12:16 Ответить
В зеркало давно смотрел ослячья вагина, вонючая быдлятина, Гнойный додик, ты мне еще сказки про соседского барана расскажи. Нет ссылки - ты фуфломет и твое место на дальнике. С такими не общаются. В падаль
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17.05.2020 14:48 Ответить
больной на голову где находишся в какой клинике .ДЕБИЛ ?или кацап немытый ?
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18.05.2020 10:43 Ответить
півник, твоє місце під шконкою Це все
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18.05.2020 11:20 Ответить
школота невоспитанная ты походу с трудной семьи ......
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19.05.2020 09:27 Ответить
нельзя зайти в дважды в одну и ту же реку и убежать в Ростов
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14.05.2020 18:12 Ответить
в иерусалим убежит
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14.05.2020 18:18 Ответить
В Герцлию.Беня в своем имении спрячет.
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14.05.2020 18:37 Ответить
Старые корыта. Сдыдоба за презедентскый полк.
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14.05.2020 18:32 Ответить
Какой презедент,такие и корыта.
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14.05.2020 18:38 Ответить
Интересно, зачем президентскому полку БРДМы?
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14.05.2020 18:41 Ответить
Да, дійсно... Нехай на конях їздять.
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14.05.2020 18:54 Ответить
плац таптать там асфальт кривой...можно еще покрасить-здалека сойдет за новый)))
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14.05.2020 19:20 Ответить
Охранная функция. Нормально. Да и Николаевскому заводу работа.
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14.05.2020 19:47 Ответить
Не розумію, чого така реакція повально.
Якщо можна зекономити, чому ні?
Броньовані, нові двигуни, апгрейд ... і т.д і т.п. ...
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14.05.2020 18:56 Ответить
тем более для президентского полка и такие сойдут
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14.05.2020 22:30 Ответить
Брдм сами по себе это хлам.Там не на чём экономить.Это деньги на ветер.Лучше бы средства направили вместо этих брдм, 2 танка улучшили или 2 Козака сделали.
И тут даже не в том что они старые, а в том что сама их конструкция крайне неудачная.В современных реалиях это вообще даже для перевозки военнослужащих не годиться.
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14.05.2020 23:34 Ответить
зеленский будет давить лохов ?
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14.05.2020 18:56 Ответить
Если народ выйдет на улицы, то никакой полк со своей бронетехникой не спасет это зеленое чмо.
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14.05.2020 19:19 Ответить
шел 2020 год...давайте еще кареты латать...карету мне карету во дворец..))
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14.05.2020 19:19 Ответить
Ага, конец света, не закупили Пумы с Намерами для полка охраны. Да и без Палладинов они как то не полноценны.
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14.05.2020 19:49 Ответить
Короче - ЗРАДА...
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14.05.2020 19:24 Ответить
Модернизация полка для парадов???

Воистину, Клоун есть Клоун.....

Надо модернизировать и ремонтировать технику для фронта, а не для клоунов и их развлекухе!
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14.05.2020 21:33 Ответить
для фронта тоже модернизируется техника и много, новостей чтоль не видишь.
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14.05.2020 22:29 Ответить
ага, клоунский полк - основа армии???
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15.05.2020 17:59 Ответить
это полк не клоунский, а президентский, был один президент, теперь другой, затем будет третий. Это же не ЗЕ его сформировал. Ну и да. Этот полк принимал участие в АТО (ООС). Так, что это даже не паркетники, это кое-какая сила.
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16.05.2020 00:54 Ответить
зеленский будет лохов давить ?
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14.05.2020 22:16 Ответить
почему этот полк президентский ? зеле пох на этот полк на тех срочников нещастных что тупают часами по плацу под солнцем никаких привелегий они не имеют так название еще непонятно с каких времен
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14.05.2020 22:57 Ответить
Есть старая техника которую переделали и дополнили и её много и она будет её служить верой и правдой нашим ВСУ и она хорошая но брдм ЭТО ХЛАМ на колёсах там нечего переделывать и дополнять.
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14.05.2020 23:28 Ответить
чушь, двигло поставить хорошее и начинку поменять и нормально ездить можно. А на многие еще и ставят ПТРК.
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16.05.2020 00:56 Ответить
Так би й сказав: "акуєть..." Але коли дочитав до БРДМ, то зрозумів - "нєхай клєвєщут".
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15.05.2020 01:07 Ответить
нет не бутафория, этот полк воевал в АТО частью состава.
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16.05.2020 00:55 Ответить
 
 