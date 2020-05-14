Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка. ФОТОрепортаж

Госпредприятие "Николаевский бронетанковый завод" передал Министерству обороны Украины партию из пяти капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

"Это очередная партия техники, восстановлена специалистами НБТЗ уже в рамках государственного оборонного заказа 2020 года. Бронемашины прошли военную приемку и отбыли в распоряжение Отдельного президентского полка", - отмечается в сообщении.

Во время капитального ремонта были улучшены тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, были установлены новейшие средства навигации и связи и тепловизионная система ночного управления, изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.

"Несмотря на довольно позднее контрактирования и особенности работы предприятия во время карантина, мы движемся по графику и вовремя передаем технику нашим военным для выполнения боевых задач. Мы регулярно общаемся с ними и опираемся на их боевой опыт, улучшая те или иные характеристики бронетехники", - отметил директор НБТЗ Юрий Кравченко.







