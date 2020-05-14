Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны партию техники для президентского полка. ФОТОрепортаж
Госпредприятие "Николаевский бронетанковый завод" передал Министерству обороны Украины партию из пяти капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".
"Это очередная партия техники, восстановлена специалистами НБТЗ уже в рамках государственного оборонного заказа 2020 года. Бронемашины прошли военную приемку и отбыли в распоряжение Отдельного президентского полка", - отмечается в сообщении.
Во время капитального ремонта были улучшены тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, были установлены новейшие средства навигации и связи и тепловизионная система ночного управления, изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков усиленным бронированием, что ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.
"Несмотря на довольно позднее контрактирования и особенности работы предприятия во время карантина, мы движемся по графику и вовремя передаем технику нашим военным для выполнения боевых задач. Мы регулярно общаемся с ними и опираемся на их боевой опыт, улучшая те или иные характеристики бронетехники", - отметил директор НБТЗ Юрий Кравченко.
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Раніше хоч трохи серед натовпу тусувався,а зараз ховається.
Видно,справді дохріна додалося тих,що йому бажають зовсім не здоров'я....
la poule или la putain
Якщо можна зекономити, чому ні?
Броньовані, нові двигуни, апгрейд ... і т.д і т.п. ...
И тут даже не в том что они старые, а в том что сама их конструкция крайне неудачная.В современных реалиях это вообще даже для перевозки военнослужащих не годиться.
Воистину, Клоун есть Клоун.....
Надо модернизировать и ремонтировать технику для фронта, а не для клоунов и их развлекухе!