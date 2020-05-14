Мы не будем проводить закупку, если Минздрав заранее определит победителя, - глава ГП "Медзакупки Украины" Жумадилов
Директор государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявляет, что ГП не будет проводить закупки, в которых Министерство здравоохранения хочет заранее определить победителя.
Об этом он сказал а онлайн-пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Таким образом Жумадилов прокомментировал заявление министра здравоохранения Степанова о планах закупить 200 аппаратов ИВЛ у украинского производителя.
"Если будет поручение о закупке у конкретной компании, я будут обращаться в Минздрав с тем, чтобы к нам поступали поручения, в которых бы Минздрав точно понимал, что он хочет получить, но это поручение не должно содержать информацию о потенциальном победителе", - сказал Жумадилов.
"К нам поручение о закупке ИВЛ не поступало. И если оно поступит в такой форме, мы будем обращаться в Минздрав с обращением, чтобы они переосмыслили поручение и предоставили его в соответствии с действующим законодательством", - уточнил он.
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Жумадилов подчеркнул, что участники торгов, которые проводит МЗУ, "должны осознавать и понимать, что безусловно получат контракт, если предоставят наиболее экономически выгодное предложение в соответствии со всеми требованиями к предмету закупки".
"Если участник, который подал наиболее выгодное предложение после этого будет иметь еще какие-то встречи в Минздраве, какие-то телефонные звонки с творческими требованиями для того, чтобы эта закупка была согласована, то это дискредитирует наше госпредприятие как прозрачного и эффективного закупщика и любой потенциальный участник наших закупок дважды подумает, стоит ли ему входить в наши тендеры", - сказал он.
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Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что МЗУ проведет закупку 200 аппаратов ИВЛ у украинской компании UTAS.
Напомним, 29 апреля стало известно, что Министерство здравоохранения обвинило ГП "Медицинские закупки Украины" в попытке купить некачественные костюмы биозащиты для врачей. Минздрав направил в правоохранительные органы заявление о совершении преступления.
Вместо костюмов, которые собиралось закупить ГП "Медицинские закупки", Минздрав закупил костюмы биозащиты в Китае. Каждый костюм стоит 488,6 грн при том, что ГП "Медицинские закупки Украины" собиралось купить костюмы по 245 грн за штуку.
Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявил о беспрецедентном давлении со стороны МОЗ и возврате старых схем в закупках. Его поддержала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, заявляющая, что Минздрав блокирует закупки, а украинцы могут остаться без лекарств.
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Ох я і забув що це Україна а не нормальна країна...
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