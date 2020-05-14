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Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)

В Украине снижается уровень подземных вод. Вода более не попадает в подземные горизонты так, как должна. Она просто быстро стекает в море. Наша система хозяйствования не учитывала вероятность изменения климата и нехватки воды. В скором времени Государственное водное агентство будет вынуждено лимитировать использование воды для украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в материале руководитель практики "Вода" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) Ольга Денищик.

По словам эксперта, украинцы привыкли относиться к воде как к безлимитному ресурсу. Однако, вскоре такое отношение скорее всего придется пересмотреть.

"Если засуха продолжится, то ближайшие 5 лет количество воды будет уменьшаться. Могут увеличиться попытки искусственно аккумулировать воду, будет больше прудов, чтобы эту воду содержать. И, конечно, Государственное водное агентство просто будет вынуждено лимитировать использование воды", - заявил эксперт WWF.

Однако засуха и жаркое лето – это лишь катализатор изменений, а допускает их недостаточная экологическая политика в Украине. Украинские экологи и инспекции предпочитают штрафовать, а не предупреждать проблемы.

Так, по словам Денищик, уже сейчас необходимо принимать все меры для улучшения ситуации.

"Необходимо привлекать специалистов Государственного водного агентства, бассейновых управлений к обсуждению любых программ развития сейчас на всех уровнях: на районном, областном и тому подобное. Сегодня мы должны смотреть на весь бассейн реки, чтобы воды хватило всем", заявила эксперт.

Как сообщается в материале, водные ресурсы Украины - это поверхностные, подземные и морские воды, которые мы используем для своих нужд.

Две трети поверхностных ресурсов - это ресурсы бассейна Днепра. Он обеспечивает водой более 50 городов.

По уровню воды на одного человека мы занимаем 125 место из 180 стран, Украина - одна из наименее обеспеченных водой стран в Европе

Автор: 

природа (245) экология (1611) вода (921)


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Топ комментарии
+7
Повтор новости. Кому-то надо разогнать волну...
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14.05.2020 18:30 Ответить
+5
Еще один денег хочет,прикрываясь нуждами государства.Воду собирается в прудах накапливать,лишенец.
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14.05.2020 18:29 Ответить
+5
Проблемы с водой уже сейчас в Китае,Индии,Иране,Египте и еще в 10 странах.Вы хот иногда в Ютьюб заходите...
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14.05.2020 18:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а вода в Крым ?
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14.05.2020 18:29 Ответить
Ну если украинцев ждут лимиты, то сепаратистов ждут природные дистилаты....Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 6888https://rogotneva.ru/images/articles/africa/sudan_mocha_korov/8.jpg . Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 6871
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14.05.2020 18:55 Ответить
Украинскому народу лимиты не нужны это их природная вода,а вот советскому народу Украины.у которых нет своего государства(был ссср) нужно установить лимиты
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14.05.2020 19:28 Ответить
Какая экология? Все загажено, кругом мусор, вода грязная даже питьевая, все стоки с предприятий в Днепр, ни одного мусороперерабатывающего завода, олигархам они нах не нужны. Леса вырубаются. Вот это политика! Политика колонизаторов и преступников, а не политика государственников.
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14.05.2020 20:24 Ответить
На седьмом году оккупации полуострова Россией почва Крыма продолжает пересыхать из-за недостатка водоснабжения из Днепра и из-за засухи
На українців чекають ліміти на використання води через відсутність правильної екологічної політики, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF) - Цензор.НЕТ 6908

Белогорское водохранилище во временно оккупированном Крыму уже в мае обмелело сильнее, чем за весь сезон прошлого года. Об этом сообщает https://ru.krymr.com/a/news-krym-vodohranilishcha-peresohlo-v-belogorske/30609266.html Крым.Реалии .

В 2019-м верховья водохранилища истощились только в начале осени, а в этом году они полностью высохли уже в мае из-за засухи.
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14.05.2020 19:25 Ответить
Это хорошо, пусть все пересохнет и кацапы через свой мост в Расею чешут со своими манатками. Крымская земля изгоняет кацапских фашистов, они ей мерзки.
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14.05.2020 20:27 Ответить
Еще один денег хочет,прикрываясь нуждами государства.Воду собирается в прудах накапливать,лишенец.
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14.05.2020 18:29 Ответить
Новин немає? По другому колу пішли?
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14.05.2020 18:29 Ответить
Жесть на Львівщині. Мешканці повстали проти олігарха Козловського, який забудовує озеро і ліс

https://www.youtube.com/watch?v=QMmP1H3iaJs
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14.05.2020 18:30 Ответить
Повтор новости. Кому-то надо разогнать волну...
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14.05.2020 18:30 Ответить
Головна проблема ,це відсутність сала в голові і як наслідок "шарики" загіржавіли 1!!))
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14.05.2020 18:51 Ответить
Москолю.... У тебе вус відклеївся. І
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14.05.2020 18:57 Ответить
Ти певен що я маю вуса? )))
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14.05.2020 19:15 Ответить
Это понятно. В Вашей кацапии хорошего сала с огнем не найти, вот у тебя шарики и того. Только зря ты сюда прихилял, тут кацапам не подают
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14.05.2020 19:17 Ответить
спонсор "Всемирного фонда дикой природы (WWF)" и фонда "Сделаем засуху через хлор", монополист на рынке хлора и водоотчистки Каломойский Беня ..
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14.05.2020 18:30 Ответить
Вот нам еще этого не хватало!
И что характерно, Зедебил с его малограмотной шоблой никаких адекватных решений не найдет.
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14.05.2020 18:31 Ответить
Ну да, был бы Петя сразу нашёл бы решение. Порохоботы, вас даже не жалко, вы идиоты от природы.
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14.05.2020 22:00 Ответить
Ну так расслабься
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14.05.2020 23:34 Ответить
А кто напрягается? Тут 24/7 напрягаетесь только вы, пытаясь обвинить Зеленского что земля обращается вокруг солнца. Ты понимаешь насколько ты ущерба, обвиняя Зеленского в том, что он не может руководить природой?
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15.05.2020 00:22 Ответить
Мне не интересно лечить упоротых зеледебилов!
Чао!
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15.05.2020 09:47 Ответить
А потім встановлять ліміт на повітря.Бо щось раби багато дихають.
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14.05.2020 18:31 Ответить
Вірострашилка пішла на спад? Треба нові ідеї?
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14.05.2020 18:32 Ответить
вірусострашилка
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14.05.2020 18:33 Ответить
Клятый Порошенко,хотел нассать в штаны царю черни,но облом!придется насрать.У,барыга!
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14.05.2020 18:32 Ответить
Ерунда это всё. Лимитировать воду может нам устроить Коломойский, как монополист по химикатам для очистки воды.
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14.05.2020 18:33 Ответить
Три дня назад я тут писал,по осени будут серьезные проблемы с водой и неурожаем.Лето будет холодным .Затягивайте пояса,лафа закончилась....
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14.05.2020 18:34 Ответить
податком на воду пахне як і на великі квадратні метри житла
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14.05.2020 18:39 Ответить
Ти вже писав про18 рік, Нострадамус.
Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 1266
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14.05.2020 18:43 Ответить
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14.05.2020 18:52 Ответить
І сухим , і холодним?
В нас такого не буває. Якщо поглянеш на кліматичну мапу, то побачиш, що в нас просто немає звідки прийти холодному і одночасно сухому повітрю влітку.
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14.05.2020 19:18 Ответить
Неурожая уже не будет. Прошло три хороших дождя, местами вылило больше месячной нормы. На месяц влаги хватит, а через месяц растения будут уже большие и будут способны противостоять засухе, даже если вдруг она будет.
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14.05.2020 20:59 Ответить
С какого лето будет холодным?
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14.05.2020 21:43 Ответить
Вот этот фонд дикой природы не пошел бы нахер ..круговорот воды в природе и Закон про материю и энергию пусть почитают
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14.05.2020 18:35 Ответить
Ого, да тут похоже ученый. Законы разные знаешь. Расскажи нам, о знаток Законов, почему в селах в колодцах воды нет, а из скважин идет по ведру в час? Это какое-то просто беззаконие, может в суд подать?
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14.05.2020 21:01 Ответить
Почалось нове залякування.
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14.05.2020 18:35 Ответить
Проблемы с водой уже сейчас в Китае,Индии,Иране,Египте и еще в 10 странах.Вы хот иногда в Ютьюб заходите...
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14.05.2020 18:37 Ответить
https://censor.net/user/201477 Ну ці країни завжди її мали.
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14.05.2020 18:47 Ответить
Неужели? а я думал брешуть экологи и экономисты,особенно в Крыму
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14.05.2020 18:51 Ответить
https://censor.net/user/201477 І в Криму завжди була проблема з водою.Крим підняли совки.за рахунок України.Проблема звісно що є.Але ж не за українців такі організації піклуються,а навпаки.
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14.05.2020 18:54 Ответить
Во всем виноваты штаты...,не забываай Омерика хотела захватить СССР,но врагу не сдаецца наш гордый Варяг...
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14.05.2020 19:05 Ответить
https://censor.net/user/201477 Винні всі.Людській жадібності немає меж.
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14.05.2020 19:07 Ответить
Аггга, нах вы здесь, в Україні, треба!!
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14.05.2020 18:37 Ответить
Беня готовится к выкупу всех обл-гор-водоканалов в Украине?
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14.05.2020 18:39 Ответить
На 2021 год запланирован масштабный переход к экономии воды во всех странах Мира.Готовьтесь,то что сейчас,цветочки,Ягодки осенью соберете...
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14.05.2020 18:40 Ответить
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14.05.2020 18:53 Ответить
днр відрізати від української води
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14.05.2020 18:41 Ответить
робота така,у ольгінських, -пи....діти...

кого конкретніше посадили за "підрив електроопор у крим" ?
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14.05.2020 19:15 Ответить
Зеленський! Де обіцяні дощі? )))
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14.05.2020 18:41 Ответить
Модер Цензора в 13 -10 уже была эта новость опять дубль два
14.05.20 13:10
Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Типа смена заступила и не видит что новость уже была опубликована там с 13.00 куча коментов есть и всем пофик ...интернет ресурс ,#1 вУкраїні
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14.05.2020 18:42 Ответить
Цензор у меня так дє жавю перед глазами но я то не больной человек ..Я вот такие ваши приколы собираю у меня их много ..Два раза новость пропечать и шабаш план выполнен ?Самый ржач у меня есть в архиве как Цензор что то про марионетку Аксенова писал и вставил фотографию не Аксенова а Гоши Куценка ..скрин шот есть ..есть ..Дубль два это нормальное явление
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14.05.2020 18:47 Ответить
Кто чего достоин,тому то и достанется
Кому то 73%,а кому то фикус накась
Не лесть иль месть не поведусь
Чего достойны,то и достанется
А кто не достоин,не поделюсь
при мне пусть лучше останется
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14.05.2020 18:50 Ответить
а почему вода не задерживается и стекает в море? что это за явление природы?
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14.05.2020 18:54 Ответить
В нормальном состоянии вода после зимы и обильных осадков накапливается в лесах и болотах. А потом потихоньку наполняет грунтовые воды, сначала верхние, а потом постепенно и нижние. Но мы болота осушили и на их месте сделали поля, на которых теперь гуляют пылевые бури, а леса... ну про леса все тут и так в курсе. В результате вода сразу после дождя скопом попадает в реки, вызывая наводнения, и впустую стекает в море. Приток в грунтовые воды минимальный, в результате на Киевщине, к примеру, сейчас в колодцах у многих вообще нет воды. А обычно в это время должен быть максимум уровня грунтовых вод и на Левобережье вода раньше стояла фактически вровень с поверхностью. Летом, в жару, она там уже точно не появится. Вы тут с Крыма ржете, но там хоть крестьяне привыкли жить в условиях недостатка влаги. Что будут делать на Черкащине с клубникой через месяц, которая в жару требует обильного полива, я даже не могу себе представить.
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14.05.2020 21:10 Ответить
спасибо за объяснения. но осушение болот вроде не вредит (если они были вообще). а вот вырубка лесов и лесополос - да. Этим должно было закончиться.
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14.05.2020 21:23 Ответить
Как раз осушение болот в верховьях малых рек их полностью убивает. Сначала у них останавливается течение и они становятся малоподвижны, вода очищается только в паводки. Потом вода зацветает, река заиливается, становится мелководной, и через 20-30 лет от неё остается маленький ручеек по самому низу русла. А ещё очень важны верховые болота на склонах гор. Из-за того, что в Карпатах таких у нас не осталось, любой приличный дождик вызывает наводнения в долинах.
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14.05.2020 21:31 Ответить
понятно. спасибо
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14.05.2020 21:49 Ответить
Под прикрытием Короны с вирусом грядет полная Перезагрузка планеты Земля.Это вам дойдет,когда поумнеете...,а до ума еще дожить надо,как говорил поконый дед Сенатор....
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14.05.2020 18:55 Ответить
С умозаключением согласен на все сто, только слово "поконый" ,как трактовать, как "покорный" или "покойный"?
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14.05.2020 19:08 Ответить
Дед умер в 2017 году...,иногда пропускаю литеры,есть такой грех,да простит меня Батя..
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14.05.2020 19:13 Ответить
Царствие Небесное.
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14.05.2020 19:17 Ответить
Батя умел говорить и писать тексты совсем почти без согласных букв...,К примеру Прнси пжлста хлба и бтон и мсло.Хотя кому я это объясняю...
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14.05.2020 19:42 Ответить
А может даже "посконный".
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14.05.2020 19:29 Ответить
Чергові поїхавші зелені.
Вони на початку 2000х розповідали про глобальне потепління і що до 20х років якраз все розтане ї всіх затопить. Тепер у них нова платівка.
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14.05.2020 19:04 Ответить
обоснование платежки за транспортировку воды ?
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14.05.2020 19:06 Ответить
"зелена ахінея"..

ТАК,звичайно,гряде всепланетарне потепління -відповідно і зменшення опадів у певних регіонах..

але це глобально.. немає потреби виділяти Україну...
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14.05.2020 19:17 Ответить
Украина на 125 месте?
Эту ахинею просто тошно читать.
Понравилось запугивать народ?
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14.05.2020 19:06 Ответить
А еще в Украине очень мало воздуха! Но! Зато переизбыток слуг народа!
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14.05.2020 19:10 Ответить
а почему народ должен быть крайним?
нужно ******* чиновником и конфисковывать их имущество
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14.05.2020 19:07 Ответить
Немного философии.
Одним Бог открывает свои объятия,а перед некоторыми лишь разводит руками..
Джулиана Вильсон.автор крылатых филосовских мыслей,ставших классикой сестры таланта,краткости изречений...
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14.05.2020 19:11 Ответить
Сидят возле кранов с водой и иронизируют,проблема есть полісся без болот сохнет,имею колодец и речка шо лужа.
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14.05.2020 19:13 Ответить
це проблема ще з часів "совка",коли вирішили осушувати болота,котрі є природніми регуляторами води...
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14.05.2020 19:18 Ответить
Запасов пресной воды на планете Земля всего 1 %.Берегите воду.Вы вентили все закрыли?
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14.05.2020 19:20 Ответить
наглая ложь, иди учи уроки
---
Землю можно назвать Планетой воды, или Планетой Океана. Действительно океан занимает 360 млн. км2 при общем размере поверхности планеты 510 млн. км2. Но на самом деле гидросфера значительно больше. Так, ледники покрывают 16,3 млн. км2, или 11% суши. Озера и водотоки на суше занимают значительно меньшую территорию - 2,3 млн. км2, или 1,7% суши, болота и сильно увлажненные земли - 3 млн. км2, или 2% суши. Поэтому на Земле постоянно покрыты водой не 360, а 380 млн. км2 поверхности, или 75%. Итак, правильнее считать, что 3/4 земного шара постоянно покрыто водой
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14.05.2020 19:28 Ответить
Я веду диалоги на сайте,дятел...,эту инфрмацию я узнал от крутых спецов из Швейцарии,а не от твоей Туфты...,Свали...
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14.05.2020 19:32 Ответить
Это ничего, что океан сильно соленый и лично тебе для питья абсолютно непригоден? Ты даже не станешь пить сравнительно слабосоленую воду из Азовского моря. Ледники покрывают 11% суши, но 90% из этих 11% - это ледники в Антарктиде и Гренландии. Воды, вернее пресного льда, там много, очень много. Собственно больше половины всех пресноводных запасов там и содержится. Но, ты не пробовал купить ведро льда из Антарктиды? А то я как раз хотел узнать цены
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14.05.2020 21:17 Ответить
бред сивой кобылы
не о чем говорить
в печку
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14.05.2020 22:35 Ответить
Иди попей морской водички, может пронесет
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16.05.2020 03:05 Ответить
панікувати вже зараз, чи трохи почекати ?
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14.05.2020 23:25 Ответить
Ковыряя нефть и газ,вода уходит все глубже,транснациональные корпорации варварски уничтожают самит себя...
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14.05.2020 19:25 Ответить
Ну вот это процессы уж точно никак не связанные. Добыча газа на глубине в 4 километра никак не влияет на гидрогеологию.
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14.05.2020 21:18 Ответить
Впливають, Ви не повірите, але впливають, особливо сланцевий.Гугл допоможе.
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14.05.2020 21:46 Ответить
зеленые и воду пролюбили... бедоносцы
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14.05.2020 19:27 Ответить
В Украине проблемы с водой были и при СССР. О графике подачи воды слышал и сам стыкался с этим.
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14.05.2020 19:29 Ответить
то був початок міліорації і зараз кожен пробиває свердловину в декого і басейн, на свердловини треба податок .
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14.05.2020 19:30 Ответить
Анджей Дуда и Лукашенко договорились о совместном строительстве канала Балтика-Черное море.Так что Бацьке вода даст возможность выходв в оба моря.И это не Северное дерьмо Путлера с металлолом на дне Балтики.Удар в спину КГБисту...
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14.05.2020 19:30 Ответить
Поворот Сибиоских рек в Узбекистан.чтобы хлопок рос
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14.05.2020 19:38 Ответить
Пусть и пуйла голова болит за воду в крыму!! Меня волнует другой вопрос!! Как это сегодня, зарегулированый четырьмя плотинами, наш великий и широкий Днепр, умудряется сегодня "быстро"" доставлять воду прямо в Чёрное море!! Читаешь эту чушь и сразу видишь дебильных Зебобиков- чиновников-воров всех мастей,
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14.05.2020 19:49 Ответить
Мабуть це підготовка до того, що скоро на кожну свердловину чи колодязь в селі або на дачі введуть податок.
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14.05.2020 19:53 Ответить
Не податок, а лічильник (в Угорщині так кажись), але ціна втричі менша за водоканал
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15.05.2020 00:31 Ответить
Короче, вода тоже подорожает.
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14.05.2020 20:51 Ответить
В скором времени Государственное водное агентство будет вынуждено лимитировать использование воды для украинцев.Как передает https://censor.net/ об этом сообщает https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/05/7/7250719/ в материале руководитель практики "Вода" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature - WWF) Ольга Денищик. Источник: https://censor.net/n3195622

А не пішов би цей фонд у ДУПУ
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14.05.2020 23:22 Ответить
словам эксперта, украинцы привыкли относиться к воде как к безлимитному ресурсу. Однако, вскоре такое отношение скорее всего придется пересмотреть."""
Ага, по 33 грн/куб який нах безліміт??. Якщо знов по графіку буде, то ціна подвоїться...
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15.05.2020 00:28 Ответить
 
 