Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)
В Украине снижается уровень подземных вод. Вода более не попадает в подземные горизонты так, как должна. Она просто быстро стекает в море. Наша система хозяйствования не учитывала вероятность изменения климата и нехватки воды. В скором времени Государственное водное агентство будет вынуждено лимитировать использование воды для украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в материале руководитель практики "Вода" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) Ольга Денищик.
По словам эксперта, украинцы привыкли относиться к воде как к безлимитному ресурсу. Однако, вскоре такое отношение скорее всего придется пересмотреть.
"Если засуха продолжится, то ближайшие 5 лет количество воды будет уменьшаться. Могут увеличиться попытки искусственно аккумулировать воду, будет больше прудов, чтобы эту воду содержать. И, конечно, Государственное водное агентство просто будет вынуждено лимитировать использование воды", - заявил эксперт WWF.
Однако засуха и жаркое лето – это лишь катализатор изменений, а допускает их недостаточная экологическая политика в Украине. Украинские экологи и инспекции предпочитают штрафовать, а не предупреждать проблемы.
Так, по словам Денищик, уже сейчас необходимо принимать все меры для улучшения ситуации.
"Необходимо привлекать специалистов Государственного водного агентства, бассейновых управлений к обсуждению любых программ развития сейчас на всех уровнях: на районном, областном и тому подобное. Сегодня мы должны смотреть на весь бассейн реки, чтобы воды хватило всем", заявила эксперт.
Как сообщается в материале, водные ресурсы Украины - это поверхностные, подземные и морские воды, которые мы используем для своих нужд.
Две трети поверхностных ресурсов - это ресурсы бассейна Днепра. Он обеспечивает водой более 50 городов.
По уровню воды на одного человека мы занимаем 125 место из 180 стран, Украина - одна из наименее обеспеченных водой стран в Европе
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Белогорское водохранилище во временно оккупированном Крыму уже в мае обмелело сильнее, чем за весь сезон прошлого года. Об этом сообщает https://ru.krymr.com/a/news-krym-vodohranilishcha-peresohlo-v-belogorske/30609266.html Крым.Реалии .
В 2019-м верховья водохранилища истощились только в начале осени, а в этом году они полностью высохли уже в мае из-за засухи.
https://www.youtube.com/watch?v=QMmP1H3iaJs
И что характерно, Зедебил с его малограмотной шоблой никаких адекватных решений не найдет.
Чао!
В нас такого не буває. Якщо поглянеш на кліматичну мапу, то побачиш, що в нас просто немає звідки прийти холодному і одночасно сухому повітрю влітку.
кого конкретніше посадили за "підрив електроопор у крим" ?
14.05.20 13:10
Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)
Типа смена заступила и не видит что новость уже была опубликована там с 13.00 куча коментов есть и всем пофик ...интернет ресурс ,#1 вУкраїні
Кому то 73%,а кому то фикус накась
Не лесть иль месть не поведусь
Чего достойны,то и достанется
А кто не достоин,не поделюсь
при мне пусть лучше останется
Вони на початку 2000х розповідали про глобальне потепління і що до 20х років якраз все розтане ї всіх затопить. Тепер у них нова платівка.
ТАК,звичайно,гряде всепланетарне потепління -відповідно і зменшення опадів у певних регіонах..
але це глобально.. немає потреби виділяти Україну...
Эту ахинею просто тошно читать.
Понравилось запугивать народ?
нужно ******* чиновником и конфисковывать их имущество
Одним Бог открывает свои объятия,а перед некоторыми лишь разводит руками..
Джулиана Вильсон.автор крылатых филосовских мыслей,ставших классикой сестры таланта,краткости изречений...
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Землю можно назвать Планетой воды, или Планетой Океана. Действительно океан занимает 360 млн. км2 при общем размере поверхности планеты 510 млн. км2. Но на самом деле гидросфера значительно больше. Так, ледники покрывают 16,3 млн. км2, или 11% суши. Озера и водотоки на суше занимают значительно меньшую территорию - 2,3 млн. км2, или 1,7% суши, болота и сильно увлажненные земли - 3 млн. км2, или 2% суши. Поэтому на Земле постоянно покрыты водой не 360, а 380 млн. км2 поверхности, или 75%. Итак, правильнее считать, что 3/4 земного шара постоянно покрыто водой
не о чем говорить
в печку
А не пішов би цей фонд у ДУПУ
Ага, по 33 грн/куб який нах безліміт??. Якщо знов по графіку буде, то ціна подвоїться...