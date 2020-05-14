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Депутату 7-го созыва сообщено о подозрении в получении 928 тыс. грн незаконной компенсации з жилье, - НАБУ

Депутату 7-го созыва сообщено о подозрении в получении 928 тыс. грн незаконной компенсации з жилье, - НАБУ

14 мая 2020 детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья. Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением").

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "По данным следствия, подозревае мый, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 928 тыс. грн незаконной компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Национальный" в период ноябрь 2014-августа 2019 года.

Следствие считает, что таким образом подозреваемый нанес тяжкие последствия интересам юридического лица публичного права - Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2018 года.

Напомним, что в декабре 2019 года - марте 2020 года НАБУ и САП привлекли к ответственности пять народных депутатов Украины VIII созыва за незаконное получение компенсации на сумму более 2,6 млн грн. Всего в рамках расследований фактов незаконной компенсации в бюджет возвращено около 1,65 млн грн.

Еще ряд народных избранников пересмотрели свою потребность в получении компенсаций и отказались от нее. В результате, учитывая размер ежемесячной оплаты компенсации, на протяжении декабря 2018 января 2019 Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины сэкономило около 4 млн грн".

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Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-нардепе Александре Пресмане (самовыдвиженец, избран по одномандатному избирательному округу №139).

Автор: 

НАБУ (4242) депутат (3324) жилье (911) компенсации (483)


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Топ комментарии
+1
Штраф заплатит тыс 30 и на том конец. Никого они не посадят. Информационный шум и видимость работы.
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14.05.2020 19:12 Ответить
+1
А судьи тоже получают компенсацию за жилье, при том, что имеют квартиры в Киеве и нехилые маетки в живописных уголках недалеко от столицы. К ним страшно подкатиться? А кто-то говорил, что перед Законом ВСЕ РАВНЫ... Да нет, есть и РОВНЕЕ.
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14.05.2020 20:31 Ответить
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7 лет растрела, це як найменьше !!!))
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14.05.2020 18:46 Ответить
Источник: https://censor.net/n3195627 "в период ноябрь 2014 - августа 2019 года" - було восьме скликання.
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14.05.2020 18:49 Ответить
Они и в статье пишут, что 8-го.
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14.05.2020 18:51 Ответить
а в заголовку?
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14.05.2020 20:33 Ответить
Так 7-го или 8-го?
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14.05.2020 18:51 Ответить
8-го созиву справи ще попереду
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14.05.2020 18:52 Ответить
Депутату 7-го созыва сообщено о подозрении....

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кому? Якомусь ригу недобитому?
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14.05.2020 18:51 Ответить
Раз не називають прізвища - мабуть так...
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14.05.2020 18:52 Ответить
Штраф заплатит тыс 30 и на том конец. Никого они не посадят. Информационный шум и видимость работы.
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14.05.2020 19:12 Ответить
А как ХВамілія слуги?...
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14.05.2020 19:37 Ответить
А судьи тоже получают компенсацию за жилье, при том, что имеют квартиры в Киеве и нехилые маетки в живописных уголках недалеко от столицы. К ним страшно подкатиться? А кто-то говорил, что перед Законом ВСЕ РАВНЫ... Да нет, есть и РОВНЕЕ.
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14.05.2020 20:31 Ответить
Половина "слуг народа" получает эту компенсацию, будучи не бедными при том...
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14.05.2020 20:47 Ответить
 
 