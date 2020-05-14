Рада должна на следующей неделе рассмотреть кандидатуры членов конкурсной комиссии по избранию директора ГБР, - "слуга народа" Монастырский

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности передал на рассмотрение парламента кандидатуры трех членов конкурсной комиссии по избранию директора Госбюро расследований, которые были ранее согласованы комитетом.

Об этом Цензор.НЕТ заявил глава этого комитета Денис Монастырский, которого мы попросили прокомментировать ситуацию с заблокированным конкурсом, который должен был начаться еще зимой.

"Единственный вариант, который я вижу в данной ситуации, это на следующей неделе утвердить состав членов комиссии по ГБР от парламента, - объяснил он. - И официально обратиться с призывом к нашим международным партнерам, которые,согласно закону, делегируют троих уполномоченных от Кабинета министров Украины, чтобы они также определились с выбором".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, правоохранительный комитет Верховной Рады определил трех представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на должность директора ГБР, это депутаты от фракции "Слуга народа" Юлия Яцык и Владлен Неклюдов, а также декан заочного факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Юрий Пономаренко.

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Монастырский перед голосованием в комитете заявил, что он против того, чтобы членами комиссии были депутаты. "Лично я выступал за то, что это должны быть не депутаты, а эксперты, которые могут представлять интересы Верховной Рады. Например, помощники или консультанты, - говорит он. - Но комитет принял другое решение. Я делаю все, чтобы на следующей неделе этот список был рассмотрен в зале. Также будем обращаться к тем коллегам, кого мы делегируем от парламента, чтобы они безотлагательно собрались с представителями комиссии, которые определены Президентом и уже говорили об условиях оглашения конкурса, сроках, поскольку комиссия считается согласно закону полномочной с момента, когда избраны 6 членов".

Напомним, 26 июня прошлого года Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым включил в состав комиссии троих новых членов. В частности, Зеленский включил в состав комиссии:Оксану Квашу, которая, по данным Офиса президента, является ведущим научным сотрудником отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины, Александра Костенко - заведующего отделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства этого же института и Виктора Кощинца - начальника отдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института специальной подготовки Национальной академии прокуратуры Украины.

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