Витренко о назначении Зеркаль: мы занимались "высшей математикой", а Лана, прежде всего, юрист
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал назначение экс-замглавы МИД Ланы Зеркаль в "Нафтогаз".
Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Витренко поздравил Зеркаль с назначением и отметил ее прошлую помощь команде НАК "Нафтогаз". При этом он счел необходимым "обратить внимание на ряд моментов, чтобы имидж Ланы не был использован для "прикрытия" - мол, не переживайте, есть достойная замена Витренко (хотя речь идет лишь о части того, за что я отвечаю)".
Так, исполнительный директор "Нафтогаза" обратил внимание на то, что Зеркаль не принимала участие в реальных переговорах с "Газпромом". Он также отметил, что сам занимался прежде всего изменением коммерческих отношений с "Газпромом", обеспечивая экономический анализ.
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"Соответствующий экономический анализ того, что мы делаем, - это, без ложной скромности, "высшая математика", здесь недостаточно даже простого формального экономического образования, особенно постсоветского. ... При этом юридической стороной занималась юридическая команда... Лана же прежде всего юрист, и поэтому возникают соответствующие вопросы дублирования функций", — написал Витренко.
Исполнительный директор "Нафтогаза" раскритиковал главу правления НАК Андрея Коболева. "Провалы Коболева в трансформации были существенным негативным фактором для нашей команды в противостоянии с Газпромом. Мы все равно победили, но это было сложно. Поэтому "не переживать" точно не стоит", — добавил он.
Также на Цензор.НЕТ: В "Нафтогазе" объяснили увольнение Витренко: Внутренняя оптимизация и перераспределение обязанностей между подразделениями
13 мая Витренко сообщил, что его формально предупредили о формальном увольнении из "Нафтогаза" через 2 месяца. Он считает причиной своего увольнения то, что защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом" сейчас не является для НАК приоритетом.
В "Нафтогазе" пояснили, что увольнение Витренко связано с оптимизацией внутренней организационной структуры компании и перераспределением обязанностей между подразделениями.
14 мая стало известно, что бывшая замглавы МИД Лана Зеркаль возглавила в "Нафтогазе" организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств группы в спорах с ПАО "Газпром" и в делах против Российской Федерации.
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побольше бы таких сынов Украине !
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Он всегда был последние много лет дотационной компанией источником ОГРОМНОЙ коррупции и миллиарды гривен уходили туда как вода в песок.
Они отбили иск газпромовских исков на порядочные 50-60 млрд долларов подписанный ЮЛЕЙ .
При этом до них НИКОГДА НИКТО так не вздувал газпром что они нам ещё около 5 лярдов должны были.
Но жлобье воет ай ай какие большие деньги они получают вот попробуйте на минималистку как мы живём.
Не понимаете что менеджмент такого уровня очень много стоит, вы думаете к им не приходили предложения слить дело взять хороший откат пару лярдов долларов от таких сумм легко бы дали и они бы завалили дело а мы должны бы были 50-60 млрд долларов...
Те деньги что они получили ещё мало в других странах дали бы в разы больше.
Сейчас вам назначат ручного клоуна с квартала на минималочку и вы будете радостно выть справедливость восторжествовала! Но очень скоро нафтогаз станет убыточным и опять пойдут миллиарды гривен дотаций.
Вы не заметили ещё как "барыгу" прогнали как зажили сразу зажиточно?
Тошно читать тупых никчёмный которым 1000$ предел мечтаний но знают как страной управлять.
Скажите, за кем очередь занимать?
https://www.youtube.com/watch?v=OKT3_qtzcXM&feature=youtu.be&t=64
https://censor.net/comments/locate/3195635/019214f1-3ee4-70cb-ad54-187358d292fe https://censor.net/comments/locate/3195635/019214f1-3ed7-7249-a6c8-57f2f64a6011 https://censor.net/comments/locate/3195635/019214f1-3ede-714d-91b0-caa4d52fe5cb Неправду опровергаем.
должныобязаны были напрягаться бесплатно..... ну ок..... сразу видно, что в мою ссылку вы даже не пытались вникнуть....
Так хорошо пристроила сыночка, и вот те на!
бабушка пришла посмотреть на внука
Их до сих пор Кондратий берет от Коболева и Витренко.Вот и поляки после их тоже по той же схеме газмяс вдули и компенсацию требуют и не они последние надеюсь. А ты почти дальше чепуху на фурму боярышника авось наработаешь
И отдыхать за неделю на сумму в зарплату за 100 лет простого украинца!
https://politeka.net/news/politics/671440-merzost-ukraincy-vozmushheny-roskoshnym-otdyhom-rukovodstva-naftogaza Тыц!
https://censor.net/user/466733
Главное не пересраться друг с дружкой на потеху одному престарелому собирателю земель русских
В более близком или чуть отдаленном будущем.
Я колись одному біг-босу відкрив очі , бо він навіть світлого уявлення не мав , що то що вони бухгалтера рахують най-най-най-складнішим -- тобто складний банківський відсоток , це просто фактаріал й навіть не в висшій математиці , а комбінаториці ...
А справжня висша математика навіть не кожному прикладному математику (програмісту) потрібна в роботі .
Ось Вітренко у "Нафтогазі" , але наврядчи знає різницу між піролізом й електролізом , бутаном й метаном . Я вже не кажу про те , хіба він відризніть апарат каталітичного крейкінгу від звичайної ректифікаційної колони ?!
Або як працює газова турбіна й де стоїть зворотній клапан на "гітарі" й чому він там потрібен .
Я до того усе це кажу , бо якийсь там бухгалтер критикує юриста , що мовляв вона те не знає , там не була ...
А саме що ти знаєшь крім фінансової сфери - ось таке питання ?!
Число 7 - это полнота божья.
Пророчество говорит что седьмой президент Украины будет женщина - умная и красивая: