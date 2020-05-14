Витренко о назначении Зеркаль: мы занимались "высшей математикой", а Лана, прежде всего, юрист

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал назначение экс-замглавы МИД Ланы Зеркаль в "Нафтогаз".

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Витренко поздравил Зеркаль с назначением и отметил ее прошлую помощь команде НАК "Нафтогаз". При этом он счел необходимым "обратить внимание на ряд моментов, чтобы имидж Ланы не был использован для "прикрытия" - мол, не переживайте, есть достойная замена Витренко (хотя речь идет лишь о части того, за что я отвечаю)".

Так, исполнительный директор "Нафтогаза" обратил внимание на то, что Зеркаль не принимала участие в реальных переговорах с "Газпромом". Он также отметил, что сам занимался прежде всего изменением коммерческих отношений с "Газпромом", обеспечивая экономический анализ.

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"Соответствующий экономический анализ того, что мы делаем, - это, без ложной скромности, "высшая математика", здесь недостаточно даже простого формального экономического образования, особенно постсоветского. ... При этом юридической стороной занималась юридическая команда... Лана же прежде всего юрист, и поэтому возникают соответствующие вопросы дублирования функций", — написал Витренко.

Исполнительный директор "Нафтогаза" раскритиковал главу правления НАК Андрея Коболева. "Провалы Коболева в трансформации были существенным негативным фактором для нашей команды в противостоянии с Газпромом. Мы все равно победили, но это было сложно. Поэтому "не переживать" точно не стоит", — добавил он.

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13 мая Витренко сообщил, что его формально предупредили о формальном увольнении из "Нафтогаза" через 2 месяца. Он считает причиной своего увольнения то, что защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом" сейчас не является для НАК приоритетом.

В "Нафтогазе" пояснили, что увольнение Витренко связано с оптимизацией внутренней организационной структуры компании и перераспределением обязанностей между подразделениями.

14 мая стало известно, что бывшая замглавы МИД Лана Зеркаль возглавила в "Нафтогазе" организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств группы в спорах с ПАО "Газпром" и в делах против Российской Федерации.

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