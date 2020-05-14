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Витренко о назначении Зеркаль: мы занимались "высшей математикой", а Лана, прежде всего, юрист

Витренко о назначении Зеркаль: мы занимались

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал назначение экс-замглавы МИД Ланы Зеркаль в "Нафтогаз".

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Витренко поздравил Зеркаль с назначением и отметил ее прошлую помощь команде НАК "Нафтогаз". При этом он счел необходимым "обратить внимание на ряд моментов, чтобы имидж Ланы не был использован для "прикрытия" - мол, не переживайте, есть достойная замена Витренко (хотя речь идет лишь о части того, за что я отвечаю)".

Так, исполнительный директор "Нафтогаза" обратил внимание на то, что Зеркаль не принимала участие в реальных переговорах с "Газпромом". Он также отметил, что сам занимался прежде всего изменением коммерческих отношений с "Газпромом", обеспечивая экономический анализ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-замглавы МИД Зеркаль будет руководить в "Нафтогазе" сопровождением международных арбитражей

"Соответствующий экономический анализ того, что мы делаем, - это, без ложной скромности, "высшая математика", здесь недостаточно даже простого формального экономического образования, особенно постсоветского. ... При этом юридической стороной занималась юридическая команда... Лана же прежде всего юрист, и поэтому возникают соответствующие вопросы дублирования функций", — написал Витренко.

Исполнительный директор "Нафтогаза" раскритиковал главу правления НАК Андрея Коболева. "Провалы Коболева в трансформации были существенным негативным фактором для нашей команды в противостоянии с Газпромом. Мы все равно победили, но это было сложно. Поэтому "не переживать" точно не стоит", — добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: В "Нафтогазе" объяснили увольнение Витренко: Внутренняя оптимизация и перераспределение обязанностей между подразделениями

13 мая Витренко сообщил, что его формально предупредили о формальном увольнении из "Нафтогаза" через 2 месяца. Он считает причиной своего увольнения то, что защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом" сейчас не является для НАК приоритетом.

В "Нафтогазе" пояснили, что увольнение Витренко связано с оптимизацией внутренней организационной структуры компании и перераспределением обязанностей между подразделениями.

14 мая стало известно, что бывшая замглавы МИД Лана Зеркаль возглавила в "Нафтогазе" организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств группы в спорах с ПАО "Газпром" и в делах против Российской Федерации.

Читайте также: Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из "Нафтогаза", - Витренко

Витренко о назначении Зеркаль: мы занимались высшей математикой, а Лана, прежде всего, юрист 01Витренко о назначении Зеркаль: мы занимались высшей математикой, а Лана, прежде всего, юрист 02
Витренко о назначении Зеркаль: мы занимались высшей математикой, а Лана, прежде всего, юрист 03
Витренко о назначении Зеркаль: мы занимались высшей математикой, а Лана, прежде всего, юрист 04

Автор: 

Нафтогаз (3115) Зеркаль Елена (292) Витренко Юрий (378)


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Топ комментарии
+17
разочарую тебя, после развода родителей он жил с отцом, так что отношения у них такие себе. Но тебе "зачет" за коммент в конкурсе идиотов
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14.05.2020 19:31 Ответить
+14
Нафтогаз -- государственная компания. Все вопросы к моновласти монобыдла и к их "папе". А тарифы для населения утверждает Кабмин.
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14.05.2020 19:12 Ответить
+10
мы занимались "высшей математикой" -т.е. обогащались на снижении мировой цены газа.
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14.05.2020 19:05 Ответить
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Ща станет "палитическим"..
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14.05.2020 19:05 Ответить
Витренко вечно ноет как баба -- обиженный от такого каравая убирают
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14.05.2020 19:33 Ответить
Витренко обычный маменькин и папинькин сынок. У нас во власть и на синекуру попадают только такие люди. Зеркаль и Супрун были исключением и незаслуженной радостью для не созревшего к решительным действиям народа.
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14.05.2020 20:43 Ответить
хороший "сынок" поставивший раком Гаспром !

побольше бы таких сынов Украине !

.
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14.05.2020 22:03 Ответить
Просто суперский. Нанять на бюджетные деньги зарубежную юр. компанию, заплатить ей миллионы за работу, присвоить их победу себе, и требовать, а потом получить миллионную премию во время войны Украины с Кацапстаном, когда добробатам не хватало денег даже на броники и угнать отдыхать ))
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист - Цензор.НЕТ 8291
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15.05.2020 00:33 Ответить
Убогие завистливые алчные тупые жлобы не в состоянии осознать что Коболев с Витренко за много лет сделали Нафтогаз прибыльным!
Он всегда был последние много лет дотационной компанией источником ОГРОМНОЙ коррупции и миллиарды гривен уходили туда как вода в песок.
Они отбили иск газпромовских исков на порядочные 50-60 млрд долларов подписанный ЮЛЕЙ .
При этом до них НИКОГДА НИКТО так не вздувал газпром что они нам ещё около 5 лярдов должны были.
Но жлобье воет ай ай какие большие деньги они получают вот попробуйте на минималистку как мы живём.
Не понимаете что менеджмент такого уровня очень много стоит, вы думаете к им не приходили предложения слить дело взять хороший откат пару лярдов долларов от таких сумм легко бы дали и они бы завалили дело а мы должны бы были 50-60 млрд долларов...
Те деньги что они получили ещё мало в других странах дали бы в разы больше.
Сейчас вам назначат ручного клоуна с квартала на минималочку и вы будете радостно выть справедливость восторжествовала! Но очень скоро нафтогаз станет убыточным и опять пойдут миллиарды гривен дотаций.
Вы не заметили ещё как "барыгу" прогнали как зажили сразу зажиточно?
Тошно читать тупых никчёмный которым 1000$ предел мечтаний но знают как страной управлять.
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14.05.2020 23:00 Ответить
Теперь всем, кто не ворует - премия в 1 млн. положена?
Скажите, за кем очередь занимать?
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15.05.2020 00:24 Ответить
мы занимались "высшей математикой" -т.е. обогащались на снижении мировой цены газа.
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14.05.2020 19:05 Ответить
Нафтогаз -- государственная компания. Все вопросы к моновласти монобыдла и к их "папе". А тарифы для населения утверждает Кабмин.
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14.05.2020 19:12 Ответить
сделать из нельзя можно и есть высшая математика.
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14.05.2020 19:16 Ответить
какие то конкретно претензии к Витренко есть? Без пафоса и тумана
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14.05.2020 19:27 Ответить
какие то конкретно претензии к Витренко есть? Без пафоса и тумана/ Витренко получал миллионные премии. 20.09.2018 г. Витренко перечислил со счетов «Ощадбанка» на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов./ Во время войны с РФ получать такие премии-мародёрство.
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14.05.2020 19:45 Ответить
С этической точки зрения тут 50/50. Но с законной он абсолютно прав. Это не его проблема, а кабмина, который подписал с ним такой контракт. Просто когда прописали 0,5% премии на всех, никто не верил, что они смогут выиграть у раши столько. А зря.
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14.05.2020 19:52 Ответить
С этической точки зрения тут 50/50./Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» уплатить $4,63 млрд «Нафтогазу Украины». /«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд .Украина со своей стороны обязалась отказаться от всех остальных претензий к российской компании. В срок до 29 декабря 2019 г.«Нафтогаз» должен отозвать все остальные иски к «Газпрому» на сумму более $12 млрд, в том числе направленные на попытку ареста активов и имущества российской компании. Кроме того, должны быть аннулированы претензии к «Газпрому» со стороны Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд. /Надо было Витренко вовремя уйти а не дожидаться когда его выгонит кодлан Коломойского.
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14.05.2020 21:11 Ответить
12 млрд там как раз была львиная доля претензий что если контракт не продлят то мы понесём убытки а так как контакт продлили то и сумма эта не актуальна.
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14.05.2020 23:04 Ответить
А кто тебе сказал что ты на свою зарплату наработал?..А к тиМошенницке за контракт газ по 450 баксов у тебя имеется?..
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14.05.2020 20:04 Ответить
А кто тебе сказал что ты на свою зарплату наработал?..А к тиМошенницке за контракт газ по 450 баксов у тебя имеется?../Много пьёшь. Пить надо меньше.
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14.05.2020 20:06 Ответить
ниже все объяснено на пальцах..., поэтому лучше не надо на Нафтогаз батон крошить....
https://www.youtube.com/watch?v=OKT3_qtzcXM&feature=youtu.be&t=64
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15.05.2020 17:41 Ответить
Смотрим
https://censor.net/comments/locate/3195635/019214f1-3ee4-70cb-ad54-187358d292fe https://censor.net/comments/locate/3195635/019214f1-3ed7-7249-a6c8-57f2f64a6011 https://censor.net/comments/locate/3195635/019214f1-3ede-714d-91b0-caa4d52fe5cb Неправду опровергаем.
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15.05.2020 18:01 Ответить
и кто все эти авторитетные источники???
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15.05.2020 22:02 Ответить
и кто все эти авторитетные источники???/Иван Петрович Сидоров за базар отвечает. 1.Битва за $25 миллионов на карман. Как топ-менеджеры "Нафтогаза" с премиями расставаться не хотели.-Коболеву и Витренко уже была выплачена премия .Коболеву 7,9 миллионов долл, а Витренко - 6 миллионов долл .Оставшаяся часть премии 25,6 миллионов долл.Успех в Стокгольме произошел благодаря нанятых за огромные деньги зарубежным юристам, а не Коболеву и Витренко. И благодаря поддержке Украины Западом (что записано в судебном решении, где содержалась ссылка на тяжелое экономическое положение Украины).Казалось бы, оба менеджера должны были постесняться напоминать о части премии. Но произошло обратное.Витренко стал требовать себе денег и пригрозил судом. Коболев же предложил вернуть "Газпрому" деньги, чтобы сократить размер его доходов. 2."Газпром" виплатив "Нафтогазу" 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу 27 грудня, 2019, 19:15
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15.05.2020 23:12 Ответить
другими словами, вы хотите сказать, что чуваки должны обязаны были напрягаться бесплатно..... ну ок..... сразу видно, что в мою ссылку вы даже не пытались вникнуть....
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16.05.2020 09:14 Ответить
1.Вспоминаем бойцов ВСУ, делающих свою работу в окопах под обстрелами. 2.Вспоминаем врачей, делающих свою работу с риском для жизни.3.Гневно клеймим позором наживающийся на украинцах кодлан Коломойского.4.Разоблачаем ложь в комменте https://censor.net/comments/locate/3195635/019214f1-3ee6-732e-aaa3-4f36d6beb947
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16.05.2020 09:43 Ответить
я понял - вы любите чужие денежки считать.... и то, что одни люди смогли их заработать, а вы нет, вас страшно бесит.....
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16.05.2020 14:41 Ответить
я понял - вы любите чужие денежки считать.... и то, что одни люди смогли их заработать, а вы нет, вас страшно бесит./Иван Петрович Сидоров широко известен в узких кругах профессионалов, в декабре приглашён на третью работу и не смог отказаться.Денег ему хватает и на семью и на отдых в Франции.Со своими догадками вам к к комментаторам под статьями о чемпионах мира по боксу Усике и Ломаченко.
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16.05.2020 15:08 Ответить
с тремя работами сутками на цензоре дрочить??? вы меня поражаете своими талантами!!! ))) ок..... проехали..... широко в узких..... ))
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16.05.2020 15:17 Ответить
Иван Петрович Сидоров здесь перевоспитывает дрочунов, от нехрен делать выдумывающих всякую херню и с ней пристающих к занятым людям.
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16.05.2020 15:26 Ответить
Главное не пересраться друг с дружкой на потеху одному престарелому собирателю земель русских
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14.05.2020 19:05 Ответить
На потеху этому собирателю Витренко и уволили.не удивлюсь что это обговаривалось с Козаком известным не пришей к изде рукав подписантом Ермаком.такое не забывается.до сих пор кацапня успокоиться не может от проигранного арбитража
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14.05.2020 20:38 Ответить
Так його ж наче звільнили.
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14.05.2020 19:07 Ответить
Сообщили о предстоящем сокращении в связи с реорганизацией. По закону за 2 месяца.
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14.05.2020 19:13 Ответить
Да лана тебе...Ехай к маме, там все есть.
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14.05.2020 19:08 Ответить
Ага, "мы занимались высшей математикой" - це красти з бюджету в геометричній прогресії. От що ти конкретно зробило, щоб заробити премію в лярди доларів? Найняло закордонних адвокатів?
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14.05.2020 19:13 Ответить
Бойко з Бакуліним в 2010-му також були з найнятими іноземними адвокатами - але програли в Стокгольмі справи Газпрому і Фірташу на суму 1,6млрд доларів. Тому що очевидно: не все залежить від адвокатів.
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14.05.2020 19:32 Ответить
Це той бойко, який вишки державні прихватизував? І що він там міг виграти? Тут справа була прозора. Винний - плати. Тільки чого коболєв з вітренком за виконання своїх прямих обов"язків, відповідно посаді, отримали лямові премії - незрозуміло.
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14.05.2020 19:58 Ответить
Мама Юрика, Наташа Витренко, будет расстроена!
Так хорошо пристроила сыночка, и вот те на!
Витренко о назначении Зеркаль: мы занимались "высшей математикой", а Лана, прежде всего, юрист - Цензор.НЕТ 5995
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14.05.2020 19:22 Ответить
Теперь НАТО точно на Борщаговку нападет! Некому будет сопротивляться!
Витренко о назначении Зеркаль: мы занимались "высшей математикой", а Лана, прежде всего, юрист - Цензор.НЕТ 2954
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14.05.2020 19:29 Ответить
разочарую тебя, после развода родителей он жил с отцом, так что отношения у них такие себе. Но тебе "зачет" за коммент в конкурсе идиотов
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14.05.2020 19:31 Ответить
Не разочаруешь. Вижу - вот он с отцом на фото живет )) Папа в полосатом платье ))
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист - Цензор.НЕТ 7369
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14.05.2020 21:37 Ответить
ну и ?
бабушка пришла посмотреть на внука
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14.05.2020 22:05 Ответить
А дедушка уже работал главным на закупках у бабы Тимохи или уже в замминистры к Азирову-Бимбе взяли за достижения в закупках?
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист - Цензор.НЕТ 9878
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15.05.2020 00:14 Ответить
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист - Цензор.НЕТ 6810
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15.05.2020 00:18 Ответить
Ну и что ты хочешь доказать лапоть? Да мама вата а сын патриот всунул лаптям по самые гланды что бы пилотка не спадала.
Их до сих пор Кондратий берет от Коболева и Витренко.Вот и поляки после их тоже по той же схеме газмяс вдули и компенсацию требуют и не они последние надеюсь. А ты почти дальше чепуху на фурму боярышника авось наработаешь
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14.05.2020 23:09 Ответить
"Всунули" зарубежные юристы, которым сполна за работу заплатили из бюджета. А два лаптя - Витренко и Кобелев всовывать могут только морду в рюмку!
И отдыхать за неделю на сумму в зарплату за 100 лет простого украинца!
https://politeka.net/news/politics/671440-merzost-ukraincy-vozmushheny-roskoshnym-otdyhom-rukovodstva-naftogaza Тыц!
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист - Цензор.НЕТ 9586
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15.05.2020 00:07 Ответить
Если ты такой умный то можно зарубежных юристов у нас назначить на все должности? Уверен что с тобой и зарубежные юристы не помогли бы ))
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15.05.2020 06:57 Ответить
ущербный, у тебя везде арбитражный процесс по международным правилам, чтоб зарубежную юр. компанию на должности назначать?
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15.05.2020 07:55 Ответить
До речі, якщо хто і міг пристроїв Юрія Вітренка-мол. в Нафтогаз - так це міг (теоретично! міг, бо в 2014-му молодший вже був топ-менеджером) його батько Ю.Вітренко-ст., професор, доктор економіки, зам.міністра економіки в уряді Тимошенко в 2007-09рр.
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14.05.2020 19:36 Ответить
О, так ты еще и сбрехавший. Папаня Юрочки у Азирова - Бимбы работал замминистра, а у бабы Тимохи на закупках чесно батрачил, хорошо закупал видимо, что к Азирову взяли ))
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист - Цензор.НЕТ 1891
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14.05.2020 21:31 Ответить
Не страшно, например, приЗедент у нас, прежде всего, клоун.
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14.05.2020 19:25 Ответить
"висча матіматіка" у них евфімізм в значенні "я і сам ніхрєна не пойму" (С)
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14.05.2020 19:27 Ответить
Хорошо устроились, наш паровоз вперёд летит.
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14.05.2020 19:40 Ответить
Ау, придурочные !

https://censor.net/user/466733

Главное не пересраться друг с дружкой на потеху одному престарелому собирателю земель русских
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14.05.2020 19:47 Ответить
Конечно Витренко -пугало для плебса,т.к "дофига получил премии". Но с другой стороны,Украина,вместо оплаты Газпрому 40 ярдов получила с оного 6. Да,там не только один Витренко.... Но Слава Богу,что Украина с 15 года не зависит от шантажа Газпрома... А Зеркаль-успехов,и нам тожеб
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14.05.2020 19:56 Ответить
Лана Зеркаль - будущий премьер министр или президент Украины.
В более близком или чуть отдаленном будущем.
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14.05.2020 19:59 Ответить
Она была единственной женщиной, кто пришёл работать, а не обогащаться. За 30 лет мы просто потеряли надежду увидеть нашем правительстве нормальных людей, как мы обычно видим на улице.
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14.05.2020 20:35 Ответить
У меня один знакомый, тоже учёный… - у него три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует - не отличишь от настоящей!
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14.05.2020 20:20 Ответить
Иск против РАБссии на 17 ярдов долларов не за горами...Зеркаль порвет Путлерское шобло...
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14.05.2020 20:36 Ответить
Не для того Витренко убирали по просьбе *****,что бы сейчас кто то кого-то рвал.
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14.05.2020 20:42 Ответить
Сынок от мамы алкашки не далеко ушел. Такое же чмо.
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14.05.2020 20:55 Ответить
Коли це бухгалтера знали висшу математику ?!
Я колись одному біг-босу відкрив очі , бо він навіть світлого уявлення не мав , що то що вони бухгалтера рахують най-най-най-складнішим -- тобто складний банківський відсоток , це просто фактаріал й навіть не в висшій математиці , а комбінаториці ...
А справжня висша математика навіть не кожному прикладному математику (програмісту) потрібна в роботі .

Ось Вітренко у "Нафтогазі" , але наврядчи знає різницу між піролізом й електролізом , бутаном й метаном . Я вже не кажу про те , хіба він відризніть апарат каталітичного крейкінгу від звичайної ректифікаційної колони ?!
Або як працює газова турбіна й де стоїть зворотній клапан на "гітарі" й чому він там потрібен .

Я до того усе це кажу , бо якийсь там бухгалтер критикує юриста , що мовляв вона те не знає , там не була ...
А саме що ти знаєшь крім фінансової сфери - ось таке питання ?!
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14.05.2020 21:05 Ответить
По факту их работы в Украине и арбитража вопросы есть? Вы бы наверняка лучше смогли напиши своё резюме отправь авось возьмут там щас всех подряд берут...
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14.05.2020 23:13 Ответить
та ще не відомо на яке місце його готують...
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14.05.2020 21:12 Ответить
Помню, Зеркаль напускала туману, почему не хочет в МИД. Все проще, бабло побеждает зло
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14.05.2020 21:30 Ответить
Тебе до сих пор не ясно почему люди шарахаются от зетварей ?
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14.05.2020 23:55 Ответить
Клован - 6-й президент, 6 число дьявола.
Число 7 - это полнота божья.
Пророчество говорит что седьмой президент Украины будет женщина - умная и красивая:
Вітренко про призначення Зеркаль: ми займалися "вищою математикою", а Лана насамперед юрист - Цензор.НЕТ 3166



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15.05.2020 00:23 Ответить
 
 