Двое украинцев попались на взломе учетных записей и краже данных 1,5 млн человек в разных странах мира, - киберполиция
Сотрудники департамента киберполиции Национальной полиции разоблачили двух граждан Украины во взломе учетных записей интернет-ресурсов и продаже конфиденциальной информации на закрытых форумах, от чего пострадало более 1,5 млн человек в разных странах мира.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Двое братьев с помощью вредоносного программного обеспечения вмешивались в работу автоматизированных систем. "Программа подбирала логины и пароли к учетным записям популярных во всем мире интернет-ресурсов. Далее полученные файлы с конфиденциальной информацией злоумышленники сбывали на закрытых хакерских форумах, а также в мессенджерах. Кроме этого, с аккаунтов, имевших активный денежный баланс, частично выводили средства на подконтрольные банковские счета", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски, и на изъятой компьютерной технике обнаружили 55 тыс файлов, на которых находится более 1,5 миллиона учетных записей граждан разных стран мира.
"За предыдущий год от преступной деятельности фигуранты "заработали" около миллиона гривень", - рассказали в Нацполиции.
Начато уголовное производство по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, ведется досудебное расследование.
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