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Новости Силовики
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Двое украинцев попались на взломе учетных записей и краже данных 1,5 млн человек в разных странах мира, - киберполиция

Двое украинцев попались на взломе учетных записей и краже данных 1,5 млн человек в разных странах мира, - киберполиция

Сотрудники департамента киберполиции Национальной полиции разоблачили двух граждан Украины во взломе учетных записей интернет-ресурсов и продаже конфиденциальной информации на закрытых форумах, от чего пострадало более 1,5 млн человек в разных странах мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Двое братьев с помощью вредоносного программного обеспечения вмешивались в работу автоматизированных систем. "Программа подбирала логины и пароли к учетным записям популярных во всем мире интернет-ресурсов. Далее полученные файлы с конфиденциальной информацией злоумышленники сбывали на закрытых хакерских форумах, а также в мессенджерах. Кроме этого, с аккаунтов, имевших активный денежный баланс, частично выводили средства на подконтрольные банковские счета", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски, и на изъятой компьютерной технике обнаружили 55 тыс файлов, на которых находится более 1,5 миллиона учетных записей граждан разных стран мира.

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"За предыдущий год от преступной деятельности фигуранты "заработали" около миллиона гривень", - рассказали в Нацполиции.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, ведется досудебное расследование.

Также читайте: Киберполиция заблокировала почти 10 тыс. интернет-ссылок, которые мошенники использовали во время пандемии. ИНФОГРАФИКА

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правоохранительные органы (2972) силовики (2799) хакер (1192) киберполиция (328)


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Ну на доже как быстро стрелочников нашли,а кто тогда заказывал музыку?
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14.05.2020 19:33 Ответить
Був би товар, а покупець знайдеться.
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14.05.2020 19:36 Ответить
допустим, ваш логин и пароль взломали.
банковский сайт защищен. вход отслеживается по айпи.
если вам звонят - типа я максим, работник приватбанка, вам пришла смс с кодом, продиктуйте, иначе мы заблокируем вашу карту.
посылай нах"й сразу.
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14.05.2020 19:53 Ответить
Со мной так и было, я послал, он понял всё сразу. Номер звонившего был скрыт.
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14.05.2020 20:02 Ответить
у меня номер показало. но когда я на него перезвонил, трубу чувак не взял. я чуть не попался, меня напрягло, что он явно занервничал, когда я задавал вопросы.
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14.05.2020 20:09 Ответить
Однажды в 8 утра звонит мне какой-то х...й и втирает, что он нач. отдела безопасности привата и что-то начинает грузить. Очевидно рассчёт на то, что в такое время люди едут на работу, в транспорте может быть плохо слышно, соображают туго и т.п.
После моего вопроса о том, с какого это аж целый шеф безопасности банка станет звонить клиенту и уточнения, что у меня вообще карточки привата нет, чувак моментально отключился. Телефон выключил. Но моя эсэмеска с пожеланием подольше и погаже продолжать сидеть на киче через пару часов дошла
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14.05.2020 22:33 Ответить
 
 