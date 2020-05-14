"Фейковые обыски, фиктивное задержание, постановочные фото в наручниках", - на Одесской таможне прокомментировали заявление силовиков
Начальник Одесской таможни Михаил Грибанов прокомментировал обнародованную СБУ и ГБР информацию о задержании начальника отдела таможенного поста "Черноморск" после получения взятки в $1,3 тыс.
Комментарий Грибанова есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
"Фейковые обыски, "фиктивное задержание" и слишком оперативный слив информации о якобы полученной мной взятке, откровенно провокационные действия, которые выходят за пределы законности, в отношении моих подчиненных, отсутствие решений на следственные действия, постановочные фото и видео в наручниках, одетых в несколько минут ради "хайповой хорошей картинки", повреждение государственного имущества и выламывания дверей, особенно тех, которые и так были открыты, - все это реакция на мою государственную позицию в организации работы Одесской таможни", - заявил Грибанов.
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Руководитель Одесской таможни утверждает, что никто не задержан "не только в связи с отсутствием состава преступления, но и самого события".
Адвокаты, по его словам, внесли в протокол неотложного обыска более 30 замечаний о нарушениях законодательства при осуществлении следственных действий.
Ранее вначале ГБР, а после СБУ заявили о задержании начальника отдела таможенного поста "Черноморск" после получения взятки в $1,3 тыс.
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Просто чувак не у Єрмака посаду купив,а ще у Богдана,от і непонятки
Напомним, что также в декабре 2012 года, после увольнения из таможенных органов, в отношении директора предприятия, контролируемого Грибановым, был составлен протокол о нарушении таможенных правил в связи с недекларированием итальянских товаров (колготы женские) на сумму около 200 тыс. долл. США.
https://usionline.com/2020/03/05/odesskuyu-tamozhnyu-vozglavil-biznesmen-kotorogo-ulichili-v-kontrabande-i-pyanoj-ezde/
От просто цікаво- чому в усьому світі під@раси - це голубі, а в нас- зелені?
https://youtu.be/__YpHRHfiRg