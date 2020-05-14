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"Фейковые обыски, фиктивное задержание, постановочные фото в наручниках", - на Одесской таможне прокомментировали заявление силовиков

Начальник Одесской таможни Михаил Грибанов прокомментировал обнародованную СБУ и ГБР информацию о задержании начальника отдела таможенного поста "Черноморск" после получения взятки в $1,3 тыс.

Комментарий Грибанова есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"Фейковые обыски, "фиктивное задержание" и слишком оперативный слив информации о якобы полученной мной взятке, откровенно провокационные действия, которые выходят за пределы законности, в отношении моих подчиненных, отсутствие решений на следственные действия, постановочные фото и видео в наручниках, одетых в несколько минут ради "хайповой хорошей картинки", повреждение государственного имущества и выламывания дверей, особенно тех, которые и так были открыты, - все это реакция на мою государственную позицию в организации работы Одесской таможни", - заявил Грибанов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Руководство Одесской таможни подозревается в организации коррупционной схемы при растаможке товаров, - СБУ. ФОТОрепортаж

Руководитель Одесской таможни утверждает, что никто не задержан "не только в связи с отсутствием состава преступления, но и самого события".

Адвокаты, по его словам, внесли в протокол неотложного обыска более 30 замечаний о нарушениях законодательства при осуществлении следственных действий.

Ранее вначале ГБР, а после СБУ заявили о задержании начальника отдела таможенного поста "Черноморск" после получения взятки в $1,3 тыс.

Также на Цензор.НЕТ: Причастность к преступлениям руководства Одесской таможни проверяется, - Госбюро расследований. ФОТО

Автор: 

взятка (6196) обыск (1906) СБУ (20138) таможня (1962) ГБР (3083) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+23
Кіно і зелені
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14.05.2020 19:38 Ответить
+16
"Фейковые обыски, фиктивное задержание, постановочные фото в наручниках", - на Одесской таможне прокомментировали заявление силовиков - Цензор.НЕТ 7948
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14.05.2020 19:53 Ответить
+11
Ублюдки, претворили страну в 95 квартал
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14.05.2020 19:46 Ответить
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Кіно і зелені
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14.05.2020 19:38 Ответить
Show Must Go On. Шоу для лохов должно постоянно продолжаться. Таков принцип зеленой пошести. Результат ничто, видосики -- все.
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14.05.2020 19:57 Ответить
panem et circenses (Хлеба и зрелищ!).....(с)
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14.05.2020 21:32 Ответить
Зелені коні, як мухи, тільки з копитами😜
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14.05.2020 21:26 Ответить
шоубиз он такой ))))
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14.05.2020 19:39 Ответить
"Фейковые обыски, фиктивное задержание, постановочные фото в наручниках", - на Одесской таможне прокомментировали заявление силовиков - Цензор.НЕТ 4523
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14.05.2020 19:59 Ответить
Дайте телефон тих майстрів.Профі 90го рівня.Це вони докладають стіну після того як замовник сказав що їм не заплатить за роботу.
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14.05.2020 22:12 Ответить
ну да какая же это взятка 1300 долл...это так считается устной благодарностью
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14.05.2020 19:44 Ответить
Вибачення і матеріальна компенсація.
Просто чувак не у Єрмака посаду купив,а ще у Богдана,от і непонятки
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14.05.2020 19:44 Ответить
"постановочные фото и видео в наручниках, одетых в несколько минут ради "хайповой хорошей картинки", повреждение государственного имущества и выламывания дверей, особенно тех, которые и так были открыты, - все это реакция на мою государственную позицию в организации работы Одесской таможни" Источник: https://censor.net/n3195645" - Последних тридцать лет , когда чиновник говорит, что то про государственную позицию, крепкого хозяйственника итд возникает очень однозначное желание
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14.05.2020 19:45 Ответить
Грибанова призначили слуги народу 5 березня і знали при цьому, що:
Напомним, что также в декабре 2012 года, после увольнения из таможенных органов, в отношении директора предприятия, контролируемого Грибановым, был составлен протокол о нарушении таможенных правил в связи с недекларированием итальянских товаров (колготы женские) на сумму около 200 тыс. долл. США.
https://usionline.com/2020/03/05/odesskuyu-tamozhnyu-vozglavil-biznesmen-kotorogo-ulichili-v-kontrabande-i-pyanoj-ezde/
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14.05.2020 19:45 Ответить
Вот я ему сразу поверил...аж слезу пустил
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14.05.2020 19:45 Ответить
вы очень глубоко прочувствовали, искренность, этого жертвующего животом своим, лоснящегося индивидуума
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14.05.2020 19:48 Ответить
Ублюдки, претворили страну в 95 квартал
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14.05.2020 19:46 Ответить
чи в енну серію "слуги урода"? Там де МВФ йде в жопу?
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14.05.2020 19:53 Ответить
Стране - шапито. В президентах - клоун. Ей Богу, дешевый балаган, а не руководство страны
"Фейковые обыски, фиктивное задержание, постановочные фото в наручниках", - на Одесской таможне прокомментировали заявление силовиков - Цензор.НЕТ 1385
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14.05.2020 19:47 Ответить
Порохоботы здравствуйте как живётся в царстве ЗЕ.
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14.05.2020 19:52 Ответить
та вас фотографуємо убогих.

"Фейковые обыски, фиктивное задержание, постановочные фото в наручниках", - на Одесской таможне прокомментировали заявление силовиков - Цензор.НЕТ 4361
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14.05.2020 19:56 Ответить
Кого вас.
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14.05.2020 20:07 Ответить
Ти тупий як ЗЄбанат
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14.05.2020 20:11 Ответить
Ти розумніший?
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14.05.2020 20:34 Ответить
От всей души поддерживаю.
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14.05.2020 20:06 Ответить
ЗЕдебил держит у ЗЕбаната.
От просто цікаво- чому в усьому світі під@раси - це голубі, а в нас- зелені?
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14.05.2020 20:10 Ответить
Я млять патріот цієї країна, а не окремих рил у вигляді ПЕТЮНІ і ЗЕ.
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14.05.2020 20:33 Ответить
Index Dias!ты заметил идиот не пуганный, что сайтом ошибся! здесь общаются достойные люди, тебе в стойле место! мужчины, обратили внимание как поредели ряды нелоха?! хотя еще тупые фанатики проскальзывают!
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14.05.2020 20:20 Ответить
не на того нарвалась, овца драная
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14.05.2020 22:39 Ответить
"Фейковые обыски, фиктивное задержание, постановочные фото в наручниках", - на Одесской таможне прокомментировали заявление силовиков - Цензор.НЕТ 7948
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14.05.2020 19:53 Ответить
какой президент, такие и обыски
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14.05.2020 19:54 Ответить
Помажьте ЗЕдібіла зелёнкой, а то истечет весь
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14.05.2020 20:08 Ответить
Вокруг нас Сцена и мы в Ней Актеры.Нас наняли для массовки с нашего же Согласия.
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14.05.2020 20:15 Ответить
Движение - все, конечная цель - ничто
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14.05.2020 20:52 Ответить
За саму тільки кацапську фамілію Грибанов його потрібно гнати в три шиї.
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14.05.2020 21:28 Ответить
Да,что же ето такое,как только за очко берут зрсзу на тебе,честный такой что негде прбы ставить,когда ты гриб и все такие как ты нажретесь.
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14.05.2020 21:44 Ответить
Очередные видосики от зеленой плесени ---они же больше НИЧЕГО НЕ УМЕЮТ! Но их убогому лозторату нравится)))
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15.05.2020 00:39 Ответить
Кино
https://youtu.be/__YpHRHfiRg
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15.05.2020 02:17 Ответить
 
 