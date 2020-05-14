"Фейковые обыски, фиктивное задержание, постановочные фото в наручниках", - на Одесской таможне прокомментировали заявление силовиков

Начальник Одесской таможни Михаил Грибанов прокомментировал обнародованную СБУ и ГБР информацию о задержании начальника отдела таможенного поста "Черноморск" после получения взятки в $1,3 тыс.

Комментарий Грибанова есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"Фейковые обыски, "фиктивное задержание" и слишком оперативный слив информации о якобы полученной мной взятке, откровенно провокационные действия, которые выходят за пределы законности, в отношении моих подчиненных, отсутствие решений на следственные действия, постановочные фото и видео в наручниках, одетых в несколько минут ради "хайповой хорошей картинки", повреждение государственного имущества и выламывания дверей, особенно тех, которые и так были открыты, - все это реакция на мою государственную позицию в организации работы Одесской таможни", - заявил Грибанов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Руководство Одесской таможни подозревается в организации коррупционной схемы при растаможке товаров, - СБУ. ФОТОрепортаж

Руководитель Одесской таможни утверждает, что никто не задержан "не только в связи с отсутствием состава преступления, но и самого события".

Адвокаты, по его словам, внесли в протокол неотложного обыска более 30 замечаний о нарушениях законодательства при осуществлении следственных действий.

Ранее вначале ГБР, а после СБУ заявили о задержании начальника отдела таможенного поста "Черноморск" после получения взятки в $1,3 тыс.

Также на Цензор.НЕТ: Причастность к преступлениям руководства Одесской таможни проверяется, - Госбюро расследований. ФОТО