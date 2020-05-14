Харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле заграничных аналогов
Украинские инженеры мастерской "Гараж хаб" разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле заграничных аналогов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, тестовая партия передана харьковским больница: региональному перинатальному центру (где нужна высокая степень защиты рожениц), 8 детской и 22 взрослой инфекционным больницам.
Теперь инженеры ищут производителей для расширения проекта. В Украине полнолицевые маски с принудительной фильтрацией воздуха (PARP), необходимые для работы в инфекционных отделениях, не производят. Стоимость западных налогов – от 1 тысячи долларов, себестоимость разработки харьковских инженеров открытой мастерской "Гараж хаб" – около 2000 гривен (стоимость материалов составляет 1298 гривен). Фильтр, которым оснащены шлемы, останавливает не менее 99% частичек размером до 0,3 мкм.
Инженеры открытой мастерской "Гараж хаб" создали эти маски по запросу местных врачей. Техническую документацию выложили на созданную ими платформу для бесплатного обмена инженерными решениями Yak.today. В отличии от предыдущих инструкций, которые полностью в открытом доступе, техдокументация к PARP будет бесплатно предоставляться по предварительному запросу – чтобы иметь возможность верифицировать производителей и защитить врачей.
Подробную информацию о том, как уcтроена маска PARP, можно прочитать на сайте проекта.
Маски PARP (powered air purifying respirator) харьковской разработки работают на автономном питании и обеспечены не только фильтром и вытяжкой, но и датчиками состояния фильтра и заряда батареи. Мощности маски хватает на 8-12 часов беспрерывной работы. Батарея заряжается от обычной розетки.
Разработчики объясняют: конструкция маски-шлема, изготовленной из полиэтиленовой пленки и поликарбоната, полностью защищает надевшего её врача от контакта с физиологическими жидкостями пациентов, которые вылетают при чихании и кашле. Для того, чтобы врач не задохнулся, у шлема есть вытяжка, оснащенная фильтром. Согласно данным производителя и разным исследованиям, фильтр НЕРА Н13 останавливает не менее 99% частичек размером до 0,3 мкм. Постоянную циркуляцию воздуха обеспечивает промышленный вентилятор. "Можно было бы на этом и остановиться, но нам важна всесторонняя безопасность и комфорт врачей, – говорит инженер Дмитрий Мельников, один из разработчиков маски PARР. – Потому здесь есть два датчика: один сообщает о состоянии фильтра, другой – о состоянии заряда батареи. В обоих случаях врачу нужно перейти в безопасное помещение и заменить шлем или же заменить фильтр".
Первая, пилотная, партия – всего 5 экземпляров. Они изготовлены благодаря денежным переводам читателей страниц "Гараж хаба" в соцсетях. Роман Выдро, один из основателей платформы Yak.today, объясняет, почему шлемов всего 5: "Yak.today – это, фактически, открытое конструкторское бюро. У нас нет ни возможностей, ни задачи превратиться в производственный цех. Мы создаем рабочие прототипы, передаем их на тестирование в реальных больничных условиях и выкладываем всю техническую документацию в открытый доступ. Теперь нужно, чтобы кто-то взял на себя массовое производство. Мы ведем переговоры с двумя предприятиями и будем рады привлечению всех, кто сможет взять на себя финансирование, производство и логистику. Наши консультации производителей будут бесплатными – но мы настаиваем, чтобы производитель придерживался рекомендуемой нами цены изделия".
Оборудование, нужное для изготовления маски, – несколько видов ЧПУ-станков – лазер, фрезер, – 3d-принтер, базовое оборудование для работы с электроникой. В производственных условиях можно изготавливать сотни шлемов за сутки; у мастеров "гараж хаба" в условиях мастерской на каждый шлем идет около пары часов.
Главврач харьковского перинатального центра, эксперт в области реаниматологии Ирина Кондратова, одна из консультанток проекта Yak.today, говорит: "Украинские протоколы рекомендуют использовать респираторы №95, а если их нет, то FFP3 и FFP2. PARP в украинских протоколах нет, потому что их нет в Украине вообще. В свою очередь CDC (Центр контроля заболеваний, США) также рекомендует использовать №95 и другие полулицевые респираторы, но при этом указывает, что по эффективности PARP превосходит их все и может быть использован в любых ситуациях".
Кроме высокого уровня защиты, у этих "шлемов" есть важная гуманистическая составляющая: когда врач в обычной маске – пациенты не видят его или её лица и это очень травматично в условиях полной изоляции инфекционного отделения, где их даже не могут навестить близкие. В шлеме этот важный контакт с эмоциями человеческого лица сохраняется. Конечно, для реанимаций, где пациенты находятся в состоянии медицинской комы, это не существенно, но существенно для терапии.
Yak.today – это платформа инженерных решений по противодействию коронавирусу от украинских мастеров и медиков. Медики могут сообщать о своих потребностях, а мастера и инженеры публиковать свои разработки: пошаговые инструкции, чертежи, техническую документацию для производств. На Yak.today есть как инструкции к вещам, которые можно сделать в домашних условиях, так и те инструкции, которые потребуют базового оборудования и профессиональных умений.
Задача платформы – помочь медицинской системе Украины справиться с нагрузкой в разгар пандемии. Самая распространенная потребность – средства защиты (щитки, костюмы и прочее).
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теперь что, Вова без Дримов останется ?
Хорошо, что хоть Пороху дешевле обойдется!
Не зря старались!!! Спасибо!!!
Мы представляли немецкий Дрэгер, вокруг была куча отечественных "умельцев". Ни один оттечественный защитный комплект пожарного даже в сравнение не шел с немецкими. Про дыхательные системы даже говорить нечего.
Если надо дешевле - не вопрос. Если надо выжить - то лучше не скупиться, одеваясь в кулечки и промокашку.
А так хз шо оно такое... На фотографиях полиэтилен с каркасом и смотровым стеклом.
Как там сделаны швы и прочие тонкости - этого по фоткам не скажешь, а это какраз причины того, почему китайчатину сейчас Европа вовсю возвращает назад.
Ложные надежды на то, что не спасет, часто делают хуже, чем если бы таких надежд не было вовсе.
Немцы такие проверки проводили со своей продукцией (если не лень, то в нете можно найти жестяк, как немецких пожарных в аммуниции прожаривают в "духовке"), а наши просто шили, чтобы было похоже, и пытались продать.
А вот дорого:
Ось цю хрінь дозволив виробляти (а можливо й збирається закуповувати) Стєпанов,видаючи це за апарат ШВЛ:
А ось думка про цю хрінотінь міністра МОЗ здорової людини:https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2650355125249038?__tn__=K-R
есть декларация соответствия. иногда нужно заключение соответствующей лаборатории.
все.
Европа сейчас очень придирчиво относится к сертификации всего, что связано с безопасностью. Поймают в дешевом китайском шлеме на мотоцикле - заплатишь штраф, как если бы ехал без шлема.
раньше сертификацию тупо покупали. и отвечало государство.
теперь отвечает собственник производства.
Мораль сие такова , мы и этого не увидим уже продано.