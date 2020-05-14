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Новости Коронавирус и карантин
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Харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле заграничных аналогов

Украинские инженеры мастерской "Гараж хаб" разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле заграничных аналогов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тестовая партия передана харьковским больница: региональному перинатальному центру (где нужна высокая степень защиты рожениц), 8 детской и 22 взрослой инфекционным больницам.

Теперь инженеры ищут производителей для расширения проекта. В Украине полнолицевые маски с принудительной фильтрацией воздуха (PARP), необходимые для работы в инфекционных отделениях, не производят. Стоимость западных налогов – от 1 тысячи долларов, себестоимость разработки харьковских инженеров открытой мастерской "Гараж хаб" – около 2000 гривен (стоимость материалов составляет 1298 гривен). Фильтр, которым оснащены шлемы, останавливает не менее 99% частичек размером до 0,3 мкм.

Харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле заграничных аналогов 01

Инженеры открытой мастерской "Гараж хаб" создали эти маски по запросу местных врачей. Техническую документацию выложили на созданную ими платформу для бесплатного обмена инженерными решениями Yak.today. В отличии от предыдущих инструкций, которые полностью в открытом доступе, техдокументация к PARP будет бесплатно предоставляться по предварительному запросу – чтобы иметь возможность верифицировать производителей и защитить врачей.

Подробную информацию о том, как уcтроена маска PARP, можно прочитать на сайте проекта.

Маски PARP (powered air purifying respirator) харьковской разработки работают на автономном питании и обеспечены не только фильтром и вытяжкой, но и датчиками состояния фильтра и заряда батареи. Мощности маски хватает на 8-12 часов беспрерывной работы. Батарея заряжается от обычной розетки.

Харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле заграничных аналогов 02

Разработчики объясняют: конструкция маски-шлема, изготовленной из полиэтиленовой пленки и поликарбоната, полностью защищает надевшего её врача от контакта с физиологическими жидкостями пациентов, которые вылетают при чихании и кашле. Для того, чтобы врач не задохнулся, у шлема есть вытяжка, оснащенная фильтром. Согласно данным производителя и разным исследованиям, фильтр НЕРА Н13 останавливает не менее 99% частичек размером до 0,3 мкм. Постоянную циркуляцию воздуха обеспечивает промышленный вентилятор. "Можно было бы на этом и остановиться, но нам важна всесторонняя безопасность и комфорт врачей, – говорит инженер Дмитрий Мельников, один из разработчиков маски PARР. – Потому здесь есть два датчика: один сообщает о состоянии фильтра, другой – о состоянии заряда батареи. В обоих случаях врачу нужно перейти в безопасное помещение и заменить шлем или же заменить фильтр".

Первая, пилотная, партия – всего 5 экземпляров. Они изготовлены благодаря денежным переводам читателей страниц "Гараж хаба" в соцсетях. Роман Выдро, один из основателей платформы Yak.today, объясняет, почему шлемов всего 5: "Yak.today – это, фактически, открытое конструкторское бюро. У нас нет ни возможностей, ни задачи превратиться в производственный цех. Мы создаем рабочие прототипы, передаем их на тестирование в реальных больничных условиях и выкладываем всю техническую документацию в открытый доступ. Теперь нужно, чтобы кто-то взял на себя массовое производство. Мы ведем переговоры с двумя предприятиями и будем рады привлечению всех, кто сможет взять на себя финансирование, производство и логистику. Наши консультации производителей будут бесплатными – но мы настаиваем, чтобы производитель придерживался рекомендуемой нами цены изделия".

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Оборудование, нужное для изготовления маски, – несколько видов ЧПУ-станков – лазер, фрезер, – 3d-принтер, базовое оборудование для работы с электроникой. В производственных условиях можно изготавливать сотни шлемов за сутки; у мастеров "гараж хаба" в условиях мастерской на каждый шлем идет около пары часов.

Главврач харьковского перинатального центра, эксперт в области реаниматологии Ирина Кондратова, одна из консультанток проекта Yak.today, говорит: "Украинские протоколы рекомендуют использовать респираторы №95, а если их нет, то FFP3 и FFP2. PARP в украинских протоколах нет, потому что их нет в Украине вообще. В свою очередь CDC (Центр контроля заболеваний, США) также рекомендует использовать №95 и другие полулицевые респираторы, но при этом указывает, что по эффективности PARP превосходит их все и может быть использован в любых ситуациях".

Кроме высокого уровня защиты, у этих "шлемов" есть важная гуманистическая составляющая: когда врач в обычной маске – пациенты не видят его или её лица и это очень травматично в условиях полной изоляции инфекционного отделения, где их даже не могут навестить близкие. В шлеме этот важный контакт с эмоциями человеческого лица сохраняется. Конечно, для реанимаций, где пациенты находятся в состоянии медицинской комы, это не существенно, но существенно для терапии.

Харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле заграничных аналогов 03

Yak.today – это платформа инженерных решений по противодействию коронавирусу от украинских мастеров и медиков. Медики могут сообщать о своих потребностях, а мастера и инженеры публиковать свои разработки: пошаговые инструкции, чертежи, техническую документацию для производств. На Yak.today есть как инструкции к вещам, которые можно сделать в домашних условиях, так и те инструкции, которые потребуют базового оборудования и профессиональных умений.

Задача платформы – помочь медицинской системе Украины справиться с нагрузкой в разгар пандемии. Самая распространенная потребность – средства защиты (щитки, костюмы и прочее).

изобретение (52) карантин (16729) медицина (2529) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Молодці, українцям якщо не заважати, то вони і друге Чорне море викопають
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14.05.2020 19:44 Ответить
+5
Гы...Гы....так этож шош и откат степашки в 15 раз меньше будет....не непойдет
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14.05.2020 19:43 Ответить
+5
Зедебил купит китайские в 100 раз дороже.
Хорошо, что хоть Пороху дешевле обойдется!
Не зря старались!!! Спасибо!!!
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14.05.2020 19:46 Ответить
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Гы...Гы....так этож шош и откат степашки в 15 раз меньше будет....не непойдет
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14.05.2020 19:43 Ответить
а Мрии ?

теперь что, Вова без Дримов останется ?
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14.05.2020 21:55 Ответить
Молодці, українцям якщо не заважати, то вони і друге Чорне море викопають
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14.05.2020 19:44 Ответить
Нам вже потрібно океан рити. Що б подалі від кацапів.
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14.05.2020 20:11 Ответить
Зедебил купит китайские в 100 раз дороже.
Хорошо, что хоть Пороху дешевле обойдется!
Не зря старались!!! Спасибо!!!
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14.05.2020 19:46 Ответить
Типо как Порох впихнул в нашу армию китайско-росийский металолом собраный на своем Богдане по цене самолетов?
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14.05.2020 19:51 Ответить
Ну, как-то так...
Харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле заграничных аналогов - Цензор.НЕТ 7915
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14.05.2020 20:10 Ответить
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14.05.2020 21:08 Ответить
Наивные выложили документации в открытый доступ щас китайцы сопрут запатентируют и через неделю будут по миру продавать. ОФОРМИТЕ ПАТЕНТ НА СЕБЯ СНАЧАЛА ЛЮДИ!
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14.05.2020 20:53 Ответить
Вы не спешите с выводами. В конечной цене будут заложены все украинские составляющие и реалии в виде налогов и откатов и окажется что иностранные шлемы все же в 2 раза дешевле и качественнее.
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14.05.2020 19:50 Ответить
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14.05.2020 19:50 Ответить
В начале 2000-х не один раз участвовал в выставках, посвященных пожарной безопасности.

Мы представляли немецкий Дрэгер, вокруг была куча отечественных "умельцев". Ни один оттечественный защитный комплект пожарного даже в сравнение не шел с немецкими. Про дыхательные системы даже говорить нечего.

Если надо дешевле - не вопрос. Если надо выжить - то лучше не скупиться, одеваясь в кулечки и промокашку.
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14.05.2020 19:50 Ответить
У нас же давят на патриотизьму. Как для армии и врачей так отечественное, как для мусоров, чиновников и нацгвардии так лучше импортное.
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14.05.2020 19:54 Ответить
Ну... Чтобы уверенно говорить, стоило бы конечно сравнить эти самоделки с импортными аналогами и провести экстрим-тесты на разрыв, разгерметизацию, отказ дыхательной системы, время сохранения целостсности в агрессивной среде и пр.

А так хз шо оно такое... На фотографиях полиэтилен с каркасом и смотровым стеклом.
Как там сделаны швы и прочие тонкости - этого по фоткам не скажешь, а это какраз причины того, почему китайчатину сейчас Европа вовсю возвращает назад.
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14.05.2020 19:59 Ответить
В любом случае лучше чем ничего. Сейчас максимум что используют это обычная маска,распиратор и поликарбонатовый щиток.
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14.05.2020 20:22 Ответить
Это, как посмотреть.
Ложные надежды на то, что не спасет, часто делают хуже, чем если бы таких надежд не было вовсе.
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14.05.2020 20:47 Ответить
Если промокашка фпп-15-1,5 это уже не промокашка...А вот на счет принудительной вентиляции то моторчик, блок питания, регулятор тяги то лучше доверить немцам...
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14.05.2020 19:57 Ответить
У наших костюмов банально швы, сделанные обычными нитками, были открыты. Т.е. в агрессивной среде этот костюм довольно быстро распадется на лоскуты потому, что нитки растворятся или выгорят.

Немцы такие проверки проводили со своей продукцией (если не лень, то в нете можно найти жестяк, как немецких пожарных в аммуниции прожаривают в "духовке"), а наши просто шили, чтобы было похоже, и пытались продать.
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14.05.2020 20:04 Ответить
Харківські інженери розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів - Цензор.НЕТ 9291
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14.05.2020 21:01 Ответить
Ага. Как и 100 лет назад. Зато не дорого.

А вот дорого:
Харківські інженери розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів - Цензор.НЕТ 4867
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14.05.2020 21:11 Ответить
Та шо там балакать.
Ось цю хрінь дозволив виробляти (а можливо й збирається закуповувати) Стєпанов,видаючи це за апарат ШВЛ:
Харківські інженери розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів - Цензор.НЕТ 7751

А ось думка про цю хрінотінь міністра МОЗ здорової людини:https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2650355125249038?__tn__=K-R
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14.05.2020 21:44 Ответить
Бльо... Такое раньше пионеры собирали в кружках "умелые руки".Харківські інженери розробили захисні шоломи для лікарів, у 15 разів дешевші від закордонних аналогів - Цензор.НЕТ 2922
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14.05.2020 21:50 Ответить
С какой целью и зачем эти маски-шлемы? От вируса передающегося воздушно-капельным путем спасет исключительно изолирующий противогаз.
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14.05.2020 19:53 Ответить
В США в разгаре предвыборная компания.Переизбираются все.От мелких мэров до президента.И там тоже любят преукрашать статистику,чтобы переизбраться.Как утверждают эксперты 85000 -сильно приукрашенная цифра ,а что говорить про Мацкву?.Там три тыщи трупов..В 8 раз меньше ,чем в лучших странах.Однако Мацква выдала в апреле на треть больше свидетельств о смерти ,чем месяцем ранее,когда короновирус там бушевал во всю.И эта треть абсолютно не совпадает с со смертями от короновируса.И слава Богу,что у нас не началась предвыборная компания..
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14.05.2020 22:52 Ответить
100500 сертификатов от наших чинушей и будут стоять в 15 раз дороже)
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14.05.2020 19:54 Ответить
сертификация давно отменена.
есть декларация соответствия. иногда нужно заключение соответствующей лаборатории.
все.
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14.05.2020 20:04 Ответить
Странно. А вот на защиту, которую купил Эпицентр и победно встретил ЗЕ, есть сертификаты. Правда они поддельные, как оказалось.

Европа сейчас очень придирчиво относится к сертификации всего, что связано с безопасностью. Поймают в дешевом китайском шлеме на мотоцикле - заплатишь штраф, как если бы ехал без шлема.
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14.05.2020 20:10 Ответить
я работаю на производстве и знаю о чем говорю. заключение лаборатории по госту и декларация соответствия. все.
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14.05.2020 20:16 Ответить
Тем хуже для нас.
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14.05.2020 20:17 Ответить
здесь есть плюс.
раньше сертификацию тупо покупали. и отвечало государство.
теперь отвечает собственник производства.
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14.05.2020 20:20 Ответить
Минус в том, что за пределами Украины этому грош-цена.
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14.05.2020 20:48 Ответить
Зато результат стопроцентный, не смотря на качество.
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14.05.2020 20:07 Ответить
Нам и гробы не нужны , мусорный мешок дешевле.
Мораль сие такова , мы и этого не увидим уже продано.
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14.05.2020 20:11 Ответить
Правительство неповоротливое , вот если бы при личной заинтересованности был какой то Зыск , то пожалуйста.
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14.05.2020 20:11 Ответить
В 15 раз меньше прокладок просто)?
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14.05.2020 21:23 Ответить
Желтый мешок для мусора + немного акрила + HEPA фильтр от пылесоса = инновационная разработка харьковских инженеров.
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14.05.2020 21:36 Ответить
Во время вспышки коронавируса в 2002-2004 гг. размер частиц SARS-CoV оценивался в диапазоне 0,08 до 0,14 мкм. Предполагается, что частицы SARS-CoV-2 имеют аналогичный размер. При этом "фильтр НЕРА Н13 останавливает не менее 99% частичек размером до 0,3 мкм."
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15.05.2020 08:29 Ответить
Так и Запорожец дешевле Мерседеса и что?
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14.05.2020 21:36 Ответить
Сегодня вышел в город скупиться.1% носит нормально маски.У продавцов маски на причинном месте.Некоторые уроды норовят в магазин зайти без масок.Была бы оспа -люди шарахались бы ,как чёрт от ладана.А ковид не виден.Харьковская областная инфекционка главная по приёму заразных.В Палаты добавили коек.Персонала не хватает( работают за двоих) средств защиты персонала не хватает.Запаса мест уже нет.Лекарств не хватает,часть закупают родаки.Кучер блаженствует.Неудивительно ,медики составляют до трети заражённых.Об умерших не любят говоритьА надо!Скорые по городу мотаются как в 2014,когда кругом в Харькове были стрельба и теракты во время Ордынской весны.Берегите себя и близких.Ни один доктор Вам не поможет!
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14.05.2020 23:09 Ответить
Спасибо. Это крайне важно для стоматологов!
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15.05.2020 08:04 Ответить
 
 