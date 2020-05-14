Харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле заграничных аналогов

Украинские инженеры мастерской "Гараж хаб" разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле заграничных аналогов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тестовая партия передана харьковским больница: региональному перинатальному центру (где нужна высокая степень защиты рожениц), 8 детской и 22 взрослой инфекционным больницам.

Теперь инженеры ищут производителей для расширения проекта. В Украине полнолицевые маски с принудительной фильтрацией воздуха (PARP), необходимые для работы в инфекционных отделениях, не производят. Стоимость западных налогов – от 1 тысячи долларов, себестоимость разработки харьковских инженеров открытой мастерской "Гараж хаб" – около 2000 гривен (стоимость материалов составляет 1298 гривен). Фильтр, которым оснащены шлемы, останавливает не менее 99% частичек размером до 0,3 мкм.

Инженеры открытой мастерской "Гараж хаб" создали эти маски по запросу местных врачей. Техническую документацию выложили на созданную ими платформу для бесплатного обмена инженерными решениями Yak.today. В отличии от предыдущих инструкций, которые полностью в открытом доступе, техдокументация к PARP будет бесплатно предоставляться по предварительному запросу – чтобы иметь возможность верифицировать производителей и защитить врачей.

Подробную информацию о том, как уcтроена маска PARP, можно прочитать на сайте проекта.

Маски PARP (powered air purifying respirator) харьковской разработки работают на автономном питании и обеспечены не только фильтром и вытяжкой, но и датчиками состояния фильтра и заряда батареи. Мощности маски хватает на 8-12 часов беспрерывной работы. Батарея заряжается от обычной розетки.

Разработчики объясняют: конструкция маски-шлема, изготовленной из полиэтиленовой пленки и поликарбоната, полностью защищает надевшего её врача от контакта с физиологическими жидкостями пациентов, которые вылетают при чихании и кашле. Для того, чтобы врач не задохнулся, у шлема есть вытяжка, оснащенная фильтром. Согласно данным производителя и разным исследованиям, фильтр НЕРА Н13 останавливает не менее 99% частичек размером до 0,3 мкм. Постоянную циркуляцию воздуха обеспечивает промышленный вентилятор. "Можно было бы на этом и остановиться, но нам важна всесторонняя безопасность и комфорт врачей, – говорит инженер Дмитрий Мельников, один из разработчиков маски PARР. – Потому здесь есть два датчика: один сообщает о состоянии фильтра, другой – о состоянии заряда батареи. В обоих случаях врачу нужно перейти в безопасное помещение и заменить шлем или же заменить фильтр".

Первая, пилотная, партия – всего 5 экземпляров. Они изготовлены благодаря денежным переводам читателей страниц "Гараж хаба" в соцсетях. Роман Выдро, один из основателей платформы Yak.today, объясняет, почему шлемов всего 5: "Yak.today – это, фактически, открытое конструкторское бюро. У нас нет ни возможностей, ни задачи превратиться в производственный цех. Мы создаем рабочие прототипы, передаем их на тестирование в реальных больничных условиях и выкладываем всю техническую документацию в открытый доступ. Теперь нужно, чтобы кто-то взял на себя массовое производство. Мы ведем переговоры с двумя предприятиями и будем рады привлечению всех, кто сможет взять на себя финансирование, производство и логистику. Наши консультации производителей будут бесплатными – но мы настаиваем, чтобы производитель придерживался рекомендуемой нами цены изделия".

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Оборудование, нужное для изготовления маски, – несколько видов ЧПУ-станков – лазер, фрезер, – 3d-принтер, базовое оборудование для работы с электроникой. В производственных условиях можно изготавливать сотни шлемов за сутки; у мастеров "гараж хаба" в условиях мастерской на каждый шлем идет около пары часов.

Главврач харьковского перинатального центра, эксперт в области реаниматологии Ирина Кондратова, одна из консультанток проекта Yak.today, говорит: "Украинские протоколы рекомендуют использовать респираторы №95, а если их нет, то FFP3 и FFP2. PARP в украинских протоколах нет, потому что их нет в Украине вообще. В свою очередь CDC (Центр контроля заболеваний, США) также рекомендует использовать №95 и другие полулицевые респираторы, но при этом указывает, что по эффективности PARP превосходит их все и может быть использован в любых ситуациях".

Кроме высокого уровня защиты, у этих "шлемов" есть важная гуманистическая составляющая: когда врач в обычной маске – пациенты не видят его или её лица и это очень травматично в условиях полной изоляции инфекционного отделения, где их даже не могут навестить близкие. В шлеме этот важный контакт с эмоциями человеческого лица сохраняется. Конечно, для реанимаций, где пациенты находятся в состоянии медицинской комы, это не существенно, но существенно для терапии.

Yak.today – это платформа инженерных решений по противодействию коронавирусу от украинских мастеров и медиков. Медики могут сообщать о своих потребностях, а мастера и инженеры публиковать свои разработки: пошаговые инструкции, чертежи, техническую документацию для производств. На Yak.today есть как инструкции к вещам, которые можно сделать в домашних условиях, так и те инструкции, которые потребуют базового оборудования и профессиональных умений.

Задача платформы – помочь медицинской системе Украины справиться с нагрузкой в разгар пандемии. Самая распространенная потребность – средства защиты (щитки, костюмы и прочее).