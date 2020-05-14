В Хмельницком на взятке 31 тыс. грн за сертификацию антисептика попался чиновник Центра стандартизации, - Нацполиция. ФОТО
В четверг, 14 мая, в Хмельницкой области правоохранители задержали на взятке одного из руководителей научно-производственного центра стандартизации, метрологии и сертификации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Во время следствия правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения чиновником 31 тыс. гривен. Эту сумму предприниматель должен был уплатить, чтобы беспрепятственно получить сертификат соответствия антисептической продукции установленным требованиям.
Чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении второй части взятки - 16 тыс. гривен. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства должностного лица.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такую "крупную рыбу" поймали.Жесть.
Та и сумма "впечатлила"
СУКИ. По висновку, там звичайна вода. Але пів літри за 155 грн.