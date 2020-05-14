Младенцы находятся в отеле при медклинике, поскольку родители-иностранцы не могут въехать в Украину из-за пандемии, - Артем Крищенко о скандальном видео, опубликованном в соцсетях

Национальная полиция проводит проверку по заявлению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая сообщила, что Украина снова попала в эпицентр скандалов по защите прав детей, рожденных методом суррогатного материнства и попросила проверить информацию о младенцах, которые находятся в одном из киевских отелей.

Об этом в комментарии Цензор. НЕТ заявил начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артем Крищенко.

"Сведения внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях, на место выезжала следственно-оперативная группа вместе с представителем омбудсмена, - объяснил он. – Младенцы находятся в отеле при медклинике. Врачами были предоставлены все документы на них. Из 51 ребенка, 43 детей уже зарегистрированы на территории Украины. Есть подтверждающие документы. Еще 8 детей ожидают регистрации. Их родители – иностранцы не могут сейчас попасть в страну из-за пандемии. С иностранными гражданами, которые обратились в клинику, были подписаны договоры на использование репродуктивных технологий".

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Людмила Денисова на своей странице в Фейсбук опубликовала пост, в котором заявила: "В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства от иностранных граждан разных стран. Данный видеоролик является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".

Она обратилась к Национальной полиции Украины, Министерству здравоохранения Украины, Министерству социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшую вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединении усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу.

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