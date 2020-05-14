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Новости Силовики
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Младенцы находятся в отеле при медклинике, поскольку родители-иностранцы не могут въехать в Украину из-за пандемии, - Артем Крищенко о скандальном видео, опубликованном в соцсетях

Младенцы находятся в отеле при медклинике, поскольку родители-иностранцы не могут въехать в Украину из-за пандемии, - Артем Крищенко о скандальном видео, опубликованном в соцсетях

Национальная полиция проводит проверку по заявлению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая сообщила, что Украина снова попала в эпицентр скандалов по защите прав детей, рожденных методом суррогатного материнства и попросила проверить информацию о младенцах, которые находятся в одном из киевских отелей.

Об этом в комментарии Цензор. НЕТ заявил начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артем Крищенко.

"Сведения внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях, на место выезжала следственно-оперативная группа вместе с представителем омбудсмена, - объяснил он. – Младенцы находятся в отеле при медклинике. Врачами были предоставлены все документы на них. Из 51 ребенка, 43 детей уже зарегистрированы на территории Украины. Есть подтверждающие документы. Еще 8 детей ожидают регистрации. Их родители – иностранцы не могут сейчас попасть в страну из-за пандемии. С иностранными гражданами, которые обратились в клинику, были подписаны договоры на использование репродуктивных технологий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада должна урегулировать вопрос суррогатного материнства, чтобы искоренить продажу детей за границу, - МВД

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Людмила Денисова на своей странице в Фейсбук опубликовала пост, в котором заявила: "В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства от иностранных граждан разных стран. Данный видеоролик является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".

Она обратилась к Национальной полиции Украины, Министерству здравоохранения Украины, Министерству социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшую вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединении усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу.

Также смотрите: 46 младенцев, рожденных для иностранцев методом суррогатного материнства, находятся в одном из отелей Киева. ВИДЕО

Автор: 

дети (6613) Нацполиция (16610) правоохранительные органы (2972) силовики (2799) суррогатное материнство (35) Крищенко Артем (6)


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Топ комментарии
+11
Ну надо впустить родителей в Украину- Это же их яйцеклетка оплодотворённая была введена в суррогатную мать
Они имеют договора на руках и могут обратиться в международный суд
ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ТАК ЗАБОТИТЕСЬ ОБ ЭТИХ КРОХАХ , ТАК ВПУСТИТЕ К НИМ ИХ МАМАШ, шоб дети не плакали
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14.05.2020 20:34 Ответить
+8
Этой рыговской твари денисовой что, нечем заняться? Уже давно понятно всем, что у нее кремлевская задача дискредитировать Украину.Чтобы она так зад свой рвала за наших детей в детдомах или в малоимущих семьях. Вы слышали от нее такое? Никогда. Или за наших ребят, которые у рахи по тюрьмам сидят. Ей ***** не велит бороться за них. А тут подняла истерику. Дети не брошены, ухожены, под присмотром. Родители за ними приехать не могут- самолеты не летают! Заботилась бы эта скотина о наших детках больных и инвалидах, которые живут в кошмарных условиях в детдомах, и о детях, о которых родители алкаши не заботяться.
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14.05.2020 20:34 Ответить
+7
кому вони тут потрібні ? в дитбудинок їх здати ? на усиновлення ?
на них чекають справжні батьки.
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14.05.2020 20:43 Ответить
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Це справа повій.
А ти, я бачу, тупий невігласе, який ******** встромляти довгого носа в чужі справи, що тебе не стосуються, і рушити сім'ї і майбутнє дітей.
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15.05.2020 18:49 Ответить
кацап
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15.05.2020 22:00 Ответить
Дайте ему веревку уже намыленную. Бо воно таке упороте, що може не себе, а ще когось застрелити.
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14.05.2020 22:22 Ответить
Тебе дебіл?
Нащо на таку собаку як ти патрони переводити, вона і так здохне від сказу
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14.05.2020 22:32 Ответить
Це називається - дурь у вашій голові, бо лізете із тупими висновками туди, де нічого не розумієте.
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15.05.2020 01:39 Ответить
Шановний ви дурь і несете, а я за свої слова відповідаю, а те що людина вважається такою навіть коли є ще у зародку це факт, але не так для сатанистів і еволюціоністів.
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15.05.2020 12:43 Ответить
Як ти відповідаєш за свої слова, невігласе? Ти ж геть нічого не розумієш у цьому, нешановний.

" а те що людина вважається такою навіть коли є ще у зародку"
Отож, що ЗАРОДКИ цих дітей були вирощені у пробірці з яйцеклітин і сперматозоїдів ІНОЗЕМЦІВ, які і є біологічними і законними батьками цих дітей.
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15.05.2020 12:58 Ответить
ДЕБІЛЕ ТИ ХТО АДВОКАТ ІНОЗЕМЦІВ?
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15.05.2020 15:06 Ответить
Дебіле, можеш вважати мене адвокатом дітей, яких ти, мерзотнику, намагаєшся ВКРАСТИ у законних батьків.
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15.05.2020 18:51 Ответить
Кацап
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15.05.2020 22:00 Ответить
для сатанистів і еволюціоністів

...
З цього і треба було починати Немовлята перебувають у готелі при медклініці, оскільки батьки-іноземці не можуть в'їхати в Україну через пандемію, - Артем Крищенко про скандальне відео, опубліковане в соцмережах - Цензор.НЕТ 2309
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15.05.2020 13:37 Ответить
Дійшли мабуть згоди, бо і для перших і других людина це просто м ясо
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15.05.2020 15:07 Ответить
Дебил- это твоя фамилия, если тымыслишь и действуешь точно так же, как ***** несколько лет назад.
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14.05.2020 22:35 Ответить
Це проста капець. Всі ці діти по факту народження отримали українське громадянство. Тобто, Україна торгує власними громадянами. Ганьба жінкам, які народжують за гроші. Повії в 100 разів порядніші за вас.
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14.05.2020 23:11 Ответить
Що значить по факту народження? Значить, якщо іноземці проїжджаючи Україною транзитом народили немовля в Украіні , то воно вже може бути відібране в них, і залишене в Украіні як український громадянин? Що ви вернете тут? В цих дітей нічого українського немає. І тато, і мати- громадяни інших краін, вони вказані в документах цих немовлят, ти вже їх ніяк в батьків не відбереш, мало того, ще й нарватися можна на великі неприємності в світі, і багатомільонні позови в суди. Того й омбудсменша сіла на сраку й вже запрошує батьків звертатися до неї і вона буде допомагати забрати дітей. Що там не зрозумілого, нащо це дебільне троля е скавчання, хочете не попадати в таку ситуацію- забороніть сурогатне материнство, докі воно є легальне в Украіні- нічого ви тим дітям і батькам не зробите, вони нічого не порушили
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15.05.2020 00:01 Ответить
Повторюю: дитина не має генетичного відношення до сурогатної матері. Вона розвивається із яйцеклітини біологічної матері та шперми біологічного батька (замовників). Сурогатна мати - "інкубатор", у якому дитина розвивається і харчується. Генетичний код від сурогатної матері не отримується, лише потрібні для розвитку речовини.
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15.05.2020 00:29 Ответить
Новина для вас друже - дитина є частиною матері навіть з чужої яйцеклітини
Не морозьте про генетичний код, це смішно.
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15.05.2020 12:46 Ответить
50 штук за одного...
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14.05.2020 23:34 Ответить
Я в растерянности. Как такое может быть на самотеке и в таком потоке? Кто за это ответит? Это жизни. Если семья достойная и контроль со стороны Украины до совершеннолетия проводится, то счастья детям. Но самотек... За такое под суд всех причастных.
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15.05.2020 06:22 Ответить
"и контроль со стороны Украины до совершеннолетия проводится"

Зачем проводить контроль над детьми иностранцев, которые из генетического материала иностранцев были рождены в Украине и отданы их биологическим законным родителям?
И какое право у Украины контролировать детей в других странах?

"Кто за это ответит? "
Ответит за что? Сурогатное материнство - абсолютно законно - кто и за что должен отвечать?

"Это жизни."
Совершенно верно - это новые жизни. Дети, рожденные для родителей, которые по медицинским показаниям сами не могут их выносить.
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15.05.2020 13:03 Ответить
Может быть, вы и правы, а, может быть, и нет. Это и должно стать предметом обсуждения законодательного органа Украины.

Я имею свою точку зрения, базируя ее на моральности и гуманности в моем мировозрении. С моей точки зрения никакой экспорт сурогатного материнства недопустим. Это преступление. В пределах Украины - другой вопрос. Подконтрольность со стороны Украины до совершеннолетия должна быть необходимым условием выдачи сертификата на рождения ребенка. Причем повторюсь, разрешения для украинских родителей, а не на экспорт.

Как отступление могу считать допустимым и не преследуемым по закону Украины сурогатное материнство гражданки Украины в другой цивилизованной стране (список определить законом) в течение всего периода беременности и под сертификатом той страны. Причем такие допустимые варианты должны быть обговорены в двухстороннем международном договоре.
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15.05.2020 19:40 Ответить
"сурогатное материнство гражданки Украины в другой цивилизованной стране (список определить законом) в течение всего периода беременности и под сертификатом той страны"

Зачем вы так хотите усложнить жизнь другим людям?

В этом не будет ровно никакого смысла, ибо в таком случае стоимость услуг сурогатной матери-украинки возрастет на столько, что будет дешевле найти местную сурогатную мать.
Ведь в Украину за сим обращаются именно потому, что у нас - дешевле - и только.
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15.05.2020 19:55 Ответить
Умничка Tierre, cлово "дешевле" ключевое. Я вам говорю: «И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет» (запрет на экспорт сурогатного материнства). А вы мне: "Так кроме них других нет" (так у нас дешевле). Я вам: «Вот никаких и не читайте.» (запрет на экспорт исключает смысл дешевле или дороже для Украины. Недопустимая в моральном плане категория. Ведь известно: "Что не надо, то дешево, а что нужно, дорого.").

Теперь ответ на ваш вопрос: "Зачем?" Только по одной причине, а именно: по защите прав ребенка. Обращаю внимание на неблагопучность многих зарубежных семей даже в цивилизованных странах, несмотря на их самодостаточное материальное положение. Не может Украина осознавать психологическое здоровье родителей и нести за свою некомпетентность ответственность перед ребенком. Дети будут страдать.
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15.05.2020 20:38 Ответить
То есть из всего написанного, вы, шариков, узнали только одно знакомое слово "дешевле" и даже не поняли, к чему оно тут? Печаль...я понимал, конечно по вашему первому посту, что интеллектуально вы недоразвиты, но чтобы на столько...

" по защите прав ребенка."
Никоим образом отправка украинской сурогатной матери в другую страну не защищает права ребенка.

" неблагопучность многих зарубежных семей"
Неблагополучных семей там гораздо меньше, чем у нас - а тем более - среди тех, кто так жаждет детей, что готов идти даже на сурогатное материнство.
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16.05.2020 00:05 Ответить
Tierre -у.
По 1-му: в этом случае моральный и юридический контроли за правами ребенка лежат на стране, выдавшей сентификат. Никак не на Украине.
По 2-му: да, в Украине больше неблагополучных семей, но экспорт сурогатных деток из Украины аморален, преступен и недопустим. Потому что неблагополучных семей на западе достаточно, а Украина неспособна гарантировать права детей у неадекватных родителей за пределами своей территории.
P.S. Сложилось впечатление, что вы сидите на этом не просто аморальном, а по очевидности преступном бизнесе. Это и заставило вас бросить оскорбления: "шариков", "недоразвитый" . Ваши оскорбления неубедительны, как и ваши аргументы. Печалька, Tierre.
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16.05.2020 01:49 Ответить
"но экспорт сурогатных деток из Украины аморален, преступен и недопустим. "

Рождение детей для семей, которые жаждут их иметь, но не могут по медицинским показателям вы называете аморальным??? У вас какая-то искореженная мораль, ибо это благое дело, а не аморальное.
По поводу же "преступного" - это не запрещено ни законами Украины, ни законами других государств, а потому преступным не является однозначно. Вы не имеете никакого права определять, что преступно, а что нет.

" Украина неспособна гарантировать права детей у неадекватных родителей за пределами своей территории."
В странах ЕС местные власти способны это гарантировать гораздо лучше, чем Украина у себя.

"P.S. Сложилось впечатление, что вы сидите на этом не просто аморальном, а по очевидности преступном бизнесе."

1. Мы уже определили, но ничего преступного в этом 100% нет, ибо по ЗАКОНУ это не преступления, а у вас нет права подменять собой закон.
2. Ваши искореженные нормы морали никому не интересны. С моей точки зрения - помощь бездетным парам обрести свое счастье не просто моральна, а очень высокоморальна.
3. Я программист - это мой бизнес. Однако я в свое время столнулся с проблемой невозможности естественного зачатия у моей жены и знаю, скольких мытарств для таких как мы стоят эти желанные детки. Сурогатная мать, нам к счастью, не понадобилась, но все равно я гораздо больше в теме, чем вы.

"Это и заставило вас бросить оскорбления: "шариков", "недоразвитый""

Меня заставил так вас охарактеризовать ваш непробиваемо глупый пост, в котором вы меня попытались оскорбить, используя цитату из того же самого Собачьего сердца.
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16.05.2020 10:32 Ответить
Клоуни барижать жіночими матками - це нова глибина їхнього дна!
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15.05.2020 13:06 Ответить
Барижать самі жінкі - їх ніхто не заставляє. І при Порошенку так само барижили, це не рік тому почалося.
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15.05.2020 13:11 Ответить
почалося може і тоді але на потік поставлено вже зараз.
Якби не карантин то і не дізнались би про таке
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15.05.2020 14:50 Ответить
"але на потік поставлено вже зараз"
Та ні, на потік це поставлено не рік тому, не два, і не п'ять, а набагато раніше.

І так, дізналися через карантин - і що? Нічого незаконного у цьому немає.
Ці жінки, що погоджуються виносити та народити чужу дитину, роблять дуже добру справу і при цьому отримують за це гарні гроші. Немає у цьому геть нічого поганого.
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15.05.2020 18:53 Ответить
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