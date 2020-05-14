Украине нужно срочно позаботиться о реках, вымирает рыба, водоемы загрязнены, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)
Украинская экологическая инспекция должна заниматься вопросами соблюдения законодательства о водоемах, которое должно работать по европейскому образцу. Только в этом случае ситуация с водоемами в Украине может улучшиться.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале руководителя практики "Вода" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) Ольги Денищик.
Так эксперты отмечают, что в Украине по ряду причин загрязнены реки.
"Если говорим о Закарпатье, например, бассейн Тисы, очень красивой важной реки, там проблемой является неработающие очистные сооружения, в частности те, которые были разрушены во время наводнения 1998 года", пишет эксперт.
Кроме того, у украинцев не развита культура экологичного поведения.
"Еще не закрепилось понимание, что пластиковые бутылки нельзя бросать в воду. Венгры ежегодно ловят в Тисе большое количество пластиковых бутылок, которые приплыли из Украины. По европейскому законодательству они не могут их пропустить дальше в Дунай. За это ежегодно Украина получает чек от Венгрии. Это позор", говорит Денищик.
Кроме того, из-за слабой экологической политики в отношении водоемов, в Украине нарушается естественный баланс обитания рыб.
Трудно исследовать количество рыб в водоемах…средств на государственные исследования практически нет. Толстолобик и белый амур, которых покупают на рынках, не является украинской рыбой. Это рыбы, которых искусственно запускают в реки, чтобы они росли, а потом - чтобы их выловили, пишут авторы.
"Эту практику надо менять. Нельзя в природные водоемы запускать виды, которые не являются естественными для этой территории. Необходима программа по восстановлению мест, где рыба может нереститься естественно", говорится в материале.
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плюс долбодятлы сливающие в реки... все что угодно...
Я когда, после венгерского автобана , въезжаю в Украину , попадаю в шок - видеть этот мрак на дорогах просто неприятно
Уссурийские тигры, их осталось всего 30! Пожалуйста, перечислите деньги в Фонд защиты дикой природы.
Уссурийские тигры их осталось уже 29! Мы будем убивать по одному тигру каждый день, пока вы не начнете перечислять деньги в Фонд защиты дикой природы!
Теперь вода как канализация, ну зато не СССР наслаждайся.
- Шановні народні депутати, що ж це у нас на Вкраїні робиться! Ріки всі повисихали, ліса усі повирубували... немає де жида втопити чи москаля повісити!
Есть такая речушка КАМЯНЫХА(из-за каменистого дна). Это в с.Корсунка Херсонской обл. Лет 40 назад местные жители, живущие вдоль речки, начали сбрасывать ботву,пленку с теплиц. Чего там только нет .Короче- застали речку. Так что государство не справится с этим,если сами же жители гадят у себя под носом....
Екологічні партії України це в масі своїй повії на зарплатні у олігархії, до кого там звертатись
Ото двояка Європа - каже щоб екологію в Україні тримали на рівні, а від лісу кругляку не відмовляюється ніколи, навіть погрожували затримкою фінансової допомоги у випадку заборони вивозу крягляка з України
Можна крутити агітаційні ролики на телеканалах зі сценами де дикі тварини і риби потерпають від сміття.
Міські голови, після зняття карантину, можуть організовувати групи волонтерів для прибирання від сміття берегів річок, парків, та приміських лісів, ці ж люди можуть садити дерева.
Дуже б допоміг особистий приклад депутатів і зірок шоу бізнесу в боротьбі за чистоту природи.
У Дубаї наприклад, дрон-поліцейський вистежуе тих хто викидає сміття повз урн.
Кому цікаво, можна прочитати тут: http://abc.in.ua/dron-policeyskiy-sledit-za-musorom/