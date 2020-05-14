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Украине нужно срочно позаботиться о реках, вымирает рыба, водоемы загрязнены, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Украине нужно срочно позаботиться о реках, вымирает рыба, водоемы загрязнены, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Украинская экологическая инспекция должна заниматься вопросами соблюдения законодательства о водоемах, которое должно работать по европейскому образцу. Только в этом случае ситуация с водоемами в Украине может улучшиться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале руководителя практики "Вода" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) Ольги Денищик.

Так эксперты отмечают, что в Украине по ряду причин загрязнены реки.

"Если говорим о Закарпатье, например, бассейн Тисы, очень красивой важной реки, там проблемой является неработающие очистные сооружения, в частности те, которые были разрушены во время наводнения 1998 года", пишет эксперт.

Кроме того, у украинцев не развита культура экологичного поведения.

"Еще не закрепилось понимание, что пластиковые бутылки нельзя бросать в воду. Венгры ежегодно ловят в Тисе большое количество пластиковых бутылок, которые приплыли из Украины. По европейскому законодательству они не могут их пропустить дальше в Дунай. За это ежегодно Украина получает чек от Венгрии. Это позор", говорит Денищик.

Кроме того, из-за слабой экологической политики в отношении водоемов, в Украине нарушается естественный баланс обитания рыб.

Трудно исследовать количество рыб в водоемах…средств на государственные исследования практически нет. Толстолобик и белый амур, которых покупают на рынках, не является украинской рыбой. Это рыбы, которых искусственно запускают в реки, чтобы они росли, а потом - чтобы их выловили, пишут авторы.

"Эту практику надо менять. Нельзя в природные водоемы запускать виды, которые не являются естественными для этой территории. Необходима программа по восстановлению мест, где рыба может нереститься естественно", говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Автор: 

экология (1611) река (111) вода (921)


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Топ комментарии
+9
Занедбали все. Показували як в нашій річечці окрім сатканів, пакетів, іншого бруду навіть колеса валяються. І одна небайдужа людина щороку прибирає.
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14.05.2020 20:40 Ответить
+9
зеленскому реально похер на ваши реки и рыбу. у него недвига в лондонах и италиях, а бабло в омане. в этой стране он жить не собирается.
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14.05.2020 20:41 Ответить
+7
еще и зима бесснежная...и дождей местами с гулькин нос...
плюс долбодятлы сливающие в реки... все что угодно...
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14.05.2020 20:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
к сожалению , это правда .
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14.05.2020 20:39 Ответить
Це вже який по рахунку раз ви про одно і те ж за сьогодні пишете?
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14.05.2020 20:39 Ответить
поки не дійде.
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14.05.2020 20:40 Ответить
Що дійде? до наших 73% дійде тільки якщо по мордяці надавати чи штрафувати нещадно, що не можна мусор кидати. А про білих амурів то взагалі маячня, при чому повна.
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14.05.2020 20:50 Ответить
Ксения! А может все проще? Нам рассказывают правду, но вот вывод из этой правды какой будет? Например Герой Украины Вадатурский угробил Днепро-Бугский лиман фарватером для своих барж. Ему ничего. А нас скорее всего ждет подача воды по графику и новые тарифы. Тем более что Коломойский монополист по очистке питьевой воды
Україні потрібно терміново подбати про річки, вимирає риба, водойми забруднені, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF) - Цензор.НЕТ 507
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14.05.2020 21:32 Ответить
Да тут все просто нужно повысить цену на воду иначе кредита от МВФ не будет (ну это в будущем)
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14.05.2020 20:54 Ответить
Ковидная тема на излете, будете помирать без фанфар и финансирования, теперь на продаже воды зарабатывать будут.
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14.05.2020 21:29 Ответить
Занедбали все. Показували як в нашій річечці окрім сатканів, пакетів, іншого бруду навіть колеса валяються. І одна небайдужа людина щороку прибирає.
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14.05.2020 20:40 Ответить
Какая рыба? Наши соглашатели думают, как бы в Крым воду подать...
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14.05.2020 20:41 Ответить
Х...р им на блюде, а не воду
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14.05.2020 20:55 Ответить
Согласен.
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14.05.2020 20:59 Ответить
Переживают что после геноцида ничего не достанется!?
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14.05.2020 20:41 Ответить
зеленскому реально похер на ваши реки и рыбу. у него недвига в лондонах и италиях, а бабло в омане. в этой стране он жить не собирается.
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14.05.2020 20:41 Ответить
Да, да, а вот при Пете все реки были чистыми и полноводными, и в них плескался лосось
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15.05.2020 07:55 Ответить
еще и зима бесснежная...и дождей местами с гулькин нос...
плюс долбодятлы сливающие в реки... все что угодно...
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14.05.2020 20:42 Ответить
Украина вообще очень грязная страна. В лесах кучи мусора. Когда едешь, на обочины смотреть страшно. Неужели так трудно убирать за собой?
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14.05.2020 20:43 Ответить
Это правда
Я когда, после венгерского автобана , въезжаю в Украину , попадаю в шок - видеть этот мрак на дорогах просто неприятно
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14.05.2020 20:46 Ответить
Через Чоп чи Берегово?
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14.05.2020 20:47 Ответить
И там и там мрак
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14.05.2020 20:48 Ответить
А через Вилок вообще жуть
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14.05.2020 20:49 Ответить
Очень хорошо Вас понимаю.
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14.05.2020 21:01 Ответить
Через берегове особливо мрак, там мадярота сміття з мадярщини тігає в Україну, я теж після мадярського автобана це бачу...
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15.05.2020 00:10 Ответить
Зачем? Продали землю - продадим и реки!
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14.05.2020 20:44 Ответить
А я тільки сьогодні купив вудочки, снасті...🧐
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14.05.2020 20:44 Ответить
На лес пох...свой не режут наш выкупают.видать глаз кто то и на реки положил скоро воду продавать будут
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14.05.2020 20:44 Ответить
Шо-то мне вспомнилась шутка из начала 90-х годов:
Уссурийские тигры, их осталось всего 30! Пожалуйста, перечислите деньги в Фонд защиты дикой природы.
Уссурийские тигры их осталось уже 29! Мы будем убивать по одному тигру каждый день, пока вы не начнете перечислять деньги в Фонд защиты дикой природы!
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14.05.2020 20:45 Ответить
Мне было лет 10,ходил на озеро на рыбалку.вода более менее чистая была.Сегодня на том озере,камыш и вода что каналзация,А пршло всего 40 лет...
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14.05.2020 20:45 Ответить
Тогда это при ССР который ты поносишь?
Теперь вода как канализация, ну зато не СССР наслаждайся.
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14.05.2020 21:02 Ответить
55 років тому проходила практику в Києві.Пішли на Дніпро на пляж.Дуже ******** плавати.Відплила далеченько від берега.І раптом відчула,що поряд зі мною хтось пливе.Повертаю голову---а там величезний пацюк.
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14.05.2020 21:38 Ответить
Я теж пам'ятаю того пацюка, він постійно там плавав..
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14.05.2020 21:58 Ответить
Значить так іксперди. Карась, плотва, чихоня, підлящики зараз якраз клюють в Дніпрі. Йдіть в нах з своїми прогнозами.
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14.05.2020 20:45 Ответить
а как насчёт судака, жереха. голавля, язя? нетути? одна сорная чехонь осталась?
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14.05.2020 21:45 Ответить
Толстолоба і білого амура запускають, щоб вони чистили ріки і стави від рослинності. Ця тьотка навіть не розуміє, про що пише. Промислова цінність цієї риби невелика, там, де можливо любий господарник краще коропів буде розводити ніж товстолобів. Але проблема із заростанням ставів у нас постійна і досить важко і затратно вирішується.
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14.05.2020 20:45 Ответить
Никому гибнущие реки не нужны,все бабло считают только.Если власть хочет спасти реки,то пусть под угрозой сумашедших штрафов остановят распашку береговых лугов.Уничтожают все что можно распахать..
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14.05.2020 20:46 Ответить
Рыба не вымираеи!ее вылавливают любыми способами.даже в чернобыле
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14.05.2020 20:52 Ответить
Мутная тема, проблема с реками другая, от повышения температуры вода зацветает и эта рыба дохнет, в малых реках уже давно практически нет рыбы, ну а мусор это другое, но пластик не разлагается и несет сугубо декоративный дискомфорт.
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14.05.2020 20:53 Ответить
Как рыбак вам скажу - рыбы в разы стало больше чем это было 10 лет назад..
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14.05.2020 20:54 Ответить
не трынди!
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14.05.2020 21:46 Ответить
- За навколишнє середовище можна.
- Шановні народні депутати, що ж це у нас на Вкраїні робиться! Ріки всі повисихали, ліса усі повирубували... немає де жида втопити чи москаля повісити!
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14.05.2020 20:54 Ответить
Нічого страшного, ще можна закопувати.
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15.05.2020 08:19 Ответить
фосфатні пральні порошки потрібно заборонити
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14.05.2020 20:58 Ответить
100% , это требование ЕС , в Германии эти порошки запрещены .
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14.05.2020 21:13 Ответить
Какая экология? Какие реки? Народ в большинстве своем дремучий, невежественный, прямо скажем тупой. Чего только стоят 73% поклонников ваЗЕлина. За много лет в Украине большинство народа окончательно и бесповоротно деградировало. Вопросами экологии здесь не будет пахнуть в лучшем случае еще лет 100, 200. И то не факт.
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14.05.2020 20:58 Ответить
Бот, ти навіть сюди Зелєнского приплів)))
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14.05.2020 21:21 Ответить
работа у него такая, вот он и старается
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14.05.2020 21:47 Ответить
что насчет украинцев?кто побеспокоится о них ведь ситуация с выживанием народа куда хуже
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14.05.2020 21:02 Ответить
козаченьки сами и засрали, че скулить теперь
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14.05.2020 21:06 Ответить
""Если говорим о Закарпатье, например, бассейн Тисы, очень красивой важной реки, там проблемой является неработающие очистные сооружения, в частности те, которые были разрушены во время наводнения 1998 года", пишет эксперт. Источник: https://censor.net/n3195665" - Я вот не знаю как у неё (руководителя практики "Вода" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature - WWF) Ольги Денищик. Источник: https://censor.net/n3195665) с "крышей" но в Закарпатье как и Львовской области Франковской, как таковых очистных нет!! И все сёла которые вдоль рек тупо гадят в реки!! А у всех есть все атрибуты городской жизни!! Слишком много крутится умников вокруг темы экологии!
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14.05.2020 21:08 Ответить
Реки убиваются самими людьми. В частности, наша река, Орель, древняя скифская река, на которой я вырос и которую было не просто переплыть, теперь можно переходить вброд, во многих места. А причина - уничтожение рыбы, сетями и электроудочками, создание прудов, для разведения рыбы, когда притоки рек и малые реки, перекрываются дамбами и сначала умирают малые реки, а потом и большие. Другие пруды просто выкачивают воду из рек, с помощью насосов.
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14.05.2020 21:08 Ответить
"Украине нужно срочно позаботиться о реках, вымирает рыба, водоемы загрязнены,"
Есть такая речушка КАМЯНЫХА(из-за каменистого дна). Это в с.Корсунка Херсонской обл. Лет 40 назад местные жители, живущие вдоль речки, начали сбрасывать ботву,пленку с теплиц. Чего там только нет .Короче- застали речку. Так что государство не справится с этим,если сами же жители гадят у себя под носом....
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14.05.2020 21:09 Ответить
Как зебобики борются за экологию ? Всеми силами ! Поэтому объединили в одно министерство главного загрязнителя министерство энергетики с министерством экологии . Угадайте с трёх раз , кто возглавляет это министерство - энергетик или эколог ?
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14.05.2020 21:11 Ответить
Тролль, не пались))) Тоньше надо, тоньше.
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14.05.2020 21:23 Ответить
криза моральна призводить до всебічної деградації
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14.05.2020 21:36 Ответить
ніде повісити або втопити москаля
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14.05.2020 21:42 Ответить
и ни одна тварь в мире не говорит,что пора позаботится о нищем народе Украины
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14.05.2020 22:07 Ответить
Не знал,что Зимбабвэ жирует.Украина о них уже позаботилась
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14.05.2020 22:50 Ответить
У нас о рыбе заботятся браконьеры под прикрытием рыбинспекции и ментов добивают остальную электроудочками ну чтобы не мучилась.
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14.05.2020 22:35 Ответить
Украинская экологическая инспекция должна заниматься вопросами соблюдения законодательства о водоемах, которое должно работать по европейскому образцу. Только в этом случае ситуация с водоемами в Украине может улучшиться. Источник: https://censor.net/n3195665

Екологічні партії України це в масі своїй повії на зарплатні у олігархії, до кого там звертатись
Ото двояка Європа - каже щоб екологію в Україні тримали на рівні, а від лісу кругляку не відмовляюється ніколи, навіть погрожували затримкою фінансової допомоги у випадку заборони вивозу крягляка з України
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14.05.2020 22:44 Ответить
Кто их засрал пусть и заботится,звать Ахметов
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14.05.2020 22:48 Ответить
Воды мало стало, втикла, проклятая сепаратистка.
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14.05.2020 22:54 Ответить
кто ж будет заботится если всем все пох ..
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14.05.2020 23:04 Ответить
Дайте більше кредитів агрохолдингам, вони розорють і поллють пестицидами всі заплавні території, що ще залишились. Буде і вода і риба...
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14.05.2020 23:20 Ответить
всё вырубить, выловить, отстрелять, загадить, выкопать, добыть, вывезти, продать за бугор, бабло в офшор и слинять.
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15.05.2020 03:10 Ответить
У школі потрібно частіше нагадувати дітям про шкоду забруднення природи.

Можна крутити агітаційні ролики на телеканалах зі сценами де дикі тварини і риби потерпають від сміття.

Міські голови, після зняття карантину, можуть організовувати групи волонтерів для прибирання від сміття берегів річок, парків, та приміських лісів, ці ж люди можуть садити дерева.

Дуже б допоміг особистий приклад депутатів і зірок шоу бізнесу в боротьбі за чистоту природи.

У Дубаї наприклад, дрон-поліцейський вистежуе тих хто викидає сміття повз урн.
Кому цікаво, можна прочитати тут: http://abc.in.ua/dron-policeyskiy-sledit-za-musorom/
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15.05.2020 03:20 Ответить
 
 