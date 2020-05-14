Литва направила защитные средства для борьбы с COVID-19 в качестве гуманитарной помощи Украине

Правительство Литвы направило Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"14 мая из Литвы в Армению, Молдову и Сакартвело (Грузию) отбывают изготовленые в Литве защитные средства, необходимые для борьбы с COVID-19. 13 мая гуманитарный груз был также отправлен в Украине ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эта гуманитарная помощь предназначена для стран Восточного партнерства как реакция на просьбу этих государств о помощи в борьбе с COVID-19. Решение об этом было принято Правительством Литвы 22 апреля.

Для этой акции в Литве в ЗАО "Baltic digital printing" и ЗАО "Medienos era" было приобретено 52,6 тысячи щитков для лица на сумму более 100 тыс. евро.

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Гуманитарный груз в Армению, Молдову и Грузию доставят военно-воздушные силы Литвы. В Украину защитные средства доставляются наземным транспортом.