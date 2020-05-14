РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5121 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине
1 341 20

Литва направила защитные средства для борьбы с COVID-19 в качестве гуманитарной помощи Украине

Литва направила защитные средства для борьбы с COVID-19 в качестве гуманитарной помощи Украине

Правительство Литвы направило Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"14 мая из Литвы в Армению, Молдову и Сакартвело (Грузию) отбывают изготовленые в Литве защитные средства, необходимые для борьбы с COVID-19. 13 мая гуманитарный груз был также отправлен в Украине ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эта гуманитарная помощь предназначена для стран Восточного партнерства как реакция на просьбу этих государств о помощи в борьбе с COVID-19. Решение об этом было принято Правительством Литвы 22 апреля.

Для этой акции в Литве в ЗАО "Baltic digital printing" и ЗАО "Medienos era" было приобретено 52,6 тысячи щитков для лица на сумму более 100 тыс. евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада выделила 0,5 млн долл. на гуманитарную помощь Украине через офис ООН

Гуманитарный груз в Армению, Молдову и Грузию доставят военно-воздушные силы Литвы. В Украину защитные средства доставляются наземным транспортом.

Автор: 

Литва (2522) гуманитарная помощь (1270) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Литва всегда была лучшим другом для Украины. Уважение госпоже Дале Грибаускайте и продолжателям ее политики.
показать весь комментарий
14.05.2020 21:03 Ответить
+8
СПАСИБО! ДЯКУЄМО, СЕСТРО!!!!
показать весь комментарий
14.05.2020 21:27 Ответить
+5
И к нам сегодня прибыла помощь из Литвы. Спасибо Литва!
показать весь комментарий
14.05.2020 21:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Литва помогает Украине... Нда...
показать весь комментарий
14.05.2020 21:01 Ответить
Довыбирались!!!!!
показать весь комментарий
14.05.2020 21:18 Ответить
Литва всегда была лучшим другом для Украины. Уважение госпоже Дале Грибаускайте и продолжателям ее политики.
показать весь комментарий
14.05.2020 21:03 Ответить
бубочка будет встречать?
показать весь комментарий
14.05.2020 21:07 Ответить
навряд ли... это ж не тот гешефт... и личный пиар слабенький...
показать весь комментарий
14.05.2020 21:28 Ответить
Нет,там очевидно,груз уйдет транзитом,туда где его купят.З.******** перетерпят.
показать весь комментарий
14.05.2020 22:02 Ответить
зеленский вместе со своими подельниками обокрали не только страну на 300 млрд, так они еще и разворовали пожертвания украинцев из фонда борьбы с короновирусом. теперь Украине даже маленькая Литва помогает, поскольку плохи дела нашей страны.
показать весь комментарий
14.05.2020 21:09 Ответить
Купуйте в ;Епіцентрі;.
показать весь комментарий
14.05.2020 21:09 Ответить
Только маски,перчатки и антисептик и боряться с Вирусом+разьяснение тупому населению опасность вируса.Весь мир так борется.
Лекарства от вируса пока нет.
показать весь комментарий
14.05.2020 21:24 Ответить
Есть одно лекарство, -и после посещения этого лекарства с КОСОЙ,абсолютно все вирусы погибают,потому что в мертвом теле они не выживают.
показать весь комментарий
14.05.2020 21:29 Ответить
Надо срочно выслать кацам как гуманитарку и побольше,с братской любовью.
показать весь комментарий
14.05.2020 21:32 Ответить
А ты сможешь зайти ,например,в красную зону больницы,где лечатся больные с коронавирусом,абсолютно без защитных средств,а потом вернуться домой,в семью,где твои дети и родители? Слабо?
показать весь комментарий
14.05.2020 21:26 Ответить
И к нам сегодня прибыла помощь из Литвы. Спасибо Литва!
показать весь комментарий
14.05.2020 21:22 Ответить
СПАСИБО! ДЯКУЄМО, СЕСТРО!!!!
показать весь комментарий
14.05.2020 21:27 Ответить
А когда Украина хоть кому нибудь,когда небудь безвозмездно помогала?
Они и санкции кацапам все время продлевают.
показать весь комментарий
14.05.2020 21:30 Ответить
Ну,так это и есть помощь,-потому,что им это на пользу!
показать весь комментарий
14.05.2020 21:38 Ответить
Все потоки беженцев,желтые жилеты(Франция) и другие гадости организованы кацами.Закрыть хлебало и наблюдать куда полезней.А лизнуть им жопу, как Беларусь,еще и деньги приносит.
показать весь комментарий
14.05.2020 21:45 Ответить
И эта вся помощь окажется на полках аптек и супермаркетов.
показать весь комментарий
15.05.2020 08:25 Ответить
 
 