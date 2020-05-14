Зеленский не будет ветировать налоговый закон, документ вступит в действие в ближайшее время, - замглавы ОП Ковалив
Закон об изменениях в Налоговый кодекс, усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок (№1210) вступит в силу в ближайшее время.
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Принятый парламентом законопроект позволит продолжить реформирование Государственной налоговой службы путем преобразования ее в единое юридическое лицо и повышения прозрачности ее деятельности. Кроме того, законопроект содержит ряд важных норм, направленных на совершенствование системы администрирования налогов, предусматривает имплементацию положений плана BEPS по борьбе с размыванием налоговой базы, расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации и др.", - отметила она.
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Ковалив указала, что вызовы для бизнеса, связанные с пандемией COVID-19, требуют ответа и от фискальных органов.
"В кратчайшие сроки планируется внесение в парламент законодательных инициатив, направленных на упрощение администрирования налогов, урегулирование сроков внедрения новых фискальных инструментов, исходя из экономической ситуации, связанной с карантинными ограничениями в Украине и мире, усиление прозрачности и подотчетности деятельности налоговой службы и уменьшения размеров штрафов", - подчеркнула она.
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Ранее о том, что Зеленский якобы собирается ветировать закон №1210, сообщил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.
Как сообщалось, Верховная Рада 16 января этого года приняла закон с поправками в Налоговый кодекс, который предусматривает, в том числе, отмену так называемых "соевых правок", из-за которых экспортеры сои и рапса потеряли право на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).
Законопроект №1210 поддержали 283 народных депутата.
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СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ.
Источник: https://censor.net/n3195600
".... Міністерство економрозвитку хоче встановити на всю сільськогосподарську техніку в країні спеціальне обладнання, яке буде реєструвати обсяг зібраного врожаю і передавати ці дані відомству. Для приватної компанії-партнера міністерства передбачено винагороду за сервісне обслуговування цього обладнання в розмірі 1 долар з кожної зібраної тонни, що в масштабах галузі тільки на зернових становить 70 млн доларів.
https://bykvu.com/ua/mysli/hosudarstvo-v-smartfone-kak-spylyt-70-myllyonov-dollarov-na-kontrole-za-zernom/
видя профессионализм и азарт "слуг" и охфиса...как-то хотелось бы услышать мнение настоящих профи (и лучше закордонных)
а с другой всякие гадости принимают.
Закон преврати в непонятно что. Надо было только изменения про тарифы с ископаемых поднять, а они специально нашпиговали другими изменениями, которые действительно вредят бизнесу. Сволочи!