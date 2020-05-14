Зеленский не будет ветировать налоговый закон, документ вступит в действие в ближайшее время, - замглавы ОП Ковалив

Закон об изменениях в Налоговый кодекс, усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок (№1210) вступит в силу в ближайшее время.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Принятый парламентом законопроект позволит продолжить реформирование Государственной налоговой службы путем преобразования ее в единое юридическое лицо и повышения прозрачности ее деятельности. Кроме того, законопроект содержит ряд важных норм, направленных на совершенствование системы администрирования налогов, предусматривает имплементацию положений плана BEPS по борьбе с размыванием налоговой базы, расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации и др.", - отметила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский планирует ветировать налоговый закон

Ковалив указала, что вызовы для бизнеса, связанные с пандемией COVID-19, требуют ответа и от фискальных органов.

"В кратчайшие сроки планируется внесение в парламент законодательных инициатив, направленных на упрощение администрирования налогов, урегулирование сроков внедрения новых фискальных инструментов, исходя из экономической ситуации, связанной с карантинными ограничениями в Украине и мире, усиление прозрачности и подотчетности деятельности налоговой службы и уменьшения размеров штрафов", - подчеркнула она.

Также на Цензор.НЕТ: Предприниматели призывают Зеленского ветировать закон о "налоговом терроре"

Ранее о том, что Зеленский якобы собирается ветировать закон №1210, сообщил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 января этого года приняла закон с поправками в Налоговый кодекс, который предусматривает, в том числе, отмену так называемых "соевых правок", из-за которых экспортеры сои и рапса потеряли право на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).

Законопроект №1210 поддержали 283 народных депутата.