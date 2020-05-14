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Зеленский не будет ветировать налоговый закон, документ вступит в действие в ближайшее время, - замглавы ОП Ковалив

Зеленский не будет ветировать налоговый закон, документ вступит в действие в ближайшее время, - замглавы ОП Ковалив

Закон об изменениях в Налоговый кодекс, усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок (№1210) вступит в силу в ближайшее время.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Принятый парламентом законопроект позволит продолжить реформирование Государственной налоговой службы путем преобразования ее в единое юридическое лицо и повышения прозрачности ее деятельности. Кроме того, законопроект содержит ряд важных норм, направленных на совершенствование системы администрирования налогов, предусматривает имплементацию положений плана BEPS по борьбе с размыванием налоговой базы, расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации и др.", - отметила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский планирует ветировать налоговый закон

Ковалив указала, что вызовы для бизнеса, связанные с пандемией COVID-19, требуют ответа и от фискальных органов.

"В кратчайшие сроки планируется внесение в парламент законодательных инициатив, направленных на упрощение администрирования налогов, урегулирование сроков внедрения новых фискальных инструментов, исходя из экономической ситуации, связанной с карантинными ограничениями в Украине и мире, усиление прозрачности и подотчетности деятельности налоговой службы и уменьшения размеров штрафов", - подчеркнула она.

Также на Цензор.НЕТ: Предприниматели призывают Зеленского ветировать закон о "налоговом терроре"

Ранее о том, что Зеленский якобы собирается ветировать закон №1210, сообщил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 января этого года приняла закон с поправками в Налоговый кодекс, который предусматривает, в том числе, отмену так называемых "соевых правок", из-за которых экспортеры сои и рапса потеряли право на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).

Законопроект №1210 поддержали 283 народных депутата.

Автор: 

вето (365) закон (3179) Зеленский Владимир (21108) налоги (3245) Ковалив Юлия (53)


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Топ комментарии
+14
Саакашвили назначили на должность и в Украину прилетел его дружбан Григория (Гечо) Харцилава. Собственно он никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид. Касым Юсеф - специалист по "серым" и "темным" международным трансзакциям с обналичиванием больших сумм денег в национальных валютах по заказу. Появление этого специалиста в Украине означает что, во-первых - кому то нужны очень большие объемы наличных денег и во-вторых - средства для обналичивании находятся за пределами Украины (иначе пользовались своими обнальщиками) и недоступны по каким то причинам клиенту. Скорее всего речь опять идет о вкладав в оманские банки. Ближний Восток, банковские системы с отрицательным международным рейтингом - это, как раз среда активности г-на Юсефа.
СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ.
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14.05.2020 21:27 Ответить
+5
Як правило у таких законах повно протиріч з іншими законами тому, що дуже у СН дуже погані юристи.
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14.05.2020 21:29 Ответить
+4
У них все так. Не могут договориться даже врать одинаково

Зеленський не ветуватиме податковий закон, документ набере чинності найближчим часом, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 6394
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14.05.2020 22:00 Ответить
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Саакашвили назначили на должность и в Украину прилетел его дружбан Григория (Гечо) Харцилава. Собственно он никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид. Касым Юсеф - специалист по "серым" и "темным" международным трансзакциям с обналичиванием больших сумм денег в национальных валютах по заказу. Появление этого специалиста в Украине означает что, во-первых - кому то нужны очень большие объемы наличных денег и во-вторых - средства для обналичивании находятся за пределами Украины (иначе пользовались своими обнальщиками) и недоступны по каким то причинам клиенту. Скорее всего речь опять идет о вкладав в оманские банки. Ближний Восток, банковские системы с отрицательным международным рейтингом - это, как раз среда активности г-на Юсефа.
СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ.
показать весь комментарий
14.05.2020 21:27 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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14.05.2020 21:27 Ответить
Президент Владимир Зеленский намерен наложить вето на принятый ранее Верховной Радой налоговый закон №1210, сопроводив своими предложениями.Об этом сообщил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

Источник: https://censor.net/n3195600
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14.05.2020 21:27 Ответить
А еще одного налога не желаете? Будет.

Зеленський не ветуватиме податковий закон, документ набере чинності найближчим часом, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 1049
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14.05.2020 21:53 Ответить
И еще "по многочисленным просьбам" для аграриев

Зеленський не ветуватиме податковий закон, документ набере чинності найближчим часом, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 7337
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14.05.2020 21:54 Ответить
И чтобы окончательно добить фермеров

".... Міністерство економрозвитку хоче встановити на всю сільськогосподарську техніку в країні спеціальне обладнання, яке буде реєструвати обсяг зібраного врожаю і передавати ці дані відомству. Для приватної компанії-партнера міністерства передбачено винагороду за сервісне обслуговування цього обладнання в розмірі 1 долар з кожної зібраної тонни, що в масштабах галузі тільки на зернових становить 70 млн доларів.

https://bykvu.com/ua/mysli/hosudarstvo-v-smartfone-kak-spylyt-70-myllyonov-dollarov-na-kontrole-za-zernom/
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14.05.2020 21:56 Ответить
Як правило у таких законах повно протиріч з іншими законами тому, що дуже у СН дуже погані юристи.
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14.05.2020 21:29 Ответить
Зеленский не будет ветировать налоговый закон, документ вступит в действие в ближайшее время, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 8114
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14.05.2020 21:30 Ответить
🤣
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14.05.2020 21:45 Ответить
не пойняв!!! так буде ветувати чи не буде?
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14.05.2020 21:38 Ответить
У них все так. Не могут договориться даже врать одинаково

Зеленський не ветуватиме податковий закон, документ набере чинності найближчим часом, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 6394
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14.05.2020 22:00 Ответить
Приступайте к реформированию держпраци - там все взяточники,путинский андроповец ревка создал самый коррумпированный орган в стране.
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14.05.2020 21:40 Ответить
дьявол кроется в деталях
видя профессионализм и азарт "слуг" и охфиса...как-то хотелось бы услышать мнение настоящих профи (и лучше закордонных)
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14.05.2020 21:43 Ответить
Буду, не буду... Шпана.
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14.05.2020 22:27 Ответить
Обезьяна с голым задом заходит в банк и говорит,дайте 10 долларов до получки.Банкир помотрел на зверя.и говорит,что умеешь делать?Работаю Шутом.бабло валит от быдла тоннами.но сейчас Путлер КороНвиRUS ПРИКАЗАЛИ ВВЕСТИ НА 90 ДНЕЙ. БАСТУЮ,ДАЙТЕ ДЕСЯТКУ ЧУВАКИ...ОТДАМ,ЗУБ ДАЮ...
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14.05.2020 22:31 Ответить
Сайт:одна бабка сказала.
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14.05.2020 22:58 Ответить
С одной стороны кричат развитие бизнеса,
а с другой всякие гадости принимают.

Закон преврати в непонятно что. Надо было только изменения про тарифы с ископаемых поднять, а они специально нашпиговали другими изменениями, которые действительно вредят бизнесу. Сволочи!
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15.05.2020 11:14 Ответить
 
 