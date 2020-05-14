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Мы планируем вынести СИЗО за пределы городов, а участки сдавать частным инвесторам, - Малюська

Мы планируем вынести СИЗО за пределы городов, а участки сдавать частным инвесторам, - Малюська

Министерство юстиции планирует вывести за пределы городов следственные изоляторы, а земельные участки под ними сдавать в аренду частным инвесторам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, таким образом государство сэкономит средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.

"СИЗО сконцентрированы в центре городов. Соответственно, стоимость аренды земельных участков велика. Мы сейчас разрабатываем документы для того, чтобы переносить их за пределы городов в обмен на строительство нормальных надлежащих сооружений. Земельные участки в центре городов мы будем отдавать частным инвесторам ", - сказал малюська.

Также министр добавил, что ранее представленные платные камеры в ближайшие месяцы должны заработать во всех следственных изоляторах, что также принесет дополнительные средства.

"Сейчас в Киеве открыто четыре камеры - двухместные, трехместные и четырехместные. В планах - мы будем их увеличивать, смотреть за ценой. И опять же, если сравнить СИЗО и учреждения, куда люди прибывают после приговоров - ситуация совершенно разная. В следственных изоляторах все гораздо хуже. Хотя на самом деле в следственных изоляторах - невиновные, а в тюрьмах сидят те, кто получили приговоры. Мы это будем менять", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения, - министр юстиции Малюська. ФОТО

Автор: 

СИЗО (1369) пенитенциарная служба (205) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+8
а потім будете бюджетним коштом автозаки ганяти по 50 км. в одну сторону на суд..
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14.05.2020 21:38 Ответить
+7
Ни хрена себе минюст у нас будет - землевладелец,арендодатель,застройщик,***** повесится от зависти вместе со своей мамой.
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14.05.2020 21:33 Ответить
+5
В Конче Заспе 😀
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14.05.2020 21:44 Ответить
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где-то я уже это слышал. лет пять назад... Был такой министр Петренко... А воз и ныне там
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14.05.2020 21:31 Ответить
Так-так. Мені здається ще при Янику чи Ющенко яхтось такі ідеї висловлював. Настопні нові реформи будуть часів Кучми чи Кравчука. А ну і не можу не сказати: Rhodesians never die
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14.05.2020 22:09 Ответить
Не торопитесь, они вашим очень скоро очень понадобятся.
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14.05.2020 21:32 Ответить
.Хм ...А земельку під забудову де візьмете ? .
Зараз навколо міст ..одні громади
..Спочатку продаж (своїм відомо ) а далі ?
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14.05.2020 21:33 Ответить
Ни хрена себе минюст у нас будет - землевладелец,арендодатель,застройщик,***** повесится от зависти вместе со своей мамой.
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14.05.2020 21:33 Ответить
Мы планируем вынести СИЗО за пределы городов

=================
Што? Снова про Васюки?
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14.05.2020 21:35 Ответить
еще один больной клоун
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14.05.2020 21:36 Ответить
А откель мил человек ты на это деньги возьмешь? У медиков заберешь, которым на выплаты ничего насобирать не можете?
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14.05.2020 21:36 Ответить
Ми плануємо винести СІЗО за межі міст, а ділянки здавати приватним інвесторам, - малюська - Цензор.НЕТ 2733
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14.05.2020 21:40 Ответить
Кошерно ,еще всю ментовку ,суды ,морги за город ,а земельку под ними продать
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14.05.2020 21:37 Ответить
И города перенести за город)
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14.05.2020 22:02 Ответить
не...только пенсов ы бідоту которая не обслуживает буратин.
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14.05.2020 22:08 Ответить
а потім будете бюджетним коштом автозаки ганяти по 50 км. в одну сторону на суд..
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14.05.2020 21:38 Ответить
Звичайно! Бабло від здачі в оренду будуть деребанити, а автозаки та службові авто для слідчих будуть за державний кошт експлуатувати...
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14.05.2020 22:27 Ответить
а они глаз на здания и земельку ложат, а что такое автозак и куда он ездит, они не ведают и им все равно
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14.05.2020 22:27 Ответить
А у нас диджитализация Никого возить не будут
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15.05.2020 01:26 Ответить
на труднодоступнийє острова
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14.05.2020 21:39 Ответить
зачем?
надо просто раздать по загородным хатынкам и увиллам - там охрана классная, люди не злые, лишний сырнык завсегда найдется...опять же свежий воздух и голубой бассейн - как беспроигрышный вариант на исправления и желания жить.. как все...без куража ))))))
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14.05.2020 21:39 Ответить
Можна і по готелям розмістити - по двохмістних, трьохмістних і чотирьохмістних номерах і дівчат з окружної запросити для обслуговування.
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15.05.2020 08:12 Ответить
так... Ваш варіант кращий ))))
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15.05.2020 08:31 Ответить
Новость из разряда гиперлуповых
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14.05.2020 21:39 Ответить
актуалькненкнынтый отмыв...
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14.05.2020 21:40 Ответить
Неужели коррупционеров в Броварах будут обслуживать прямо на дому?
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14.05.2020 21:42 Ответить
В Конче Заспе 😀
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14.05.2020 21:44 Ответить
И тамошних тэж.
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14.05.2020 21:59 Ответить
Лукьяноская почти в центре города - Это застроенный участок . Какая аренда? Шо за лапша?
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14.05.2020 21:43 Ответить
Ты, вообще, в Киеве бывала?
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14.05.2020 22:08 Ответить
Как это старо- в очередной раз чиновники собрались зарабатывать на собственности народа
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14.05.2020 21:45 Ответить
рассуждает как барига
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14.05.2020 21:47 Ответить
Так и есть. Видно, как мелкий подбарыжник, посеянный при Порошенко, теперь прорастает вокруг Зеленского.
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14.05.2020 21:51 Ответить
участки сдавать частным инвесторам/ Быть Малюське первым честным миллионером в кодлане Коломойский.Пашет трактором : Мы хотим сделать частные СИЗО/ У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу /Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными./ точечное (!) освобождение заключенных во время пандемии.
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14.05.2020 21:49 Ответить
Придется теперь Порошенке скупать пригороды Киева, чтобы некуда его было сажать.
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14.05.2020 21:53 Ответить
нераціонально.
це тюрми краще виносити на периферію..
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14.05.2020 21:53 Ответить
А тюрьмы будут платные
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15.05.2020 01:27 Ответить
это же так удобно - ездить проведывать и передачи возит хер знает куда, к черту на рога
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14.05.2020 21:57 Ответить
платные вроде еще при Кучме делали?
зы, коммерсам нужна не аренда екатерининских тюрем, а земля под застройку....
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14.05.2020 22:01 Ответить
Сізо, дитячі будинки, будинки для інвалідів і людей похилого віку мають бути в межах міст. Чому так? А тому, що контингент цих закладів є повністю залежний від держфінансування. Забери їх далі від людських очей - щонайменьше постояльці вимруть з голоду. І все це тому, що комусь хочеться на цих теріторіях збудувати комерційне житло? І потім подорожче його продати?
Люди Бога не бояться
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14.05.2020 22:13 Ответить
Вот и вся суть наших реформ!!! Сводится к тому, как урвать бабло!
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14.05.2020 22:20 Ответить
Значит будет так... тюрьмы построят засчет налогоплательщиков, а потом своим раздадут участки!
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14.05.2020 22:26 Ответить
Все правильно. Треба , щоб барига з своєю шайкою сиділи десь в районі Боярки, а краще біля Морхалівки. Там дурка колись була, пам'ятаю по службі. Якраз для югіка з кумом піде.
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14.05.2020 22:38 Ответить
Я только за, а еще лучше концалагеря создавать, и позвать Усика с Ломаченко и весь ОПЗЖ блок на открытие!
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14.05.2020 23:03 Ответить
Моделируем: ублюдок из центральной Украины, закрыт у деда Лукьяна.
Мама добралась из села до ЖД, села в поезд, приехала в Киев, получила у следака, к примеру в дарницком, разрешение и поехала на Лукьяновку, передачу передала, а потом по телефону через стекло поговорила.
Или же она из дарницы поехала в Макаровский район?
"Какая разница"(с)
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15.05.2020 00:15 Ответить
А шо ви хтіли ...... який реве такий і прихід.
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15.05.2020 00:23 Ответить
А шо ви хтіли ...... який реве такий і прихід.
Буде СІЗО десь за.... Родичі будуть мати можливість приносити передачі у РВ і за плату їм ці
передачі будуть відвозити... поліція з народом.
Там же у поліції можна буде оговорити по скайпу, теж за певну плату......... Усі при справі.
Ось де глибина мислення.............
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15.05.2020 00:33 Ответить
Правильно.
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15.05.2020 03:15 Ответить
Малюська, ти - ІДІОТ!!! Ти подумав про слідчих, які змушені будуть їздить "за місто", з кримінальними справами в руках, для проведення слідчих дій? Ти подумав про організацію доставки в органи слідства і до суду арештованих? Ти ж полегшуєш організацію втеч та відбиття арештованих по дорозі, за межами міст!!!
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15.05.2020 07:55 Ответить
Думає мабуть тим, на чому сидить.
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15.05.2020 08:14 Ответить
 
 