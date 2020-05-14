Мы планируем вынести СИЗО за пределы городов, а участки сдавать частным инвесторам, - Малюська

Министерство юстиции планирует вывести за пределы городов следственные изоляторы, а земельные участки под ними сдавать в аренду частным инвесторам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, таким образом государство сэкономит средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.

"СИЗО сконцентрированы в центре городов. Соответственно, стоимость аренды земельных участков велика. Мы сейчас разрабатываем документы для того, чтобы переносить их за пределы городов в обмен на строительство нормальных надлежащих сооружений. Земельные участки в центре городов мы будем отдавать частным инвесторам ", - сказал малюська.

Также министр добавил, что ранее представленные платные камеры в ближайшие месяцы должны заработать во всех следственных изоляторах, что также принесет дополнительные средства.

"Сейчас в Киеве открыто четыре камеры - двухместные, трехместные и четырехместные. В планах - мы будем их увеличивать, смотреть за ценой. И опять же, если сравнить СИЗО и учреждения, куда люди прибывают после приговоров - ситуация совершенно разная. В следственных изоляторах все гораздо хуже. Хотя на самом деле в следственных изоляторах - невиновные, а в тюрьмах сидят те, кто получили приговоры. Мы это будем менять", - подчеркнул он.

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