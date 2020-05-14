Мы планируем вынести СИЗО за пределы городов, а участки сдавать частным инвесторам, - Малюська
Министерство юстиции планирует вывести за пределы городов следственные изоляторы, а земельные участки под ними сдавать в аренду частным инвесторам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью hromadske рассказал министр юстиции Денис Малюська.
По его словам, таким образом государство сэкономит средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.
"СИЗО сконцентрированы в центре городов. Соответственно, стоимость аренды земельных участков велика. Мы сейчас разрабатываем документы для того, чтобы переносить их за пределы городов в обмен на строительство нормальных надлежащих сооружений. Земельные участки в центре городов мы будем отдавать частным инвесторам ", - сказал малюська.
Также министр добавил, что ранее представленные платные камеры в ближайшие месяцы должны заработать во всех следственных изоляторах, что также принесет дополнительные средства.
"Сейчас в Киеве открыто четыре камеры - двухместные, трехместные и четырехместные. В планах - мы будем их увеличивать, смотреть за ценой. И опять же, если сравнить СИЗО и учреждения, куда люди прибывают после приговоров - ситуация совершенно разная. В следственных изоляторах все гораздо хуже. Хотя на самом деле в следственных изоляторах - невиновные, а в тюрьмах сидят те, кто получили приговоры. Мы это будем менять", - подчеркнул он.
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Зараз навколо міст ..одні громади
..Спочатку продаж (своїм відомо ) а далі ?
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Што? Снова про Васюки?
надо просто раздать по загородным хатынкам и увиллам - там охрана классная, люди не злые, лишний сырнык завсегда найдется...опять же свежий воздух и голубой бассейн - как беспроигрышный вариант на исправления и желания жить.. как все...без куража ))))))
це тюрми краще виносити на периферію..
зы, коммерсам нужна не аренда екатерининских тюрем, а земля под застройку....
Люди Бога не бояться
Мама добралась из села до ЖД, села в поезд, приехала в Киев, получила у следака, к примеру в дарницком, разрешение и поехала на Лукьяновку, передачу передала, а потом по телефону через стекло поговорила.
Или же она из дарницы поехала в Макаровский район?
"Какая разница"(с)
Буде СІЗО десь за.... Родичі будуть мати можливість приносити передачі у РВ і за плату їм ці
передачі будуть відвозити... поліція з народом.
Там же у поліції можна буде оговорити по скайпу, теж за певну плату......... Усі при справі.
Ось де глибина мислення.............