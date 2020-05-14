3,1 тыс. граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн по итогам 2019 года, - ГНС

По итогам 2019 года доходы в сумме свыше 1 млн грн уже задекларировали 3 150 граждан Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

"Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 3150 граждан, которыми определены к уплате 393 млн грн налога и более 47 млн грн военного сбора.

Наибольшее количество лиц, получивших доходы свыше миллиона гривен и уже подали декларации, учитывается традиционно в г. Киеве - почти 1,2 тыс. человек. Харьковская и Днепропетровская области имеют 278 и 270 миллионеров соответственно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 4,8 тыс. граждан задекларировали в 2018-м доходы свыше 1 млн грн: самому младшему налогоплательщику 7 лет, самому старшему - 99, - ГФС

В ГНС подчеркнули, что кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, продлена до 1 июля 2020 года.