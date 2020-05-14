3,1 тыс. граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн по итогам 2019 года, - ГНС
По итогам 2019 года доходы в сумме свыше 1 млн грн уже задекларировали 3 150 граждан Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.
"Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 3150 граждан, которыми определены к уплате 393 млн грн налога и более 47 млн грн военного сбора.
Наибольшее количество лиц, получивших доходы свыше миллиона гривен и уже подали декларации, учитывается традиционно в г. Киеве - почти 1,2 тыс. человек. Харьковская и Днепропетровская области имеют 278 и 270 миллионеров соответственно", - говорится в сообщении.
В ГНС подчеркнули, что кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, продлена до 1 июля 2020 года.
Топ комментарии
+5 юрий иванов #418646
показать весь комментарий14.05.2020 21:51 Ответить Ссылка
+1 Герхард
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+1 Dima30
показать весь комментарий14.05.2020 21:55 Ответить Ссылка
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Это аж по 33,5 тысячи баксов в месяц. И таких людей в Украине набралось всего 3 тысячи человек.
Тогда вообще получается эпично. Миллионеры, получающие в месяц 3,5 тысячи дохода.
В Зимбабве тогда все миллионеры!!! Богатейшая страна.
Скорее всего статистика не учитывает айтишников-ФОПовцев.
Те, про кого ты говоришь, доходы не декларируют.
Что-то новенькое. Интересно, а вот как раз позавчера истекал срок отчета по "Єдиному податку на доход за 1-й квартал 2020"
Чьи ж это машины тогда забили все дороги, если только 3 тысячи человек может позволить себе машину стоимостью хотя бы в половину годичного дохода?