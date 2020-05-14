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3,1 тыс. граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн по итогам 2019 года, - ГНС

3,1 тыс. граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн по итогам 2019 года, - ГНС

По итогам 2019 года доходы в сумме свыше 1 млн грн уже задекларировали 3 150 граждан Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

"Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 3150 граждан, которыми определены к уплате 393 млн грн налога и более 47 млн грн военного сбора.

Наибольшее количество лиц, получивших доходы свыше миллиона гривен и уже подали декларации, учитывается традиционно в г. Киеве - почти 1,2 тыс. человек. Харьковская и Днепропетровская области имеют 278 и 270 миллионеров соответственно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 4,8 тыс. граждан задекларировали в 2018-м доходы свыше 1 млн грн: самому младшему налогоплательщику 7 лет, самому старшему - 99, - ГФС

В ГНС подчеркнули, что кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, продлена до 1 июля 2020 года.

Автор: 

Госпогранслужба (6649) налоги (3245) миллионеры (83)


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Топ комментарии
+5
1 лям это даже не 40!!! тыс.баксов
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14.05.2020 21:51 Ответить
+1
Сори. Нолик лишний. Соответственно и помесячно посчитал не верно.

Тогда вообще получается эпично. Миллионеры, получающие в месяц 3,5 тысячи дохода. 3,1 тыс. граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн по итогам 2019 года, - ГНС - Цензор.НЕТ 9138

В Зимбабве тогда все миллионеры!!! Богатейшая страна.
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14.05.2020 21:55 Ответить
+1
https://ua.news/ua/rukovodstvo-tsyk-oboshlo-zapret-y-poluchylo-gygantskye-zarplaty/ Керівництво ЦВК обійшло заборону для чиновників на період карантину та отримало гігантські зарплати
3,1 тыс. граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн по итогам 2019 года, - ГНС - Цензор.НЕТ 312
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14.05.2020 21:55 Ответить
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400 тысяч баксов за год - это конечно огромные деньги.
Это аж по 33,5 тысячи баксов в месяц. И таких людей в Украине набралось всего 3 тысячи человек.
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14.05.2020 21:47 Ответить
1 лям это даже не 40!!! тыс.баксов
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14.05.2020 21:51 Ответить
бывает))
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14.05.2020 21:54 Ответить
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14.05.2020 21:55 Ответить
Сори. Нолик лишний. Соответственно и помесячно посчитал не верно.

Тогда вообще получается эпично. Миллионеры, получающие в месяц 3,5 тысячи дохода. 3,1 тыс. граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн по итогам 2019 года, - ГНС - Цензор.НЕТ 9138

В Зимбабве тогда все миллионеры!!! Богатейшая страна.
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14.05.2020 21:55 Ответить
Непонятно кого они учитывали в этой статистике. Любой айтишник повыше мидла получает больше ляма гривен в год. А таких явно больше 3 тыс по Украине.

Скорее всего статистика не учитывает айтишников-ФОПовцев.
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14.05.2020 21:54 Ответить
задекларировали доходы

Те, про кого ты говоришь, доходы не декларируют.
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14.05.2020 21:58 Ответить
ФОПы не декларируют доходы?

Что-то новенькое. Интересно, а вот как раз позавчера истекал срок отчета по "Єдиному податку на доход за 1-й квартал 2020"
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14.05.2020 22:48 Ответить
а сколько авто ценой в 35-40 тыс.уе?
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14.05.2020 21:52 Ответить
Кстати да.

Чьи ж это машины тогда забили все дороги, если только 3 тысячи человек может позволить себе машину стоимостью хотя бы в половину годичного дохода?
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14.05.2020 21:57 Ответить
https://ua.news/ua/rukovodstvo-tsyk-oboshlo-zapret-y-poluchylo-gygantskye-zarplaty/ Керівництво ЦВК обійшло заборону для чиновників на період карантину та отримало гігантські зарплати
3,1 тыс. граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн по итогам 2019 года, - ГНС - Цензор.НЕТ 312
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14.05.2020 21:55 Ответить
Ниче так,накарантинили.
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14.05.2020 21:57 Ответить
за власний рахунок ніхто несидів
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14.05.2020 22:00 Ответить
Это за год?
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14.05.2020 22:58 Ответить
за квітень місяць.
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14.05.2020 23:09 Ответить
Фамилия 13 фрицкий, а говорят мы победили
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14.05.2020 23:17 Ответить
Теоретически пытаюсь понять, а за что. 130 тысяч баксов, это 13 тысяч костюмов для врачей. За год, 156 тысяч костюмов или зарплата не понятно кому и за что. Нет будущего у воров
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14.05.2020 23:23 Ответить
Когда в стране будет 500 миллиардеров как в США,а не жалкая кучка Зелемойских,то и жизнь наладится,а так маемо то шо маемо...
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14.05.2020 22:18 Ответить
нищета и голота ))
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14.05.2020 23:01 Ответить
Умножаете на 1000. Это миллиардеры задекларировали.
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15.05.2020 00:19 Ответить
Таких граждан в Украине должно быть не менее 400 тыс( как в "банановой" республике). Так и будет после"карантина" . Сейчас таких персонажей около двух миллионов( все госчиновники,с редкими исключениями,бывшие и настоящие) ,бывшие цеховики,деляги,бандиты,воры,убийцы,большинство из которых составляют власть и ее обслугу. ИМЕННО поэтому и не декларируют. Платят им ,а не они!
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15.05.2020 05:43 Ответить
 
 