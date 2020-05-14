"Партия Шария" пытается через суд получить из бюджета Украины более 3,2 млн гривен

"Партия Шария" подала в Окружной админсуд Киева иск к НАПК. Партия считает, что Агентство нарушило закон, не выделив ей деньги на финансирование уставной деятельности. По закону, государственное финансирование получают только партии, набравшие на выборах больше 5% голосов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск политической партии Шария в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"Истец просит суд взыскать из Государственного бюджета Украины через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в пользу партии Шария в размере более 3,2 млн грн", — сказано в сообщении.

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Также "Партия Шария" хочет, чтобы суд признал противоправной деятельность НАПК, не распределившего средства бюджета в пользу политсилы.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее законодательство предусматривало государственное финансирование партий, набравших на выборах больше 2% голосов. "Партия Шария" на выборах в парламент в 2019 году набрала 2,3%.

После выборов новый состав Рады изменил это правило. Теперь финансирование получают только партии, преодолевшие 5-процентный барьер.

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Помимо "Парти Шария", без государственного финансирования остались "Радикальная партия Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Свобода" и "Украинская стратегия Гройсмана".