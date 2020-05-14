"Партия Шария" пытается через суд получить из бюджета Украины более 3,2 млн гривен
"Партия Шария" подала в Окружной админсуд Киева иск к НАПК. Партия считает, что Агентство нарушило закон, не выделив ей деньги на финансирование уставной деятельности. По закону, государственное финансирование получают только партии, набравшие на выборах больше 5% голосов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.
В Окружной административный суд города Киева поступил иск политической партии Шария в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
"Истец просит суд взыскать из Государственного бюджета Украины через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в пользу партии Шария в размере более 3,2 млн грн", — сказано в сообщении.
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Также "Партия Шария" хочет, чтобы суд признал противоправной деятельность НАПК, не распределившего средства бюджета в пользу политсилы.
"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", — сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее законодательство предусматривало государственное финансирование партий, набравших на выборах больше 2% голосов. "Партия Шария" на выборах в парламент в 2019 году набрала 2,3%.
После выборов новый состав Рады изменил это правило. Теперь финансирование получают только партии, преодолевшие 5-процентный барьер.
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Помимо "Парти Шария", без государственного финансирования остались "Радикальная партия Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Свобода" и "Украинская стратегия Гройсмана".
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почему петушарий живет в гейропе? Он гей? 😷
В Украине не проходные партии следует просто отменить регистрацию. Кому нужны те партии у которых менее процента избирателей, да и меньше 5% тоже не нужны.
А может уже и вообще не был бы...
Голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі набирає собі «команду реформаторів» через оголошення у соцмережі.
Відповідна анкета з'явилася на його сторінці в Facebook.
«Вас вітає команда Національної Ради Реформ України! Якщо Ви хочете приєднатися до нашої дружної, активної і сильної команди реформаторів, будь ласка, заповніть цю форму», - написав Саакашвілі.
Заповнити анкету можна до 23:00 18 травня, оскільки вже з 19 травня розпочнуться співбесіди з потенційними кандидатами на посади.
Обов'язковими вимогами до кандидатів зазначені:
знання англійської мови на рівні вище середнього або вільне володіння;
досвід роботи за фахом від 5-ти років;
наявність рекомендації з попереднього місця роботи;
запис короткого відео в цій формі.
В анкеті сказано, що пропонується цікава робота з ринковим рівнем заробітної плати, ******** офісом в центрі Києва і можливістю швидкого професійного зростання.
- Чий Крим?
- скільки буде 7×8=?
а как будут проверять "знання англійської мови на рівні вище середнього або вільне володіння" ?; по бумажке или Саакя лично проверит? Увы, Ляшко, Соболев, Шабунин не знают англійської мови на рівні вище середнього або вільне володіння;
Бажаю цій фсб ешній повії шарію згинути і більше ніколи не з являтись в Україні
Может тогда и платить уже некому будет...
Говнюк он и паскуда!!!
Пусть только наше гнилье попробует провернуть этот финт!