Реформа децентрализации идет к завершению, конфликта вокруг перспективных планов ОТГ нет, - уполномоченный президента по земельным вопросам Лещенко

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко отмечает, что реформа децентрализации в Украине идет к логическому завершению, и уверен, что ее удастся завершить в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Нет никакого конфликта по вопросу перспективных планов объединенных территориальных громад. Конечно, есть отдельные точечные вопросы, где надо найти взаимопонимание", - сказал он.

Лещенко уверен, что Офис президента, Министерство развития громад и территорий и комитет Верховной Рады по местному самоуправлению вместе с громадами найдут общий язык, учтут позиции и ожидания громад, и выработают совместные положительные решения, чтобы завершить нужную именно людям на местах реформу децентрализации.

"Перспективные планы будут утверждены Кабинетом министров вовремя и на всей территории Украины", - указал он.

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