Реформа децентрализации идет к завершению, конфликта вокруг перспективных планов ОТГ нет, - уполномоченный президента по земельным вопросам Лещенко
Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко отмечает, что реформа децентрализации в Украине идет к логическому завершению, и уверен, что ее удастся завершить в ближайшее время.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Нет никакого конфликта по вопросу перспективных планов объединенных территориальных громад. Конечно, есть отдельные точечные вопросы, где надо найти взаимопонимание", - сказал он.
Лещенко уверен, что Офис президента, Министерство развития громад и территорий и комитет Верховной Рады по местному самоуправлению вместе с громадами найдут общий язык, учтут позиции и ожидания громад, и выработают совместные положительные решения, чтобы завершить нужную именно людям на местах реформу децентрализации.
"Перспективные планы будут утверждены Кабинетом министров вовремя и на всей территории Украины", - указал он.
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https://twitter.com/AlexRomanchykov Alex Romanchykov
Вообще опросник чёткий; все 73% сказали что не оправдал; 27% сказали что оправдал, потому что мы же вас предупреждали!
Наш Рейган, наш Черчилль .....
Тьфу...
Именно просеров в экономике и реванша рыгов в политике мы от ЗЕ и ожидали.
Ба навіть більше - експертний відділ ВР перед другим читанням зробив висновок, що закон про добровільне об єднання суперечить і Конституції і Цивільному кодексу, і навіть закону про місцеве самоврядування.
Та насправді маразм лише кріпшає - нещодавно ВР прийняла доповнення до закону про добровільне об єднання, в якому пропонується ввести термін "адміністративний центр терріторіальної громади" що є нонсенсом. Щодо цього законопроєкту той самий експертний відділ зауважив що Законопроєкт суперечить Закону про добровільне об єднання - ШАХ і МАТ.
Когда ЗЕбанарии обчистили местные бюджеты, реформа децентрализации пошла к завершению.