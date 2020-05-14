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Новости Коронавирус и карантин
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В Великобритании за сутки от COVID-19 умерли 428 человек, общее количество смертей превысило 33,6 тыс.

В Великобритании за сутки от COVID-19 умерли 428 человек, общее количество смертей превысило 33,6 тыс.

В Великобритании за последние сутки зафиксировали 3 446 новых случаев заражения коронавирусом, умерли в течение суток 428 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Общее количество летальных случаев вследствие коронавируса состоянию на утро 14 маю возросла до 33 614.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании с начала эпидемии составляет 233 151.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Британии одобрили тест, который укажет на переболевших коронавирусом и возможное наличие иммунитета, - BBC

Всего в Британии провели тестирование на COVID-19 1 593 902 человек.

Автор: 

Великобритания (5048) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
В черном, черном лесу стоит черный дом.....
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14.05.2020 22:28 Ответить
+2
а была одна девочка, так она ...
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14.05.2020 22:37 Ответить
+2
Огласите 2 цифры пожалуйста. Общее количество умерших в UK c 1-го января по 13 мая за этот год и за прошлый.
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14.05.2020 22:38 Ответить
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Ну зато выработали общий иммунитет, как тут некоторые говорят.
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14.05.2020 22:24 Ответить
В черном, черном лесу стоит черный дом.....
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14.05.2020 22:28 Ответить
а была одна девочка, так она ...
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14.05.2020 22:37 Ответить
Почти 1млн.600тыс. протестированных, очень впечатляет. Цивилизация одним словом и не воруют из бюджета.
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14.05.2020 22:27 Ответить
Как там Боря Джонсон?
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14.05.2020 22:29 Ответить
Вы цензор не читаете ? Недели 2 как уже гуляет по Пикадили
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14.05.2020 22:31 Ответить
А маску хоть одевает?
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14.05.2020 22:43 Ответить
Ху его знает.спросите у него в фейсбуке
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14.05.2020 22:47 Ответить
Я мистеру Бину больше верю.
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14.05.2020 22:55 Ответить
Наш Борька бабник
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14.05.2020 22:37 Ответить
Он любит Меркель.
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14.05.2020 23:23 Ответить
В Украине за сутки умирает 1500 человек, правда не от ковида, а значит это не страшно.
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14.05.2020 22:38 Ответить
От после этого и думаю стоит отчислять пенсионные отчисления или послать кх#ям нашу госудаственную систему приоритет для которой собственное благополучие
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14.05.2020 22:45 Ответить
Огласите 2 цифры пожалуйста. Общее количество умерших в UK c 1-го января по 13 мая за этот год и за прошлый.
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14.05.2020 22:38 Ответить
Как вырабатывается устойчивость к страхам?
Правильно-страшилками, следующее подросшие поколение не будет бояться ничего.
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14.05.2020 22:40 Ответить
Мичиган, четверг

У Великій Британії за добу від COVID-19 померли 428 осіб, загальна кількість смертей перевищила 33,6 тис. - Цензор.НЕТ 6110
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14.05.2020 23:52 Ответить
 
 