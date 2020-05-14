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В Великобритании за сутки от COVID-19 умерли 428 человек, общее количество смертей превысило 33,6 тыс.
В Великобритании за последние сутки зафиксировали 3 446 новых случаев заражения коронавирусом, умерли в течение суток 428 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Общее количество летальных случаев вследствие коронавируса состоянию на утро 14 маю возросла до 33 614.
Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании с начала эпидемии составляет 233 151.
Всего в Британии провели тестирование на COVID-19 1 593 902 человек.
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