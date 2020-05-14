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14 мая в Черновицкой области выявлены 84 новых случая COVID-19, выздоровели 48 человек, - ОГА
14 мая в Черновицкой области выявлены 84 новых случая заражения коронавирусной болезнью.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"48 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Также на Буковине сегодня, 14 мая, официально подтверждены еще 84 случая заражения коронавируса. Лабораторный центр исследовал 491 новый образец", - написал чиновник.
Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 600 человек.
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Ну может быть . один ньюанс-вирус контробандный.