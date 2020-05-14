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Новости Коронавирус и карантин
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14 мая в Черновицкой области выявлены 84 новых случая COVID-19, выздоровели 48 человек, - ОГА

14 мая в Черновицкой области выявлены 84 новых случая COVID-19, выздоровели 48 человек, - ОГА

14 мая в Черновицкой области выявлены 84 новых случая заражения коронавирусной болезнью.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"48 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Также на Буковине сегодня, 14 мая, официально подтверждены еще 84 случая заражения коронавируса. Лабораторный центр исследовал 491 новый образец", - написал чиновник.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 600 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области подтверждены 72 новых случая COVID-19, общее количество инфицированных превысило 2,5 тыс. человек, - ОГА

14 мая в Черновицкой области выявлены 84 новых случая COVID-19, выздоровели 48 человек, - ОГА 01

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Черновицкой обьастью уже всех запугали,как раньше Дракулой.
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14.05.2020 22:47 Ответить
показательная область в накрутке статистики)
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14.05.2020 22:53 Ответить
Согласен на 100%.
Ну может быть . один ньюанс-вирус контробандный.
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14.05.2020 23:00 Ответить
це епідемія тестів! в жертви корони йдуть люди, які мають купу болячок! то ще питання від чого вони в реальності померли! забрали б тести і істерію в ЗМІ, - ніхто й не помітив би цю ніби пандемію!
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15.05.2020 00:08 Ответить
 
 