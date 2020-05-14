14 мая в Черновицкой области выявлены 84 новых случая COVID-19, выздоровели 48 человек, - ОГА

14 мая в Черновицкой области выявлены 84 новых случая заражения коронавирусной болезнью.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"48 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Также на Буковине сегодня, 14 мая, официально подтверждены еще 84 случая заражения коронавируса. Лабораторный центр исследовал 491 новый образец", - написал чиновник.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 600 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области подтверждены 72 новых случая COVID-19, общее количество инфицированных превысило 2,5 тыс. человек, - ОГА