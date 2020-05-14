РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7233 посетителя онлайн
Новости
99 682 112

Шмыгаль про зеленый тариф: "Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию"

Шмыгаль про зеленый тариф:

14 мая состоялась вторая встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля и и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Как отметил глава правительства, чистая энергия в Украине должна развиваться и постепенно переходить к рыночным условиям. Но сегодня, в период кризиса в энергетической сфере, страна не может себе позволить иметь самую дорогую зеленую энергию в Европе.

"Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии. Это ответственно перед страной", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остановка строительства, снижение тарифа и ответственность за небалансы, - Буславец о "зеленых" тарифах

По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. Уже в понедельник, 18 мая, планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.

Автор: 

Кабмин (14045) энергетика (2583) Зеленый тариф (78) Шмыгаль Денис (2748)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Ахметов - инвестор... анекдот
показать весь комментарий
14.05.2020 23:26 Ответить
+20
Якийсь невеличкий проблеск розуму.
показать весь комментарий
14.05.2020 23:05 Ответить
+12
"Мы не можем в стране, где такой уровень бедности......"
А може треба з бідністю щось робити,переважна більшисть українців отримують з/п на рівні країн Африки,чому?Де інвестиції?Де нові ******* підприємства?Якщо уряд неможе цього забезпечити то нехай йде в дупу!
показать весь комментарий
14.05.2020 23:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ИДИ НАХЙ ПДР ОЛЬГИНСКИЙ !!!
показать весь комментарий
15.05.2020 13:13 Ответить
Вы петинцы в этом виноваты непосредственно. У вас было 5 лет сделать, чтоб всем было нормально, но нет, жадность и глупость победила... Южанина не видела, гройсман ослеп при передаче денег.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:19 Ответить
ТАК ОТМЕНИТЕ ЗЕЛЕНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ АХМЕТОВА И ПОДОБНЫХ БАРЫГ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ !!! А ДЛЯ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ - СВОЛОЧИ !!!
показать весь комментарий
15.05.2020 13:11 Ответить
Скорее карту отыграют в обратном направлении. Под шумок побреют мелких частников а крупным отдадут вашу долю. Ну как всегда собственно.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:15 Ответить
Как сообщалось, в октябре "Гарантированный покупатель" выплатил за электроэнергию производителям из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) https://biz.censor.net/n3161012В сентябре госпредприятие выплатило за отпущенную электроэнергию производителям из возобновляемых источников https://biz.censor.net/n3155798 За август выплаты составили https://biz.censor.net/n3150357 за июль - 3 млрд грн.ПОСЧИТАЙТЕ сколько это за год! 28-35 млрд в год! ЭТО около 700грн на каждого гражданина в год!
Источник: https://biz.censor.net/n3173434
показать весь комментарий
15.05.2020 13:11 Ответить
Ну какие граждане ?! Ничего, что украинская промышленность потребляет 85 млрд кВт/час, в год ? Из которых процентов 5-6% это ферросплавы. Конечно для их владельца это огромная проблема. Там каждая копейка тарифа бьет очень больно.
А граждане потребляют примерно 35 млрд кВт/ч в год. С остальными расчетами помочь ?
показать весь комментарий
15.05.2020 13:20 Ответить
Эти деньги платят им из бюджета страны! Вы оплатили товар/услугу или получили зарплату а там около пдв 20%, что ещё доказывать нужно? И причём тут потребление электричества до того, сколько денег из ОБЩЕГО бюджета уходит в карманы дельцов? Их можно было бы потратить с пользой на медицину например и т.д.
показать весь комментарий
15.05.2020 14:06 Ответить
Нужно взять за айца того кто этот тариф утверждал, так как совершенно очевидно что рыжий клоп за это хорошо заплатил.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:43 Ответить
где хоть один полный расчет окупаемости зелёной энергетики
где в ЕС найдёте предприятие с окупаемостю 4 года
плюс прибыль
зелёная энергетика планировалась для личного потребления
сделали все наоборот
дешовую берут а дорогую втюхивают нам удобно
показать весь комментарий
15.05.2020 14:07 Ответить
Украина!!!! ахмет в минусах, дайте его личной ********** себя подоить, зачем дешовая атомная, если тэцы рыжого ***...т в три смены.........
показать весь комментарий
15.05.2020 16:47 Ответить
А під час правління якого президента (у 2018 році..) було прийнято такий тариф ?
показать весь комментарий
15.05.2020 21:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 