Шмыгаль про зеленый тариф: "Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию"
14 мая состоялась вторая встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля и и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Как отметил глава правительства, чистая энергия в Украине должна развиваться и постепенно переходить к рыночным условиям. Но сегодня, в период кризиса в энергетической сфере, страна не может себе позволить иметь самую дорогую зеленую энергию в Европе.
"Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии. Это ответственно перед страной", - отметил Шмыгаль.
По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. Уже в понедельник, 18 мая, планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.
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Источник: https://biz.censor.net/n3173434
А граждане потребляют примерно 35 млрд кВт/ч в год. С остальными расчетами помочь ?
где в ЕС найдёте предприятие с окупаемостю 4 года
плюс прибыль
зелёная энергетика планировалась для личного потребления
сделали все наоборот
дешовую берут а дорогую втюхивают нам удобно