Минздрав выдал разрешение на выпуск "инновационного" аппарата ИВЛ, который бесполезен и опасен для пациентов, - Супрун

Бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун жестко раскритиковала инициативу производства аппарата ИВЛ на хмельницком предприятии "Новатор".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Супрун отметила: "Вчера на пресс-брифинге Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины позволило госпредприятию "Новатор" производить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В свою очередь представители предприятия сообщили, что способны производить 10000 аппаратов всего за месяц, а их цена - всего 20 000 гривен.

Казалось бы, какая хорошая новость. Но нет. Если коротко - выглядит так, что Минздрав Украины вместе со своими "экспертами" фактически дали разрешение на производство оборудования, которое не требуется, а его использование может быть опасным для пациентов! Очередное одобрение расходования средств налогоплательщиков и новое пространство для проведения коррупционных сделок. Объясняем почему.

Как работают аппараты искусственной вентиляции легких?

Механические аппараты для искусственной вентиляции легких - очень сложное оборудование. Их разработка и изготовление требует глубоких знаний в области исследований, проектирования и технического производства. Аппарат должен быть надежным и изготовлен с соблюдением строгих стандартов, ведь от него реально зависит жизнь пациента.

Современные аппараты ИВЛ имеют много различных режимов вентиляции легких, используемых в зависимости от конкретной ситуации. Например, при подключении параметры аппарата "подгоняются" под состояние и потребности конкретного пациента. Этот прибор также может не только насыщать кислородом, но и "выводить" углекислый газ из легких.

Такие ИВЛ имеют множество экранов, кабелей для передачи данных, шнуров питания и различных трубок. Они позволяют контролировать многие показатели, среди них: скорость, объем и частоту поступления кислорода, концентрацию, состав, даже температуру и влажность. Эти все показатели критически важны для пациентов, которые не могут самостоятельно дышать. В частности, это позволяет медработникам следить за состоянием пациента, и в случае необходимости корректировать необходимые показатели. Для того, чтобы работать с таким аппаратом, нужен квалифицированный и обученный этом персонал.

Именно поэтому, как и другие специализированные медицинские приборы, такие аппараты довольно дороги. Обычно их цена достигает нескольких десятков тысяч долларов США".

Супрун продолжила: "На что дал разрешение Минздрава Украины и собирается выделить на это государственные деньги? На изготовление прибора, называется мешок Амбу (Bag Valve Mask) с механической "рукой", которая будет нажимать этот мешок.

Как он работает? Это очень базовый аппарат для искусственной вентиляции легких, который может применяться только кратковременно. Обычно он работает от ручного нажатия на специальный мешок, который наполняется воздухом, и при каждом нажатии воздух выталкивается в легкие человека (через маску, прилегающюю к лицу). Есть и механизированные версии этого аппарата, когда нажатие производит не медработник, а например, специальная педаль или ручка. Такой прибор предлагает "Новатор". Основное назначение такого прибора - поддерживать способность человека дышать до того, как ее подсоединят к механическому аппарату ИВЛ".

Она отметила: "Почему эти аппараты не принесут никакой пользы и могут быть опасны? Еще раз - такие аппараты не предназначены для долгосрочного использования ни для детей, ни для взрослых. Только в случае, когда пациенту нужно экстренно оказать помощь до того, как подсоединить к механическому аппарату искусственной вентиляции легких.

Через такое устройство невозможно контролировать какие показатели - сколько воздуха закачивается в легкие, под каким давлением, его состав и др. Это опасно прежде всего тем, что повышает риски травмирования легких пациента (которые и без этого пораженные COVID-19), а также то, что кислорода может быть недостаточно для нормального дыхания. Человек может недополучать кислород, но врач этого не сможет сразу понять и корректировать, ведь этот прибор не имеет никаких датчиков.

Такой аппарат фактически перекачивает воздух в легкие, но не способен насыщать кислородом кровь и удалять из легких углекислый газ, также критически в случае ухода за пациентом с COVID-19. То есть в реанимации, когда человек нуждается в специализированной помощи и поддержание способности дышать, они не принесут никакой пользы".

"Профессиональные врачи-анестезиологи и реаниматологи, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19, утверждают, что это "изобретение" абсолютно бесполезно и опасно. Почитайте только, что пишут об этом сами врачи.

Одним из преимуществ аппарата, производители назвали его цену в 20 000 гривен. Мол, зарубежные ИВЛ стоят десятки тысяч долларов, а это стоит значительно дешевле. Однако, почему-то никто не сравнивает цену именно такого прибора с зарубежными аналогами, а они даже дешевле заявленной цены украинских производителей".

"Итак, что имеем в итоге. МОЗ Украины дает разрешение на производство "инновационного" аппарата ИВЛ, который будет совершенно бесполезен, а в случае применения - опасен для оказания помощи пациентам с COVID-19. Конечно, на это выделены средства налогоплательщиков. Это все происходит при том, что сам МОЗ Украины и премьер Денис Шмыгаль заявляют, что в Украине пока свободно много аппаратов ИВЛ. То есть достаточное количество механических аппаратов ИВЛ и в дополнительных пока нет необходимости.

Такая ситуация - очередное подтверждение, что ни правительство, ни МОЗ Украины, ни Офис Президента Украины не способны адекватно оценивать потребности и принимать меры, которые реально необходимы для лечения пациентов с COVID-19. От этого же страдают пациенты и медработники, которые будут оказывать им медицинскую помощь", - резюмировала Супрун.