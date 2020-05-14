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Книгу произведений Кобылянской издали с портретом Марка Вовчка на обложке. ФОТО

Книгу произведений Кобылянской издали с портретом Марка Вовчка на обложке. ФОТО

Сборник произведений классика украинской литературы Ольги Кобылянской издан с портретом другого классика украинской литературы Марка Вовчка на обложке.

На ошибку обратила внимание писательница Оксана Забужко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не могу не поделиться присланной картинкой. И прошу помощи зала, потому что у меня дыхание перехватило. Я не знаю такого издательства - "Центр учебной литературы", но, судя по их сайту, издают они "учебники и пособия" по заказу Украинского Государства, аж гай гудит, и мы с вами за это платим", — написала Забужко.

Книгу произведений Кобылянской издали с портретом Марка Вовчка на обложке 01

Характерно, что на сайте "Центра учебной и практической литературы" представлены 6 изданий произведений Кобылянской, и только на обложке одного из них вместо автора изображена Марко Вовчок.

Судя по информации на сайте, книга была издана еще в 2019 году.

Книгу произведений Кобылянской издали с портретом Марка Вовчка на обложке 02

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Книгу произведений Кобылянской издали с портретом Марка Вовчка на обложке 03
Книгу произведений Кобылянской издали с портретом Марка Вовчка на обложке 04

Автор: 

Забужко Оксана (47) культура (845) литература (286) издательское дело (60)


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Топ комментарии
+20
Це вже як у кацапів.
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14.05.2020 23:28 Ответить
+16
Панове модератори, правильно писати не "з портретом Вовчка", а "з портретом Вовчок". Як би там не було, а ця письменниця була жінкою.
Тепер щодо ляпи з портретом. Ось воно - дурість, безграмотність і некомпетентність в чистому вигляді "в одному стакані". Дійшли вже до мишей. Таргани на черзі?
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14.05.2020 23:49 Ответить
+12
еге, вони стараються

Российские оккупанты в Крыму полностью изменили систему образования и уничтожили украинские школы. Усиливается также влияние парамилитарных организаций, которые прославляют российское оружие и готовят детей к службе в армии страны-агрессора. К реализации программы т.н. "патриотического и духовно-нравственного воспитания" привлечены почти все оккупационные министерства. Не только образование, но и сфера спорта и культуры направлены на воспитание идейно "правильного российского гражданина". Больше всех, конечно, обрабатывают детей и молодежь. Именно из молодежи россия пытается сформировать новое поколение, которое уже не будет иметь связи с Украиной как страной своего гражданства и идентичности. "Что касается школ, то эта система не просто там прижилась, она туда интегрирована, - отмечает председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. - Это началось, когда в 2014 году заставляли детей выходить утром петь гимн россии. Кстати, важно знать, что были ученики, которые отказывались. Был очень резонансный случай в моей родной Ялте. Там выпускники отказались петь гимн россии. Они исполняли гимн Украины. Я сама - бывшая учительница. Являлась старшим преподавателем кафедры истории права в Крымском гуманитарном университете. Это была кафедра, которая преподавала историю Украины, где очень часто можно было услышать украинский язык. И в течение первого года оккупации почти половина нашей кафедры покинула Крым и большей частью переехала в Киев. То же самое случилось с кафедрой украинской филологии. Большинство из них покинули Крым, хотя жили там постоянно. Немало учителей, которые не восприняли оккупацию и имели возможность хоть куда-то переехать и найти работу - они также пытались выехать". По ссылке прочтите подробней о том, что происходит с милитаризацией в Крыму и вовлечением во все эти шабаши детей https://crimeahrg.org/ru/totalnaya-militarizacziya-kak-v-krymu-propagandiruetsya-rossijskaya-armiya-i-unichtozhaetsya-ukrainskaya-identichnost/ (фото).
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14.05.2020 23:30 Ответить
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Це вже як у кацапів.
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14.05.2020 23:28 Ответить
еге, вони стараються

Российские оккупанты в Крыму полностью изменили систему образования и уничтожили украинские школы. Усиливается также влияние парамилитарных организаций, которые прославляют российское оружие и готовят детей к службе в армии страны-агрессора. К реализации программы т.н. "патриотического и духовно-нравственного воспитания" привлечены почти все оккупационные министерства. Не только образование, но и сфера спорта и культуры направлены на воспитание идейно "правильного российского гражданина". Больше всех, конечно, обрабатывают детей и молодежь. Именно из молодежи россия пытается сформировать новое поколение, которое уже не будет иметь связи с Украиной как страной своего гражданства и идентичности. "Что касается школ, то эта система не просто там прижилась, она туда интегрирована, - отмечает председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. - Это началось, когда в 2014 году заставляли детей выходить утром петь гимн россии. Кстати, важно знать, что были ученики, которые отказывались. Был очень резонансный случай в моей родной Ялте. Там выпускники отказались петь гимн россии. Они исполняли гимн Украины. Я сама - бывшая учительница. Являлась старшим преподавателем кафедры истории права в Крымском гуманитарном университете. Это была кафедра, которая преподавала историю Украины, где очень часто можно было услышать украинский язык. И в течение первого года оккупации почти половина нашей кафедры покинула Крым и большей частью переехала в Киев. То же самое случилось с кафедрой украинской филологии. Большинство из них покинули Крым, хотя жили там постоянно. Немало учителей, которые не восприняли оккупацию и имели возможность хоть куда-то переехать и найти работу - они также пытались выехать". По ссылке прочтите подробней о том, что происходит с милитаризацией в Крыму и вовлечением во все эти шабаши детей https://crimeahrg.org/ru/totalnaya-militarizacziya-kak-v-krymu-propagandiruetsya-rossijskaya-armiya-i-unichtozhaetsya-ukrainskaya-identichnost/ (фото).
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14.05.2020 23:30 Ответить
Оккупанты - они и есть оккупанты ! Было бы странно, если бы они вели себя как-то по-другому.
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14.05.2020 23:43 Ответить
они и в германии тоже самое делают. не даром же книжками московскими пользуются ибо таких училок наплодили, которьіе сами без книжки ноль без палочки.
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15.05.2020 12:11 Ответить
Тупаком бути просто і легко
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15.05.2020 00:01 Ответить
Книжку творів Кобилянської видали з портретом Марка Вовчка на обкладинці - Цензор.НЕТ 3601
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15.05.2020 08:52 Ответить


Часто можна почути, як люди сміються з москалів, що ті не можуть вивчити яку-небудь іншу мову. Як на мене, найсмішніше те, що москалі не здатні вивчити і своєї...
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15.05.2020 12:36 Ответить
окупація просунулася вглиб, з лажою від Центру УЧБОВОЇ (так!) літератури це не перша "випадковість"
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14.05.2020 23:29 Ответить
Какая разница?
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14.05.2020 23:31 Ответить
Одна дає, інша дражниться.
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14.05.2020 23:51 Ответить
А могли б і з портретом Сталіна надрукували книгу.
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14.05.2020 23:31 Ответить
Портреты вождей нацизма размещенные на онлайн-акции «Бессмертный полк» обернулись уголовным делом. Об этом в четверг, 14 мая, https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/ «Ленте.ру» сообщила официальный представитель https://lenta.ru/tags/organizations/skr/ Следственного комитета России (СКР) https://lenta.ru/tags/persons/petrenko-svetlana/ Светлана Петренко .
По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили в интернете фотографию рейхсфюрера СС https://lenta.ru/tags/persons/gimmler-genrih/ Генриха Гиммлера . При этом в комментарии к публикации было написано, что это полковник Алексеев В.М. Кроме того, не позднее 3 мая на сайте «Банк памяти» вывесили анкету с фотографией фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера, подпись гласила, что это изображение участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».
Следствие считает, что это было сделано с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге. СКР возбудил уголовные дела по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Следствие ведет розыск причастных к совершенному правонарушению лиц.
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14.05.2020 23:32 Ответить
Та вони оно вже Сцаліна піарять, як «ефектівного менеджера», то чому б і не Гітлера піарити почати...
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15.05.2020 00:26 Ответить
А какая разница?
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14.05.2020 23:33 Ответить
мають право на помилку
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14.05.2020 23:42 Ответить
Как говорит величайший лидер современности, - "Какая разница"
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14.05.2020 23:44 Ответить
Самое смешное, что ни Вовчок, ни Кобылянскую никто читать не будет. Но хайп поднимут! Но в грудь пятками застучат! Произнесут пафосные речи, порыдают о судьбе украинской автэнтычнисти... А книги останутся невостребованной макулатурой. И не надо пытаться лицемерить, убеждая меня в том, что вы читаете книги этих авторов. Не врите. )
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14.05.2020 23:46 Ответить
Ви всіх по собі і своєму оточенню рівняєте. Та не всі дивляться той "треш", який показують по телевізору
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14.05.2020 23:50 Ответить
Вы смотрите телевизор? Не могу поддержать ваши рассуждения о том, что он показывает, у меня его нет уже несколько десятков лет. Вопрос исчерпан?
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15.05.2020 00:19 Ответить
Панове модератори, правильно писати не "з портретом Вовчка", а "з портретом Вовчок". Як би там не було, а ця письменниця була жінкою.
Тепер щодо ляпи з портретом. Ось воно - дурість, безграмотність і некомпетентність в чистому вигляді "в одному стакані". Дійшли вже до мишей. Таргани на черзі?
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14.05.2020 23:49 Ответить
Как я писал выше - 99% тех, кто будет закатывать истерики по поводу "неправильного портрета", ни разу в жизни не читали и не собираются читать этих авторов. И это неудивительно. Но патриотизьмъ продемонстрировать - святое дело! )
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15.05.2020 00:01 Ответить
Вангуєте про істерики і статистику?
А що робити громадянам (до яких і я належу), котрих Ви втиснули в 1%?
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15.05.2020 00:11 Ответить
Вы можете сколько угодно врать самим себе, но я вас успокою - вы входите не в 1%, а в 99%. В те, которые лицемерят и переоценивают себя.
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15.05.2020 00:18 Ответить
Ой, правда?
Добра порада: не дивіться до люстра і лицеміра не побачите. А ще не побачите бидла і невігласа.
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15.05.2020 00:26 Ответить
Ще така деталь, навряд чи Вам відома. Ні Ольга Кобилянська, ні Марко Вовчок (Марія Вілінська) не були етнічними українками. Перша була німкенею, друга - росіянкою.
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15.05.2020 00:16 Ответить
Я рад, что вы умеете пользоваться Гуглом. Вот только вы так и не поняли, что этническая принадлежность здесь совершенно не имеет значения. Мне неинтересен дальнейший диспут с вами.
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15.05.2020 00:22 Ответить
Тут гугл мені не потрібен - я добре вчився у школі, і ще не все забув за багато наступних років .
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15.05.2020 00:24 Ответить
"Не та мати, що народила, а та, що виростила...". Вони набагато більш достойні називаться "українками", ніж багато з ********* бидла, що б"є себе ногами в груди і на задниці "вишиванку" в клапті рве...
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15.05.2020 15:35 Ответить
Цілком слушно.
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15.05.2020 16:35 Ответить
как раз и правильно делают, потому что имеют право знать правильную инфу. а училки считают єто почему-то наездом. почему введенньій неправильньій медикамент имеет право бьіть предьявленньій как халатность, а то что дура с педдиломом несет - нет? только потому что нет физических последствий?
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15.05.2020 12:15 Ответить
Ну, тут же вже пропонували замість "етанолу", в якості "дезинфектора", використовувать "метанол", бо він дешевший... Так що дивуваться нічого...
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15.05.2020 06:27 Ответить
Від метанолу сліпнуть. Тому стєкломой з боярою краще.
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15.05.2020 12:31 Ответить
От я ж, про це і кажу... У мене вдома про таких кажуть: "Коли людям рзум роздавали, він з гімна коників ліпив...". Метанол, як і етанол, дуже добре всотується через шкіру (на цьому основується дія різних спиртових компресів - спирт слугує "транспортним засобом", що переносить активну речовину, в ньому розчинену, всередину тіла, в кровоносну систему). Тому, якщо замерзлу людину спиртом натерти, то у неї швидко розширюются періферійні судини і кров приливає до шкіри та наступає легке сп"яніння... Ну а метанол, при цьому, труїть організм...
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15.05.2020 15:32 Ответить
Мой сосед печет хлеб . В ночную смену уснул и хлеб подгорел , три поддона . Все убытки погасил , но при первом де случае хозяин его уволил . Нельзя ли перенять опыт ?
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15.05.2020 00:04 Ответить
а сам хозяин значит суперчеловек, с ним бьі такого не случилось? перенимай и будешь жить как жил - среди садистов.
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15.05.2020 12:18 Ответить
да, Кобылянская внешне совсем не похожа. Книжку творів Кобилянської видали з портретом Вовчка на обкладинці - Цензор.НЕТ 3589
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15.05.2020 00:13 Ответить
А при чем тут похожесть?
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15.05.2020 07:10 Ответить
это не она на последнем Евровидении должна была спеть про Соловья... кстати, песняк был неплохой...
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15.05.2020 07:58 Ответить
споет в след.году. конкурс просто перенесен. а вообще-то можно сделать так, чтобьі по два представителя от каждой странньі, пропущеньій год и текущий. ))))
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15.05.2020 12:20 Ответить
"Маю право на помилку". Завтра слуги знову вийдуть в футболках з таким написом.
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15.05.2020 00:53 Ответить
Нє, жарт, сказаний вдруге, удвічі смішнішим не стане. Наступного разу вони на футболках напишуть: "Маємо право на дурість!"
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15.05.2020 01:07 Ответить
це вже в них по-замочуванню є.
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15.05.2020 12:21 Ответить


Тоді напишуть інакше: "Маємо право зловживати дурістю! Ідіть у сраку!"
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15.05.2020 12:27 Ответить
училки русского язьіка в Германии так и делают. при єтом еще рьілом в стенку отворачиваются.
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15.05.2020 13:33 Ответить
Ну, німці давно малювали на футболках всілякі подібні штуки. "Russische sweine" вже багато років було своєрідним мемом.
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15.05.2020 14:01 Ответить
покажи мені зараз хоч одну таку футболку на комсь. я бачу, шо вони лише їм сраку лижуть.
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15.05.2020 17:39 Ответить
Зараз таку футболку знайти і справді непросто. Хіба що в антикварів пошукати. Але років 20-30 тому того добра було багато. Я ж так і писав, що то було давно.
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15.05.2020 17:58 Ответить
що було давно - то є вже не правда. зараз правда - німцям дали фас лизать сраку, вони то роблять.
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15.05.2020 19:23 Ответить
І то біда.
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25.05.2020 20:16 Ответить
Деукраїнізація на марші.
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15.05.2020 01:03 Ответить
в этом издательстве как раз работают украинизаторы. профессиональные причем. как бы
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15.05.2020 08:31 Ответить
Марко Вовчок симпатичней будет, так, что всё правильно сделали, молодцы.
Обложка красивей, купят больше.
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15.05.2020 03:20 Ответить
надо было еще сиськи пририсовать. в духе современности, так сказать.
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15.05.2020 08:32 Ответить
то вже у школі прималюють ))) юзєри ))))
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15.05.2020 12:22 Ответить
І не тільки це. Сам колись був... таким юзером .
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15.05.2020 12:28 Ответить
Понабирают дебилов безграмотных недоучек а потом удивляются хотя зелох такое же существо
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15.05.2020 05:37 Ответить
"От яка несправедливість - Муму написав Тургєнєв, а пам'ятник Пушкіну стоїть".
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15.05.2020 06:26 Ответить
а у новій книжці для 5го класу памятник стоїть не пушкіну, а пушкінА.
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15.05.2020 12:24 Ответить
підручник па русскаму изику. зелененька чи голубенька книжечка. вже не пам"ятаю у якій з них точно.
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15.05.2020 12:26 Ответить
Первинним є зміст! Форма - то другорядне!
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15.05.2020 07:13 Ответить
не для тих, хто дає знання. якщо таке буде в енциклопедії, ти теж так скажеш? так можна і замість Зе - Пу приліпить.
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15.05.2020 12:28 Ответить
чото аж стыдно стало...
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15.05.2020 07:59 Ответить
испанский стыд?
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15.05.2020 08:33 Ответить
чисто український триндець.
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15.05.2020 12:29 Ответить
Певно якийсь сват кварталівця там керує.
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15.05.2020 08:12 Ответить
не, в этом издательстве борцы за украинизацию работают. просто одно дело с кассиршами драться, а другое дело - книги читать. это у нас сейчас как-то не очень развито
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15.05.2020 08:35 Ответить
не обов"язково. це все продукти української освіти минулих років, що виробляються у фабричних маштабах. інакше б при владі були б інші. зараз результат видно.
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15.05.2020 12:31 Ответить
Цензор, тільки не Марка, а Марко Вовчок )
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15.05.2020 08:23 Ответить
такі самі ж.
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15.05.2020 12:33 Ответить
с портретом Марка Вовчка...сами то - дебилы...
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15.05.2020 08:28 Ответить
Бездонне дно
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15.05.2020 08:34 Ответить
Вибрані тварі
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15.05.2020 08:34 Ответить
Кругом одни профессионалы!
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15.05.2020 08:54 Ответить
Марка Вовчка??? Кто такой Марк Вовчёк? Блин, возьмите меня редактором..
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15.05.2020 08:56 Ответить
а за що там редактор отримує зарплату? За гарні очі?
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15.05.2020 09:05 Ответить
який з редакторів: видавництва чи цензор.нет?
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15.05.2020 12:34 Ответить
видавництва, звичайно...
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15.05.2020 14:30 Ответить
а у цензора помилку у імені ти не помітив.
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15.05.2020 17:38 Ответить
Зелені просто насміхаються над нашою культурою. Вони не знають наших письменників,поетів, мови, традицій.Чому вони навчать дітей? Ось день бобедоносія вони знають,а те що московити, найбільші наші вороги - вони в них "брати". Української мови стає все менше і менше чути в ефірах радіостанцій, на телеекранах. Проліцейські, прокурори, інші державні службовці розмовляють виключно на чужій мові, я вже не кажу за магазини, автобуси і т.п. Бо на всіх посадах "артисти" "кварталу", а в них ні одного концерту, чи кіно не було на державній мові.Невже скільки може зібратися дурнів і неуків в одній партії, та ще і ненависників своєї держави?
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15.05.2020 10:55 Ответить
при чому тут зелені? зелених створила освіта 20 років тому. тому вони і з"явилися зараз на поверхні.
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15.05.2020 12:36 Ответить
Был такой себе министр образования Кремень. При нём началось или продолжилось - врать не буду, но идея проста до гениальности. Создаётся на племянника сертифицированная уполномоченная лавочка "центр (или институт) разработки учебников. На тёщу записывается издательство. По приказу Кременя каждый год ВСЕ ДО ЕДИНОГО школьные учебники признаются устаревшими, соответственно каждый год разрабатываются (из интернента пятью студентами) издаются и ПРОДАЮТСЯ НА ВСЮ СТРАНУ новые.
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15.05.2020 12:31 Ответить
 
 