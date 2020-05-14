Книгу произведений Кобылянской издали с портретом Марка Вовчка на обложке. ФОТО
Сборник произведений классика украинской литературы Ольги Кобылянской издан с портретом другого классика украинской литературы Марка Вовчка на обложке.
На ошибку обратила внимание писательница Оксана Забужко, информирует Цензор.НЕТ.
"Не могу не поделиться присланной картинкой. И прошу помощи зала, потому что у меня дыхание перехватило. Я не знаю такого издательства - "Центр учебной литературы", но, судя по их сайту, издают они "учебники и пособия" по заказу Украинского Государства, аж гай гудит, и мы с вами за это платим", — написала Забужко.
Характерно, что на сайте "Центра учебной и практической литературы" представлены 6 изданий произведений Кобылянской, и только на обложке одного из них вместо автора изображена Марко Вовчок.
Судя по информации на сайте, книга была издана еще в 2019 году.
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Российские оккупанты в Крыму полностью изменили систему образования и уничтожили украинские школы. Усиливается также влияние парамилитарных организаций, которые прославляют российское оружие и готовят детей к службе в армии страны-агрессора. К реализации программы т.н. "патриотического и духовно-нравственного воспитания" привлечены почти все оккупационные министерства. Не только образование, но и сфера спорта и культуры направлены на воспитание идейно "правильного российского гражданина". Больше всех, конечно, обрабатывают детей и молодежь. Именно из молодежи россия пытается сформировать новое поколение, которое уже не будет иметь связи с Украиной как страной своего гражданства и идентичности. "Что касается школ, то эта система не просто там прижилась, она туда интегрирована, - отмечает председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. - Это началось, когда в 2014 году заставляли детей выходить утром петь гимн россии. Кстати, важно знать, что были ученики, которые отказывались. Был очень резонансный случай в моей родной Ялте. Там выпускники отказались петь гимн россии. Они исполняли гимн Украины. Я сама - бывшая учительница. Являлась старшим преподавателем кафедры истории права в Крымском гуманитарном университете. Это была кафедра, которая преподавала историю Украины, где очень часто можно было услышать украинский язык. И в течение первого года оккупации почти половина нашей кафедры покинула Крым и большей частью переехала в Киев. То же самое случилось с кафедрой украинской филологии. Большинство из них покинули Крым, хотя жили там постоянно. Немало учителей, которые не восприняли оккупацию и имели возможность хоть куда-то переехать и найти работу - они также пытались выехать". По ссылке прочтите подробней о том, что происходит с милитаризацией в Крыму и вовлечением во все эти шабаши детей https://crimeahrg.org/ru/totalnaya-militarizacziya-kak-v-krymu-propagandiruetsya-rossijskaya-armiya-i-unichtozhaetsya-ukrainskaya-identichnost/ (фото).
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Тепер щодо ляпи з портретом. Ось воно - дурість, безграмотність і некомпетентність в чистому вигляді "в одному стакані". Дійшли вже до мишей. Таргани на черзі?
А що робити громадянам (до яких і я належу), котрих Ви втиснули в 1%?
Добра порада: не дивіться до люстра і лицеміра не побачите. А ще не побачите бидла і невігласа.
Тоді напишуть інакше: "Маємо право зловживати дурістю! Ідіть у сраку!"
Обложка красивей, купят больше.