Книгу произведений Кобылянской издали с портретом Марка Вовчка на обложке. ФОТО

Сборник произведений классика украинской литературы Ольги Кобылянской издан с портретом другого классика украинской литературы Марка Вовчка на обложке.

На ошибку обратила внимание писательница Оксана Забужко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не могу не поделиться присланной картинкой. И прошу помощи зала, потому что у меня дыхание перехватило. Я не знаю такого издательства - "Центр учебной литературы", но, судя по их сайту, издают они "учебники и пособия" по заказу Украинского Государства, аж гай гудит, и мы с вами за это платим", — написала Забужко.

Характерно, что на сайте "Центра учебной и практической литературы" представлены 6 изданий произведений Кобылянской, и только на обложке одного из них вместо автора изображена Марко Вовчок.

Судя по информации на сайте, книга была издана еще в 2019 году.

Читайте также: Нужно перепрошить систему госуправления в сторону понимания того, что гуманитарная политика является системообразующей, - директор УКФ Федив



