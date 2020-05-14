Общая мощность всех работающих блоков АЭС упала до исторического минимума - 49%, - "слуга народа" Герус
Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус обнародовал информацию, что общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций.
Как передает Цензор,НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Герус отметил: "Сегодня был остановлен еще один атомный блок - на аварийный ремонт в 17:51 был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС.
Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины.
Еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9150 МВт, то есть на 35% больше, хотя погода не особенно отличалась от сегодняшней. На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена.
В то же время видим дополнительную нагрузку на угольных электростанциях (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках.
Неужели это такая реакция на обращение депутатов не останавливать атомные блоки, которые находятся в государственной собственности и продают электроэнергию по самым низким ценам?"
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Ради него, ради его обогащения, можно и атомные станции останавливать и вообще взорвать их... всё ради одного пид@.са - ненасытного ублюдка Ахметова
Следующей жертвой олигархам стане атомная энергетика уводимая в минус назначенными Зеленским и К представителями Ахметова. Генерация АЭС снижена до исторического минимума - 49% для поддержания схем Ахметова.
Передача эфективна на малых расстояния - до 500..1000 км, и чем дальше - тем выше потери.
https://www.popmech.ru/technologies/15237-na-kakie-rasstoyaniya-effektivno-peredavat-***************/
Разрывать отношения с вашей Ордой - не пилить сук, а уходить от зависимости. Слишком дорого обходится Украине и "дружба", и "сотрудничество" с путинским лепрозорием.
Андрій Герус своєю діяльністю діє проти енергетичної безпеки України, що створило кризу в галузі та підтверджує його співпрацю зі спецслужбами Росії. та білоруські спецслужби.
https://rubryka.com/2020/05/10/venediktovij-nadislaly-dokumenty-shhodo-spivpratsi-golovy-komitetu-tek-gerusa-zi-spetssluzhbamy-rf/
ясно и понятно, что крадут у всех нас.
ну спасибо, шо ли...
а почему у БуТЕС по колонкой #11 - 122 есть,
а у других аббревиатур нет?
и хорошо ето или плохо?