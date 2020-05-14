Общая мощность всех работающих блоков АЭС упала до исторического минимума - 49%, - "слуга народа" Герус

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус обнародовал информацию, что общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Герус отметил: "Сегодня был остановлен еще один атомный блок - на аварийный ремонт в 17:51 был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС.

Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины.

Еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9150 МВт, то есть на 35% больше, хотя погода не особенно отличалась от сегодняшней. На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена.

В то же время видим дополнительную нагрузку на угольных электростанциях (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках.

Неужели это такая реакция на обращение депутатов не останавливать атомные блоки, которые находятся в государственной собственности и продают электроэнергию по самым низким ценам?"