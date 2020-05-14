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Новости Агрессия России против Украины
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Разминированием пострадавших от взрывов армейских арсеналов занимается 180 саперов, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Продолжаются работы по поиску, разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов на армейских арсеналах и базах, пострадавших от пожаров и взрывов боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Разминированием пострадавших от взрывов армейских арсеналов занимается 180 саперов, - Минобороны 01

К выполнению задач привлечены почти 30 групп, специализирующихся на разминировании территории и уничтожении взрывоопасных предметов. Это более 180 военнослужащих частей непосредственного подчинения Командование Сил поддержки ВС Украины.

Разминированием пострадавших от взрывов армейских арсеналов занимается 180 саперов, - Минобороны 02
Разминированием пострадавших от взрывов армейских арсеналов занимается 180 саперов, - Минобороны 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поверхностное разминирование территории арсенала вблизи Калиновки завершено, - командир части Батюк

В частности, вблизи городов Калиновка (Винницкая область), Балаклея (Харьковская область) и Ичня (Черниговская область), на технической территории работают специальные группы специалистов-саперов, которые проводят проверку качества разминирования. Специалисты по квадратам проверяют местность и дают заключения о качестве проведенного разминирования.

Разминированием пострадавших от взрывов армейских арсеналов занимается 180 саперов, - Минобороны 04
Разминированием пострадавших от взрывов армейских арсеналов занимается 180 саперов, - Минобороны 05

"В течение недели проведена проверка 1,4 га технической территории местности на наличие взрывоопасных предметов, найдено и транспортировано к местам временного хранения около 2 400 различных опасных предметов, уничтожено путем подрыва около 16 тыс., проведен контроль качества работ по очистке на 10 га территории", - говорится в сообщении.

Также читайте: Рядом с арсеналом боеприпасов в Калиновке на Виннитчине ликвидирован пожар, - Генштаб. ФОТО

Автор: 

Минобороны (9460) оборона (5253) разминирование (726) Балаклея (267) Калиновка (185) Ичня (117)


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Спасибо за работу по утилизации, ВОПов разлетелось много, это наша земля.
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15.05.2020 01:10 Ответить
 
 