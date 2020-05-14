Разминированием пострадавших от взрывов армейских арсеналов занимается 180 саперов, - Минобороны. ФОТОрепортаж
Продолжаются работы по поиску, разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов на армейских арсеналах и базах, пострадавших от пожаров и взрывов боеприпасов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
К выполнению задач привлечены почти 30 групп, специализирующихся на разминировании территории и уничтожении взрывоопасных предметов. Это более 180 военнослужащих частей непосредственного подчинения Командование Сил поддержки ВС Украины.
В частности, вблизи городов Калиновка (Винницкая область), Балаклея (Харьковская область) и Ичня (Черниговская область), на технической территории работают специальные группы специалистов-саперов, которые проводят проверку качества разминирования. Специалисты по квадратам проверяют местность и дают заключения о качестве проведенного разминирования.
"В течение недели проведена проверка 1,4 га технической территории местности на наличие взрывоопасных предметов, найдено и транспортировано к местам временного хранения около 2 400 различных опасных предметов, уничтожено путем подрыва около 16 тыс., проведен контроль качества работ по очистке на 10 га территории", - говорится в сообщении.
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