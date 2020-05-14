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Женщине оторвало стопу российской миной при нелегальном переходе линии соприкосновения на Донбассе. ФОТО 18+

14 мая при попытке пройти из оккупированных территорий через линию соприкосновения на мине российского производства подорвалась гражданка Украины. Внимание! Фото для просмотра лицам старше 18 лет.

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ. Юрий Бутусов. 

Он отметил: "ЧП на фронте ООС. Сегодня на позиции украинских войск в районе Новотроицкого выбралась раненая женщина, гражданка Украины. Она хотела пройти по тропе мимо близлежащего пункта пропуска, но переходя линию фронта подорвалась на мине - судя по оторванной стопе, это снова российская мина ПМН-2, которую РФ в нарушение конвенции о запрете противопехотных мин массовой устанавливает на Донбассе. Украинские войска мины ПМН-2 не ставят. Личность женщины и обстоятельства ее появления на наших позициях установлены, фото сделано сразу после того, как ее вытащили, было непонятно, зачем она там появилась, поэтому завязали глаза. Украинские воины оказали помощь, она не задержана, доставлена в больницу. Будет жить. К сожалению, российская мина навсегда лишила ее стопы".

Женщине оторвало стопу российской миной при нелегальном переходе линии соприкосновения на Донбассе 01

Автор: 

минирование (1446) ранение (3406) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+47
Зачем они по минам лезут из процветающей наротной республики к нищим фашистам, где могут изнасиловать и запенить?
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14.05.2020 23:52 Ответить
+37
Хорошо что это мина *****, а могла ведь быть из стран НАТО....звала рузьге мир? получи и распишись😂
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14.05.2020 23:49 Ответить
+27
З стран НАТО -не могла, там этого дерьма не держат, они запрещены конвенцией о противопехотных минах
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15.05.2020 00:05 Ответить
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Страница 2 из 2
Чувак, мова про те, що українка підірвалась на русській міні ПМН-2.
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15.05.2020 00:14 Ответить
Радість в чому,той рік діти підірвались на росіянських мінах,тоді теж раділи,оце так щастя,правда?
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15.05.2020 00:17 Ответить
Ватні дебіли донбаца покликали ***** з мінами, а тепер мають відірвані кінцівки.
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15.05.2020 00:21 Ответить
У вас параноя,якщо ти думаєш шо росіянські війська напали на Україну,тому шо їх хтось кликав.Були завезені та підготовлені зазивали,а місцеві дурні пішли за ними як вівці за козлом провокатором.І це не означає шо треба радіти таким випадкам як цей.
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15.05.2020 00:27 Ответить
Чувак, сосрєдоточься.
Мова про те, що українка підірвалась на встановленій русській міні ПМН-2.
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15.05.2020 00:59 Ответить
"Кротик", помнишь, я тебе анекдот рассказывал: "Люди добрые, помогите!!! В огороде крота нашли. Он совсем слепой! Нужны деньги на операцию...".
Тебе никакая операция не поможет... У меня, когда-то, случай был - поехали на рыбалку, под Днепровское, к "памятнику" (знающие поймут). Там промоина зимой постоянная. Порыбачили целый день. Пошли по тропинке, в обход промоины. А одно "чудо" нажралось" за день, и попёрло напрямую. Провалился... С трудом вытащили... Так ему "мало было" - полез шапку из воды доставать... Второй раз не успели перехватить - "пошёл мерить глубину"... Там около 18 метров... Ты хочешь, чтобы я его пожалел? Так и эту дуру мы жалеть не будем... Хотела "на задницу приключений"? Получила... "По самые ноздри...".
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15.05.2020 06:14 Ответить
Есть у меня очень дальние родственники в Алчевске . Голосовали за русский мир, на референдум ходили , сепарским воякам кофе на баррикады носили . А потом эти украинцы начали в Харьков за пенсией ездить которую им дал Порошенко . Приедут раз в два месяца пенсию получат и говорят , что Украина им должна по гроб жизни . Так вот , я бы этих украинцев сам подорвал .
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15.05.2020 07:17 Ответить
Не українка, а громадянка у якій є громадянство України. Різницю розумієш?
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15.05.2020 08:40 Ответить
Злой рот, нормальні жінки по мінних полях не бігають, це самка ватніка з ватою у голові.
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15.05.2020 00:15 Ответить
Може вона навіть божевільна,хто зна,радість в чому?А ходять там місцеві толпами,бо військові їх пропускають,і не місцеві,за грощі.
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15.05.2020 00:19 Ответить
что то тут не вяжется
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15.05.2020 00:10 Ответить
Жінці відірвало стопу російською міною під час нелегального переходу лінії розмежування на Донбасі - Цензор.НЕТ 4969
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15.05.2020 00:17 Ответить
неважно кто она и как там окащалась
потом выяснится
важно другое
почему не наложили жгут, останавливающий кровь?
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15.05.2020 00:33 Ответить
Я теж про це подумав, але щось не видно щоб текла кров.
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15.05.2020 00:41 Ответить
Кровяное давление возможно упало. Ведь никто не знает сколько с неё вытекло до этого.
Кстати, раны с сильно размочаленными мышцами, наподобие железноджорожных и обожженные, зачастую текут меньше резанных.
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15.05.2020 06:22 Ответить
а може, верніше - точно! хлопці мають чим знеболити і зупинити кров...вже розбираються у таких халепах
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15.05.2020 21:44 Ответить
Кровь уже не идет, наверное селоксом засипали.
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10.10.2020 08:49 Ответить
Пздц. Уже по минам ползут к нам. А ведь блокада только месяц продлилась и пенсии не выдают. Отправьте ету фотографию Штанмаеру, Макрону, Боррелю и Меркель, которые рассказывают что ОРДЛО хочет автономию. Они и месяц автономно не смогли прожить без Украины. Даже уже не боятся что их запенят солдаты НАТО и биндеры
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15.05.2020 00:41 Ответить
Якась муйня... з такою раною та без жгута - то кілька хвилин і адью..
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15.05.2020 00:53 Ответить
Кофедиційність
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15.05.2020 10:18 Ответить
Щоб не побачила як в Україні погано у порівнянні з лугандонським процвітанням
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15.05.2020 11:29 Ответить
забей
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15.05.2020 11:31 Ответить
Ще нічого не відомо. Лише те, що громадянка України пішла стежкою і їй відірвало ногу. Вона могла бути психічно хворою, могла бути в стані стресу, могла заблукати, бо її, приміром, підвезли до сусіднього населеного пункту.
Але підори пігідії вже встигли і висратись і посцяти на скалічену. Як вони срали і серуть на тих, хто зумів виїхати з лнрдинири. Ця жінка не змогла, бо не мала до кого їхати. Або не було грошей. Або мала паралізовану матір. Варіантів багато. Спробуй в таких умовах кудись переселитись... Проте у підорів підігіліїв і тих, хто їм лайкає - варіант один: зрадоганьба, дайош 73% чоколяди. Бо одна звивина в націонал-шоколадних паскуд...
Те й маєте.
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15.05.2020 01:16 Ответить
Маєш рацію , інтернаціональна юдо-зеленска сарана для України ліпше за націонал-шоколад .
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15.05.2020 06:34 Ответить
Хоч ненавиджу шоколадних паскуд, але лайкнув. Правильно написано. Треба залиштись людьми, насамперед.
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15.05.2020 10:21 Ответить
Дійно Ваньок, шоколад на смак інший від говна. Кожному свій смак і свої звички.
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15.05.2020 17:19 Ответить
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15.05.2020 19:07 Ответить
кошмар, как она еще в сознании? еще и глаза завязали) ужас какой то)
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15.05.2020 01:24 Ответить
Та їй вже давно мабуть вкололи обезболююче
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15.05.2020 15:16 Ответить
Либо уколола его сама себе до того..после чего и пошла по минному полю
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15.05.2020 20:54 Ответить
Сейчас очухается и будет Украину проклинать, а потом выть - "Путин приди".
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15.05.2020 04:01 Ответить
З досить великою ймовірністю, навіть швидше за все.
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15.05.2020 16:37 Ответить
Жаль человека, но они сами выбрали себе дорогу в русский ад. Ничего не проходит просто так и за все нужно расплачиваться. В данном случае за глупость.
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15.05.2020 05:19 Ответить
Нічого вони не вибирали.На жаль в Україні вибір політичного і економічного вектору це ілюзія.
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15.05.2020 16:39 Ответить
Хочу вам возразить. Русская душа - она глубоко продажная и долбасяне думали, как в Крыму, получить все и сразу. Вот и получили. У них родина, где водка дешевая и меньше нужно работать. Было бы у нас, хотя бы, как в Польше, они бы ползком через все щели к нам ломанулись с украинскими флагами наперевес, с украинским гимном и в вышиванках. Мерзкие потомки орды.
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15.05.2020 22:00 Ответить
Зато без биндер!
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15.05.2020 06:46 Ответить
Знову росіяни вбивають і калічать українців... Доки ми це терпітимо?
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15.05.2020 06:54 Ответить
Вона така ж *українка* як ти - афроамериканець.
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15.05.2020 08:35 Ответить
Слышь, ты такая же сепарня, как и те бестолочи. ОНА ГРАЖДАНКА УКРАИНЫ
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15.05.2020 11:31 Ответить
Так и гиви был гражданином Украины-пойди возложи цветочки на могилку этого вафлера и всплакни.
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15.05.2020 13:51 Ответить
Что ты плямкаешь губами младенец? Ты своим детсадовским убогим умишком не способен понять что я имел ввиду.
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15.05.2020 17:51 Ответить
хто зна
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15.05.2020 19:08 Ответить
Ну че пришел путин *****?
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15.05.2020 06:58 Ответить
Погранцы наши рассказывали, когда-то - начали находить в лесу нитки швейные, на кустах натянутые. Тянутся с беларуской территории, вглубь украинской... Заинтересовались. Взяли, и украинские концы нитей поперетягивали вглубь болот. Потом то там, то там "негров" находили... Кто просто комарами покусаный, кто - "болотянки" вусмерть нахлебался"... ("нелегалов" переправляли "сябры"...).
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15.05.2020 07:40 Ответить
от чесно- не шкода її ані на грам! хотіли хРюській мир - отримайте та роспишіться!
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15.05.2020 07:18 Ответить
не будь як путін.
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15.05.2020 19:09 Ответить
ну, теперь укро-пенсию получать точно будет - как инвалид и участник боевых действий...
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15.05.2020 07:30 Ответить
Авжеж, "заробила" на пенсію, не сиділось бабі,
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15.05.2020 07:38 Ответить
Точно.
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15.05.2020 16:41 Ответить
Квадратиками бы замалевали фото что ли, это просто ужас какой-то.
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15.05.2020 07:31 Ответить
ну чо ужас? Я когда-то работала в медицине катастроф. Вот где ужас!
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15.05.2020 09:17 Ответить
На прозекторском столе колбасу не резали? Самый "писк" у патологоанатомов...
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15.05.2020 19:47 Ответить
Как говорит Виталя Кличко; НЕ НАДО ШАСТАТЬ!
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15.05.2020 07:45 Ответить
разведчица потеряла бдительность . такое гавно кацапам не жалко посылать на мины . херово только то шо ей за инвалидность Украина теперь платить будет .
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15.05.2020 08:36 Ответить
К сожалению для нее, никто ничего платить не будет. Травма не на производстве. А официально у нас войны нет. Не все же даунбассятам масленница. Хватит с нас и ехних пенсионеров-голосовальщиков 2014 года издания.
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15.05.2020 11:26 Ответить
Будуть.Побутова.
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15.05.2020 16:43 Ответить
Якщо зазирнути у "Порядок..." №270, то обов'язковим буде у випадку невиробничої травми розслідування такого випадку. Без цього навіть лікарняного їй не випишуть. Але після розслідування і встановлення, що вона скоювала злочин (обходила пости з метою проникнення на територію України) вступає в силу ст. Закону №1105, де э пыдстави "для відмови в наданні...". Там пункт перший переліку: 1) у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину.
Так що, колего, НЕ БУДУТЬ. Навіть лікарняного.
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15.05.2020 17:19 Ответить
а мо' на проізвоцтвє? сама ті міни ставила
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15.05.2020 19:39 Ответить
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15.05.2020 20:19 Ответить
Так от фонаря никто инвалидность не дает .Пусть ее СБУ проверит какие она там грибы собирала ..Потом по больничкам пускай побегает ..А что такое МСЕК вы знаете ? Вам будет достаточно понять по припаркованым авто специалистов МСЕКа
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15.05.2020 09:06 Ответить
Дівчина своїм жахливим фото врятувала безліч інших, хто вирішив перетнути лінію зіткнення поза пункту перетину. Залишились на теріторії, контрольованій Росією? Залишайтесь. Це був ваш вибір.
Сподіваюсь, що дівчині нададуть достатню меддопомогу і вона зможе рухатись на протезі.
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15.05.2020 09:51 Ответить
Если бы здоровая "появилась", тогда завязывание глаз понятно. Но с оторванной стопой ЗАЧЕМ ? Ну явно же не оторвала себе стопу ради "пошпионить" . . . Перебор, по-моему.
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15.05.2020 10:07 Ответить
Скоріше повзла туди, де блище, щоб отримати допомогу. Блище було до українських позицій.
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15.05.2020 10:31 Ответить
Т.е. надо было абнимацца и перестать стрелять. А баба типа нелегально и втихаря шла за типа "пожрать купить". Так?
Надеюсь ее хотя бы по парашенковской базе паспортов пробили? Я бы и сам, но ФИО не знаю.
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15.05.2020 11:24 Ответить
Диверсантка?
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15.05.2020 10:10 Ответить
ото йа тож подумав - ставила ті міни і на одній підірвалась
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15.05.2020 19:37 Ответить
Засунути потрібно цю фотку Сівохе, Єрмаку, Усіку і Ломаченко, Гвоздіку... Це ваші "братани" таке роблять. А ви сідайте і хавайте з ними з одної миски, може вони вам і в ложку щось підкладуть. Один старий пердун під Луганськом бійцям армії країни, який у нього паспорт, підклав динаміт. Московити - невиліковні тварини! Жалко молоду жіночку, скільки всього бачив, але це фото навіть мені важко дивитися!
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15.05.2020 10:41 Ответить
Та еще будет поверте ..Вот вам 6 лет войны ..Это норма ..Те кто летел в Боинге в 2014 году не подозревали что Буки продаются в военторге а она знала про мины и полезла ,мож самоубийца
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15.05.2020 12:50 Ответить
мо' сама й ставила
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15.05.2020 19:38 Ответить
Залишається донбасянам сказати Пукіну:

Дякуємо братушкі за війну, за протипіхотні міни по всьому Донбасу на яких підриваються діти, за практику обстрілів ЗСУ з жилих кварталів і прикриття мирними жителями сепарських військ і кацапів, за закриття шахт, підприємств, кримінал у геометричній прогресії і комендантський час.
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15.05.2020 15:20 Ответить
Це точно лоховська практика Мацковського патріархату - дупу перехрестив і пронесе, ми ж православні і взасос ікони цілуємо і свічки ставимо, з нами такого не станеться, ото так і з тою жінкою, знала що навколо міни і все одне поперла по грунтовці в обхід пункту пропуску
Тепер мабуть буде пісні співати про прокляту хунту, шкода, дуже шкода.
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15.05.2020 15:24 Ответить
не могу найти видос, где ватно-мокшанская Пид...ня хвастается минированием Донбасса, вот такое нужно показывать сРусикам и т.д для которых козломордые мокши братья.....
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15.05.2020 16:44 Ответить
о землю загадили...
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15.05.2020 17:08 Ответить
А чего это она шла нелегально?
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15.05.2020 19:47 Ответить
ті міни ставити - для чого ше?
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15.05.2020 20:41 Ответить
Меня не интересует ни ее стопа ни ее нелегальный переход.Меня интересует куда смотрит ООС что не только по ее тылам а и по передовой шастают кто и где хочет в том числе и диверсанты с разведчиками.
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15.05.2020 21:29 Ответить
P.S.Да и мины такого действия вроде запрещены.
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15.05.2020 21:31 Ответить
С её ногами отсутствие какой-то стопы никто не заметит.
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15.05.2020 21:57 Ответить
Уронило ватку нА пол,
Оторвало ватке лапу.
Всё равно виновен рОшен,
Ну а русскемир - хороший
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15.05.2020 22:46 Ответить
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