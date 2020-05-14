Женщине оторвало стопу российской миной при нелегальном переходе линии соприкосновения на Донбассе. ФОТО 18+

14 мая при попытке пройти из оккупированных территорий через линию соприкосновения на мине российского производства подорвалась гражданка Украины. Внимание! Фото для просмотра лицам старше 18 лет.

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ. Юрий Бутусов.

Он отметил: "ЧП на фронте ООС. Сегодня на позиции украинских войск в районе Новотроицкого выбралась раненая женщина, гражданка Украины. Она хотела пройти по тропе мимо близлежащего пункта пропуска, но переходя линию фронта подорвалась на мине - судя по оторванной стопе, это снова российская мина ПМН-2, которую РФ в нарушение конвенции о запрете противопехотных мин массовой устанавливает на Донбассе. Украинские войска мины ПМН-2 не ставят. Личность женщины и обстоятельства ее появления на наших позициях установлены, фото сделано сразу после того, как ее вытащили, было непонятно, зачем она там появилась, поэтому завязали глаза. Украинские воины оказали помощь, она не задержана, доставлена в больницу. Будет жить. К сожалению, российская мина навсегда лишила ее стопы".