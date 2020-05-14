Женщине оторвало стопу российской миной при нелегальном переходе линии соприкосновения на Донбассе. ФОТО 18+
14 мая при попытке пройти из оккупированных территорий через линию соприкосновения на мине российского производства подорвалась гражданка Украины. Внимание! Фото для просмотра лицам старше 18 лет.
Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ. Юрий Бутусов.
Он отметил: "ЧП на фронте ООС. Сегодня на позиции украинских войск в районе Новотроицкого выбралась раненая женщина, гражданка Украины. Она хотела пройти по тропе мимо близлежащего пункта пропуска, но переходя линию фронта подорвалась на мине - судя по оторванной стопе, это снова российская мина ПМН-2, которую РФ в нарушение конвенции о запрете противопехотных мин массовой устанавливает на Донбассе. Украинские войска мины ПМН-2 не ставят. Личность женщины и обстоятельства ее появления на наших позициях установлены, фото сделано сразу после того, как ее вытащили, было непонятно, зачем она там появилась, поэтому завязали глаза. Украинские воины оказали помощь, она не задержана, доставлена в больницу. Будет жить. К сожалению, российская мина навсегда лишила ее стопы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мова про те, що українка підірвалась на встановленій русській міні ПМН-2.
Тебе никакая операция не поможет... У меня, когда-то, случай был - поехали на рыбалку, под Днепровское, к "памятнику" (знающие поймут). Там промоина зимой постоянная. Порыбачили целый день. Пошли по тропинке, в обход промоины. А одно "чудо" нажралось" за день, и попёрло напрямую. Провалился... С трудом вытащили... Так ему "мало было" - полез шапку из воды доставать... Второй раз не успели перехватить - "пошёл мерить глубину"... Там около 18 метров... Ты хочешь, чтобы я его пожалел? Так и эту дуру мы жалеть не будем... Хотела "на задницу приключений"? Получила... "По самые ноздри...".
потом выяснится
важно другое
почему не наложили жгут, останавливающий кровь?
Кстати, раны с сильно размочаленными мышцами, наподобие железноджорожных и обожженные, зачастую текут меньше резанных.
Але підори пігідії вже встигли і висратись і посцяти на скалічену. Як вони срали і серуть на тих, хто зумів виїхати з лнрдинири. Ця жінка не змогла, бо не мала до кого їхати. Або не було грошей. Або мала паралізовану матір. Варіантів багато. Спробуй в таких умовах кудись переселитись... Проте у підорів підігіліїв і тих, хто їм лайкає - варіант один: зрадоганьба, дайош 73% чоколяди. Бо одна звивина в націонал-шоколадних паскуд...
Те й маєте.
Так що, колего, НЕ БУДУТЬ. Навіть лікарняного.
Сподіваюсь, що дівчині нададуть достатню меддопомогу і вона зможе рухатись на протезі.
Надеюсь ее хотя бы по парашенковской базе паспортов пробили? Я бы и сам, но ФИО не знаю.
Дякуємо братушкі за війну, за протипіхотні міни по всьому Донбасу на яких підриваються діти, за практику обстрілів ЗСУ з жилих кварталів і прикриття мирними жителями сепарських військ і кацапів, за закриття шахт, підприємств, кримінал у геометричній прогресії і комендантський час.
Тепер мабуть буде пісні співати про прокляту хунту, шкода, дуже шкода.
Оторвало ватке лапу.
Всё равно виновен рОшен,
Ну а русскемир - хороший