Законопроект про оборонные закупки отложили из-за технической проблемы, а не из-за правок, - Разумков

Законопроект о реформе оборонных закупок (2398-д), который не набрал достаточного количества голосов 13 мая, будет принят во время повторного второго чтения.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он объяснил его отсрочку техническими проблемами, а не отсутствием политической воли или другими препятствиями.

"Объективно это была техническая проблема. Потому что, когда объявлялся перерыв в заседании на полтора часа (обычно он длится 2 часа), то после негое не хватило буквально пяти-шести голосов. Я думаю, что в ближайшее время этот законопроект будет доработан, там есть некоторые вещи, которые надо урегулировать", - отметил Разумков.

Спикер парламента уточнил, что основная причина повторного второго чтения - именно технические проблемы, а не эти правки. В то же время он не исключил того факта, что у этого документа есть ряд противников в парламенте.

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"Всегда есть те, кто будут поддерживать определенный законопроект, и те, кто будут выступать против. И я не вижу в этом никакой проблемы. Это нормально, и это всегда было в украинском парламенте. Здесь есть и политическая составляющая, есть и принципиальная составляющая. Бывало такое, что это было связано с частными интересами некоторых личностей, но это надо искоренять из украинской политики, и особенно из украинского парламента ", - заявил Разумков.

Напоминаем, во время голосования 13 мая законопроект о реформе оборонных закупок поддержали 220 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. 236 голосами документ направлен на повторное второе чтение.

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