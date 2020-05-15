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Законопроект про оборонные закупки отложили из-за технической проблемы, а не из-за правок, - Разумков

Законопроект про оборонные закупки отложили из-за технической проблемы, а не из-за правок, - Разумков

Законопроект о реформе оборонных закупок (2398-д), который не набрал достаточного количества голосов 13 мая, будет принят во время повторного второго чтения.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он объяснил его отсрочку техническими проблемами, а не отсутствием политической воли или другими препятствиями.

"Объективно это была техническая проблема. Потому что, когда объявлялся перерыв в заседании на полтора часа (обычно он длится 2 часа), то после негое не хватило буквально пяти-шести голосов. Я думаю, что в ближайшее время этот законопроект будет доработан, там есть некоторые вещи, которые надо урегулировать", - отметил Разумков.

Спикер парламента уточнил, что основная причина повторного второго чтения - именно технические проблемы, а не эти правки. В то же время он не исключил того факта, что у этого документа есть ряд противников в парламенте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект 2398-д не решает проблему оборонных закупок и должен быть пересмотрен, - президент ВОО "Украинская стратегия" Пинчук

"Всегда есть те, кто будут поддерживать определенный законопроект, и те, кто будут выступать против. И я не вижу в этом никакой проблемы. Это нормально, и это всегда было в украинском парламенте. Здесь есть и политическая составляющая, есть и принципиальная составляющая. Бывало такое, что это было связано с частными интересами некоторых личностей, но это надо искоренять из украинской политики, и особенно из украинского парламента ", - заявил Разумков.

Напоминаем, во время голосования 13 мая законопроект о реформе оборонных закупок поддержали 220 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. 236 голосами документ направлен на повторное второе чтение.

Также читайте: Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы

Автор: 

законопроект (3240) оборона (5253) закупки (779) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+9
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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15.05.2020 02:08 Ответить
+3
Технические проблемы - это когда в зале ВР задымилась зеленая мартышка из СН?
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15.05.2020 01:38 Ответить
+2
технические проблемы?
в Раде?
и какие конкретно?
вы там, роботы, не подзарядились чи шо?
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15.05.2020 02:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Останнє, 545 кітайське попередження !!)))
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15.05.2020 01:27 Ответить
Технические проблемы - это когда в зале ВР задымилась зеленая мартышка из СН?
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15.05.2020 01:38 Ответить
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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15.05.2020 02:08 Ответить
Це ди до чого?
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15.05.2020 09:52 Ответить
В качестве демонстрации идиотизма населения, променявшего волкодава на клоуна.
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15.05.2020 10:05 Ответить
технические проблемы?
в Раде?
и какие конкретно?
вы там, роботы, не подзарядились чи шо?
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15.05.2020 02:20 Ответить
Мабуть Ахметов електрику відключив.
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15.05.2020 08:06 Ответить
та там всего то под каждый закон провода под кнопками перепаивать нада.
не про ету ли техническую проблему разумковичь варнякал? )))
но есть и положительный момент - разумкевичь в наморнике не оставляет никаких сомнений в том, шо он барбос и рожи опять же не видно
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15.05.2020 08:17 Ответить
принтер поламався, не витримав турборежим
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15.05.2020 10:11 Ответить
5-6 олосов не хватает - ето технические проблемы?
никогда не сомневался, шо разумков умеет отличать техническую проблему от недостачи голосов..
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15.05.2020 02:23 Ответить
ща подкрутят кнопочки и все сплетется....
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15.05.2020 02:24 Ответить
Они защитные костюмы медикам купить не могут.. а на танках - их мозг взорвётся..
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15.05.2020 02:41 Ответить
А вы думаете, так просто поделить откаты...
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15.05.2020 05:55 Ответить
Украине нужно создать войска из двух тысяч хакеров, которые смогут взломать все в России и уничтожить ее полностью и она и не поймет, как это произошло! можно взломать энергосистему любой страны, распределить электричество так, чтобы все трансформаторы страны вышли из строя, а без электроэнергии, как их ремонтировать, все инструменты работают от сети! И это только начало, без электричества предприятия больше не смогут производить, консервировать, и доставлять продукты питания, и будет нечего есть! Без электричества больше невозможно будет делать горючие из сырой нефти, будет нечем заправлять бензобаки! Не будет света и отопления, рабочих больниц, экстренных служб. Полное уничтожение страны! Это вооружение сравнимо с тысячами ядерных бомб!!!
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15.05.2020 06:44 Ответить
 
 