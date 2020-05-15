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Трамп направил в Сенат кандидатуру Дейтона на пост посла США в Украине

Трамп направил в Сенат кандидатуру Дейтона на пост посла США в Украине

Белый дом отправил на рассмотрение Сената США номинацию Кита Дейтона на пост посла США в Украине.

Об этом гсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Ранее президент Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Дейтона на пост посла США в Украине.

Дейтон хорошо знаком с ситуацией в Украине и сейчас является военным советником США для Украины в сфере обороны. С 2010 года возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, а ранее 40 лет служил в Сухопутных силах США. 

Бывший посол в Украине Уильям Тейлор выразил мнение, что кандидатура Дейтона будет утверждена в Сенате быстро - уже через несколько недель: "Я думаю, процедура его утверждения будет легкой. Он военный профессионал, не принадлежит ни к одной партии, а партийная независимость является важной чертой американских военных. Поэтому не будет проблем на почве его партийной принадлежности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый посол США в Украине Дейтон - классный мужик, - Кулеба

Автор: 

посол (1812) США (27348) Сенат США (517) Дейтон Кит (14)


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Топ комментарии
+2
договариваются о цене сдачи
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15.05.2020 02:18 Ответить
+2
за каштанчики зебіла візьметься досвідчений військовий.
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15.05.2020 05:52 Ответить
+1
С Бужанским согласовал?
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15.05.2020 07:51 Ответить
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договариваются о цене сдачи
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15.05.2020 02:18 Ответить
After graduating from the https://en.wikipedia.org/wiki/College_of_William_%26_Mary College of William & Mary in 1970, Dayton was immediately commissioned as an artillery officer through the Reserve Officer Training Corps. He received Russian language training at the Defense Language Institute and trained as a foreign area officer (FAO) with an emphasis on the former Soviet Union. Prior to his current assignment, he spent 37 years in a variety of command and staff assignments, most recently serving as the director of the https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_Survey_Group Iraq Survey Group during https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War Operation Iraqi Freedom and as Director of Strategy, Plans and Policy, Office of the Deputy Chief of Staff, G-3, United States Army, before his assignment as U.S. Security Coordinator for Israel and the Palestinian Authority.
Other key assignments include deputy director for Politico-Military Affairs, Joint Staff; United States Defense Attaché, Moscow, Russia; senior Army fellow on the https://en.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations Council on Foreign Relations , New York; commander, https://en.wikipedia.org/wiki/Division_Artillery Division Artillery , https://en.wikipedia.org/wiki/3rd_Infantry_Division_(United_States) 3rd Infantry Division (Mechanized), Germany; and commander, 4th Battalion, 29th Field Artillery; https://en.wikipedia.org/wiki/8th_Infantry_Division_(United_States) 8th Infantry Division (Mechanized), Germany.
He has written many technical articles over the course of his career, as well as was one of the co-authors of The Future of NATO: Facing an Unreliable Enemy in an Uncertain Environment, a study on the future of NATO published in 1991.
Lt. Gen. Dayton served five years as the https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Security_Assistance_to_the_Palestinian_Authority United States Security Coordinator (USSC) for Israel and the Palestinian Authority. His leadership of the USSC team included overseeing the training of Palestinian Authority forces. Lt. General Dayton was widely lauded for his "rebuilding" of the Palestinian National Security Service, with thousands of members training in neighboring https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan Jordan . He left Israel in October 2010 and retired from the military in December 2010.https://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Dayton#cite_note-1 [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Dayton#cite_note-2 [2] In 2018, Defense Secretary https://en.wikipedia.org/wiki/James_Mattis James Mattis appointed Dayton to serve as the senior U.S. defense advisor to Ukraine.https://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Dayton#cite_note-George_C._Marshall_European_Center_For_Security_Studies-3 [3]
In December 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Politico Politico reported that the administration of U.S. President https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump Donald Trump was considering Dayton to be the nominee for https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ambassadors_of_the_United_States_to_Ukraine U.S. Ambassador to Ukraine .https://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Dayton#cite_note-4 [4] On May 1, 2020, President Trump announced his intent to nominate Dayton to the position.
----------------------
https://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Dayton
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15.05.2020 02:40 Ответить
за каштанчики зебіла візьметься досвідчений військовий.
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15.05.2020 05:52 Ответить
перевыборы у доника - с 36 млн безработными и подсевшей економикой ето проблематично - поетому выпихание всех из дома идет повсеместно и рыжий пресс давит....
та я и не против, де хоть малейшие гарантии,
маски-гавняски санитайзеры - де ето все? - нема ничего,
а значит рыжий предвыборный блеф....
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15.05.2020 06:59 Ответить
да что ты ноешь.. безработные .. экономика.. это тут при чем к назначению.. что у тебя есть другая кандидатура .. зачем копировать википедию с его послужным списком ... да еще на английском... показать как ты " владеешь " компом" или языком... вижу только irritation and hopelessness
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15.05.2020 07:56 Ответить
у тебя даже мозгов не хватает все ето закинуть в тот же самый гугл переводчик?
да будет смешно, но суть бы ты понял,
зеленый....
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15.05.2020 08:09 Ответить
кабысдох... мне как раз переводчик ни к чему... это для таких бездарей как ты ... не хотел учиться бери лапату набирай побольше и кидай подальше ...
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15.05.2020 08:39 Ответить
даже не сомневался, шо тебе сам мессадж не нужен...
лишь бы чем отписятся...
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15.05.2020 08:41 Ответить
не сбивайся на оскорбуху, зеленятко, - могу обидно ответить....
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15.05.2020 08:53 Ответить
ты скорее принадлежишь к этому стаду в 75 процентов
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15.05.2020 09:04 Ответить
твои мысли твои ссыкуны!
и повторная просьба из уважения к троим подписщикам.....
держи дистанцию в 6 фит...
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15.05.2020 09:13 Ответить
*твоим
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15.05.2020 09:16 Ответить
лови - безнадежный тупарь....
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После окончания колледжа Уильяма и Мэри в 1970 году, Дейтон был немедленно назначен офицером артиллерии через Корпус подготовки офицеров запаса. Он прошел курс обучения русскому языку в Институте оборонного языка и прошел обучение в качестве офицера иностранного языка (ФАО) с акцентом на бывший Советский Союз. До своего нынешнего назначения он провел 37 лет на различных командных и кадровых должностях, последний раз занимал должность директора Группы по обследованию Ирака во время операции «Свобода Ираку» и директора по стратегии, планам и политике, канцелярия заместителя начальника Штаб, G-3, Армия Соединенных Штатов, до его назначения в качестве Координатора США по вопросам безопасности в Израиле и Палестинской автономии.
Другие ключевые назначения включают заместителя директора по военно-политическим вопросам, Объединенного штаба; Атташе по обороне США, Москва, Россия; старший сотрудник армии в Совете по международным отношениям, Нью-Йорк; командир дивизии артиллерии 3-й пехотной дивизии (механизированная), Германия; и командир 4-го батальона 29-й полевой артиллерии; 8-я пехотная дивизия (механизированная), Германия.
В течение своей карьеры он написал много технических статей, а также был одним из соавторов книги «Будущее НАТО: лицом к лицу с ненадежным врагом в условиях неопределенности», исследования о будущем НАТО, опубликованного в 1991 году.
Генерал-лейтенант Дейтон пять лет служил в качестве координатора безопасности США (USSC) в Израиле и Палестинской автономии. Его руководство командой USSC включало наблюдение за обучением сил Палестинской администрации. Генерал-лейтенанта Дейтона широко хвалили за его «перестройку» Палестинской службы национальной безопасности, когда тысячи сотрудников проходили подготовку в соседней Иордании. Он покинул Израиль в октябре 2010 года и уволился из армии в декабре 2010 года. [1] [2] В 2018 году министр обороны Джеймс Мэттис назначил Дейтона старшим советником США по обороне в Украине. [3]
В декабре 2019 года Политико сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Дейтона как кандидата на пост посла США в Украине. [4] 1 мая 2020 года президент Трамп объявил о своем намерении назначить Дейтона на эту должность.
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15.05.2020 08:31 Ответить
ему так же наплевать на жизнь моих внуков как и мне на его перевыборы....
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15.05.2020 07:02 Ответить
нехай доника внучата поидут во внучкину школу - 2 недели шо б так....
а уже моя внуча за ними - так никак нельзя?
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15.05.2020 07:21 Ответить
С Бужанским согласовал?
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15.05.2020 07:51 Ответить
А что там ,в Америке ,, читаю что Байден пока обходит Донни , в президентской гонке !? .
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15.05.2020 08:31 Ответить
Где это вы такое читаете?
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15.05.2020 09:12 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-52504203
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15.05.2020 09:32 Ответить
Ну и где там результат опроса по всем штатам? Может вы не в курсе, но у нас в Штатах каждый штат имеет разный "вес" на выборах.
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16.05.2020 02:34 Ответить
При чём тут - опросы .? Вы спросили - где я это прочёл ,, я вам ответил ГДЕ . Что не так .?
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16.05.2020 04:21 Ответить
Так я тоже могу написать на заборе, что у Трампа больше голосов. Я понял, где вы прочитали, но эта информация никак не подтверждает ваше утверждение, поэтому забудьте о ней и никому не показывайте.
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16.05.2020 06:23 Ответить
Слушай , давай я сам буду решать что , и где мне показывать , а что нет .. !!

Ну шо это ещё такое . ? Мало ли что тебе не нравится ! Ты спросил - я ответил , всего лишь ,, и разбежались . Фули ты начинаешь мне тут читать морали..? Я в шоке .
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16.05.2020 06:39 Ответить
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16.05.2020 07:12 Ответить
Вот здесь показан перевес у демократов (232:204), но одним и другим пока далеко до 270: https://www.270towin.com/maps/consensus-2020-electoral-map-forecast

По большому счёту, говорить сейчас о перевесе сторон, это всё равно, что определять лидера в марафоне на середине пути. Рано, очень рано этим заниматься.
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16.05.2020 06:38 Ответить
Мне глубоко похер ваши выборы , ваши трампы и байдены . Я лишь поделился прочитанной инфой , которую обсуждать не намерен . У меня всё . Проехали эту тему .
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16.05.2020 06:42 Ответить
ok
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16.05.2020 07:10 Ответить
 
 