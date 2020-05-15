Трамп направил в Сенат кандидатуру Дейтона на пост посла США в Украине

Белый дом отправил на рассмотрение Сената США номинацию Кита Дейтона на пост посла США в Украине.

Об этом гсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Ранее президент Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Дейтона на пост посла США в Украине.

Дейтон хорошо знаком с ситуацией в Украине и сейчас является военным советником США для Украины в сфере обороны. С 2010 года возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, а ранее 40 лет служил в Сухопутных силах США.

Бывший посол в Украине Уильям Тейлор выразил мнение, что кандидатура Дейтона будет утверждена в Сенате быстро - уже через несколько недель: "Я думаю, процедура его утверждения будет легкой. Он военный профессионал, не принадлежит ни к одной партии, а партийная независимость является важной чертой американских военных. Поэтому не будет проблем на почве его партийной принадлежности".

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