Сразу после возобновления заседаний Рада одобрит план законопроектных работ на год, - Стефанчук
Сразу после возобновления работы в обычном режиме Верховная Рада намерена одобрить план законопроектных работ на 2020 год.
Об этом заявил первый заместитель председателя ВР, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сразу, как откроется Верховная Рада, мы выносим впервые в истории независимой Украины план законопроектных работ, который мы проголосовали в сентябре как обязательную составляющую деятельности. Верховная Рада должна прекратить работать спонтанно, истерически или как-то асимметрично - должен быть план. К его разработке были привлечены все субъекты законодательной инициативы: он формировался народными депутатами, Офисом Президента, Кабинетом министров. И сегодня мы уже имеем примерный план на год. Я надеюсь, он будет проголосован, и мы будем идти шаг за шагом", - отметил первый вице-спикер.
По его словам, планом законопроектных работ ВР "запланирован целый ряд институциональных законов - не просто точечных изменений, а нам очень важно сформировать системное видение развития страны".
Напоминаем, 10 октября был принят закон №1042-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по планированию и системности законотворческой деятельности Верховной Рады Украины".
Он дополняет Регламент статьей 19-1, которая предусматривает, что парламент ежегодно по представлению Председателя ВР утверждать план законопроектных работ с учетом обобщенных Аппаратом Совета предложений парламентских комитетов.
План законопроектных работ Верховной Рады будет включать перечень вопросов, требующих законодательного урегулирования; ориентировочные сроки и ответственных за разработку законопроекту; информацию о приоритетности внесения и рассмотрения законопроектив. Он должен учитываться при формировании и внесении изменений в повестку дня сессии ВР. Планируется, что комитеты не реже, чем раз в год, должны подавать письменный отчет о выполнении плана законопроектных работ.
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Мама дорогая, кто-нибудь заблокируйте им кнопки ... или с шаловливые ручки им (хм) перевяжите что ли(((
Страшно представить - что останется от страны, если они ещё немного проторчат в своих креслах.
сделать хорошее для Украины - все в себе переваривает.
Что в стране получшало после того как вместо волкодава вы поставили паяца ?
Перечислите ваши достижения за год, турборежимки.
а как бы на своем рабочем месте, - всегда мали право на ашибку - не придирайтесь...
- а если не выявится и не начнут, тогда всё ок?
https://kriminal.tv/news/vid_foto_do_vidbitkiv_paltsiv_hto_zliv_personalni_dani_ukrajintsiv_u_merezhu_podrobitsi_skandalu_video.html Від фото до відбитків пальців: хто "злив" персональні дані українців у мережу - подробиці скандалу (Відео)
Сьогодні о 02:25•https://kriminal.tv/ Криминал.TV
СБУ затримала шахраїв, які продавали медустановам неіснуючі засоби захистуБули ваші, стали їхні. Паспорти українців разом з відбитками пальців злили в мережу. В інтернет потрапили дані, якими володіли лише демографічні реєстри та ДП "Документ".Дані з біометричного паспорта, водійського посвідчення, інформація, що була лише в банку - все це Володимиру Фльонцу видав у соцмережі анонімний бот."Перевірив максимально далеко від себе інформацію, номер телефону не контрактний, не прив'язаний до мого прізвища, база чудово змогла зв'язати його зі мною, знайти не тільки всі мої паспортні дані. Бот показав мої фотографії з паспорта, які були, очевидно, тільки в державному демографічному реєстрі. Причому, як ви знаєте, у вас на паспорті буде чорно-біле фото, а бот зміг показати це ж фото в кольорі", - каже голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц.Володимир каже: таке фото надавав лише міграційній службі, коли зо три роки тому робив новий паспорт. Тому впевнений - інформація з шахрайської бази - достовірна. Скандал із витоком даних вибухнув у вівторок. Автори цього телеграм-каналу заявили, що об'єднали дані українців з різних баз. За номером телефону можна дізнатися максимум інформації про його власника. За гроші. Ціна стартує від 50 доларів. Деякі водії пов'язали такий "злив" з додатком "Дія". У ньому з лютого можна тримати в електронному вигляді водійське посвідчення, а віднедавна - ще й внутрішній паспорт. У Мінцифри такий зв'язок назвали фейком. Експерти з кібербезпеки погоджуються: мобільний застосунок "Дія" не збирає дані про українців. А лише бере їх із держреєстрів. Тож оновлену базу біометричних паспортів, відбитки пальців, фото та водійські посвідчення - злили ті, хто мав доступ до цих реєстрів. Такий доступ має, зокрема, і ДП "Документ", яке за законом лише надає послуги. Але не має права зберігати дані. Хто злив дані - заходилася розслідувати кіберполіція. Згодом з'ясувалося: до витоку даних можуть бути причетні посадовці МВС та міграційної служби. Тож справу скерували до ДБР. Як правоохоронці не вберегли персональні дані, з власного досвіду знає журналістка-фрілансерка Марина Ступак. Днями з її квартири вкрали ноутбук. Поліція склала протокол. В ньому зазначила модель техніки. Наступного дня про це вже знали шахраї. Держава не змогла зберегти дані, які їй довірили громадяни - такий висновок роблять кіберексперти. Кажуть - майже рік влада намагається зібрати всі дані в єдиний держреєстр. Але шахраї змогли зробити це швидше. Доки триває розслідування скандалу довкола витоку, персональної інформації, фахівці наполегливо закликають не тестувати телеграм-бот, вводячи свої дані - так лише поповните базу хакерів. 5.ua
https://kriminal.tv/news/vid_foto_do_vidbitkiv_paltsiv_hto_zliv_personalni_dani_ukrajintsiv_u_merezhu_podrobitsi_skandalu_video.html
Як це мінус 22 захворіли? Це від минулого дня? Чи померло більше ніж захворіло?
Чи що це?
Не в тему, але там нема коментарів. Може цензор побачить і пояснить.
И вообще ТА НЕОПРЯТНОСТЬ , с которой слуги народа ходят, говорит о том, шо они просто считают граждан Украины быдлом и не уважают их