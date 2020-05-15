Сразу после возобновления заседаний Рада одобрит план законопроектных работ на год, - Стефанчук

Сразу после возобновления работы в обычном режиме Верховная Рада намерена одобрить план законопроектных работ на 2020 год.

Об этом заявил первый заместитель председателя ВР, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сразу, как откроется Верховная Рада, мы выносим впервые в истории независимой Украины план законопроектных работ, который мы проголосовали в сентябре как обязательную составляющую деятельности. Верховная Рада должна прекратить работать спонтанно, истерически или как-то асимметрично - должен быть план. К его разработке были привлечены все субъекты законодательной инициативы: он формировался народными депутатами, Офисом Президента, Кабинетом министров. И сегодня мы уже имеем примерный план на год. Я надеюсь, он будет проголосован, и мы будем идти шаг за шагом", - отметил первый вице-спикер.

По его словам, планом законопроектных работ ВР "запланирован целый ряд институциональных законов - не просто точечных изменений, а нам очень важно сформировать системное видение развития страны".

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Напоминаем, 10 октября был принят закон №1042-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по планированию и системности законотворческой деятельности Верховной Рады Украины".

Он дополняет Регламент статьей 19-1, которая предусматривает, что парламент ежегодно по представлению Председателя ВР утверждать план законопроектных работ с учетом обобщенных Аппаратом Совета предложений парламентских комитетов.

План законопроектных работ Верховной Рады будет включать перечень вопросов, требующих законодательного урегулирования; ориентировочные сроки и ответственных за разработку законопроекту; информацию о приоритетности внесения и рассмотрения законопроектив. Он должен учитываться при формировании и внесении изменений в повестку дня сессии ВР. Планируется, что комитеты не реже, чем раз в год, должны подавать письменный отчет о выполнении плана законопроектных работ.

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