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Сразу после возобновления заседаний Рада одобрит план законопроектных работ на год, - Стефанчук

Сразу после возобновления заседаний Рада одобрит план законопроектных работ на год, - Стефанчук

Сразу после возобновления работы в обычном режиме Верховная Рада намерена одобрить план законопроектных работ на 2020 год.

Об этом заявил первый заместитель председателя ВР, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сразу, как откроется Верховная Рада, мы выносим впервые в истории независимой Украины план законопроектных работ, который мы проголосовали в сентябре как обязательную составляющую деятельности. Верховная Рада должна прекратить работать спонтанно, истерически или как-то асимметрично - должен быть план. К его разработке были привлечены все субъекты законодательной инициативы: он формировался народными депутатами, Офисом Президента, Кабинетом министров. И сегодня мы уже имеем примерный план на год. Я надеюсь, он будет проголосован, и мы будем идти шаг за шагом", - отметил первый вице-спикер.

По его словам, планом законопроектных работ ВР "запланирован целый ряд институциональных законов - не просто точечных изменений, а нам очень важно сформировать системное видение развития страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабочая группа завершила подготовку законопроекта о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Напоминаем, 10 октября был принят закон №1042-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по планированию и системности законотворческой деятельности Верховной Рады Украины". 

Он дополняет Регламент статьей 19-1, которая предусматривает, что парламент ежегодно по представлению Председателя ВР утверждать план законопроектных работ с учетом обобщенных Аппаратом Совета предложений парламентских комитетов.

План законопроектных работ Верховной Рады будет включать перечень вопросов, требующих законодательного урегулирования; ориентировочные сроки и ответственных за разработку законопроекту; информацию о приоритетности внесения и рассмотрения законопроектив. Он должен учитываться при формировании и внесении изменений в повестку дня сессии ВР. Планируется, что комитеты не реже, чем раз в год, должны подавать письменный отчет о выполнении плана законопроектных работ.

Также читайте: Кабмин повторно внесет доработанную программу действий в Раду, - Шмыгаль

Автор: 

ВР (29304) Стефанчук Руслан (663)


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Топ комментарии
+9
Це який ширококутний об*єктив треба мати , щоб ця пика в формат влізла !!))
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15.05.2020 03:15 Ответить
+7
Смотрю я на "личико" Стефанчука и вспоминаю слова Пушкина: "Кто проповедь читать захочет людям, тот жрать не должен слаще, чем они...".
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15.05.2020 07:07 Ответить
+7
Українською мовою це можна перекласти колоритніше: такою пикою хоч пацюків бий🐸
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15.05.2020 07:12 Ответить
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Опять "турборежим"?
Мама дорогая, кто-нибудь заблокируйте им кнопки ... или с шаловливые ручки им (хм) перевяжите что ли(((
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15.05.2020 02:17 Ответить
Швидше турбонаддув, бач його як ту жабу рознесло !!))
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15.05.2020 03:25 Ответить
Турборежим и план - разные вещи.
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15.05.2020 08:47 Ответить
Они что, еще год планируют испражнять зеленые сопли ?
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15.05.2020 02:21 Ответить
Нет, они нацелились ещё на четыре года, а потом ещё на пять.

Страшно представить - что останется от страны, если они ещё немного проторчат в своих креслах.
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15.05.2020 02:57 Ответить
уберите его из Президиума немедленно - лопнет же от же желания
сделать хорошее для Украины - все в себе переваривает.
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15.05.2020 02:31 Ответить
Смешно...хотя больше страшно чем смешно..
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15.05.2020 02:39 Ответить
Ну а какие успехи-то за год ?
Что в стране получшало после того как вместо волкодава вы поставили паяца ?

Перечислите ваши достижения за год, турборежимки.
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15.05.2020 02:56 Ответить
бровистки с клованами и фотографами, даже не будучи депутантами,
а как бы на своем рабочем месте, - всегда мали право на ашибку - не придирайтесь...
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15.05.2020 03:07 Ответить
Це який ширококутний об*єктив треба мати , щоб ця пика в формат влізла !!))
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15.05.2020 03:15 Ответить
хлопець голоднював аж хвилин 5, а ви так...)))
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15.05.2020 03:24 Ответить
Це його що з голодухи поперло в усі боки ??))
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15.05.2020 03:26 Ответить
хвороба роту - ні за столом він не закриваеться, ні в Ради....
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15.05.2020 03:30 Ответить
Є такий об'єктив! Він називається риб'яче око, але він не застосовується для портретів тому, що створює викривлення.🤫
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15.05.2020 05:54 Ответить
"запланирован целый ряд институциональных законов - не просто точечных изменений, а нам очень важно сформировать системное видение развития страны".Источник: https://censor.net/n3195701 Не понял. Ведь если уже на год расписаны нужные для развития страны законы, то нахера тогда нужен великий реформатор Саакашвили, не говоря уже о президенте Зе?
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15.05.2020 03:27 Ответить
Вы путаете законодательную и исполнительную власти.
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15.05.2020 08:52 Ответить
Какой год? Вам максимум до осени сидеть.
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15.05.2020 04:26 Ответить
Вам так хочется, но вряд ли получится.
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15.05.2020 08:53 Ответить
Технічний працівник напише ці плани, які Стефанчук вже видає за великі досягнення🤗 Потім виявиться, що у ці плани не все включили і їх почнуть корегувати. Для чого нам їхня технічна робота?
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15.05.2020 05:57 Ответить
- Потім виявиться, що у ці плани не все включили і їх почнуть корегувати.
- а если не выявится и не начнут, тогда всё ок?
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15.05.2020 08:55 Ответить
короче хрень зеленая не похудеет - следиите за щеками и задницами - то они все так за Украину переживають, шо жруть нон-стоп....
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15.05.2020 06:05 Ответить
А поки Стефанчук морочить голови українцям,то серед державних посадовців відбуваються крадіжки персональних даних користувачів "Дії" та з інших державних установ.
https://kriminal.tv/news/vid_foto_do_vidbitkiv_paltsiv_hto_zliv_personalni_dani_ukrajintsiv_u_merezhu_podrobitsi_skandalu_video.html Від фото до відбитків пальців: хто "злив" персональні дані українців у мережу - подробиці скандалу (Відео)
Сьогодні о 02:25•https://kriminal.tv/ Криминал.TV
СБУ затримала шахраїв, які продавали медустановам неіснуючі засоби захистуБули ваші, стали їхні. Паспорти українців разом з відбитками пальців злили в мережу. В інтернет потрапили дані, якими володіли лише демографічні реєстри та ДП "Документ".Дані з біометричного паспорта, водійського посвідчення, інформація, що була лише в банку - все це Володимиру Фльонцу видав у соцмережі анонімний бот."Перевірив максимально далеко від себе інформацію, номер телефону не контрактний, не прив'язаний до мого прізвища, база чудово змогла зв'язати його зі мною, знайти не тільки всі мої паспортні дані. Бот показав мої фотографії з паспорта, які були, очевидно, тільки в державному демографічному реєстрі. Причому, як ви знаєте, у вас на паспорті буде чорно-біле фото, а бот зміг показати це ж фото в кольорі", - каже голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц.Володимир каже: таке фото надавав лише міграційній службі, коли зо три роки тому робив новий паспорт. Тому впевнений - інформація з шахрайської бази - достовірна. Скандал із витоком даних вибухнув у вівторок. Автори цього телеграм-каналу заявили, що об'єднали дані українців з різних баз. За номером телефону можна дізнатися максимум інформації про його власника. За гроші. Ціна стартує від 50 доларів. Деякі водії пов'язали такий "злив" з додатком "Дія". У ньому з лютого можна тримати в електронному вигляді водійське посвідчення, а віднедавна - ще й внутрішній паспорт. У Мінцифри такий зв'язок назвали фейком. Експерти з кібербезпеки погоджуються: мобільний застосунок "Дія" не збирає дані про українців. А лише бере їх із держреєстрів. Тож оновлену базу біометричних паспортів, відбитки пальців, фото та водійські посвідчення - злили ті, хто мав доступ до цих реєстрів. Такий доступ має, зокрема, і ДП "Документ", яке за законом лише надає послуги. Але не має права зберігати дані. Хто злив дані - заходилася розслідувати кіберполіція. Згодом з'ясувалося: до витоку даних можуть бути причетні посадовці МВС та міграційної служби. Тож справу скерували до ДБР. Як правоохоронці не вберегли персональні дані, з власного досвіду знає журналістка-фрілансерка Марина Ступак. Днями з її квартири вкрали ноутбук. Поліція склала протокол. В ньому зазначила модель техніки. Наступного дня про це вже знали шахраї. Держава не змогла зберегти дані, які їй довірили громадяни - такий висновок роблять кіберексперти. Кажуть - майже рік влада намагається зібрати всі дані в єдиний держреєстр. Але шахраї змогли зробити це швидше. Доки триває розслідування скандалу довкола витоку, персональної інформації, фахівці наполегливо закликають не тестувати телеграм-бот, вводячи свої дані - так лише поповните базу хакерів. 5.ua

https://kriminal.tv/news/vid_foto_do_vidbitkiv_paltsiv_hto_zliv_personalni_dani_ukrajintsiv_u_merezhu_podrobitsi_skandalu_video.html
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15.05.2020 06:15 Ответить
Для мене це ідеальне обличчя слуг зе .
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15.05.2020 06:22 Ответить
"...план законопроектных работ на год".

Сразу после возобновления заседаний Рада одобрит план законопроектных работ на год, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4538
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15.05.2020 06:23 Ответить
Сразу после возобновления заседаний Рада одобрит план законопроектных работ на год, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3849
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15.05.2020 06:30 Ответить
Сразу после возобновления заседаний Рада одобрит план законопроектных работ на год, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8723
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15.05.2020 06:37 Ответить
Все розумію. Але як зрозуміти це? https://censor.net/covid
Як це мінус 22 захворіли? Це від минулого дня? Чи померло більше ніж захворіло?
Чи що це?
Не в тему, але там нема коментарів. Може цензор побачить і пояснить.
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15.05.2020 06:42 Ответить
обратил внимание на забавную тенденцию, раньше Рада - была толпа гавнодепутатов, но они хотя бы разные были) а сейчас - женское имя )
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15.05.2020 06:56 Ответить
Смотрю я на "личико" Стефанчука и вспоминаю слова Пушкина: "Кто проповедь читать захочет людям, тот жрать не должен слаще, чем они...".
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15.05.2020 07:07 Ответить
Українською мовою це можна перекласти колоритніше: такою пикою хоч пацюків бий🐸
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15.05.2020 07:12 Ответить
😀😀😀
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15.05.2020 07:20 Ответить
Мої земляки і не так кажуть - "Що морда, що срака... І там, і там - одне "бздо", і ні граму совісті...".
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15.05.2020 07:46 Ответить
Так это касается практически всех политиков, ибо жрут они слаще народа.
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15.05.2020 09:00 Ответить
Блин, НУ ЕСТЬ У ЭТОГО СТЕФАНЧУКА ХОТЬ КАКОЙНИБУДЬ советник , шоб научил его УМНОМУ ВЗГЛЯДУ ? Ну обезьянник вид у него
И вообще ТА НЕОПРЯТНОСТЬ , с которой слуги народа ходят, говорит о том, шо они просто считают граждан Украины быдлом и не уважают их
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15.05.2020 07:19 Ответить
Кругом зрада-зрадська. Работает парламент - зрада, не работает - зрада, принимают законы - зрада, не принимиют - зрада!! Бідні соєві балванчікі шуршат черепіцею
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15.05.2020 07:25 Ответить
Головні закони ваші зебіли самі без ЄС не змогли прийняти, тому це у вас одна-єдина хвилина і шарудить. Не забувайте, що ваша неконтрольована ненависть до "соєвих" скорочує вам життя.😰🐸
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15.05.2020 07:32 Ответить
У вас одна-єдина звилина ...
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15.05.2020 07:33 Ответить
Так виходить ..*Пеця + Зеля = кааліція * !?..
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15.05.2020 07:43 Ответить
Ні. Коаліція приймається відкрито та декларується. Вам це було невідомо?
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15.05.2020 07:45 Ответить
Пока в парламенте каалиция одна - зеля+мертведчук+тюлька
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15.05.2020 08:11 Ответить
Почему не смогли, смогли! Посчитайте голоса за без ЕС.
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15.05.2020 09:02 Ответить
Ну и жирное чудовище этот ваш стефанчук-свынарчук. Ряху отожрал на народных харчах едва в обьектив влазит
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15.05.2020 08:09 Ответить
Да он никогда и не был худеньким.
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15.05.2020 09:07 Ответить
Лицо - зеркало души. А тут гнилая душонка большого жирного бабуина.
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15.05.2020 08:33 Ответить
людожер
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15.05.2020 08:37 Ответить
не он поместится в юзике..)
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15.05.2020 11:32 Ответить
Таким бы хлебалом...да медка хлебануть...
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15.05.2020 08:43 Ответить
Говорящая жопа😂
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15.05.2020 09:56 Ответить
дети поволжья..тяжелое наследие зеленого режима
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15.05.2020 11:32 Ответить
Никогда не доверял ожиревшим свинья, эта мразь за жратву всё и всех продаст.
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15.05.2020 09:58 Ответить
Яка своєчасність - "план законопроєктних робіт на 2020 рік" в середині травня 2020 року. Оруелл гірко плаче в гробу, що не дожив до зеленого шапіто в Україні.
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15.05.2020 10:06 Ответить
смотри ща лопниш как мыльный курдюк...)))))))))))))))))
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15.05.2020 11:31 Ответить
До кінця року ця рада не протягне.
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15.05.2020 22:02 Ответить
 
 