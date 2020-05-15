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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован один и ранены пять наемников РФ, - штаб

Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован один и ранены пять наемников РФ, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наши защитники удерживая оборону действовали мужественно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных Сил Украины, оккупанты прекратили свою активность", - сказано в сообщении.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь неподалеку от Песков и дважды возле Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Верхнеторецкого оккупанты обстреляли из 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

Рядом с населенными пунктами Новомихайловка и Красногоровка российские наемники использовали станковые противотанковые гранатометы, а вблизи Водяного - крупнокалиберные пулеметы.

"Защитники Украины своевременно реагировали на все вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", - отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД об обострении на Донбассе: "Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь рядом Орехово. Здесь захватчики использовали минометы 120-мм калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Хутора Вильный враг применял 82 мм минометы, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Зайцево российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на вражеские попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения подразделения Объединенных сил оперативно и жестко реагировали из имеющихся огневых средств, а ситуация в районе проведения операции надежно контролируется украинскими военнослужащими.

По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован один и ранены пять наемников РФ, - штаб 01
Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован один и ранены пять наемников РФ, - штаб 02

ликвидация (3779) обстрел (28290) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Щось не вірю я зведенням від Хомчака...
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15.05.2020 07:19 Ответить
+7
Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован один и ранены пять наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 9359
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15.05.2020 07:37 Ответить
+3
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного та поранено п'ятьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 2438.....
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15.05.2020 07:44 Ответить
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Щось не вірю я зведенням від Хомчака...
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15.05.2020 07:19 Ответить
потому что это чистая ложь! Каждый день тебя кормят "потерь нет, пострадавших нет", а потом сразу статья "вертолётом из зоны ООС доставили тяжело раненых бойцов, волонтёры собирают средства на..."
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15.05.2020 12:26 Ответить
Ну и доколе еще,подставляться будем."Минским"-по прежнему альтернативы нет?
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15.05.2020 07:31 Ответить
Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован один и ранены пять наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 9359
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15.05.2020 07:37 Ответить
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного та поранено п'ятьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 2438.....
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15.05.2020 07:44 Ответить
Всё, кина не будет.Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного та поранено п'ятьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 8096
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15.05.2020 07:47 Ответить
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного та поранено п'ятьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 5450
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15.05.2020 07:49 Ответить
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано одного та поранено п'ятьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 2568

...
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15.05.2020 08:41 Ответить
Коли війну так і не назвали війною, коли не було розслідування чому без бою здали Крим ворогу, коли дипломатичні відносини не розірвані з окупантом, коли гешефт процвітає, то мені ДСС ці ЗСУ які терплять цю владу і ця влада бариг-мапріолнеток і казнокрадів.
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15.05.2020 09:44 Ответить
https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/videos/666967853861996/?__xts__[0]=68.ARA8GX12dAEgTvyA6UDZAvYMlr8ibMP9reZR0G2vKTw72joTS1SwTJTGlib6z7Kzo7eRA_6Y6-FJ2li9V2nkd8eVV5Ej80ecvn3X7GMQh9O7tlROzbw41JoVhBCs5xslK7YS8MVLgpwWIuCVmXwpJ9d4hxpyx3RBAR8DvE2Sb7cpQrbYu8Gn8Sj0STGasR_ZviCpdzrTJkbzgb4WUwBuNISpFHxx0esmlOWcU8FUD7ZNsTka0g3tuL1k44NiY5mH52MbaR3ogAVTyanWrmkE9sbklOXZG8yQCneCQJRhIp15rxq-FGzUtSzyrUXktCLoYw5GriISZSIJ8bG2FVpQ6oaA0PV9g9C6yY4&__tn__=H-R ВІДЕОДОКАЗ ВОЄННОГО ЗЛОЧИНУ ВІДЗНЯТИЙ НАШОЛОМНОЮ КАМЕРОЮ ВОЄННОГО ЗЛОЧИНЦЯ СТАРШОГО ГРУПИ РОСІЙСЬКИХ СНАЙПЕРІВ ФСБ РОСІЇ
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15.05.2020 11:18 Ответить
 
 