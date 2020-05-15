Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован один и ранены пять наемников РФ, - штаб
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Наши защитники удерживая оборону действовали мужественно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных Сил Украины, оккупанты прекратили свою активность", - сказано в сообщении.
По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь неподалеку от Песков и дважды возле Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Защитников Верхнеторецкого оккупанты обстреляли из 82 мм минометов и гранатометов различных систем.
Рядом с населенными пунктами Новомихайловка и Красногоровка российские наемники использовали станковые противотанковые гранатометы, а вблизи Водяного - крупнокалиберные пулеметы.
"Защитники Украины своевременно реагировали на все вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", - отметили в ведомстве.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь рядом Орехово. Здесь захватчики использовали минометы 120-мм калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку от Хутора Вильный враг применял 82 мм минометы, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По окрестностям Зайцево российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на вражеские попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения подразделения Объединенных сил оперативно и жестко реагировали из имеющихся огневых средств, а ситуация в районе проведения операции надежно контролируется украинскими военнослужащими.
По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили.
С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.
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