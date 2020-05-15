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Детский омбудсмен Кулеба о скандале с детьми из отеля "Венеция": Украина становится "международным онлайн-магазином с младенцами"

Детский омбудсмен Кулеба о скандале с детьми из отеля

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступает против коммерческого суррогатного материнства в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.

По его словам, суррогатное материнство в Украине не урегулировано и нарушает права детей.

"Коммерциализация и разрешение получать такую ​​"услугу" в Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу. Ситуация с младенцами в гостинице, которая получила огласку еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями. Рождение ребенка далеко от матери является неестественным. Таким образом, Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. И реальное количество таких детей, которых "поставляет" Украина таким образом, мы не знаем", - написал он.

Кулеба подчеркнул, что ни одно государство не обязано "обеспечить" семью ребенком (тем более иностранную). Однако каждый ребенок имеет неотъемлемое право на семью: "В этом контексте опускается понятие "матери", которая родила ребенка, но не является его генетической матерью. Дети, которые сегодня находятся в отеле фактически имеют биологических матерей, находящихся в Украине. Но при организации процесса суррогатного материнства они пока остались без родителей. Как генетических, так и биологических".

"Суррогатное материнство - это эксплуатация женщин с целью получения дохода частным бизнесом и удовлетворения потребностей взрослых. Но оно нарушает права ребенка.

Еще в 1991 году представители одной из палат парламента Германии заявляли, что суррогатное материнство противоречит правам ребенка, в частности, не принимаются во внимание связи между ребенком и матерью, которая его вынашивает. И изъятие ребенка у биологической матери может иметь негативные последствия.

Я категорически против коммерческого суррогатного материнства, это объективизация ребенка и позиционирование его как товара", - резюмировал детский омбудсмен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 46 младенцев, рожденных для иностранцев методом суррогатного материнства, находятся в одном из отелей Киева. ВИДЕО

Вместе с тем, как сообщает Лб.ua, в эфире одного из телеканалов, Кулеба отметил, что вместе с детьми, находящимися в отеле "Венеция", там также пребывают новые родители 15 младенцев - иностранцы, которые не могут выехать из Украины.

У большинства детей уже есть свидетельство о рождении и они зарегистрированы в Украине.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Людмила Денисова на своей странице в Фейсбук опубликовала пост, в котором заявила: "В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства для иностранных граждан разных стран. Данный видеоролик является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине находится более 100 детей, рожденных от суррогатных матерей во время карантина, - Денисова

Она обратилась к Национальной полиции Украины, Министерству здравоохранения Украины, Министерству социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшую вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединении усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу.

В свою очередь, начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артем Крищенко сообщил, что младенцы находятся в отеле при медклинике, поскольку родители-иностранцы не могут въехать в Украину из-за пандемии.

Детский омбудсмен Кулеба о скандале с детьми из отеля Венеция: Украина становится международным онлайн-магазином с младенцами 01

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Топ комментарии
+19
1. Впустить в Украину Законных родителей детей, шоб дети не страдали
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15.05.2020 08:03 Ответить
+14
Перестань идиотничать
Дети лежат в кроватках и плачут уже 2 месяца . Им нужны родительские любовь и лакса
ЖТО ПОЗОР ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА , шо не пускают родителей к детям
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15.05.2020 08:08 Ответить
+14
Зато ежедневно прилетает с чужбины 3-4 самолета с "беженцами" от короновируса. Аэропорты для всех закрыты, все равны, но "некоторые ровнее".
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15.05.2020 08:18 Ответить
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Страница 3 из 3
Вопрос: а если рождается обычный ребенок, то как контролирует государство, чтобы его на органы не отдавали. Ответ: у него есть свидетельство о рождении, он вносится в реестр, и его родителей контролируют государственные органы. Так что если у ребенка будет полноценное свидетельство о рождении, в том числе и по законам того государства, то он получает полный соцпакет и о нем должны беспокоиьься те социальные и государственные службы. Значит перво-наперво документы о рождении должны быть в порядке. Это и вопрос безопасности ребенка.
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15.05.2020 10:33 Ответить
Кто этого дауна на этот пост назначил если он не понимает термин сурогатная мать и лепит горбатого что родители не приезжают не иза закрытой границы?! 'Советник при офисе президента' ... да, понятно каков поп тков приход.
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15.05.2020 09:38 Ответить
Догадайся...
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15.05.2020 10:14 Ответить
Препятствует объединению семьи.
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15.05.2020 10:35 Ответить
Жінки з мораллю курки, торгують яйцеклітиною. Тварини як реалії зубожілої країни.
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15.05.2020 09:40 Ответить
Ще за спермодонорів поплач. І за їхні батьківські почуття над баночкою слизу.
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15.05.2020 09:57 Ответить
ти про шо? які тут курки торгують яйцклітинами? у цих дітей є мати, яка дала лікарю яйцеклітину (не продала), і батько, давший головастиків. і це все в них і залишилось. твої аргументи не для цієї теми.
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15.05.2020 10:06 Ответить
В 21 веке живем. И это последствия бурной технологической революции. Хотя у пчел и у муравьев тоже такой способ размножения.
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15.05.2020 10:07 Ответить
Как все завопили - "торговля детьми". Имеем ФАКТ - САМКИ отдадут детей суррогатным обеспеченым родителям. Так или иначе они в любом случае сделают это (в другой стране).
А вот десятки тысяч ФАКТОВ рождения детей, и тоже с целью наживы НИКОГО не парят. Цыгане "клепают" детей десятками, затем эти голодные, грязные, необутые и неодетые дети прозябают в дичайшей нищете. Также НИКОГО не парят САМКИ, которые "оставляют" детей в детдоме, нашем детдоме. Самки оставляют и ВТОРОЙ раз, и ТРЕТИЙ.
Их (самок) НИКТО не делает стерильными, никто не привлекает к ответственности ЧЛЕН тупого самца. Между тем эти дети еще НЕ родившись УЖЕ отбывают СРОК как за умышленное убийство.
Вот это нужно в первую очередь решить. Сделать стерильными САМОК.
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15.05.2020 09:56 Ответить
Пример Аллы Пугачевой и Максима Галкина с их суррогатными прелестными детьми меня вдохновляет. И правда уж лучше , чем несчастные дети- попрошайки, которых родили, чтобы они попрошайничали, и на бутылку родителям зарабатывали
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15.05.2020 10:11 Ответить
Скорее их лучше назвать матками, чем самками. Матки пчел рожают и отдают яйца рабочим пчелам, которые не рожают, но выкармливают личинки. Это тоже природа.
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15.05.2020 10:15 Ответить
пацан уполномочений поки нє втємэ. тому переживає.
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15.05.2020 10:02 Ответить
В интернатах Украины сейчас находится 106 тысяч детей, 92% из них имеют родственников и, по крайне мере, одного родителя. При этом число детей из семей постоянно растет. В 2013 году таких детей в интернатах было 70%, сегодня - 92%. Это связано с тем, что родителям проще отдать ребенка в интернат, чем получить воспитывать дома.
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15.05.2020 10:31 Ответить
Но, согласись, при усыновлении возникают проблемы, что это не твой ребенок. Болезни незнакомые, тип характера и др. Если предложить человеку - усыновить чужого, или хотя бы наполовину свой, то трудно ответить. Конечно хвала тем, кто усыновляет. Они герои. Но...
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15.05.2020 10:40 Ответить
Такие бабки мимо карманА пропливают! Сразу озаботились людЯми.
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15.05.2020 10:32 Ответить
Вот по-моему в данной ситуации это главное было. Кто там обращает внимание на этические проблемы, моральные, нравственные. Ну раньше же не обращали, разрешали. Но то, что суррогатная мать зарабатывает такие деньги и налоги не платиь, это конечно мимо внимания государства никак проплыть не может. И на карантин они не отправляются. Ну никак. Значит зарабатывают во время карантина. А так больше никто в данной ситуации не страдает. Ну да, контроль нужен над последующей судьбой ребенка.
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15.05.2020 10:46 Ответить
Контроль над дитиною іноземних громадян на іноземній території? Що за...
Ви вважаєте, що правоохоронні органи іноземних держав не в змозі контролювати права власних громадян без допомоги Кулеби і Ко?
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15.05.2020 11:00 Ответить
Ну, вернее, контроль, что ребенок имеет полноценное свидетельство о рождении того государства,и что попал во все реестры того государства и имеет все права того государства, как обычный ребенок. Чтобы не давать никаких лазеек черным имплантатарам.
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15.05.2020 11:27 Ответить
Наш контроль закінчується на анулюванні паспорта на кордоні. Як з емігрантами...
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15.05.2020 11:31 Ответить
Неправда. Заробитчане за границей имеют права. Их же забрали домой при карантине. Потому что они имеют право возвратится домой.
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15.05.2020 11:45 Ответить
Де була річ про заробітчан і коли вони стали іноземними громадянами?
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15.05.2020 11:50 Ответить
А, когда они сменили гражданство. Ну да.
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15.05.2020 12:03 Ответить
Вообще-то поражает уровень образования этого Кулебы. Одно его высказывание "Рождение ребенка далеко от матери является неестественным" лично у меня ассоциируется про "неестественность выращивания хлеба с помощью трактора". Где он учился? Т.е. не диплом там купленный, а где учился? Кстати, в Украине одно из наиболее разработанных и четких законодательств в отношении суррогатного материнства. А что он имеет в виду под "коммерческим" использованием услуги? Я боюсь даже догадываться. Т.е. получается, что если забесплатно, то он бы не возмущался. Так?
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15.05.2020 11:09 Ответить
"становится "международным онлайн-магазином с младенцами"" --------- а КТО довел страну до обнищания???? Издевательствам над людьми нет конца, и при єтом считают деньги в кармане тех несчастных женщин, которые выносили чужих детей.......
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15.05.2020 11:15 Ответить
Не продажа младенцев, а услуги по вынашиванию младенцев. Против нянь никто же не возмущается. А вынашивание почти то же самое. У птиц яйца может высиживать и мать чиц, а могут под другую клушку подложить. И она высидит.
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15.05.2020 11:32 Ответить
Конечно как-то непривычно это все для людей. Но если посмотреть на дикую природу, то там рождение новых особ , зачатие и вынашивание принимает такие необычные формы, что нам и не снилось. Пусть биологи скажут.
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15.05.2020 11:35 Ответить
А вообще материальные отношения между людьми(некоммерческие) определяет семейный кодекс. Даже между родственниками есть материальные отношения, которые могут вызвать конфликты и поэтому должны определяться законом: наследство, алименты на детей, алименты на стариков,раздел имущества при разводе и т.д. И все это сложно. Но благодаря четким законам как-то решается.
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15.05.2020 11:43 Ответить
ПНХ
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15.05.2020 18:30 Ответить
ТАК ВВЕДИТЕ ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОЖИЗНЕННОМ УКАЗАНИИ НАЦИОНАЛЬНОСТИ !!!
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15.05.2020 14:08 Ответить
В интернете можно отменить заказ? Да. Значит, отменяем. А куда детей? Не важно.
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15.05.2020 15:21 Ответить
И это вредит имиджу Украины - вы не находите? Или это уже устаревший термин?
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15.05.2020 15:37 Ответить
"Коммерциализация и разрешение получать такую ​​"услугу" в Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу.
*********
Генетично ці діти не є українськими дітьми. Вони є плоттю від плоті і кров'ю від крові своїх справжніх батьків-іноземців, а українські жінки лише технічно їх виносили і привели в світ. За грошову винагороду. Цілком законно.
Забороніть сурогатне материнство, і ви лише створите чергову нішу для потужної корупції, на якій будуть наживатися якісь негідники при портфелях у чиновних кабінетах.
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15.05.2020 17:42 Ответить
Какой мрак...
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15.05.2020 18:30 Ответить
Зеленые оригинальностью не отличаюся также как с заробитчанами хотят стричь деньги в данном случаи с родителей мол забираете так платите государству с наемными работниками также не хотят отпускать
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15.05.2020 20:39 Ответить
Фірма не поділилась з "поважними людьми" , от ця шкурка кулеба і роздмухує резонанс .
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15.05.2020 21:02 Ответить
Какой бред, в этом отеле прекрасные условия были и есть для младенцев. Наоборот эта клиника лучшая из лучших, да и гонорары приличные платит своим суррогатным мамам! Можете меня осуждать, но где еще в другом месте, я смогла бы заработать до 900 000 гривен!
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22.12.2021 23:56 Ответить
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