Детский омбудсмен Кулеба о скандале с детьми из отеля "Венеция": Украина становится "международным онлайн-магазином с младенцами"

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступает против коммерческого суррогатного материнства в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.

По его словам, суррогатное материнство в Украине не урегулировано и нарушает права детей.

"Коммерциализация и разрешение получать такую ​​"услугу" в Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу. Ситуация с младенцами в гостинице, которая получила огласку еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями. Рождение ребенка далеко от матери является неестественным. Таким образом, Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. И реальное количество таких детей, которых "поставляет" Украина таким образом, мы не знаем", - написал он.

Кулеба подчеркнул, что ни одно государство не обязано "обеспечить" семью ребенком (тем более иностранную). Однако каждый ребенок имеет неотъемлемое право на семью: "В этом контексте опускается понятие "матери", которая родила ребенка, но не является его генетической матерью. Дети, которые сегодня находятся в отеле фактически имеют биологических матерей, находящихся в Украине. Но при организации процесса суррогатного материнства они пока остались без родителей. Как генетических, так и биологических".

"Суррогатное материнство - это эксплуатация женщин с целью получения дохода частным бизнесом и удовлетворения потребностей взрослых. Но оно нарушает права ребенка.

Еще в 1991 году представители одной из палат парламента Германии заявляли, что суррогатное материнство противоречит правам ребенка, в частности, не принимаются во внимание связи между ребенком и матерью, которая его вынашивает. И изъятие ребенка у биологической матери может иметь негативные последствия.

Я категорически против коммерческого суррогатного материнства, это объективизация ребенка и позиционирование его как товара", - резюмировал детский омбудсмен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 46 младенцев, рожденных для иностранцев методом суррогатного материнства, находятся в одном из отелей Киева. ВИДЕО

Вместе с тем, как сообщает Лб.ua, в эфире одного из телеканалов, Кулеба отметил, что вместе с детьми, находящимися в отеле "Венеция", там также пребывают новые родители 15 младенцев - иностранцы, которые не могут выехать из Украины.

У большинства детей уже есть свидетельство о рождении и они зарегистрированы в Украине.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Людмила Денисова на своей странице в Фейсбук опубликовала пост, в котором заявила: "В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства для иностранных граждан разных стран. Данный видеоролик является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине находится более 100 детей, рожденных от суррогатных матерей во время карантина, - Денисова

Она обратилась к Национальной полиции Украины, Министерству здравоохранения Украины, Министерству социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшую вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединении усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу.

В свою очередь, начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артем Крищенко сообщил, что младенцы находятся в отеле при медклинике, поскольку родители-иностранцы не могут въехать в Украину из-за пандемии.