Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ на Луганщине и продолжают блокировать доступ патрулей к оккупированной части Донбасса, - отчет

СММ ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и в то же время - увеличение на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ № 114/2020 от 14 мая.

В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (100), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (130 взрывов). Более половины нарушений режима прекращения огня, в том числе большинство взрывов, зафиксировано в районах к югу и

западу от н. п. Светлодарск (подконтролен правительству) и на восток-юго-восток от н. п. Гнутово (подконтролен правительству).

Вместе с тем, в Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима

прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 60), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 20 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе большая часть взрывов,

зафиксирована в районах юго-юго-запада от н. п. Трехизбенка (подконтролен правительству), а также на юг

и запад от н. п. Алмазная (неподконтрольный правительству) и к югу от н. п. Муратово (подконтролен правительству).

"Осуществляя мониторинг на южной окраине н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 9 взрывов неопределенного происхождения в пределах 5-7 км к северу от своего местонахождения. По оценке, эти взрывы произошли вероятно в связи с учениями с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, которое запрещает проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности", - казано в сообщении.

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Также сообщается, что 13 мая во время управления полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия над районами вблизи Алмазной, члены патруля СММ слышали 13 выстрелов из стрелкового оружия в пределах 1,4-1,7 км на юг. По их оценке, огонь открыли в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 1,5 км к югу от

их местоположения. Команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.

Кроме того сообщается, что члены вооруженных формирований и дальше запрещали патрулям Миссии доступ на блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

"Эти ограничения препятствуют выполнению мандата СММ. В Донецкой области на блокпосту западнее н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) вооруженный член ВФ не пропустил патруль Миссии в неподконтрольные правительству районы, ссылаясь на карантин в связи с COVID-19", - говорится в отчете ОБСЕ.

Также в Луганской области на блокпосту к югу от моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) член вооруженных формирований не пропустил патруль Миссии в неподконтрольные правительству районы, объяснив это тем, что блокпост закрыт из-за COVID-19.