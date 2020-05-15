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Новости Коронавирус и карантин
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145 украинцев болеют COVID-19 в других странах, 68 - вылечились, 17 525 - обратились за помощью, - МИД

145 украинцев болеют COVID-19 в других странах, 68 - вылечились, 17 525 - обратились за помощью, - МИД

За рубежом по состоянию на 15 мая лечение от коронавирусной инфекции проходят 145 граждан Украины.

Об этом в информирует МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего украинцев лечатся в Италии - 121, Чехии - 6, в Австрии, Беларуси и России - по 3.

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В то же время от COVID-19 уже выздоровели за рубежом 68 украинцев, больше всего - в Греции (22). Польше (6), Германии (5), Испании (5), Японии (4) и Доминиканской республике (4).

Однако восемь граждан Украины в результате болезни умерли.

В МИД также сообщили, что за помощью в рамках системы "Защита" обратились 17525 украинцев.

145 украинцев болеют COVID-19 в других странах, 68 - вылечились, 17 525 - обратились за помощью, - МИД 01

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карантин (16729) МИД (7036) статистика (2311) украинцы (3882) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"...у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один!"(А.Г.Лукашенко)
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15.05.2020 08:36 Ответить
это вопрос атрибуции. он весьма непростой и сильно заполитизированный. я же считаю, что формулировка "от вируса", является народным вариантом формулировки "с вирусом"
словоупотребление у Бацьки другое.
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15.05.2020 08:40 Ответить
В інформаційній війні Росії проти України, Росія проводить антикарантинну пропаганду, чи прокарантинну?
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15.05.2020 09:17 Ответить
не знаю. если исходить из моей логики, должна быть прокарантинная.
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15.05.2020 09:21 Ответить
ИМХО кацапы провоцируют бунты. Бо сначала они призывали сидеть дома, некоторые и до сих пор продолжают это делать. Сейчас - наоборот - пора заканчивать. Им все равно от чего Украина посыпется.
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15.05.2020 10:07 Ответить
145 украинцев болеют COVID-19 в других странах, 68 - вылечились, 17 525 - обратились за помощью, - МИД - Цензор.НЕТ 2306
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15.05.2020 08:31 Ответить
 
 