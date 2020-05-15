145 украинцев болеют COVID-19 в других странах, 68 - вылечились, 17 525 - обратились за помощью, - МИД
За рубежом по состоянию на 15 мая лечение от коронавирусной инфекции проходят 145 граждан Украины.
Об этом в информирует МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Больше всего украинцев лечатся в Италии - 121, Чехии - 6, в Австрии, Беларуси и России - по 3.
В то же время от COVID-19 уже выздоровели за рубежом 68 украинцев, больше всего - в Греции (22). Польше (6), Германии (5), Испании (5), Японии (4) и Доминиканской республике (4).
Однако восемь граждан Украины в результате болезни умерли.
В МИД также сообщили, что за помощью в рамках системы "Защита" обратились 17525 украинцев.
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