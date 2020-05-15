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Новости Санкции против России
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Запрет российских соцсетей лишает страну-агрессора одного из инструментов в гибридной войне против Украины, - Порошенко

Запрет российских соцсетей лишает страну-агрессора одного из инструментов в гибридной войне против Украины, - Порошенко

Продолжение запрета российских соцсетей, который впервые ввел пятый Президент Украины Петр Порошенко, является правильным решением. За три года он доказал свою эффективность.

Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" пишет на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Указ Президента продлить запрет российских соцсетей в Украине, впервые внедренный моей командой три года назад, считаю правильным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада продлила санкции против российских соцсетей

Но странно, почему тянули до последнего дня? Что выжидал Офис Президента и почему медлил - вопрос открыт.

Верховная Рада в такой ситуации должна сказать свое слово. Я благодарен народным депутатам своей и других фракций, которые созвали внеочередное заседание и голосованием выразили принципиальную политическую позицию.

Запрет соцсетей страны-агрессора за три года доказал свою эффективность. По данным Интернет-ассоциации Украины, доля украинских интернет-пользователей, которые ежедневно посещают "ВКонтакте", упала с 54% до 10%. За тот же период ежедневная доля украинских посетителей "Одноклассники" снизилась с 35% до 10%.

Это в значительной степени лишает Россию одного из ключевых инструментов в гибридной войне против Украины, уменьшает возможность инфильтрации идей "русского мира" и промывания мозгов российской пропагандой. А также уменьшает возможность сбора персональных данных и наносит удар по работе российских спецслужб.

Показательно, что пятая колонна в лице ОПЗЖ голосовала против. Тем более значит, запрет российских соцсетей - хорошее дело для Украины".

Автор: 

запрет (1709) Зеленский Владимир (21108) Порошенко Петр (19629) россия (96481) санкции (11600) социальные сети (644)


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Топ комментарии
+36
Запрет российских соцсетей лишает страну-агрессора одного из инструментов в гибридной войне против Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5071
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15.05.2020 08:37 Ответить
+23
Заборона російських соцмереж позбавляє країну-агресора одного з інструментів у гібридної війні проти України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4491
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15.05.2020 09:00 Ответить
+20
А ты уже набрыд своими тупизмами . . А хиба не так ?? Шо Петро сказал такого не правильного ?
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15.05.2020 08:50 Ответить
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Не-а, не берет народ сою мародера, у нас постоянно скидки на Рошен
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15.05.2020 09:35 Ответить
Капитану очевидность была предрставлена возможность еще и их агентов рабиновичей и медведчуков посадил, а эта возможность пошла в то место куда и антикоррупционные реформы.
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15.05.2020 09:16 Ответить
Вату плющіть лише від одного вигляду Петра Порошенка.
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15.05.2020 09:16 Ответить
Главное медведчука не трогать. И визовый режим сдуру не ввести.
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15.05.2020 09:21 Ответить
Пэтро сказав, як вiдрiзав. Hайкращий Гетьман всiх часiв i народiв.
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15.05.2020 09:21 Ответить
Динирійців плющить? Значить Петро все робить правильно!
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15.05.2020 09:44 Ответить
Ця заборона як кришка на електричній розетці. Тобто при бажанні встромити пальця можна, але треба хоч щось придумати.
Ті хто продовжують користуватися цім непотребом так само пхають пальці до розеток і не розуміють де це може вибухнути.
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15.05.2020 09:22 Ответить
Заборона російських соцмереж позбавляє країну-агресора одного з інструментів у гібридної війні проти України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 549
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15.05.2020 09:27 Ответить
Не кизди, вата! Якось коли ще працював Гугл+ я вв'язався в "спілкування" з якимось кацапським клоуном. А потім додивився, що в нього за добу більше як триста тисяч записів і кілька мільйонів "лайкучих підписників" і стало зрозуміло, що точно не "особиста сторінка", а троляча ферма!
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15.05.2020 09:49 Ответить
Тобі не вистачає інтернету? Плати більше провайдеру, довбень!
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15.05.2020 09:56 Ответить
Не бзди в кампот, синуля.
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15.05.2020 10:03 Ответить
ольгінський Пятрович,ти прийшов сюди посмердіти?
тебе злити у спам ? )
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15.05.2020 10:29 Ответить
Що ти тупий і так видно.
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15.05.2020 10:04 Ответить
Кацапы давно уже с помощью специального ПО делают психологический портрет как конкретного пользователя так и целых регионов. Тупо автоматическим анализом лайков, репостов и даже сообщений. В итоге они уже знают как с вами работать. Потом вы удивляетесь почему побеждает ОПЗЖ.
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15.05.2020 10:11 Ответить
Тебе нравиться рашистская чушь? Украинцам она не нужна.
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15.05.2020 10:58 Ответить
Так ПЕСы разгоняют фейки согласованно с руссоСМИ
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15.05.2020 09:36 Ответить
а то , что почти вся мобильная связь в руках кацапстанских хозяев, почему то ни кого не беспокоит
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15.05.2020 09:45 Ответить
краще б ти візовий режим ввів з кацапами, не платив їм податки, не торгував з ними
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15.05.2020 09:45 Ответить
Ты что! Это святое!
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15.05.2020 18:05 Ответить
Да мы и без соц сетей уже готовы друг друга поубивать.Там хоть пар спускали) Психологи ведь правы - если нет реализации ненависти непосредственно к объекту ненависти, значит ты её обрушишь на тех, кто рядом. Так или иначе, рано или поздно. Что и произошло. Общество, которое после Майдана стало стальным ядром было опасно для любой власти. Теперь нет. Мы всё также крепки снаружи, с какой-то жижей внутри, которая уже ничему не угрожает.
Я вижу всякое в инете, в магазине вижу водку и сигареты , вижу нариков и бомжей,вижу всяких свидетелей иеговых, люди,жирные, как свиньи,вижу всяких политологов переводящих с украинского на украинский, ну чтоб правильно народ понимал, но при этом на меня это никак не влияет. Всё правильно . Закрывайте.Это безопасней. Видимо народ ещё долго придётся кодировать, как алкашей.
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15.05.2020 09:46 Ответить
Ольгино лишает работы
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15.05.2020 09:53 Ответить
Это забитость, украинский менталитет. На Западе попробуй запретить хоть какую-нибудь значительную интернет интернет-платформу, разнесут такого дурака в хлам.
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15.05.2020 10:07 Ответить
Причем тут менталитет, просто всем пох, бо все эти запреты элементароно обходятся и все знают, як это сделать.
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15.05.2020 10:20 Ответить
Все эти запреты чистый популизм.
При желании его обойти можно,как два пальца
обоссать.Кто заходил раньше и сейчас заходят без проблем.
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15.05.2020 10:13 Ответить
Вот именно. Вся эта буря в стакане только об одном- 'Порошенко самый завзятый борец с путеным! ' Дёшево и сердито. Я просто удивлена, ведь он же прекрасно понимает, что несёт ахинею.
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15.05.2020 10:19 Ответить
дурнуватий лозунг "Хто проти Порошенко -той за путіна',з яким Барига прої..ав вибори,як бачу, порохоботи не зняли
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15.05.2020 10:26 Ответить
Ничего удивительного - Петя делает ставку на одинаковую с путеным часть электората. На людей без критического мышления - на людей, которым достаточно громких, но пустых лозунгов (ура-патриотичных), деклараций, обещаний.
Народу - мову, веру (которая и так его)
Себе - ресурсы, финансовые потоки.
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15.05.2020 10:43 Ответить
Интересно, як ця асоциация считала если для входа на те сайти используются анонимайзери??? Приложения в смартфонах пощитали, с прямыми запросами які не проходят????? Як можна пощитать то, шо нельзя пощитать по определению???
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15.05.2020 10:16 Ответить
Дело не в "отличить" и борьбе с пропагандой, иначе нада було б банить все соцсети полностью, а в перерывании каналов комуникации з кацапами. На начальном этапе это дало свой результат, случайные и побочные комуникации запрет прервал, прервать же устоявшиеся он никак не сможет, бо это нада работать непосредственно с самими человеком.
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15.05.2020 10:28 Ответить
А вот над этим стоит подумать. Как политически неустойчивые люди, от которых нужно прятать всё, могут иметь право на демократические выборы? Отсюда и раскручиваются 73% "дебилов". А вы думали откуда? .Каким образом люди могут управлять государством, если они запросто разлагаются под действием любых внешних негативных факторов. О какой свободной продаже оружия может идти речь, когда весь народ ни морально, ни психологически неустойчив. У народа одна справка на всех! Не в курсе? Вывод один. Всё это + владение недрами и капиталом страны прерогатива избранных.
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15.05.2020 10:22 Ответить
всі досягнення України за 5 років правління Петра можна "поставти у заслугу Петрові.

АЛе.
Тоді всі "Схеми' по дерибану -теж його 'заслуга'.
Логічно,порохоботи?
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15.05.2020 10:24 Ответить
Показательно, что продление блокировки вражеских соцсетей "от и до" пробила фракция "Голос": и депутатские запросы, и регистрация постановления ВР, и инициирование внеочередного заседания ВР со сбором подписей - все сделано "Голосом". Но Бутусов скорее удавится, чем об этом напишет.
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15.05.2020 10:29 Ответить
студент, тобі ще до розуміння політичних процесів та підводних каменів політики - рости і рости.
Як ти думаєш, якби серед ініціаторів, пробивних була би фракція ЄС - вдалося би зібрати 150+ підписів для проведення позачергової сесії, чи включення питання до порядку денного? З огляду на те, що зажопи та інші прокасапські "позафракційні", на відмінну від проблеми страхування лікарів - категорично всі "проти"? Згадаєш висер агрохімії по лікарям?
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15.05.2020 13:52 Ответить
Яке все-таки падло та цинік ця гнида Порошенко!! Все зробив щоб кум Путіна і україноненависник Медведчук не просто вліз в наш медіа простір, а захопив його і тепер дає поради (Порошенко) як захистити цей простір від Росії.

Проститутка дає поради як бути чесною.
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15.05.2020 10:34 Ответить
Не мели язиком Микола. Не все Порошенко робив правильно, але "бубочці" до нього, як до неба рачки.
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15.05.2020 11:03 Ответить
Україна.Вибори 2019.

Заборона російських соцмереж позбавляє країну-агресора одного з інструментів у гібридної війні проти України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4478
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15.05.2020 13:41 Ответить
з нетерпінням очикую повернення Гетьмана назад у своє законне Президентське крісло!
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15.05.2020 10:34 Ответить
Зеленые сняли санкции с подельников рашистов и их агентуры.
https://lb.ua/news/2020/05/15/457569_zelenskiy_vvel_deystvie_reshenie.html

Из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются семь позиций, из списка юридических лиц - одна:
Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за т.н. "выборами ЛНР/
ДНР")
Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")ООО "НПО Изолятор" (Славянск)
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15.05.2020 10:50 Ответить
Сергей Токарев (гражданин России)
Карен Григорян (гражданин России)

Из списка юрлиц, введенного в действие указом №176, исключается 10 позиций:
Rock Ranch Properties S.A. (Панама)
Powerful Choice Tech Ltd (БВО)
Global Games Ltd (Белиз)
Novastar Group Ltd (Белиз)
Gordon Solution Ltd (БВО)
Hungarian silicones (Венгрия)
ООО "Кремнийполимер" (Бровары)
ООО "ТД Лакмар" (Киев)
ООО "Корона-2000" (Киев)
ООО "ФОСАГРО-Украина"
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15.05.2020 10:51 Ответить
одноглазники и вк ни кому уже не не нужны, все давно от туда посваливали ))
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15.05.2020 10:56 Ответить
Це ж скільки троликів подохне з голодухи.
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15.05.2020 11:00 Ответить
Раньше Цензор был практически катарсисом для форумчан. Сейчас все больше стало похоже на ещё одну площадку для выступлений порошенко.

Бутусов, оставайтесь лучше над процессом.
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15.05.2020 11:02 Ответить
Динирійці плачуть, але продовжують жувати кактус.
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15.05.2020 11:09 Ответить
ПОПу нужно просто сделать заявление - Я , ПОП клянусь . что больше не буду выдвигать себя в президенты . Тогда на помойках интернета все устаканиться .
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15.05.2020 14:13 Ответить
Может я чего-то не понимаю,но как запрет может повлиять на доступ к этим соц.сетям?
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15.05.2020 11:21 Ответить
Уже никак... Влиял первые 2-3 месяца пока VPN был дохлый и народ не прошарил как Тор ставить.
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15.05.2020 11:52 Ответить
Сказал хмыренок строивший в стране агрессора заводы на заработанные в Украине средства.
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15.05.2020 11:40 Ответить
Вата в Украине все равно как пользовалаь кацапсячими ресурсами так и пользуется через VPN
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15.05.2020 11:52 Ответить
Одно радует, что на этих кацапсячих ресурсах в разы стало меньше победобесия, прославления руЗЗЬГАвА мира, постов о тяжелой жизни в Украине и т.п. Первое потому, что на козломордии быдломасса стала материально жить хуже чем в Украине, минималка стала меньше чем в Украине на 10 долларов, второе цены ЖКХ стали тоже выше чем в Украине. А это был главный конек кацапсин.
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15.05.2020 11:56 Ответить
"Вата в Украине все равно как пользовалаь кацапсячими ресурсами так и пользуется"
"Одно радует, что на этих кацапсячих ресурсах в разы стало меньше..."
Откуда знаете?
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15.05.2020 12:25 Ответить
Потому, что иногда мониторю и маилСру и одноклассники. Интересно просто читать как искандеры уже не смеются, ***** называют сказочником и вором, что жизнь у кацапсин становится невыносимой. И это радует...
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15.05.2020 12:29 Ответить
Понятно. Я без всякого умысла спросил.Мне кое-чего не хватает. Грохнулись нужные мне сайты по работе и материалам, кое что из музыки (западной) . Был такой сайт 1000 пластинок ..хороший. И было несколько достойных сайтов по арт-хаусу. Всё под одну метлу.
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15.05.2020 12:47 Ответить
Некоторые провайдеры в Украине, что бы не замарачиваться грохнули все адреса где есть значение ru. Просто установите в браузер хром расширение Browsec и когда нужно зайти на эти сайты включайте его. Вот и все. И никаких проблем с этим у вас не будет.
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15.05.2020 13:05 Ответить
Спасибо.Попробую.
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15.05.2020 13:08 Ответить
Пожалуйста. Сам пользуюсь этим уже давно с момента запрета кацапских соцсетей и сайтов. Все работает отлично, только естественно немножко мендленнее чем обычно, все таки обращаетесь к сайту через третью страну.
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15.05.2020 13:11 Ответить
та цю срану заборону будь -який школяр з допомогою ВПН обходить за декілька секунд...
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15.05.2020 12:06 Ответить
Как выглядела реально ситуация. Политически сознательный (свідомий - помните такую обзывалку) народ сносит власть и выбирает Порошенко, видимо также сознательно и ответственно и сразу же после этого (народ) становится морально и политически уязвимым, недалёким и слабым, а в редких порывах буйства требует от власти непонятно чего.... например какой-то борьбы с какой-то коррупцией..
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15.05.2020 12:22 Ответить
В выборе Порошенко как раз проявилась феноменальная неосознанность. Снести режим Януковича и выбрать президентом одного из его министров. Ставить одной из целей борьбу с олигархами и при этом вверить страну в руки хрестоматийному олигарху. Хотеть фундаментальных изменений в структуре власти и доверить управление ярчайшему представителю старой системы, побывавшему членом всех властных партий и на протяжении десятилетий цинично совмещавшему бизнес и государственную "службу".
Это поразительное помрачение к 2019 году осознали каждые двое из троих голосовавших за Порошенко в 2014. Именно 15% после 54% ярчайшее этому свидетельство.
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15.05.2020 15:58 Ответить
Гениальные слова умнейшего политика Украины , которого почему-то народ послал куда подальше . Не оценили при жизни , так бывает всегда с гениями .
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15.05.2020 13:36 Ответить
Геніальний Барига проти геніального Клоуна.

Аксіома Ескобара -див. вище...
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15.05.2020 13:43 Ответить
Забудут его . как вшивую собаку , как забыли Краву . Кучму , Юща .Овоща . мы пока в пролете .
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15.05.2020 14:16 Ответить
випиэн ещё запретить не забудьте.
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15.05.2020 17:10 Ответить
Нормальні українці просто з принципу не користувались би ніяким кацапо-ординським яндексом, є Google, ніяким мейл.сру, вкантактікє та аднаглазікє, тьфу, є нормальні заміни та альтернативи всьому цьому гебешному лайну.

Переважна більшість користувачів ні про ніякі обхідні шляхи не знає, тому заборона рашистского інетного сміття, заборона та поступове витіснення москальського сатанату РПЦ-КДБ з України в якому українців перетворюють на хАхлів-малороссів - це тільки на користь і абсолютно вірні кроки.
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16.05.2020 11:11 Ответить
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