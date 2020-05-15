Запрет российских соцсетей лишает страну-агрессора одного из инструментов в гибридной войне против Украины, - Порошенко

Продолжение запрета российских соцсетей, который впервые ввел пятый Президент Украины Петр Порошенко, является правильным решением. За три года он доказал свою эффективность.

Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" пишет на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Указ Президента продлить запрет российских соцсетей в Украине, впервые внедренный моей командой три года назад, считаю правильным.

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Но странно, почему тянули до последнего дня? Что выжидал Офис Президента и почему медлил - вопрос открыт.

Верховная Рада в такой ситуации должна сказать свое слово. Я благодарен народным депутатам своей и других фракций, которые созвали внеочередное заседание и голосованием выразили принципиальную политическую позицию.

Запрет соцсетей страны-агрессора за три года доказал свою эффективность. По данным Интернет-ассоциации Украины, доля украинских интернет-пользователей, которые ежедневно посещают "ВКонтакте", упала с 54% до 10%. За тот же период ежедневная доля украинских посетителей "Одноклассники" снизилась с 35% до 10%.

Это в значительной степени лишает Россию одного из ключевых инструментов в гибридной войне против Украины, уменьшает возможность инфильтрации идей "русского мира" и промывания мозгов российской пропагандой. А также уменьшает возможность сбора персональных данных и наносит удар по работе российских спецслужб.

Показательно, что пятая колонна в лице ОПЗЖ голосовала против. Тем более значит, запрет российских соцсетей - хорошее дело для Украины".