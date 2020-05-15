Запрет российских соцсетей лишает страну-агрессора одного из инструментов в гибридной войне против Украины, - Порошенко
Продолжение запрета российских соцсетей, который впервые ввел пятый Президент Украины Петр Порошенко, является правильным решением. За три года он доказал свою эффективность.
Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" пишет на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Указ Президента продлить запрет российских соцсетей в Украине, впервые внедренный моей командой три года назад, считаю правильным.
Но странно, почему тянули до последнего дня? Что выжидал Офис Президента и почему медлил - вопрос открыт.
Верховная Рада в такой ситуации должна сказать свое слово. Я благодарен народным депутатам своей и других фракций, которые созвали внеочередное заседание и голосованием выразили принципиальную политическую позицию.
Запрет соцсетей страны-агрессора за три года доказал свою эффективность. По данным Интернет-ассоциации Украины, доля украинских интернет-пользователей, которые ежедневно посещают "ВКонтакте", упала с 54% до 10%. За тот же период ежедневная доля украинских посетителей "Одноклассники" снизилась с 35% до 10%.
Это в значительной степени лишает Россию одного из ключевых инструментов в гибридной войне против Украины, уменьшает возможность инфильтрации идей "русского мира" и промывания мозгов российской пропагандой. А также уменьшает возможность сбора персональных данных и наносит удар по работе российских спецслужб.
Показательно, что пятая колонна в лице ОПЗЖ голосовала против. Тем более значит, запрет российских соцсетей - хорошее дело для Украины".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ті хто продовжують користуватися цім непотребом так само пхають пальці до розеток і не розуміють де це може вибухнути.
тебе злити у спам ? )
Я вижу всякое в инете, в магазине вижу водку и сигареты , вижу нариков и бомжей,вижу всяких свидетелей иеговых, люди,жирные, как свиньи,вижу всяких политологов переводящих с украинского на украинский, ну чтоб правильно народ понимал, но при этом на меня это никак не влияет. Всё правильно . Закрывайте.Это безопасней. Видимо народ ещё долго придётся кодировать, как алкашей.
При желании его обойти можно,как два пальца
обоссать.Кто заходил раньше и сейчас заходят без проблем.
Народу - мову, веру (которая и так его)
Себе - ресурсы, финансовые потоки.
АЛе.
Тоді всі "Схеми' по дерибану -теж його 'заслуга'.
Логічно,порохоботи?
Як ти думаєш, якби серед ініціаторів, пробивних була би фракція ЄС - вдалося би зібрати 150+ підписів для проведення позачергової сесії, чи включення питання до порядку денного? З огляду на те, що зажопи та інші прокасапські "позафракційні", на відмінну від проблеми страхування лікарів - категорично всі "проти"? Згадаєш висер агрохімії по лікарям?
Проститутка дає поради як бути чесною.
https://lb.ua/news/2020/05/15/457569_zelenskiy_vvel_deystvie_reshenie.html
Из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются семь позиций, из списка юридических лиц - одна:
Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за т.н. "выборами ЛНР/
ДНР")
Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")ООО "НПО Изолятор" (Славянск)
Карен Григорян (гражданин России)
Из списка юрлиц, введенного в действие указом №176, исключается 10 позиций:
Rock Ranch Properties S.A. (Панама)
Powerful Choice Tech Ltd (БВО)
Global Games Ltd (Белиз)
Novastar Group Ltd (Белиз)
Gordon Solution Ltd (БВО)
Hungarian silicones (Венгрия)
ООО "Кремнийполимер" (Бровары)
ООО "ТД Лакмар" (Киев)
ООО "Корона-2000" (Киев)
ООО "ФОСАГРО-Украина"
Бутусов, оставайтесь лучше над процессом.
"Одно радует, что на этих кацапсячих ресурсах в разы стало меньше..."
Откуда знаете?
Это поразительное помрачение к 2019 году осознали каждые двое из троих голосовавших за Порошенко в 2014. Именно 15% после 54% ярчайшее этому свидетельство.
Аксіома Ескобара -див. вище...
Переважна більшість користувачів ні про ніякі обхідні шляхи не знає, тому заборона рашистского інетного сміття, заборона та поступове витіснення москальського сатанату РПЦ-КДБ з України в якому українців перетворюють на хАхлів-малороссів - це тільки на користь і абсолютно вірні кроки.