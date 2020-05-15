Словения первой в Европе объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране

Словения стала первой европейской страной, которая объявила о прекращении эпидемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет Reuters.

Такое решение было принято после того, как власти подтверждали в течение последних двух недель менее семи новых случаев COVID-19.

Теперь люди, прибывающие в Словению из других стран Евросоюза, не будут обязаны проходить карантин в течение как минимум семи дней, как это было с начала апреля. Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС при некоторых исключениях, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы. Въезжать в страну иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему будет запрещено.

Кроме того, некоторые меры, такие как финансовая помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, истекут в конце мая.

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Напомним, эпидемию коронавируса в Словении объявили 12 марта. По состоянию на утро 15 мая в стране 1 464 случая заражения коронавирусом. За все время от болезни умерли 103 человека, излечились - 267.

Ранее сообщалось, что Словения начнет выходит из карантина 20 апреля. С этого дня в стране начали работать магазины строительных материалов, специализированные магазины по продаже автомобилей и велосипедов, химчистки и некоторые ремонтные мастерские. Также доступны услуги на открытом воздухе, такие как садоводство, фасадные работы, а также личный подбор товаров или продуктов питания в местах сбора с минимальным контактом с потребителями.