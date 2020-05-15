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Новости Коронавирус и карантин
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Словения первой в Европе объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране

Словения первой в Европе объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране

Словения стала первой европейской страной, которая объявила о прекращении эпидемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет Reuters.

Такое решение было принято после того, как власти подтверждали в течение последних двух недель менее семи новых случаев COVID-19.

Теперь люди, прибывающие в Словению из других стран Евросоюза, не будут обязаны проходить карантин в течение как минимум семи дней, как это было с начала апреля. Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС при некоторых исключениях, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы. Въезжать в страну иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему будет запрещено.

Кроме того, некоторые меры, такие как финансовая помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, истекут в конце мая.

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Напомним, эпидемию коронавируса в Словении объявили 12 марта. По состоянию на утро 15 мая в стране 1 464 случая заражения коронавирусом. За все время от болезни умерли 103 человека, излечились - 267.

Ранее сообщалось, что Словения начнет выходит из карантина 20 апреля. С этого дня в стране начали работать магазины строительных материалов, специализированные магазины по продаже автомобилей и велосипедов, химчистки и некоторые ремонтные мастерские. Также доступны услуги на открытом воздухе, такие как садоводство, фасадные работы, а также личный подбор товаров или продуктов питания в местах сбора с минимальным контактом с потребителями.

карантин (16729) Словения (153) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Какая красивая страна Словения
И аккуратная . АВСТРИЙСКАЯ ВЫУЧКА
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15.05.2020 08:39 Ответить
+4
Не всівм подобається жити в бурхливому вуличному сортирі, як московитам.
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15.05.2020 10:28 Ответить
+3
не верю. просто у них курорты.
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15.05.2020 08:38 Ответить
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не верю. просто у них курорты.
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15.05.2020 08:38 Ответить
Які?
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15.05.2020 08:55 Ответить
там выход к Адриатическому морю. Курорты не такие раскрученные, как хорватский Дубровник, но в последнее время набирающие оборот. https://www.turne.com.ua/countries/sloveniya/resort курорты Словении
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15.05.2020 09:25 Ответить
Словенія дорога країна.
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15.05.2020 10:26 Ответить
ну так и турист туда едет денежный. вернее, ехал
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15.05.2020 10:29 Ответить
Сижу как-то ночью в ресторанчике на одном таком словенском курорте, проездом из Италии в Хорватию. Подходит к владельцу некий тип с кралей и по-русски с вставкой неких английских слов требует поесть. Пришлось помочь с заказом. Оказалось - подмосковный ГРУшник в отставке. Пришлось провести беседу.
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15.05.2020 11:55 Ответить
Ne tak mnogo po sravneniju s Horvatiej.
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15.05.2020 08:55 Ответить
От от, там тих курортів кіт наплакав.
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15.05.2020 08:58 Ответить
и никакого крымнаша с хорватией и Трст-наша с италией (итальянский Триест был словенским), прикинь.
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15.05.2020 09:25 Ответить
Є там претензії, у Чорногорії з хорватами за якусь скелю.
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15.05.2020 10:25 Ответить
Какая красивая страна Словения
И аккуратная . АВСТРИЙСКАЯ ВЫУЧКА
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15.05.2020 08:39 Ответить
Ще б дороги поробили красиві..
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15.05.2020 09:34 Ответить
пора спешить начинать курортный сезон.. пока итальянцы болеют.. на очереди Хорватия и Черногория.. заработают бешенные деньги
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15.05.2020 08:46 Ответить
а ты за белых али за красных?
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15.05.2020 08:48 Ответить
ты с тремя Н "бешеные" пиши"...для убедительности
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15.05.2020 09:07 Ответить
где там ВОЗ почему спит? а Словения готова ко второй волне к осени?- ВОЗ предупреждает!!! а то расслабились
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15.05.2020 08:51 Ответить
Рисковые ребята. Снялись с карантина посреди заразных Италий, Австрий и Сербий.
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15.05.2020 08:54 Ответить
Не всівм подобається жити в бурхливому вуличному сортирі, як московитам.
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15.05.2020 10:28 Ответить
Так они там не живут,все в Германии на зароботках,им похер.
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15.05.2020 09:52 Ответить
Товарищ прапорщик остановите поезд
- поезд стой, раз два

Евро БССР
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15.05.2020 10:08 Ответить
Надо было родиться в Словении, там живут и властвуют люди, которые заботятся о гражданах своей страны.
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15.05.2020 13:28 Ответить
Ну, не все словены так думали о властвовавших там пост-коммуняках, когда я там бы в первый раз лет 20 назад. Сейчас не в курсе. Уровень жизни и ВНП на душу населения всегда был самый высокий из стран восточной европы.
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16.05.2020 11:35 Ответить
 
 