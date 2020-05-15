РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7435 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 000 41

Минздрав о малом количестве тестов на COVID-19 по сравнению с другими странами: Возможно, они в статистику включают измерение температуры и быстрые тесты

Минздрав о малом количестве тестов на COVID-19 по сравнению с другими странами: Возможно, они в статистику включают измерение температуры и быстрые тесты

Замминистра здравоохранения Светлана Шаталова считает, что небольшое по сравнению с другими европейскими странами количество проводимых в Украине тестов на коронавирус COVID-19 объясняется тем, что, возможно, в других странах тестированием на COVID-19 считают измерение температуры или быстрые тесты.

Об этом замминистра заявила в эфире телеканала Наш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

На вопрос, почему Украина меньше всех в Европе тестирует на коронавирус, в частности меньше Польши, Беларуси и России, Шаталова ответила: "Сравнить статистику — это сравнить что с чем? Знаем ли мы, что входит в статистику тех стран, о которых вы сказали? Возможно, они в свою статистику включают просто измерение температуры, быстрые уфа-тесты, еще что-то...".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о расширенном тестировании на коронавирус передан на подпись Зеленскому

Замминистра отметила, что Украина дает статистику исключительно по ПЦР-тестированию. "Кто говорит, что в Польше только данные по ПЦР-тестам попадают в статистику? Что туда не попадают быстрые тесты или что-то еще?" - сказала Шаталова.

Согласно данным проекта worldometers, который оперирует официальной информацией, на сегодняшний день, в Украине всего проведено 202 495 теста на COVID-19, 4 630 — на миллион населения. В Польше — всего 554 357, на миллион населения — 14 647 тестов. В Беларуси — всего 308 156, на миллион населения — 32 611. В России — всего 6 188 102, на миллион населения — 42 403 теста.

Как минимум, относительно Польши речь идет именно о тестировании на COVID-19, а не об измерении температуры или быстрых тестах, о чем сказала Шаталова. Численность населения Польши — 37,97 млн человек. отмечает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество сделанных ПЦР-тестов на коронавирус за сутки в Украине превысило 8 тысяч, - Степанов

К примеру, в Израиле, который сопоставим с Украиной по количеству заражений, сделали всего 485 922 теста на COVID-19, 56 140 — на миллион населения. При этом численность населения в Израиле — 8,8 млн.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4907) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шаталова Светлана (20)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Це просто фантастична відмовка! Цікаво подивитись на ті іноземні градусники які можуть виявляти КОВІД!
показать весь комментарий
15.05.2020 08:51 Ответить
+5
Іноді краще жувати...
показать весь комментарий
15.05.2020 08:49 Ответить
+5
Той випадок ,коли в медицину приходить 95-й квартал.
показать весь комментарий
15.05.2020 09:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да кому оно надо тестировать всех подряд!
показать весь комментарий
15.05.2020 08:46 Ответить
Тем, кто на этом сможет заработать. Ваш Капитан Очевидность
показать весь комментарий
15.05.2020 08:47 Ответить
спасибо, кэп!
показать весь комментарий
15.05.2020 08:49 Ответить
Іноді краще жувати...
показать весь комментарий
15.05.2020 08:49 Ответить
Це просто фантастична відмовка! Цікаво подивитись на ті іноземні градусники які можуть виявляти КОВІД!
показать весь комментарий
15.05.2020 08:51 Ответить
Это идиотская отговорка! Поскольку в статистику измерение температуры не включает НИКТО, а "быстрые тесты" (экспресс тесты) в статистику включают все включая Украину!!!
Достаточно вспомнить начало "карантина" в Украине когда ПЦР тестов еще не было, а статистика протестированных уже была!
показать весь комментарий
15.05.2020 09:38 Ответить
PS Подозреваю, что идея включать в статистику измерение температуры, как раз и зародилась в нашем Минзраве, но потом ее видимо решили откинуть, побоявшись быть пойманными, а вместо этого, они решили ляпнуть, что это мол все остальные включают а мы мол самые честные...такая отмазка менее паливная (отдельные люди посмеются и на этом палево закончится)
показать весь комментарий
15.05.2020 09:42 Ответить
ЗЕдебилы они тестируют , а не всякие от мазки лепят
показать весь комментарий
15.05.2020 08:51 Ответить
Якби КОВІДу не було його точно треба було б винайти, бо кількість зєбільних дурнів в Україні вже перевищує критичну межу виживання країни.
показать весь комментарий
15.05.2020 08:53 Ответить
возможно)))) а возможно и нет...
а вы поспрашивайте, кто и что включает в статистику, а кто экономит на спичках
если увеличить количество проводимых тестов (а значит и лабораторий по их обработке) то картина маслом будет совсем другая...печальная... но если придерживаться теории о мировом заговоре и отрицать ибо сам не болен...то картина более менее.... шашлычная ))))
показать весь комментарий
15.05.2020 08:55 Ответить
Звідки вони цих дегенератів понабирали.
показать весь комментарий
15.05.2020 08:56 Ответить
квартал 95
показать весь комментарий
15.05.2020 09:02 Ответить
тот самый случай, когда не смотрел Квартал 95 и не собирался, а они приперлись во власть всем скопом и теперь вынужден смотреть на эти рожи и видеть в их глазах туман вместо интеллекта.
показать весь комментарий
15.05.2020 10:24 Ответить
Той випадок ,коли в медицину приходить 95-й квартал.
показать весь комментарий
15.05.2020 09:00 Ответить
Не совсем по теме, но паралель просматривается. Недавно тут на форуме пытался рассказать о помощи при укусе клеща, но только зря потратил время. Так вот рассказываю """""знатокам """"" свежайшую историю.Потерял бдительность и подцепил опять клеща. Звоню врачам инфекционистам проконсультироваться о ПРОФИЛАКТИКЕ. Общаться со мной они вынуждены потому как я далеко не рядовой пациент. Результат бесед : " ЗАБОЛЕЕТЕ-ТОГДА ПРИХОДИТЕ" Такая же фигня и с вирусом. Медицина у нас вроде есть , а по факту она только в Феофании. Отсюда и сомнительные данные о заболевших.
показать весь комментарий
15.05.2020 09:01 Ответить
Своєчасно виявлений кліщ це гуд, я з кота трьох за тиждень зняв.
показать весь комментарий
15.05.2020 09:03 Ответить
Если он заразный , то это уже не СВОЕЧАСНО. Пить боржоми уже поздно. Котам клещ не очень опасен , а собакам породистым почти смертельно.
показать весь комментарий
15.05.2020 09:06 Ответить
так а есть профилактика? и от чего именно - боррелиоза, энцефалита?
показать весь комментарий
15.05.2020 09:13 Ответить
У нас ничего нет а вообще есть-доксициклин или лучше бицелин-5 от боррелиоза , а от энцефалита сыворотка , она дорогая и есть ли у нас вообще я не знаю
показать весь комментарий
15.05.2020 09:42 Ответить
Найдите в интернете протокол профилактики при укусе клеща (кацапский )-там много чего.
показать весь комментарий
15.05.2020 09:46 Ответить
пишуть, що через 10 днів треба робити ПЦР тест, а через два тижні на антитіла і за наявності - лікуватися. також, якщо здати кліща на аналіз і у нього виявлено бареліоз або енцефаліт - теж можна починати лікуватись.
показать весь комментарий
15.05.2020 10:26 Ответить
Если министерство использует слово "возможно", то, возможно, министерство не нужно
показать весь комментарий
15.05.2020 09:05 Ответить
Ідіоти,блін...
показать весь комментарий
15.05.2020 09:05 Ответить
Так и скажите - грошей нема, просрали. Нема чим платить санитарам и на тесты не хватае. Купили непотреб падишевке, для отмазки.
показать весь комментарий
15.05.2020 09:06 Ответить
Что происходит в медицине я хорошо осведомлен : там полная жопа.
показать весь комментарий
15.05.2020 09:09 Ответить
МОЗ про малу кількість тестів на COVID-19 порівняно з іншими країнами: Можливо, вони в статистику вносять вимірювання температури та швидкі тести - Цензор.НЕТ 8440
показать весь комментарий
15.05.2020 09:18 Ответить
Да мне тоже не верится в количество тестов в РФ. И это при том, что там тестирование делают в одном месте в стране - в Векторе в Новосибирске . Как-то не верится .
показать весь комментарий
15.05.2020 09:26 Ответить
точно вже відомо про сттистик 7 разів краще ніж в Німеччині щодо смертності -там мало того що просто не враховують цілі "закриті" міста ,******* "старі " результати ,то ще й не вписують тих хто мав наприклад,хроніку,а ковід 'прискорив процес"
показать весь комментарий
15.05.2020 10:39 Ответить
Возможно, они в свою статистику включают просто измерение температуры, быстрые уфа-тесты, еще ЧТО-ТО...
Ага, а также анализ мочи, кала и осмотр на педикулез.
показать весь комментарий
15.05.2020 09:43 Ответить
Врачи сами скрывают случаи, потому как больницу на карантин со всеми вытекающими последствиями
показать весь комментарий
15.05.2020 09:49 Ответить
ні .зараз є протилежна тендеція після появи доплат за Ковід
показать весь комментарий
15.05.2020 10:45 Ответить
я думаю что анализы на наличие педикулёза более точно отображают состояние дел в медицине с коронавирусом чем ПЦР тесты.
показать весь комментарий
15.05.2020 10:20 Ответить
малый охват тестами не беда, все равно динамика отслеживается, главное - своевременная госпитализация подозреваемых и правильная статистика смертей, чтоб были посмертно проверены все с легочными болезнями.
показать весь комментарий
15.05.2020 10:06 Ответить
Тю,да как кацы по 1 евро на Aliexpress закупите и тестируйте.У них вон смертность ниже чем Германии,с лучшей медициной в мире.
показать весь комментарий
15.05.2020 10:10 Ответить
в 6 разів якщо рахувати по смертності від кількості населення
про тещо епідемія в німеччині розпочалась раніше як В Мордорі -не повірю.
показать весь комментарий
15.05.2020 10:43 Ответить
Лозунг дня: - Сегодня в ******* полная жопа!!!
Вместо ******* можно уверенно подставлять здравоохранение, дороги и транспорт, законотворчество, экономическое развитие, космическая отрасль, спортивные достижения, политическая ситуация, права человека, сельское хозяйство и так далее.
Не ошибётесь.
показать весь комментарий
15.05.2020 10:18 Ответить
Степанов випустив Шаталову щоби збрехати..
бо це точно щодо рашки і білорусі-там рахують всі тести(про вим. температури-тупий пі..ьож)
показать весь комментарий
15.05.2020 10:35 Ответить
Сама призналась что это всё напёрстки..
показать весь комментарий
15.05.2020 10:37 Ответить
Решение о начале поэтапного выхода из эпидемии принимается на фоне когда ни один из реальных показателей не демонстрирует достоверных положительных изменений. Ключевые сигнальные показатели смертность\смертность от пневмонии продолжают рост. Сигнальные показатели по коечному фонду показывают стремительное сокращение общего свободного фонда. Общий фонд аппаратов искусственной вентиляции легких задействован на 89%. Учитывая особенности технологического цикла работы аппаратов - это полная задействованность. Диагностирование и раннее выявление случаев заболевания организационно полностью провалено. Лабораторная база Украины не способна дать более чем 5 тысяч результатов ПЦР-тестов в сутки. МОЗ Украины занимается шулерским манипулированием данных выдавая за проведение анализов тестирование низкокачественными китайскими тестами уровень неопределенности которых достигает 80%. Все это означает, что решение о выходе из карантина есть решение чисто политическое и экономическое и до конца не продуманное. Исходя из расчетов циклов реинфицирования, в таких условиях Украину ждет новая волна эпидемии в середине-конце июня.
показать весь комментарий
15.05.2020 11:03 Ответить
Перепсувався з різними людьми з різних країн, то там деякі по три рази вже тест проходили.
показать весь комментарий
15.05.2020 11:05 Ответить
 
 