Минздрав о малом количестве тестов на COVID-19 по сравнению с другими странами: Возможно, они в статистику включают измерение температуры и быстрые тесты
Замминистра здравоохранения Светлана Шаталова считает, что небольшое по сравнению с другими европейскими странами количество проводимых в Украине тестов на коронавирус COVID-19 объясняется тем, что, возможно, в других странах тестированием на COVID-19 считают измерение температуры или быстрые тесты.
Об этом замминистра заявила в эфире телеканала Наш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
На вопрос, почему Украина меньше всех в Европе тестирует на коронавирус, в частности меньше Польши, Беларуси и России, Шаталова ответила: "Сравнить статистику — это сравнить что с чем? Знаем ли мы, что входит в статистику тех стран, о которых вы сказали? Возможно, они в свою статистику включают просто измерение температуры, быстрые уфа-тесты, еще что-то...".
Замминистра отметила, что Украина дает статистику исключительно по ПЦР-тестированию. "Кто говорит, что в Польше только данные по ПЦР-тестам попадают в статистику? Что туда не попадают быстрые тесты или что-то еще?" - сказала Шаталова.
Согласно данным проекта worldometers, который оперирует официальной информацией, на сегодняшний день, в Украине всего проведено 202 495 теста на COVID-19, 4 630 — на миллион населения. В Польше — всего 554 357, на миллион населения — 14 647 тестов. В Беларуси — всего 308 156, на миллион населения — 32 611. В России — всего 6 188 102, на миллион населения — 42 403 теста.
Как минимум, относительно Польши речь идет именно о тестировании на COVID-19, а не об измерении температуры или быстрых тестах, о чем сказала Шаталова. Численность населения Польши — 37,97 млн человек. отмечает издание.
К примеру, в Израиле, который сопоставим с Украиной по количеству заражений, сделали всего 485 922 теста на COVID-19, 56 140 — на миллион населения. При этом численность населения в Израиле — 8,8 млн.
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Достаточно вспомнить начало "карантина" в Украине когда ПЦР тестов еще не было, а статистика протестированных уже была!
а вы поспрашивайте, кто и что включает в статистику, а кто экономит на спичках
если увеличить количество проводимых тестов (а значит и лабораторий по их обработке) то картина маслом будет совсем другая...печальная... но если придерживаться теории о мировом заговоре и отрицать ибо сам не болен...то картина более менее.... шашлычная ))))
Ага, а также анализ мочи, кала и осмотр на педикулез.
про тещо епідемія в німеччині розпочалась раніше як В Мордорі -не повірю.
Вместо ******* можно уверенно подставлять здравоохранение, дороги и транспорт, законотворчество, экономическое развитие, космическая отрасль, спортивные достижения, политическая ситуация, права человека, сельское хозяйство и так далее.
Не ошибётесь.
бо це точно щодо рашки і білорусі-там рахують всі тести(про вим. температури-тупий пі..ьож)