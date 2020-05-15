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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв коронавируса в мире превысило 302,4 тыс. человек, заболели более 4,4 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв коронавируса в мире превысило 302,4 тыс. человек, заболели более 4,4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 мая в мире зарегистрировали 4 443 986 (4 347 921 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 302 462 (297 220 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 85 906, заболевших - 1 417 889.

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 252 245 человек, количество смертей - 2 305.

По числу зараженных Великобритания поднялась на третье место - 234 440 случаев, при этом умерли уже 33 693 человек.

Испания сообщает о 229 540 случаях COVID-19, 27 321 человек умерли.

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В Италии зафиксировано 223 096 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 31 368 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

Во Франции умерли 27 428 человека, в Германии - 7 884, в Иране - 6 854, в Турции - 3 952, в Бельгии - 8 903, в Нидерландах - 5 609, Канаде - 5 592.

В Беларуси число зараженных достигло 26 772 человек, из которых 151 умерли, в Польше - 17 615, умерли - 883; в Молдове - 5 553, умерли - 194; в Венгрии - 3 417, умерли - 442; в Румынии - 16 247, умерли - 1 053; в Словакии - 1 477, умерли - 27.

Напомним, в Украине на утро 13 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек.

Число жертв коронавируса в мире превысило 302,4 тыс. человек, заболели более 4,4 млн 01

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Журнашлюхи! Очень мало АДА в статье и заголовке. Ну прям мизер. Вы на хайпе можете работать в позитиве? Математика людей которые продолжают болеть и уже выздоровели - позитивная инфа. Нафига вы жжете адом инфу? Вы психические растройства у нарида лечить будете?
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15.05.2020 09:15 Ответить
+1
Китай тихо смеется
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15.05.2020 08:59 Ответить
+1
Господа нехорошие, а вы ведь нагло мухлюете: вы отождествляете "с коронавиусом" с "от коронавируса".
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15.05.2020 09:00 Ответить
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Китай тихо смеется
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15.05.2020 08:59 Ответить
...некоторые страны (в том числе и Япония, и Корея) начали выводить свои производства из Китая. Поскольку пандемия коронавируса нарушает цепочки поставок между основными торговыми партнерами.
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15.05.2020 09:26 Ответить
Господа нехорошие, а вы ведь нагло мухлюете: вы отождествляете "с коронавиусом" с "от коронавируса".
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15.05.2020 09:00 Ответить
Получается, что вы не дружите с математикой, раз ошибаетесь в рассчетах на порядок.
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15.05.2020 09:36 Ответить
0,3 млн/4,4 млн * 100% = 6,8% смертности - это чуть БОЛЬШЕ 1%.
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15.05.2020 09:44 Ответить
смертность - количество летальных исходов на 100 000 населения. не?
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15.05.2020 09:49 Ответить
Смертность от болезни - это отношение числа летальных исходов к общему числу переболевших.
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15.05.2020 09:53 Ответить
не-а! это ты только что дал определение летальности.
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15.05.2020 09:54 Ответить
А что ж Вы этого деятеля в начале ветки не поправили?
https://censor.net/ua/user/45934

Получается смертность меньше 1 % от заболевших...https://censor.net/ua/comments/locate/3195715/019214f1-0a92-706a-9562-4b055b6cec51
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15.05.2020 11:35 Ответить
Ой, он уже метафизически дематериализовался...
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15.05.2020 11:37 Ответить
У кацапов мало дохлых -- непорядок . нужно исправляться
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15.05.2020 09:13 Ответить
При одинаковом количестве заболевших у них смертность в десять раз ниже, чем в Британии, Италии или Испании.
Есть, конечно, и объективные причины, у нас с поляками тоже больных одинаково, а умерших в полтора раза меньше, потому, шо наши в таком возрасте уже от других болезней умерли.

Но даже с учётом такого фактора - реально в Рашке не 2 тысячи, а около 20 тысяч умерших.
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15.05.2020 10:28 Ответить
Журнашлюхи! Очень мало АДА в статье и заголовке. Ну прям мизер. Вы на хайпе можете работать в позитиве? Математика людей которые продолжают болеть и уже выздоровели - позитивная инфа. Нафига вы жжете адом инфу? Вы психические растройства у нарида лечить будете?
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15.05.2020 09:15 Ответить
на то они и журнашлюхи - за что платят, то и танцуют.
более точное определение - журнашлюхи-копипастеры...
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15.05.2020 09:42 Ответить
 
 