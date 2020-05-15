Число жертв коронавируса в мире превысило 302,4 тыс. человек, заболели более 4,4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 мая в мире зарегистрировали 4 443 986 (4 347 921 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 302 462 (297 220 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 85 906, заболевших - 1 417 889.

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 252 245 человек, количество смертей - 2 305.

По числу зараженных Великобритания поднялась на третье место - 234 440 случаев, при этом умерли уже 33 693 человек.

Испания сообщает о 229 540 случаях COVID-19, 27 321 человек умерли.

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В Италии зафиксировано 223 096 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 31 368 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

Во Франции умерли 27 428 человека, в Германии - 7 884, в Иране - 6 854, в Турции - 3 952, в Бельгии - 8 903, в Нидерландах - 5 609, Канаде - 5 592.

В Беларуси число зараженных достигло 26 772 человек, из которых 151 умерли, в Польше - 17 615, умерли - 883; в Молдове - 5 553, умерли - 194; в Венгрии - 3 417, умерли - 442; в Румынии - 16 247, умерли - 1 053; в Словакии - 1 477, умерли - 27.

Напомним, в Украине на утро 13 мая зафиксированы 422 новых случая COVID-19: всего - 16 847, летальных - 456, выздоровели 4 143 человек.