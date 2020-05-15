На утро 15 мая зафиксированы 483 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 17 330, летальных - 476, выздоровели 4 473 человека

В Украине за сутки зафиксировали 483 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 330 человек.

Об этом сообщает информационная система СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 17 330 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 476 умерли (20 за минувшие сутки), 4 473 выздоровели. При этом за минувшие сутки выздоровели 330 человек.

Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 381 человек, что на 133 человека больше, чем днем ранее.

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Больше всего за минувшие сутки случаев коронавирусной болезни выявили в Черновицкой области (83 случая), Киеве (56 случаев), Волынской области (47 случаев), Харьковской области (44 случая) и Львовской области (38 случаев).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 674 случая;

Волынская область - 582 случая;

Днепропетровская область - 791 случай;

Донецкая область - 121 случай;

Житомирская область - 538 случаев;

Закарпатская область - 816 случаев;

Запорожская область - 356 случаев;

Ивано-Франковская область - 1188 случаев;

Кировоградская область - 437 случаев;

м. Киев - 2068 случаев;

Киевская область - 1094 случая;

Львовская область - 942 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 228 случаев;

Одесская область - 712 случаев;

Полтавская область - 257 случаев;

Ривненская область - 1074 случая;

Сумская область - 158 случаев;

Тернопольская область - 1060 случаев;

Харьковская область - 757 случаев;

Херсонская область - 167 случаев;

Хмельницкая область - 222 случая;

Черновицкая область - 2600 случаев;

Черкасская область - 350 случаев;

Черниговская область - 96 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 г. в Центр поступили 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 43842 сообщения о подозрении на COVID-19.











