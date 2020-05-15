На утро 15 мая зафиксированы 483 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 17 330, летальных - 476, выздоровели 4 473 человека
В Украине за сутки зафиксировали 483 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 330 человек.
Об этом сообщает информационная система СНБО, передает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 17 330 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 476 умерли (20 за минувшие сутки), 4 473 выздоровели. При этом за минувшие сутки выздоровели 330 человек.
Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 381 человек, что на 133 человека больше, чем днем ранее.
Больше всего за минувшие сутки случаев коронавирусной болезни выявили в Черновицкой области (83 случая), Киеве (56 случаев), Волынской области (47 случаев), Харьковской области (44 случая) и Львовской области (38 случаев).
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 674 случая;
Волынская область - 582 случая;
Днепропетровская область - 791 случай;
Донецкая область - 121 случай;
Житомирская область - 538 случаев;
Закарпатская область - 816 случаев;
Запорожская область - 356 случаев;
Ивано-Франковская область - 1188 случаев;
Кировоградская область - 437 случаев;
м. Киев - 2068 случаев;
Киевская область - 1094 случая;
Львовская область - 942 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 228 случаев;
Одесская область - 712 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ривненская область - 1074 случая;
Сумская область - 158 случаев;
Тернопольская область - 1060 случаев;
Харьковская область - 757 случаев;
Херсонская область - 167 случаев;
Хмельницкая область - 222 случая;
Черновицкая область - 2600 случаев;
Черкасская область - 350 случаев;
Черниговская область - 96 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 г. в Центр поступили 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 43842 сообщения о подозрении на COVID-19.
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https://officelife.media/news/15998-every-third-able-bodied-belarus-may-lose-their-jobs-due-to-coronavirus/
https://www.google.com/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN22R02B
Коли пацієнти з COVID-19 потрапляють у проблемні лікарні, деяким лікарям і медсестрам доводиться купувати своє власне захисне спорядження або використовувати імпровізоване обладнання.
Багато з них хворіють: медичні працівники становлять близько п'ятої частини всіх хворих на коронавірус в Україні.
"Моя душа плаче!", - нарікає анестезіолог в головній лікарні Чернівців Микола Шарахлицкий, очищаючи захисний костюм: "Ми відчуваємо нестачу медичного обладнання та засобів захисту, і в результаті ми всі заражаємося".
https://tsn.ua/coronavirus/roztin-na-vulici-ta-perepovneni-palati-ap-pokazali-yak-zhive-likarnya-u-chernivcyah-v-chas-pandemiyi-1546044.html
https://trubyna.org.ua/novyny/na-zakarpatti-zakryly-ofitsiinu-statystyku-shchodo-chyselnosti-naselennia-ta-kilkosti-zhyvonarodzhenykh-i-pomerlykh-dokument/
Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, який досліджує також зразки на Ковід-19 методом ПЛР, потребує допомоги благодійників. Зараз у лабораторії закладу всього одне робоче місце. Для проведення більшої кількості лабораторних досліджень необхідно придбати Ламінарну шафу 2 класу біозахисту.
І це одне робоче місце на всю Закарпатську область.
Пане ЗЕ,якого хрена ви робили два рази за місяць у нашій області?А біду із коронавірусом звалюєте на плечі благодійників в той час коли заправка літака тільки в одну сторону обходиться в 5-6 таких шаф.
https://med.obozrevatel.com/pulmonology/v-ssha-razrabotali-vaktsinu-ot-koronavirusa-v-tabletkah-gotovyatsya-ispyitaniya-na-lyudyah.htm?_ga=2.34323937.1785806357.1588756248-111401458.1485467804
По логике, карантинные меры ослабили неоправданно - нет никакого спада.
Но благодаря карантину у нас достаточно небольшой приток заболевших и медучреждения пока справляются.
Самое время на радость упоротым свидетелям мирового заговора запустить метро и снять остальные ограничительные меры, тогда заразившихся в день будет тысячи, произойдет коллапс медицинкой системы и будет настоящий карантин как в Италии и Испании, когда станет абсолютно все и украинская экономика точно скопытится.
Весеннее обострение параноидального синдрома шизы
Ничего, скоро ленто тебя попустит
На кого око знову ти поклав?
Тобою, кажуть, Джонсон заразився
Й Мішустін ледь в кальсони не наклав.
Не допоможе золото халявне,
Зв*язки із Богом не канають тут.
Чи іудей ти, а чи православний-
Коли вже грішний - то чекай капут.
Якщо нема надій на Божу милість,
Багач ти, чи убогий - всеодно-
То, може, це і є та справедливість,
Яку ми всі шукаємо давно?
Для зелуп переконуватись завжди краще на власній дупі