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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 15 мая зафиксированы 483 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 17 330, летальных - 476, выздоровели 4 473 человека

На утро 15 мая зафиксированы 483 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 17 330, летальных - 476, выздоровели 4 473 человека

В Украине за сутки зафиксировали 483 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 330 человек.

Об этом сообщает информационная система СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 17 330 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 476 умерли (20 за минувшие сутки), 4 473 выздоровели. При этом за минувшие сутки выздоровели 330 человек.

Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 381 человек, что на 133 человека больше, чем днем ранее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 297,2 тыс.: только в США умерли 84,1 тыс. человек, в Британии - 33,2 тыс. и в Италии - 31,1 тыс.

Больше всего за минувшие сутки случаев коронавирусной болезни выявили в Черновицкой области (83 случая), Киеве (56 случаев), Волынской области (47 случаев), Харьковской области (44 случая) и Львовской области (38 случаев).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 674 случая;
Волынская область - 582 случая;
Днепропетровская область - 791 случай;
Донецкая область - 121 случай;
Житомирская область - 538 случаев;
Закарпатская область - 816 случаев;
Запорожская область - 356 случаев;
Ивано-Франковская область - 1188 случаев;
Кировоградская область - 437 случаев;
м. Киев - 2068 случаев;
Киевская область - 1094 случая;
Львовская область - 942 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 228 случаев;
Одесская область - 712 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ривненская область - 1074 случая;
Сумская область - 158 случаев;
Тернопольская область - 1060 случаев;
Харьковская область - 757 случаев;
Херсонская область - 167 случаев;
Хмельницкая область - 222 случая;
Черновицкая область - 2600 случаев;
Черкасская область - 350 случаев;
Черниговская область - 96 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 г. в Центр поступили 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 43842 сообщения о подозрении на COVID-19.

На утро 15 мая зафиксированы 483 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 17 330, летальных - 476, выздоровели 4 473 человека 01
На утро 15 мая зафиксированы 483 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 17 330, летальных - 476, выздоровели 4 473 человека 02
На утро 15 мая зафиксированы 483 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 17 330, летальных - 476, выздоровели 4 473 человека 03
На утро 15 мая зафиксированы 483 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 17 330, летальных - 476, выздоровели 4 473 человека 04
На утро 15 мая зафиксированы 483 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 17 330, летальных - 476, выздоровели 4 473 человека 05
На утро 15 мая зафиксированы 483 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 17 330, летальных - 476, выздоровели 4 473 человека 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Любая проблема, однажды появившись в Украине, остаётся здесь навсегда.
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15.05.2020 09:12 Ответить
+3
Из-за влияния коронавируса на экономику и бизнес Беларуси работу могут потерять до 1,3 млн белорусов, уровень безработицы уже к декабрю может вырасти до 30%. Таков самый пессимистичный сценарий, согласно которому экономическая ситуация в стране начнет улучшаться только к концу года. Эксперты рекомендуют государству принять срочные меры по поддержке бизнеса и населения.
https://officelife.media/news/15998-every-third-able-bodied-belarus-may-lose-their-jobs-due-to-coronavirus/
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15.05.2020 09:30 Ответить
+3
Бородьба української влади із коронавірусом.Лабораторія в Ужгороді потребує допомоги, щоб досліджувати більше зразків на COVID-19
Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, який досліджує також зразки на Ковід-19 методом ПЛР, потребує допомоги благодійників. Зараз у лабораторії закладу всього одне робоче місце. Для проведення більшої кількості лабораторних досліджень необхідно придбати Ламінарну шафу 2 класу біозахисту.

І це одне робоче місце на всю Закарпатську область.
Пане ЗЕ,якого хрена ви робили два рази за місяць у нашій області?А біду із коронавірусом звалюєте на плечі благодійників в той час коли заправка літака тільки в одну сторону обходиться в 5-6 таких шаф.
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15.05.2020 09:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Любая проблема, однажды появившись в Украине, остаётся здесь навсегда.
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15.05.2020 09:12 Ответить
У Білорусії те ж саме?
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15.05.2020 09:19 Ответить
Беларусь вышла на плато сказали сегодня и без убийства малого бизнеса и карантина
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15.05.2020 09:22 Ответить
Из-за влияния коронавируса на экономику и бизнес Беларуси работу могут потерять до 1,3 млн белорусов, уровень безработицы уже к декабрю может вырасти до 30%. Таков самый пессимистичный сценарий, согласно которому экономическая ситуация в стране начнет улучшаться только к концу года. Эксперты рекомендуют государству принять срочные меры по поддержке бизнеса и населения.
https://officelife.media/news/15998-every-third-able-bodied-belarus-may-lose-their-jobs-due-to-coronavirus/
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15.05.2020 09:30 Ответить
8 тис закритих випадків в Білорусі, 18 тис відкритих, яке плато?
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15.05.2020 10:06 Ответить
А тим часом у Європі:
https://www.google.com/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN22R02B
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15.05.2020 09:22 Ответить
А тим часом в Україні: РОЗТИН НА ВУЛИЦІ ТА ПЕРЕПОВНЕНІ ПАЛАТИ: AP ПОКАЗАЛИ, ЯК ЖИВЕ ЛІКАРНЯ У ЧЕРНІВЦЯХ В ЧАС ПАНДЕМІЇ

Коли пацієнти з COVID-19 потрапляють у проблемні лікарні, деяким лікарям і медсестрам доводиться купувати своє власне захисне спорядження або використовувати імпровізоване обладнання.
Багато з них хворіють: медичні працівники становлять близько п'ятої частини всіх хворих на коронавірус в Україні.
"Моя душа плаче!", - нарікає анестезіолог в головній лікарні Чернівців Микола Шарахлицкий, очищаючи захисний костюм: "Ми відчуваємо нестачу медичного обладнання та засобів захисту, і в результаті ми всі заражаємося".
https://tsn.ua/coronavirus/roztin-na-vulici-ta-perepovneni-palati-ap-pokazali-yak-zhive-likarnya-u-chernivcyah-v-chas-pandemiyi-1546044.html
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15.05.2020 12:07 Ответить
На утро 15 мая зафиксированы 483 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 17 330, летальных - 476, выздоровели 4 473 человек - Цензор.НЕТ 8477
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15.05.2020 09:13 Ответить
По данным той же ВОЗ в мире за год заболевает туберкулезом 10 млн. человек и 1.5 млн. умирает от него... тут тоже легкие и по сути смертность пока такая же, даже меньше, могу предположить что у больных туберкулезом шансы выжить от вирусняка значительно меньше, в общем вывод такой что нужны инфекционки дабы изолировать зараженных, а не закрывать лечебницы... И все будет хорошо.
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15.05.2020 09:21 Ответить
от сифилиса тоже можно умереть если его нелечить
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15.05.2020 11:28 Ответить
да тільки це наврядчи відбудеться за 10 діб
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15.05.2020 21:44 Ответить
Покритиковали вчера "правдивость" статистики и сразу с вчерашних "активных заразившихся" -22, вновь вернулось с значением " +" и стало +133. Судя по всему мы возвращаемся к сталинскому," не главное кто как голосует, главное кто как считает"... то же самое то продлеваем карантин, то каждый день что то отменяем. и анонсируем. Задерганная, некомпетентная, трусливая "власть". ( и чем дальше тем сильнее, и это не только последняя это началось с самого начала, с Кравчука)
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15.05.2020 09:23 Ответить
Обратно народ в ихний "ручной карантин"не загонят,никто угрозы если мы себя будем плохо вести боксера и Степашки не воспринимают
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15.05.2020 09:28 Ответить
Совок атакує Закарпаття....:

https://trubyna.org.ua/novyny/na-zakarpatti-zakryly-ofitsiinu-statystyku-shchodo-chyselnosti-naselennia-ta-kilkosti-zhyvonarodzhenykh-i-pomerlykh-dokument/
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15.05.2020 09:24 Ответить
Полное фиаско карантинов. Пока все не переболели толку ноль. Шведы и Беларусь оказались правы
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15.05.2020 09:27 Ответить
Бородьба української влади із коронавірусом.Лабораторія в Ужгороді потребує допомоги, щоб досліджувати більше зразків на COVID-19
Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, який досліджує також зразки на Ковід-19 методом ПЛР, потребує допомоги благодійників. Зараз у лабораторії закладу всього одне робоче місце. Для проведення більшої кількості лабораторних досліджень необхідно придбати Ламінарну шафу 2 класу біозахисту.

І це одне робоче місце на всю Закарпатську область.
Пане ЗЕ,якого хрена ви робили два рази за місяць у нашій області?А біду із коронавірусом звалюєте на плечі благодійників в той час коли заправка літака тільки в одну сторону обходиться в 5-6 таких шаф.
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15.05.2020 09:32 Ответить
він вам нічого не обіцяв - читайте його передвиборчу программу (якщо її взагалі можна такою назвати)
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15.05.2020 21:46 Ответить
Витя легитимный бьется головой о стену и страдает от того, что в конце 2013 г. ему на помощь не пришел какой-нибудь вирус чтобы зажать все права и свободы украинцев, а также исключить любые протестные движения.
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15.05.2020 09:54 Ответить
Пора уже МОЗу прекращать эти ежедневные "вести с полей". Эта примитивная страшилка уже даже на запуганных лохов перестала действовать. Даже штатные боты - пропагандисты вирусобесия, под натиском реальных фактов о всемирном лохотроне, потеряли свой боевой запал и почти исчезли из веток сайтов. Остались только жалобно скулящие лозунгами.
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15.05.2020 11:57 Ответить
Co-idiot?
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15.05.2020 21:46 Ответить
В США разработали вакцину от коронавируса в таблетках: готовятся испытания на людях

https://med.obozrevatel.com/pulmonology/v-ssha-razrabotali-vaktsinu-ot-koronavirusa-v-tabletkah-gotovyatsya-ispyitaniya-na-lyudyah.htm?_ga=2.34323937.1785806357.1588756248-111401458.1485467804
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15.05.2020 12:01 Ответить
Все вернулось на круги своя и опять пятихатка в день
По логике, карантинные меры ослабили неоправданно - нет никакого спада.
Но благодаря карантину у нас достаточно небольшой приток заболевших и медучреждения пока справляются.
Самое время на радость упоротым свидетелям мирового заговора запустить метро и снять остальные ограничительные меры, тогда заразившихся в день будет тысячи, произойдет коллапс медицинкой системы и будет настоящий карантин как в Италии и Испании, когда станет абсолютно все и украинская экономика точно скопытится.
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15.05.2020 12:36 Ответить
Наглядная демонстрация жалобно скулящего лозунгами.
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15.05.2020 13:50 Ответить
Ты болен, но не коронавирусом
Весеннее обострение параноидального синдрома шизы
Ничего, скоро ленто тебя попустит
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15.05.2020 14:29 Ответить
Ты еще раз подтвердил свой непроходящий параноидальный синдром коронавирусной шизы.
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15.05.2020 14:54 Ответить
Ну и что? Мы уже все им переболели, без симптомно. У кого то после аспирина температура спала и пошел на следующий день на работу, не заходя в больницу. А те кто в больницу шел, им давали парацетомол и витаминки и тоже отправляли домой. У меня вопрос- какого хрена развалили экономику и привычный ритм жизни?!
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15.05.2020 17:04 Ответить
Короновірус! А, щоб ти сказився,
На кого око знову ти поклав?
Тобою, кажуть, Джонсон заразився
Й Мішустін ледь в кальсони не наклав.
Не допоможе золото халявне,
Зв*язки із Богом не канають тут.
Чи іудей ти, а чи православний-
Коли вже грішний - то чекай капут.
Якщо нема надій на Божу милість,
Багач ти, чи убогий - всеодно-
То, може, це і є та справедливість,
Яку ми всі шукаємо давно?
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15.05.2020 14:38 Ответить
Приводите статистику заразившихся туберкулезом или новые случаи заболевания раком, их явно больше и они опаснее. Говорили что ковид заразен до беспредела, один заряжённый инфицирует 200 человек вокруг себя. Что это за хрень?! Что такое 400 заболевших на страну 40 млн. где многие и не переставали работать? От свиного гриппа в год больше умирает. Когда эта хрень закончится?
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15.05.2020 16:58 Ответить
1 заражає 2,5 чи 3,5 але точно не 200
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15.05.2020 21:48 Ответить
Та ладно ты вспомни ролики когда показывали как от дверных ручек заражаются 😂😁 по той логике уже должна была вся Украина десять раз заболеть 😂😁 ага один человек двоих троих? Но почему это все бессимптомные 😂 а жертвы короны это те кто делает по две-три онкооперации. Даже ниодного здорового врача не умерло в реальности. Уверен там были совсем другие причины смерти, но тест показал значит Ковид . Это же тэст. Тэст не может врать 😂😁 ну конечно бывает что тест в фрукте папая показывает корону) ну это не важно) для статистики пойдет.
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15.05.2020 23:15 Ответить
Ви не українофіли, ви - коронапсихи)
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16.05.2020 13:35 Ответить
Ти ******, а не українофіл
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17.05.2020 05:52 Ответить
що вже полизав і відчуваєш симптоми?
Для зелуп переконуватись завжди краще на власній дупі
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18.05.2020 07:01 Ответить
пейсда подкрадывается уверенно - скоро опять на тотальный карантин. Закупайтесь сральной бумагой заранее!
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15.05.2020 22:05 Ответить
 
 