За сутки на Львовщине выявили 38 новых случаев COVID-19, всего 942 заболевших и 23 умерших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 15 мая на Львовщине подтвердили 942 случая инфицирования COVID-19, из них 23 - летальные (в настоящее время статистика еще не учла одного пациента, который умер также с диагнозом коронавирус).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.
"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4118 человек, госпитализированы - 512, на амбулаторном лечении - 3601 человек, выписаны - 356 человек. Сейчас в больнице находится 164 человека, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратахИВЛ - 3 человека.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 942 человек, 23 человек умерли. 180 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 356 ПЦР-тестов, из которых 38 - положительные (из них - 20 это жители Львова).
Сообщается также, что по данным Львовской ОГА, за предыдущие сутки были госпитализированы с подозрением на коронавирус 31 человек, направлені на самоизоляцию 204 человек, находятся в стационарах 314 больных: 164 - в областной инфекционной больнице, 52 - в Центре легочного здоровья, 49 - в 8 городской клинической больнице, 48 - в госпитале ветеранов войны и репрессированных, 1 - в 1-м роддоме г. Львов. 23 человека находятся на лечении в отделении реанимации, 3 - на аппарате ИВЛ.
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https://varta1.com.ua/lvivshhyna-vs-koronavirus-statystyka-na-13-travnya/ "Опубліковано 13 Травня 2020 о 09:13
https://varta1.com.ua/lvivshhyna-vs-koronavirus-statystyka-na-13-travnya/#respond
Станом на 08:00 год., у Львові та на області підтвердили 870 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу лабораторні центри в місті провели 308 ПЛР-тестів, з яких 45 - позитивні (з них - 30 це мешканці Львова).
Про це повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, передає пресслужба ЛМР.
Наразі статистика ще не врахувала одного пацієнта, який помер також із діагнозом коронавірусу."
І не впадло міняти цифри і дати?
Це як зелень в кварталі розказувала про ПіzДят і Піzдят - слово одне -наголоси різні!
Всем свободу!