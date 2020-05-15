За сутки на Львовщине выявили 38 новых случаев COVID-19, всего 942 заболевших и 23 умерших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 мая на Львовщине подтвердили 942 случая инфицирования COVID-19, из них 23 - летальные (в настоящее время статистика еще не учла одного пациента, который умер также с диагнозом коронавирус).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4118 человек, госпитализированы - 512, на амбулаторном лечении - 3601 человек, выписаны - 356 человек. Сейчас в больнице находится 164 человека, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратахИВЛ - 3 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 942 человек, 23 человек умерли. 180 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 356 ПЦР-тестов, из которых 38 - положительные (из них - 20 это жители Львова).

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Сообщается также, что по данным Львовской ОГА, за предыдущие сутки были госпитализированы с подозрением на коронавирус 31 человек, направлені на самоизоляцию 204 человек, находятся в стационарах 314 больных: 164 - в областной инфекционной больнице, 52 - в Центре легочного здоровья, 49 - в 8 городской клинической больнице, 48 - в госпитале ветеранов войны и репрессированных, 1 - в 1-м роддоме г. Львов. 23 человека находятся на лечении в отделении реанимации, 3 - на аппарате ИВЛ.





