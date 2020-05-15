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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 38 новых случаев COVID-19, всего 942 заболевших и 23 умерших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

За сутки на Львовщине выявили 38 новых случаев COVID-19, всего 942 заболевших и 23 умерших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 мая на Львовщине подтвердили 942 случая инфицирования COVID-19, из них 23 - летальные (в настоящее время статистика еще не учла одного пациента, который умер также с диагнозом коронавирус).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4118 человек, госпитализированы - 512, на амбулаторном лечении - 3601 человек, выписаны - 356 человек. Сейчас в больнице находится 164 человека, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратахИВЛ - 3 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 942 человек, 23 человек умерли. 180 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 356 ПЦР-тестов, из которых 38 - положительные (из них - 20 это жители Львова).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 15 мая зафиксированы 483 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 17 330, летальных - 476, выздоровели 4 473 человек

Сообщается также, что по данным Львовской ОГА, за предыдущие сутки были госпитализированы с подозрением на коронавирус 31 человек, направлені на самоизоляцию 204 человек, находятся в стационарах 314 больных: 164 - в областной инфекционной больнице, 52 - в Центре легочного здоровья, 49 - в 8 городской клинической больнице, 48 - в госпитале ветеранов войны и репрессированных, 1 - в 1-м роддоме г. Львов. 23 человека находятся на лечении в отделении реанимации, 3 - на аппарате ИВЛ.

За сутки на Львовщине выявили 38 новых случаев COVID-19, всего 942 заболевших и 23 умерших, - горсовет 01

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2958)


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Карантин был бесполезен, только уничтожили экономику страны
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15.05.2020 09:33 Ответить
"Станом на ранок 15 травня на Львівщині підтвердили 942 випадки інфікування COVID-19, з них 23 - летальні (нині статистика ще не врахувала одного пацієнта, який помер також із діагнозом коронавірус)Джерело: https://censor.net/ua/n3195721"
https://varta1.com.ua/lvivshhyna-vs-koronavirus-statystyka-na-13-travnya/ "Опубліковано 13 Травня 2020 о 09:13

https://varta1.com.ua/lvivshhyna-vs-koronavirus-statystyka-na-13-travnya/#respond

Станом на 08:00 год., у Львові та на області підтвердили 870 випадків інфікування коронавірусом. За останню добу лабораторні центри в місті провели 308 ПЛР-тестів, з яких 45 - позитивні (з них - 30 це мешканці Львова).
Про це повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, передає пресслужба ЛМР.
Наразі статистика ще не врахувала одного пацієнта, який помер також із діагнозом коронавірусу."
І не впадло міняти цифри і дати?
Це як зелень в кварталі розказувала про ПіzДят і Піzдят - слово одне -наголоси різні!
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15.05.2020 09:42 Ответить
Черновци,Львов,Киев-в ОБСЕРвацию.
Всем свободу!
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15.05.2020 10:02 Ответить
Вже і йо....ті появились на всю голову. Звідки https://censor.net/user/421235 втік. З мошкви?
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15.05.2020 14:58 Ответить
Я ні де ні тікав.Просто зараз ні де не пускають-ні в Росію,ні в Європу.Скотиняки такі.Хочуть шоб за копійки тут на них пахав.
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15.05.2020 16:56 Ответить
Ну то потрібно працювати на себе в своїй державі
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15.05.2020 22:25 Ответить
Не,ну дома конечно лучше.Ну падлюки наш!не хочуть платити.
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15.05.2020 22:31 Ответить
Ну то потрібно заставити їх платити. В чому проблема?
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16.05.2020 09:47 Ответить
 
 