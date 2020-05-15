За сутки 48 детей и 142 медработника заболели COVID-19, всего инфицированы 1 220 детей и 3 420 медиков, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 168 человек с COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 483 человека. Из них 48 детей и 142 медработника. Госпитализированы 168 человек", - отметил он.

По словам министра, за все время пандемии в Украине заболели 1220 детей и 3420 медработников.

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