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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки 48 детей и 142 медработника заболели COVID-19, всего инфицированы 1 220 детей и 3 420 медиков, - Степанов

За сутки 48 детей и 142 медработника заболели COVID-19, всего инфицированы 1 220 детей и 3 420 медиков, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 168 человек с COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 483 человека. Из них 48 детей и 142 медработника. Госпитализированы 168 человек", - отметил он.

По словам министра, за все время пандемии в Украине заболели 1220 детей и 3420 медработников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болельщики смогут вернуться на стадион, когда в Украине коронавируса практически не будет, - Степанов

Автор: 

дети (6613) карантин (16729) врачи (1518) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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15.05.2020 09:29 Ответить
Пока не буде посажено верхушку мінздрава--будуть наші лікарі хворіти і помирати. це не тільки корупціонери--це тупі тварюки
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15.05.2020 09:30 Ответить
Почти половина заболевших медики .Что это: ЗЕвласть не обеспечила медперсонал средствами защиты , или хитрозадость самих медиков в расчёте на 600 тыс.гривен компенсации от государства при заболевании ?
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15.05.2020 09:32 Ответить
вопрос открыт. кому и зачем нужна эта истерия?
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15.05.2020 09:36 Ответить
Медикам пояснили, що Лукашенко сказав, що від вірусу ніхто не помирає?
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15.05.2020 09:54 Ответить
 
 