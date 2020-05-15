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Новости Коронавирус и карантин
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Туристический сезон летом состоится, но не будет таким, как в предыдущие годы, - Кулеба

Туристический сезон летом состоится, но не будет таким, как в предыдущие годы, - Кулеба

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что возобновление пассажирского авиасообщения с другими странами зависит прежде всего от динамики пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, туристический сезон летом состоится, но не такой, как раньше.

"Мы не влияем на то, какое решение примут другие страны. Но будем готовы действовать оперативно в соответствии с их решениями и учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом. Думаю, туристический сезон летом состоится. Но он точно не будет таким, как в предыдущие годы. Он гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мер", - отметил Кулеба.

Кроме того, он добавил, что сейчас сами страны ЕС ведут дебаты о том, как спасти туристическую индустрию с одной стороны, а с другой - не спровоцировать новую вспышку болезни после открытия границ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия издала новые рекомендации для авиапутешествий после снятия карантинных ограничений

Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) Евросоюз (17352) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А потім знов почнеться спасітє-памагітє.
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15.05.2020 09:38 Ответить
+3
председатель - а теперь дебаты.
старушка в первом ряду - якщо дебати, то мене першу. бо я далеко живу
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15.05.2020 09:40 Ответить
+3
Кулеба сьогодні чергує "пастранє"? Яким боком цей їздуля на червоне світло, до курортного сезону?
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15.05.2020 09:51 Ответить
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А потім знов почнеться спасітє-памагітє.
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15.05.2020 09:38 Ответить
Большинство точно не рискнет куда то лететь, так что на украинских пляжах будет аншлаг.
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15.05.2020 09:39 Ответить
Про аншлаг я как то сомневаюсь. Хотя конечно у нас народ безбашенный ( по принципу с кем то что то произойдет, но точно не со мной или с моими близкими), но все же... Хотя не спорю, что многое зависит от того как и что будет "подавать" власть и СМИ. Тут главное что бы потом "цыплят по осени" не пришлось считать. Но как говорится доживем увидим.
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15.05.2020 09:45 Ответить
Поеду с семьёй в Затоку и на всякий случай прихвачу 2 аппарата ИВЛ
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15.05.2020 09:46 Ответить
председатель - а теперь дебаты.
старушка в первом ряду - якщо дебати, то мене першу. бо я далеко живу
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15.05.2020 09:40 Ответить
Главное подготовится к последующей эвакуации. А то мы с 12 марта до середины мая все еще "эвакуируем".
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15.05.2020 09:40 Ответить
***
для тех, кто запутался что пролили до 30 мая и отменили с 12 мая :
теперь работать и свободно гулять не только можно... но и нельзя!!!
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15.05.2020 10:07 Ответить
к лету спешить не обязательно . все равно Зеля на отдых зимой летает
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15.05.2020 09:41 Ответить
Та не, закрыт так закрыт.
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15.05.2020 09:51 Ответить
Кулеба сьогодні чергує "пастранє"? Яким боком цей їздуля на червоне світло, до курортного сезону?
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15.05.2020 09:51 Ответить
а дачный сезон ? состоится??? )))
ну хоть к сбору бурьяна надо успеть, чтоб не засеял семенами соседей))))
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15.05.2020 10:05 Ответить
уже ничего не будет таким, как в предыдущие годы
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15.05.2020 10:13 Ответить
где зеленский набрал этих отбросов,
кулеба, арахамия итд ?
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15.05.2020 11:02 Ответить
 
 