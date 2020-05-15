Туристический сезон летом состоится, но не будет таким, как в предыдущие годы, - Кулеба

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что возобновление пассажирского авиасообщения с другими странами зависит прежде всего от динамики пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, туристический сезон летом состоится, но не такой, как раньше.

"Мы не влияем на то, какое решение примут другие страны. Но будем готовы действовать оперативно в соответствии с их решениями и учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом. Думаю, туристический сезон летом состоится. Но он точно не будет таким, как в предыдущие годы. Он гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мер", - отметил Кулеба.

Кроме того, он добавил, что сейчас сами страны ЕС ведут дебаты о том, как спасти туристическую индустрию с одной стороны, а с другой - не спровоцировать новую вспышку болезни после открытия границ.

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