В Украине с COVID-19 госпитализированы 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 225 пациентов, - ЦОЗ
В Украине на амбулаторном лечении находятся 11 842 пациента, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.
На амбулаторном лечении находятся 11 842 пациента, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков", - сказано в сообщении.
Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР.
Как сообщалось ранее, в Украине подтверждены 17330 случаев COVID-19, из них 483 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 1220 детей и 3420 медиков.
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