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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине с COVID-19 госпитализированы 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 225 пациентов, - ЦОЗ

В Украине с COVID-19 госпитализированы 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 225 пациентов, - ЦОЗ

В Украине на амбулаторном лечении находятся 11 842 пациента, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook. 

На амбулаторном лечении находятся 11 842 пациента, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков", - сказано в сообщении.

Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тесты на COVID-19 проводят как минимум 49 украинских лабораторий, - ЦОЗ

Как сообщалось ранее, в Украине подтверждены 17330 случаев COVID-19, из них 483 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 1220 детей и 3420 медиков.

В Украине с COVID-19 госпитализированы 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 225 пациентов, - ЦОЗ 01

В Украине с COVID-19 госпитализированы 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 225 пациентов, - ЦОЗ 02

карантин (16729) статистика (2311) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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2797 інфікованих медика! У кого ще є совість говорити, що Степанов нормальний керівник?
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15.05.2020 09:49 Ответить
Ковід досить заразний .Пора усвідомити
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15.05.2020 10:12 Ответить
Ваши сообщнг никого не интересуют
Люди закончили карантин. А вас и фашиста Ляшка ждёт суд
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15.05.2020 09:59 Ответить
В країні "інфекційних " ліжок 10500, ще https://youcontrol.com.ua/virus/ є половина вільних,т обто є резерв на "вихід' з карантину
на відміну від Білорусі ,де при 18 000 ліжок почали заповнювати дитячі санаторії
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15.05.2020 10:10 Ответить
 
 