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Новости Коронавирус и карантин
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В ВСУ зафиксировано 2 новых случая COVID-19, всего болеет 46 человек, - Командование Медсил

В ВСУ зафиксировано 2 новых случая COVID-19, всего болеет 46 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 07:00 15 мая в Вооруженных Силах Украины 46 человек болеют острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, передает Цензор.НЕТ.

Всего за время пандемии выздоровели 65 человек и зафиксировано 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 266 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 36 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
В учреждениях здравоохранения лечится - один человек (Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий). В Харьковской области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.

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