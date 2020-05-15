Мининфраструктуры обсуждает возобновление чартерных рейсов в Египет, Турцию и Грузию: Как только нам другая страна подтвердит, мы все быстро откроем

В Мининфраструктуры обсуждают вопрос организации чартерных рейсов после ослабления карантина.

Об этом рассказала пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Герасимова в комментарии отметила, что в настоящее время между министерством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

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"В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем", - уточнила Герасимова.

Герасимова отметила, что среди первых стран, с которыми Украина может восстановить сообщение, значатся Египет, Турция, а также Грузией (где иностранных туристов готовятся принимать из 1 июля). А при восстановлении регулярного воздушного сообщения со странами ЕС будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.