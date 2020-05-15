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Новости Коронавирус и карантин
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Мининфраструктуры обсуждает возобновление чартерных рейсов в Египет, Турцию и Грузию: Как только нам другая страна подтвердит, мы все быстро откроем

Мининфраструктуры обсуждает возобновление чартерных рейсов в Египет, Турцию и Грузию: Как только нам другая страна подтвердит, мы все быстро откроем

В Мининфраструктуры обсуждают вопрос организации чартерных рейсов после ослабления карантина.

Об этом рассказала пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Герасимова в комментарии отметила, что в настоящее время между министерством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

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"В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем", - уточнила Герасимова.

Герасимова отметила, что среди первых стран, с которыми Украина может восстановить сообщение, значатся Египет, Турция, а также Грузией (где иностранных туристов готовятся принимать из 1 июля). А при восстановлении регулярного воздушного сообщения со странами ЕС будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.

Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) авиасообщение (795) Мининфраструктуры (941) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Тут Вовка цікавиться чи будуть чартери до Оману.
Мининфраструктуры обсуждает возобновление чартерных рейсов в Египет, Турцию и Грузию: Как только нам другая страна подтвердит, мы все быстро откроем - Цензор.НЕТ 2828
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15.05.2020 09:54 Ответить
+3
Не,ну внутренний туризм звучит пародоксально.Раньше было,куда хочеш,туда и поехал.И не надо было шо то развивать.
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15.05.2020 09:58 Ответить
+3
канешна... все соскучились за Египтом и Турцией...
а мининфрастуктуры не обсуждает вопросы открытие внутриобластных и междугородних перевозок, чтоб люди не имеющие личного транспорта, смогли съездить на дачу или к родственникам в село? за теми не так скучают? )))
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15.05.2020 09:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Лучше бы развивали бы внутренний туризм.
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15.05.2020 09:51 Ответить
Не,ну внутренний туризм звучит пародоксально.Раньше было,куда хочеш,туда и поехал.И не надо было шо то развивать.
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15.05.2020 09:58 Ответить
Той міністр - повний тупак... В нбого немає елементарного розуміння економіки
Не щоб і Україну завозили долари, а з України....

Тоді для чого в Україні й виробництво таварів, коли їх можна завезти в Україну за долари?

А де долари взяти не подумав?
Його мислення на рівні того діда, який перебуваючи в лікарні телефонував дружині : - Ти мені нічого не принось, бо тут є холодильник.... відкрив і що хочеш - взяв...
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15.05.2020 11:51 Ответить
а схерали мининфраструктуры должна заботиться о производстве товаров? Есть министерство промышленности, минэкономики для этого.
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15.05.2020 12:40 Ответить
Развивай
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15.05.2020 10:09 Ответить
Море скоро закипит.Ну вода ще холодна.В июне можно уже отменять карантин-водичка будет класс.
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15.05.2020 09:53 Ответить
Тут Вовка цікавиться чи будуть чартери до Оману.
Мининфраструктуры обсуждает возобновление чартерных рейсов в Египет, Турцию и Грузию: Как только нам другая страна подтвердит, мы все быстро откроем - Цензор.НЕТ 2828
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15.05.2020 09:54 Ответить
Да, когда султан Омана сказал "Хочу видеть зелень в моей пустыне", его не так поняли. А когда он увидел Зе в пустыне, он сам дуба врезал.
Отака ху фігня, малята...
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15.05.2020 11:24 Ответить
Море скоро закипит.Ну вода ще холодна.В июне можно уже отменять карантин-водичка будет класс.
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15.05.2020 09:54 Ответить
Мені море вже обридло.
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15.05.2020 09:59 Ответить
канешна... все соскучились за Египтом и Турцией...
а мининфрастуктуры не обсуждает вопросы открытие внутриобластных и междугородних перевозок, чтоб люди не имеющие личного транспорта, смогли съездить на дачу или к родственникам в село? за теми не так скучают? )))
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15.05.2020 09:58 Ответить
#мамалюбитскорость....
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15.05.2020 10:00 Ответить
Для депутатов все бистренько, а для заробитчан проволочки и предложение класть дорогу за 4500 гривен.
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15.05.2020 10:03 Ответить
Это явно их инициатива, им нужны туристы, а нам деньги, поэтому нада с ЕС вопрос решать, а не как стремным Наташам в египте турции и Грузии горячих кавалеров раздавливать по корона скидке.
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15.05.2020 10:06 Ответить
А почему не в Иран?
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15.05.2020 11:21 Ответить
"Мининфраструктуры обсуждает возобновление чартерных рейсов в Египет, Турцию и Грузию: Как только нам другая страна подтвердит, мы все быстро откроем" - на днях эвакуировали туристов оттуда, запускайте новых чтобы процесс не прекращался.
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15.05.2020 11:36 Ответить
 
 