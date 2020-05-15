Мининфраструктуры обсуждает возобновление чартерных рейсов в Египет, Турцию и Грузию: Как только нам другая страна подтвердит, мы все быстро откроем
В Мининфраструктуры обсуждают вопрос организации чартерных рейсов после ослабления карантина.
Об этом рассказала пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Герасимова в комментарии отметила, что в настоящее время между министерством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.
"В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем", - уточнила Герасимова.
Герасимова отметила, что среди первых стран, с которыми Украина может восстановить сообщение, значатся Египет, Турция, а также Грузией (где иностранных туристов готовятся принимать из 1 июля). А при восстановлении регулярного воздушного сообщения со странами ЕС будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.
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Не щоб і Україну завозили долари, а з України....
Тоді для чого в Україні й виробництво таварів, коли їх можна завезти в Україну за долари?
А де долари взяти не подумав?
Його мислення на рівні того діда, який перебуваючи в лікарні телефонував дружині : - Ти мені нічого не принось, бо тут є холодильник.... відкрив і що хочеш - взяв...
Отака
хуфігня, малята...
а мининфрастуктуры не обсуждает вопросы открытие внутриобластных и междугородних перевозок, чтоб люди не имеющие личного транспорта, смогли съездить на дачу или к родственникам в село? за теми не так скучают? )))