Украинские фермеры получат компенсации за потерю посевов из-за засухи: по 5 тысяч за гектар, - Минэкономики
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины видит необходимость выделения денежной компенсации фермерам за потерю посевов из-за засухи из расчета 4,5-5 тыс. грн за гектар пострадавших посевов.
Об этом во время онлайн-конференции сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы видим необходимость выделения безвозвратной разовой помощи, наши расчеты показывают, что это должно быть около 4,5-5 тыс. грн на один гектар. И хотя не будет привязки к региону, но мы понимаем, что 70-75%, а то и 85%, пойдет в Одесскую область", - сказал он.
По словам Высоцкого, инструмент компенсации должен быть максимально простым – для этого необходимо будет подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя, а Укргидрометцентр дополнительно подтвердит площадь пострадавших посевов.
Замминистра добавил, что на данный момент Минэкономики ищет способ реализации этой идеи.
"Мы ищем юридический момент, как это сделать быстрее. Можно выделить средства из фонда, сформированного для борьбы с коронавирусом, приравняв это (засуху. - Ред.) к форс-мажору. Есть возможность через бюджет, но это дольше", - отметил он.
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11 травня у Кілійському районі Одеської області фермер покінчив життя самогубством через посуху і неврожай.
Про це у своєму https://www.youtube.com/watch?v=wJTLUjk82jE&feature=emb_logo відеозверненні повідомив глава ОТГ Павло Бойченко.
Він зазначив, що обставини, які змусили 66-річного Василя Сердюченко звести рахунки з життям, безпосередньо пов'язані з небувалою посухою і неврожаєм.
"Василь Миколайович був фермером" середньої руки ". Його фермерське господарство обробляло 150 га землі, орендованих у жителів села Шевченкове. Через посуху його господарство втратило 100 відсотків посівів. Тільки на паї фермеру потрібно було виплатити близько 900 тис. гривень, а врожаю немає. Тому доведений до відчаю чоловік покінчив життя самогубством", - констатував голова громади.
Близько місяця тому на підставі скарг фермерів Кілійська міськрада підтримала звернення до центральних органів влади, надала детальний розклад критичної ситуації в аграрному секторі. Депутати просили керівництво регіону і країни підтримати не великі сільськогосподарські корпорації, а звичайних аграріїв.
Бойченко зазначив, що в держбюджеті аграрний фонд закладено в розмірі близько чотирьох мільярдів гривень. Другий рік поспіль - неврожай, нині небувала посуха поставила людей на межу виживання.
"Послухайте, люди в біді, доведені до відчаю! Сьогодні їм потрібно підставити плече конкретними рішеннями", - наголосив Бойченко у відеозверненні.
Тут багато коментаторів свисять про мішок зерна в уплату за аренду паїв. Мов наживаються на власниках паїв арендатори. Ну як, не задорогий мішечок виявився?
а хватит на всех? или будет как с врачами (300 процентов но со многими оговорками)
правда, агрохолдинги выдерут с зубами, все что им положено)))) в любом случае....
что им стоит подкупить гидрометцентр с их справкой? ))))
бех них и стефан бровки грызть начнет, хоть и на диете.
В стране где центральная власть не работает и все растянуто мелкими местными царьками, раздача халявы - 100% коррупция а не помощь.
Тем более, если задать вопрос - а почему именно фермерам? Давайте тогда всем помогать - парикмахерам которые разорились, продавцам на рынках которые потеряли бизнес, всем.
В нормальных странах есть страховка для этого. Схерали надо возмещать из бюджета неудачу в бизнесе тем кто сэкономил на страховке?
Лесопосадки-на госуровне. Прекратить вырубку лесов! Системы очистки воды внедрять. Стоки канализационные -очищать. Скоро без воды останемся, а депутаты за свои карманы борятся!
А не кажется вам уродам что ето противозаконно и воровство и нецелевое разбазаривание денег? Вы хотите украсть деньги которые Европа выделила нам на борьбу с короновирусом, на доплаты врачам и на медецинское оборудование. Вы ПРЕСТУПНИКИ.
Чули вислів : " Хто не хоче годувати свою армію - годуватиме чужу " ?
Аналогічно-
Смачно вам похарчуватися із закордонного столу , коли на власному ні крихти не залишиться !!!!!!
Дай Боже не подавитися дешевим імпортом ))))))
Лимончики дешеві вже їсте ?