Украинские фермеры получат компенсации за потерю посевов из-за засухи: по 5 тысяч за гектар, - Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины видит необходимость выделения денежной компенсации фермерам за потерю посевов из-за засухи из расчета 4,5-5 тыс. грн за гектар пострадавших посевов.

Об этом во время онлайн-конференции сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы видим необходимость выделения безвозвратной разовой помощи, наши расчеты показывают, что это должно быть около 4,5-5 тыс. грн на один гектар. И хотя не будет привязки к региону, но мы понимаем, что 70-75%, а то и 85%, пойдет в Одесскую область", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суицид фермера на Одесчине: К президенту, Кабмину и ВРУ обращались по поводу компенсации потерь фермеров из-за засухи, но ответа не было. ВИДЕО

По словам Высоцкого, инструмент компенсации должен быть максимально простым – для этого необходимо будет подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя, а Укргидрометцентр дополнительно подтвердит площадь пострадавших посевов.

Замминистра добавил, что на данный момент Минэкономики ищет способ реализации этой идеи.

"Мы ищем юридический момент, как это сделать быстрее. Можно выделить средства из фонда, сформированного для борьбы с коронавирусом, приравняв это (засуху. - Ред.) к форс-мажору. Есть возможность через бюджет, но это дольше", - отметил он.