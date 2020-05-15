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Украинские фермеры получат компенсации за потерю посевов из-за засухи: по 5 тысяч за гектар, - Минэкономики

Украинские фермеры получат компенсации за потерю посевов из-за засухи: по 5 тысяч за гектар, - Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины видит необходимость выделения денежной компенсации фермерам за потерю посевов из-за засухи из расчета 4,5-5 тыс. грн за гектар пострадавших посевов.

Об этом во время онлайн-конференции сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы видим необходимость выделения безвозвратной разовой помощи, наши расчеты показывают, что это должно быть около 4,5-5 тыс. грн на один гектар. И хотя не будет привязки к региону, но мы понимаем, что 70-75%, а то и 85%, пойдет в Одесскую область", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суицид фермера на Одесчине: К президенту, Кабмину и ВРУ обращались по поводу компенсации потерь фермеров из-за засухи, но ответа не было. ВИДЕО

По словам Высоцкого, инструмент компенсации должен быть максимально простым – для этого необходимо будет подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя, а Укргидрометцентр дополнительно подтвердит площадь пострадавших посевов.

Замминистра добавил, что на данный момент Минэкономики ищет способ реализации этой идеи.

"Мы ищем юридический момент, как это сделать быстрее. Можно выделить средства из фонда, сформированного для борьбы с коронавирусом, приравняв это (засуху. - Ред.) к форс-мажору. Есть возможность через бюджет, но это дольше", - отметил он.

Автор: 

засуха (51) компенсации (483) сельское хозяйство (332) фермер (188) Высоцкий Тарас (36) Министерство развития экономики (78)


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Топ комментарии
+10
Ага. Один уже богу душу отдал из-за полного игнора
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15.05.2020 10:02 Ответить
+7
вашими б устами да мед пить...
а хватит на всех? или будет как с врачами (300 процентов но со многими оговорками)
правда, агрохолдинги выдерут с зубами, все что им положено)))) в любом случае....
что им стоит подкупить гидрометцентр с их справкой? ))))
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15.05.2020 10:03 Ответить
+6
обіцянка - цяцянка. Як і кожна обіцянка зеленомразної влади.
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15.05.2020 10:03 Ответить
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фамілії "фермереФФ" веревскі з ******** та парашенками ...
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15.05.2020 10:01 Ответить
Забули вже деякі, як вони отримували мільярдні дотації з бюджету. За які, до речі, купували цілий флот яхт, як відомий Косюк.
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15.05.2020 14:41 Ответить
Українські фермери отримають компенсації за втрату посівів через посуху: по 5 тисяч за гектар, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 3546
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15.05.2020 14:42 Ответить
Підозрюю, що левову частку цих грошей заграбастають латифундисти.
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15.05.2020 14:43 Ответить
Ага. Один уже богу душу отдал из-за полного игнора
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15.05.2020 10:02 Ответить
Люди доведені до відчаю, влада ігнорує проблему: на Одещині фермер вчинив самогубство

11 травня у Кілійському районі Одеської області фермер покінчив життя самогубством через посуху і неврожай.
Про це у своєму https://www.youtube.com/watch?v=wJTLUjk82jE&feature=emb_logo відеозверненні повідомив глава ОТГ Павло Бойченко.
Він зазначив, що обставини, які змусили 66-річного Василя Сердюченко звести рахунки з життям, безпосередньо пов'язані з небувалою посухою і неврожаєм.
"Василь Миколайович був фермером" середньої руки ". Його фермерське господарство обробляло 150 га землі, орендованих у жителів села Шевченкове. Через посуху його господарство втратило 100 відсотків посівів. Тільки на паї фермеру потрібно було виплатити близько 900 тис. гривень, а врожаю немає. Тому доведений до відчаю чоловік покінчив життя самогубством", - констатував голова громади.
Близько місяця тому на підставі скарг фермерів Кілійська міськрада підтримала звернення до центральних органів влади, надала детальний розклад критичної ситуації в аграрному секторі. Депутати просили керівництво регіону і країни підтримати не великі сільськогосподарські корпорації, а звичайних аграріїв.
Бойченко зазначив, що в держбюджеті аграрний фонд закладено в розмірі близько чотирьох мільярдів гривень. Другий рік поспіль - неврожай, нині небувала посуха поставила людей на межу виживання.
"Послухайте, люди в біді, доведені до відчаю! Сьогодні їм потрібно підставити плече конкретними рішеннями", - наголосив Бойченко у відеозверненні.
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15.05.2020 10:06 Ответить
Звернув увагу на борг перед власниками паїв - 900 тис. ділимо на 150 га = 6 тисяч. Це якщо власної землі не було. А так ще дорожче.
Тут багато коментаторів свисять про мішок зерна в уплату за аренду паїв. Мов наживаються на власниках паїв арендатори. Ну як, не задорогий мішечок виявився?
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15.05.2020 12:06 Ответить
мішок зерна за 1 га не пригадую щоб давали, мінімум десь 4 мішки, зараз (десь з 15 року) платят грошима, в минулому році здається отримали 7 тис.грн за 2,4 га (Сумщина), тобто десь 3 тис/га
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15.05.2020 14:46 Ответить
єто жертва на алтарь. без неї нічого в Україні не буває.
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15.05.2020 12:38 Ответить
А чому б тобі не стати подібною жертвою на чийсь олтар?
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15.05.2020 14:44 Ответить
це погроза чиу тебе просто мізків на інше речення не вистачило?
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15.05.2020 17:36 Ответить
вашими б устами да мед пить...
а хватит на всех? или будет как с врачами (300 процентов но со многими оговорками)
правда, агрохолдинги выдерут с зубами, все что им положено)))) в любом случае....
что им стоит подкупить гидрометцентр с их справкой? ))))
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15.05.2020 10:03 Ответить
обіцянка - цяцянка. Як і кожна обіцянка зеленомразної влади.
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15.05.2020 10:03 Ответить
Українські фермери отримають компенсації за втрату посівів через посуху: по 5 тисяч за гектар, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 966
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15.05.2020 10:04 Ответить
Отримають як і медики отримали 300%. До речі, де системи поливу полів? Порізали на металобрухт? Тепер не скигліть.
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15.05.2020 10:05 Ответить
Шо за засуха такая только в Украине.
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15.05.2020 10:08 Ответить
Опади слабеньки. Колодці посохли. Ріки міліють. Ліси рідіють. Скоро ніде буде втопити чи повісити москаля.
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15.05.2020 12:30 Ответить
ну дай бог хлопцам...
бех них и стефан бровки грызть начнет, хоть и на диете.
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15.05.2020 10:08 Ответить
Возможно, в Украине не работает СТРАХОВАНИЕ рисков? А если работает, то по - украински...- система ниппель: "там профессор агрегатину соорудил на полдома, чтобы получать кубики льда"!? И чтобы фермеру получить страховку - кубики льдинки, ему, - страхователю, - их необходимо и принести стаховщику...?
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15.05.2020 10:11 Ответить
Агрохолдинг отдадут ?
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15.05.2020 10:23 Ответить
очень интересно, цена на зерно и овощи растет, то есть они покрывают свои убытки, а из бюджета им компенсации выплачивают.
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15.05.2020 10:26 Ответить
До цих пір немає доплати лікарям. Так і фермерам. Ще пів року для відпрацювання схеми компенсації. Потім компенсацію отримають ... Дубінські та Єрмаки.
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15.05.2020 10:26 Ответить
Мне не понятно, почему деньги украинских налогоплательщиков должны идти на покрытие убытков горе-бизнесменов, которые даже не предусмотрели страхование своих рисков.
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15.05.2020 10:52 Ответить
Эх, дончанін, перш ніж писати бздури, макітрою думати треба. Яке страхованіє в зоні ризикованого землеробства, де вже другий рік поспіль засуха? Хотів би я побачити того страховатєля. І не треба обзивати горе-бізнесменами людей, які працюють на землі. Це - не купі-продай, це важка й часом невдячна праця.
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15.05.2020 14:50 Ответить
В Україні занадто багато людей займається "невдячною працею", аби держава покривала їхні збитки. Ця начебто компенсаціє не більше ніж піар. Не буде влітку в державі на це грошей, або будуть лише для обраних, що є корупцією.
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15.05.2020 16:21 Ответить
Поки що - зробили стурбований вигляд і все...
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15.05.2020 11:31 Ответить
Тобто того, що платники податків платять власникам нікому не потрібних шахт мало, тепер ще доведеться платити фермерам з напівпустинь і пустинь.
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15.05.2020 11:32 Ответить
По пять тысяч керенками или царскими?
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15.05.2020 11:55 Ответить
Керенками по полметра.
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15.05.2020 12:32 Ответить
да хитрожипые я вам скажу эти фермеры!!!как получать сверхдоходы так они все крутые и деловые! а заплатить за страховочку не пробывали???
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15.05.2020 11:55 Ответить
фермери - хитрожопі. але не дурні. Страховка у нашому беззаконії - дурна трата грошей. Будь-яка страхова компанія видасть страховку на посіви лише з оговоркою про дотримання агротехнології. Ну якщо не всі то більшість дотримується. Але коли настане страховий випадок, то страхова елементарно доведе, що технології не дотрималися і через те загубили врожай. Підключать експертів, агрометцентр той же. Та й в окрузі ж не у всіх пропали посіви. А отже - сам винен. А те, що і землі різні, і опади можуть відрізнятися в межах навіть населенного пункту, а не тільки району, то все - лірика. На яку ще більш хитрожопі страховики найдуть свою різьбу.
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15.05.2020 12:17 Ответить
Ще не знаю такого випадку, щоб страхова шайка добровільно і швидко виплатила належну суму застрахованому постраждалому. Бо, як правило, постраждали пересічне НІХТО, а шлєппер-страхувальник грошова цяця, а в кого в руках великі гроші, то в тих же руках не тільки журавель в небі, а і єксПерди, і "судді", і хто завгодно.
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15.05.2020 14:49 Ответить
Заплатить не проблема. Где взять? Когда мы будем жить по деньгам? Богатый мент на бедном фермере. Менты на все вкусы - пушистые, холеные, разноцветные. А фермер грязный, постный и вонючий - его даже не жалко.
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15.05.2020 12:12 Ответить
ты не видел фермеров, в той же одесской области. Очень богатые люди.
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15.05.2020 12:32 Ответить
Как где взять? Не знаешь где они берут? У народа еще возьмут. Народу то ничего не надо, все до последних штанов снимут пока холопы молчат
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15.05.2020 14:57 Ответить
Есть такое правило в транспорте."Не вставать до полной остановки!" То есть пока не доедет - не вставать.
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16.05.2020 18:27 Ответить
Вангую - сейчас куча фермеров окажутся "пострадавшими". В основном это будут те кто на короткой ноге с теми кто выдает справки.
В стране где центральная власть не работает и все растянуто мелкими местными царьками, раздача халявы - 100% коррупция а не помощь.
Тем более, если задать вопрос - а почему именно фермерам? Давайте тогда всем помогать - парикмахерам которые разорились, продавцам на рынках которые потеряли бизнес, всем.
В нормальных странах есть страховка для этого. Схерали надо возмещать из бюджета неудачу в бизнесе тем кто сэкономил на страховке?
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15.05.2020 12:36 Ответить
хватит кормить этих дармоедов, фермеров-спекулянтов!!! Действительно сейчас фермеры со всей украины предоствят липовые справки (купленные у метериологов)! что везде засуха, хотя по всей украине идут дожди, прекрасно растут зерновые, а тут из -за одного придурка будут разбазаривать бюджет страны. Что?? победили уже коронавирус в украине, в достатке закупили маски, халаты, ИВЛ, комбинезоны, аппарат- тесты и прочее. Врачам- беднягам ещё не заплатили обещанные президентом , два месяца назад, 300% зарплаты, а на очереди уже хитрожопые воры-фермеры тут как тут!! Задолбали ! Блин!! То им льготы на приобретение топлива, минеральных удобрений, с\х техники и всё бесплатно, за счёт бюджета. Уже многие из хитрожопых фермеров давно стали мульти миллионерами, а всё ходят с протянутой рукой, как нищие. Привыкли ни хрена не делать: севообороты не соблюдают, лесопосадки повыкорчевывали, снегозадержанием и сохранением влаги не занимаются, оросительные системы разворовали на металлолом, удобрения, до нормы не вносят, технологии обработки почвы нарушают и хотят при этом иметь хороший урожай. Застрахуй свой будущий урожай и получи страховку!! И будь здоров!! Хватит !! Положили Украину на колени!! А гречка при этом, на рынке, уже стоит 40 гривен, булка хлеба каждый год дорожает на на одну гривну. Ха хрена нам, народу Украины, такое ярмо, такие спекулянты-фермеры!! Хотели отделится и быть хозяйвами??? так работайте, выкручивайтесь, учитесь, берите повторные кредиты, пересевайте, рискуйте и анализируйте! Хватит жить на халяву!!!
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15.05.2020 13:42 Ответить
Добавим сюда выжигание стерни и травы в посадках около полей. Особенно бесит выжигание стерни. Ну не уроды? Раньше пестицидами обрабатывалось все для борьбы с тем же клопом (с кукурузников поливали аж бегом), а с начала 90х - только огнем.
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15.05.2020 14:46 Ответить
Впрочем поджоги травы в лесопосадках не лучше - местами все выгорает сплошняком вместе с деревьями
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15.05.2020 14:48 Ответить
а с какого собственно члена государство теперь ответственно за засуху. тем более для самой богатой отрасли в стране. хотели зе, а имеете рф. та же члення
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15.05.2020 14:48 Ответить
Ах*еть. Фермерам дают дотации из бюджета тоесть из нашего кармана чтобы они продавали свою продукцию за бугор, а в Украине цены росли. А нах*я мне надо ваши фермеры? С какого **** я я должен им давать налоги на дождь или засуху? Пускай леса меньше вырубают и болота осушают.
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15.05.2020 14:53 Ответить
Надо систему орошения строить еще вчера-с каждым годом все засушлевей и засушлевей.
Лесопосадки-на госуровне. Прекратить вырубку лесов! Системы очистки воды внедрять. Стоки канализационные -очищать. Скоро без воды останемся, а депутаты за свои карманы борятся!
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15.05.2020 14:55 Ответить
А как же рыночная економика и равноправие? Одним дают дотации на *зеленые тарифы*, другим платят за засуху. Третим за курочек. А с простого народа шкуру живьес сдирают и тарифы с налогами повышают чтобы глотки жирным хитрожопым уродам забить деньгами
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15.05.2020 14:55 Ответить
Зараз навіть самий "поганий" чи самий найменший фермер є мільйонером, які компенсації, подивіться на яких вони джипах їздять (із салонів) і в яких маєтках живуть, і вічно стонуть , що грошей немає, як платить робітникам (трактористам і комбайнерам) то у них грошей немає, як купувати джип за 100тис. У.о. то мовчать і не плачуть.
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15.05.2020 14:57 Ответить
Зараз навіть самий "поганий" чи самий найменший фермер є мільйонером, які компенсації, подивіться на яких вони джипах їздять (із салонів) і в яких маєтках живуть, і вічно стонуть , що грошей немає, як платить робітникам (трактористам і комбайнерам) то у них грошей немає, як купувати джип за 100тис. У.о. то мовчать і не плачуть.
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15.05.2020 14:58 Ответить
Можно выделить средства из фонда, сформированного для борьбы с коронавирусом, приравняв это (засуху. - Ред.) к форс-мажору.

А не кажется вам уродам что ето противозаконно и воровство и нецелевое разбазаривание денег? Вы хотите украсть деньги которые Европа выделила нам на борьбу с короновирусом, на доплаты врачам и на медецинское оборудование. Вы ПРЕСТУПНИКИ.
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15.05.2020 15:02 Ответить
Видел видел, но такой власти нагло-тупой и воровской еще не видел, если бы не коронавирус, наверное бы Зеленскому " лапти плел ", пора уже.
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15.05.2020 15:05 Ответить
С какого спрашивается хрена народные деньги платить за то, что нет дождя? А давайте тогда пускай государство компенсирует рыбакам за то, что у них не клюет!
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15.05.2020 15:42 Ответить
Прочитав тут коменти як жирують українські фермери за рахунок місцевих писюків (((((((
Чули вислів : " Хто не хоче годувати свою армію - годуватиме чужу " ?

Аналогічно-

Смачно вам похарчуватися із закордонного столу , коли на власному ні крихти не залишиться !!!!!!
Дай Боже не подавитися дешевим імпортом ))))))
Лимончики дешеві вже їсте ?
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15.05.2020 16:09 Ответить
зрада.
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15.05.2020 17:23 Ответить
Я фермеров не идеализирую. Я свято верю в Зеленскаго. Компейсацию фермерам выплатят точно также,как 4 тонны баксов каждому учителю. Причем в те же сроки.
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16.05.2020 18:31 Ответить
 
 